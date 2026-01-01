Udrul Ente med enkeltklikinstallation
End-to-end-krypteret, open source foto- og videobackup med delte albummer og maskinlæring på enheden.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ente
Ente er en fuldt open source, ende-til-ende-krypteret foto- og videotjeneste, der prioriterer privatliv. Hver fil krypteres på din enhed, før den overhovedet når serveren, så kun du og de personer, du udtrykkeligt inviterer, nogensinde kan se dine minder.
Selv-hosting af Ente på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over den underliggende database og S3-kompatibel objektlagring, samtidig med at du beholder de samme polerede web-, mobil- og desktopklienter, som bruges af den offentlige tjeneste. Familiealbum, offentlige links, ansigtsgenkendelse på enheden og ubegrænset lagerplads forbliver alt under din kontrol i stedet for en tredjeparts.
Vigtige funktioner i Ente
End-to-end-kryptering
Alle fotos og videoer krypteres på din enhed ved hjælp af kryptografisk reviderede primitiver, før de uploades, så hverken serveren eller nogen andre kan læse dit bibliotek.
Tværplatformsklienter
Native iOS- og Android-apps, desktop-apps til macOS, Windows og Linux, samt en web-app holder dit bibliotek tilgængeligt overalt med automatisk baggrundsbackup.
Delte familiealbummer
Opret album delt med familiemedlemmer eller send offentlige links med valgfrie adgangskoder og udløbsdato, alt sammen uden at afsløre de underliggende filer i klartekst.
Ansigtsgenkendelse på enheden
Maskinlæring kører udelukkende på klienten for at gruppere personer, registrere objekter og drive semantisk søgning uden nogensinde at sende ukrypterede data til serveren.
S3-kompatibel lagring
Indbygget MinIO bucket lagrer objekter lokalt på VPS'en og kan udskiftes med Backblaze B2, Wasabi eller enhver S3-kompatibel udbyder, når biblioteker vokser.
Open source-klienter
Hver komponent, inklusive mobil- og desktopapps, er kildekodetilgængelig og uafhængigt reviderbar, så du selv kan verificere kryptografien.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ente
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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