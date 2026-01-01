pygeoapi er en open source Python-implementering af OGC API-standarderne (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), der omdanner geospatiale datasæt til en opdagelig, gennemsebar RESTful API. Den indeholder en indbygget HTML-browser, så ikke-udviklere kan navigere i samlinger, inspicere elementer på et kort og downloade GeoJSON uden at skrive en eneste anmodning.

Selv-hosting af pygeoapi på din egen VPS giver dig fuld kontrol over, hvilke datasæt der eksponeres, hvor de befinder sig, og hvem der kan forespørge dem. Tilslut PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB eller eksterne WFS/WMS-kilder, og udgiv dem under dit eget domæne med HTTPS håndteret af den medfølgende Traefik-proxy.