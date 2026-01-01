Udrul TinyAuth med enkeltklikinstallation.
Letvægts Traefik forward-auth middleware, der tilføjer en loginskærm til enhver selvhostet app med en enkelt label.
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Hvad du kan bygge med TinyAuth
TinyAuth er en letvægts, selvhostet godkendelses-middleware, der tilføjer en loginskærm til enhver applikation, der kører bag Traefik reverse proxy. I modsætning til fulde identitetsudbydere er TinyAuth en enkelt Go-binær understøttet af SQLite, der kan implementeres på få sekunder med minimal konfiguration. Én middleware-etiket i enhver apps Docker Compose-fil er alt, der skal til for at begrænse adgangen bag et brugernavn og adgangskode eller OAuth-login.
Selvhosting af TinyAuth på din VPS betyder, at hver app, du implementerer – dashboards, udviklerværktøjer, overvågningstjenester – deler et enkelt godkendelseslag uden at eksponere disse tjenester offentligt. OAuth-integration med Google, GitHub og enhver OIDC-udbyder lader teammedlemmer logge ind med eksisterende legitimationsoplysninger, og indbygget TOTP-understøttelse tilføjer tofaktorgodkendelse uden at kræve en yderligere tjeneste.
Vigtige funktioner i TinyAuth
Traefik Forward Auth
Tilføj en loginvæg til enhver Traefik-dirigeret app ved at tilføje en enkelt middleware-etiket – ingen ændringer til den beskyttede applikation er påkrævet.
Support for OAuth-udbydere
Tillad login via Google, GitHub eller enhver OIDC-kompatibel udbyder, så teammedlemmer bruger eksisterende legitimationsoplysninger i stedet for at administrere separate adgangskoder.
TOTP To-faktor godkendelse
Tilføj tidsbaserede engangskoder til enhver konto, styrk adgangen til selvhostede apps uden at implementere en dedikeret 2FA-tjeneste.
Underdomænecookiedeling
Et enkelt TinyAuth-login dækker alle apps hostet på underdomæner af det samme domæne, så brugere godkender sig én gang og bevæger sig frit på tværs af stacken.
Ingen eksterne afhængigheder
Kører som en enkelt binær med SQLite-lagring – ingen Redis, PostgreSQL eller LDAP påkrævet, hvilket holder ressourceforbruget minimalt på enhver VPS-plan.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TinyAuth
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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