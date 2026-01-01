GitIngest bygger bro mellem traditionelle kodebaser og AI-drevne udviklingsarbejdsgange ved at omdanne hele Git-arkiver til struktureret, token-effektiv tekst, som sprogmodeller effektivt kan behandle. Den udtrækker kode med intelligent formatering, respekterer gitignore-mønstre og leverer tokenantalsoverslag, så udviklere kan planlægge API-omkostninger, før de indsender store udtræk.

Selv-hosting af GitIngest sikrer, at proprietær kildekode aldrig passerer gennem eksterne servere. I modsætning til den offentlige tjeneste pålægger din egen instans ingen hastighedsbegrænsninger, hvilket muliggør ubegrænset arkivbehandling for teams med store behov for AI-assisteret udvikling.