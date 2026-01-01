Cloudreve er en open source-selvhostet cloudlagringsplatform med over 27.000 GitHub-stjerner, bygget til at give enkeltpersoner og teams et privat skydrev, de fuldt ud kontrollerer. Den leverer en poleret, Google Drive-lignende oplevelse — træk-og-slip-uploads, delbare links, forhåndsvisning af online medier og WebDAV-skrivebordsintegration — mens den gemmer hver fil på infrastruktur, du ejer.

I modsætning til kommercielle cloudlagringstjenester pålægger Cloudreve ingen gebyrer pr. bruger, ingen filscanning og ingen lagerbegrænsninger ud over din VPS-diskplads. Den understøtter flere lager-backends, herunder lokal disk, S3-kompatible tjenester, OneDrive og Google Drive, så du kan forene forskelligartet lagerplads under ét adgangspunkt. Denne implementering parrer Cloudreve med PostgreSQL og Redis for pålidelig metadata-lagring og hurtig filgennemsyn.