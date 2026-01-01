Implementer GitIngest med installation med ét klik
Udviklerværktøj der konverterer Git-repositories til optimerede tekstformater klar til AI- og LLM-analyse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GitIngest
GitIngest bygger bro mellem traditionelle kodebaser og AI-drevne udviklingsarbejdsgange ved at omdanne hele Git-arkiver til struktureret, token-effektiv tekst, som sprogmodeller effektivt kan behandle. Den udtrækker kode med intelligent formatering, respekterer gitignore-mønstre og leverer tokenantalsoverslag, så udviklere kan planlægge API-omkostninger, før de indsender store udtræk.
Selv-hosting af GitIngest sikrer, at proprietær kildekode aldrig passerer gennem eksterne servere. I modsætning til den offentlige tjeneste pålægger din egen instans ingen hastighedsbegrænsninger, hvilket muliggør ubegrænset arkivbehandling for teams med store behov for AI-assisteret udvikling.
Vigtige funktioner i GitIngest
Repository til LLM-konvertering
Omdanner hele Git-arkiver til struktureret tekst, der er optimeret til sprogmodeller, og bevarer kodekontekst uden manuel kopiering og indsættelse.
Estimering af tokenantal
Viser tokenantal og statistik for uddragsstørrelse, før du sender til en LLM API, hvilket hjælper med at estimere omkostninger på forhånd.
Privat reposupport
Integration af GitHub personligt adgangstoken muliggør sikker behandling af private og proprietære repositories.
Selektiv ekstraktion
Udpak specifikke mapper eller moduler til fokuseret AI-analyse i stedet for at sende en hel stor kodebase.
Smart filtrering
Udelukker automatisk binære filer og respekterer gitignore-mønstre for at producere rent, relevant tekstuddata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GitIngest
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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