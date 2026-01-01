Op til 70% rabat på Cloudreve

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Selvhostet cloudlagringsplatform med fildeling, online forhåndsvisning og understøttelse af flere brugere under din fulde kontrol.

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40,99  kr. /md.
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Vælg en VPS-pakke til Cloudreve

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Cloudreve

Cloudreve er en open source-selvhostet cloudlagringsplatform med over 27.000 GitHub-stjerner, bygget til at give enkeltpersoner og teams et privat skydrev, de fuldt ud kontrollerer. Den leverer en poleret, Google Drive-lignende oplevelse — træk-og-slip-uploads, delbare links, forhåndsvisning af online medier og WebDAV-skrivebordsintegration — mens den gemmer hver fil på infrastruktur, du ejer.

I modsætning til kommercielle cloudlagringstjenester pålægger Cloudreve ingen gebyrer pr. bruger, ingen filscanning og ingen lagerbegrænsninger ud over din VPS-diskplads. Den understøtter flere lager-backends, herunder lokal disk, S3-kompatible tjenester, OneDrive og Google Drive, så du kan forene forskelligartet lagerplads under ét adgangspunkt. Denne implementering parrer Cloudreve med PostgreSQL og Redis for pålidelig metadata-lagring og hurtig filgennemsyn.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Cloudreve

Flere lagringsbackends

Tilslut lokal disk, S3-kompatible buckets, OneDrive eller Google Drive, og administrer al lagring fra én samlet grænseflade.

Sikker fildeling

Opret delingslinks med valgfri adgangskodebeskyttelse, udløbsdatoer og downloadgrænser for at styre, hvem der får adgang til hvad.

Onlinemedieforhåndsvisning

Forhåndsvis billeder, videoer, lyd, dokumenter og kodefiler direkte i browseren uden at downloade.

WebDAV desktopadgang

Monter Cloudreve som et netværksdrev på Windows, macOS eller Linux for native filsystemintegration uden ekstra software.

Multi-bruger med kvoter

Opret brugerkonti med individuelle lagerkvoter og tilladelsesniveauer til familier, teams eller kunder.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cloudreve

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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