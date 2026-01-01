Implementer pygeoapi med enkeltklikinstallation
Python-server, der implementerer OGC API-standardpakken til publicering af geospatiale data over HTTP.
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Hvad du kan bygge med pygeoapi
pygeoapi er en open source Python-implementering af OGC API-standarderne (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), der omdanner geospatiale datasæt til en opdagelig, gennemsebar RESTful API. Den indeholder en indbygget HTML-browser, så ikke-udviklere kan navigere i samlinger, inspicere elementer på et kort og downloade GeoJSON uden at skrive en eneste anmodning.
Selv-hosting af pygeoapi på din egen VPS giver dig fuld kontrol over, hvilke datasæt der eksponeres, hvor de befinder sig, og hvem der kan forespørge dem. Tilslut PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB eller eksterne WFS/WMS-kilder, og udgiv dem under dit eget domæne med HTTPS håndteret af den medfølgende Traefik-proxy.
Vigtige funktioner i pygeoapi
OGC API-standarder
Implementerer OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes og Environmental Data Retrieval mod en enkelt konfigurationsfil.
Indbygget HTML-browser
Hver samling, element og proces kan gennemsees fra web-brugerfladen med et interaktivt Leaflet-kort og pænt formateret JSON.
Mange databackends
Betjen PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON og eksterne WFS-kilder gennem samlede udbydere.
OpenAPI-dokumentation
En OpenAPI 3.0-beskrivelse og Swagger/Redoc UI genereres automatisk ud fra konfigurationen, så klienter hurtigt kan integrere.
Geospatial behandling
Eksponer Python-funktioner som OGC API-processer til at køre on-demand transformationer, analyser og ETL-jobs mod dine publicerede data.
STAC og metadatakataloger
Udgiv STAC-kompatible kataloger over billeder og optegnelser, så partnere kan søge og crawle dine geospatiale beholdninger programmatisk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre pygeoapi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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