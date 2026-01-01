Ente er en fuldt open source, ende-til-ende-krypteret foto- og videotjeneste, der prioriterer privatliv. Hver fil krypteres på din enhed, før den overhovedet når serveren, så kun du og de personer, du udtrykkeligt inviterer, nogensinde kan se dine minder.

Selv-hosting af Ente på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over den underliggende database og S3-kompatibel objektlagring, samtidig med at du beholder de samme polerede web-, mobil- og desktopklienter, som bruges af den offentlige tjeneste. Familiealbum, offentlige links, ansigtsgenkendelse på enheden og ubegrænset lagerplads forbliver alt under din kontrol i stedet for en tredjeparts.