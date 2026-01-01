TinyAuth er en letvægts, selvhostet godkendelses-middleware, der tilføjer en loginskærm til enhver applikation, der kører bag Traefik reverse proxy. I modsætning til fulde identitetsudbydere er TinyAuth en enkelt Go-binær understøttet af SQLite, der kan implementeres på få sekunder med minimal konfiguration. Én middleware-etiket i enhver apps Docker Compose-fil er alt, der skal til for at begrænse adgangen bag et brugernavn og adgangskode eller OAuth-login.

Selvhosting af TinyAuth på din VPS betyder, at hver app, du implementerer – dashboards, udviklerværktøjer, overvågningstjenester – deler et enkelt godkendelseslag uden at eksponere disse tjenester offentligt. OAuth-integration med Google, GitHub og enhver OIDC-udbyder lader teammedlemmer logge ind med eksisterende legitimationsoplysninger, og indbygget TOTP-understøttelse tilføjer tofaktorgodkendelse uden at kræve en yderligere tjeneste.