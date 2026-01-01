Udrul Cloudreve i én-kliks-installation
Selvhostet cloudlagringsplatform med fildeling, online forhåndsvisning og understøttelse af flere brugere under din fulde kontrol.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cloudreve
Cloudreve er en open source-selvhostet cloudlagringsplatform med over 27.000 GitHub-stjerner, bygget til at give enkeltpersoner og teams et privat skydrev, de fuldt ud kontrollerer. Den leverer en poleret, Google Drive-lignende oplevelse — træk-og-slip-uploads, delbare links, forhåndsvisning af online medier og WebDAV-skrivebordsintegration — mens den gemmer hver fil på infrastruktur, du ejer.
I modsætning til kommercielle cloudlagringstjenester pålægger Cloudreve ingen gebyrer pr. bruger, ingen filscanning og ingen lagerbegrænsninger ud over din VPS-diskplads. Den understøtter flere lager-backends, herunder lokal disk, S3-kompatible tjenester, OneDrive og Google Drive, så du kan forene forskelligartet lagerplads under ét adgangspunkt. Denne implementering parrer Cloudreve med PostgreSQL og Redis for pålidelig metadata-lagring og hurtig filgennemsyn.
Vigtige funktioner i Cloudreve
Flere lagringsbackends
Tilslut lokal disk, S3-kompatible buckets, OneDrive eller Google Drive, og administrer al lagring fra én samlet grænseflade.
Sikker fildeling
Opret delingslinks med valgfri adgangskodebeskyttelse, udløbsdatoer og downloadgrænser for at styre, hvem der får adgang til hvad.
Onlinemedieforhåndsvisning
Forhåndsvis billeder, videoer, lyd, dokumenter og kodefiler direkte i browseren uden at downloade.
WebDAV desktopadgang
Monter Cloudreve som et netværksdrev på Windows, macOS eller Linux for native filsystemintegration uden ekstra software.
Multi-bruger med kvoter
Opret brugerkonti med individuelle lagerkvoter og tilladelsesniveauer til familier, teams eller kunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cloudreve
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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