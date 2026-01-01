Udrul Grafana Tempo med et-klik-installation.
Open source distribueret tracing-backend kompatibel med OpenTelemetry, Jaeger og Zipkin, med indbygget Grafana-visualisering.
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Hvad du kan bygge med Grafana Tempo
Grafana Tempo er en distribueret sporingsbackend i høj skala, designet til at indtage spor fra OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin og andre kilder uden at kræve kompleks infrastruktur. I modsætning til sporingslagre, der afhænger af Elasticsearch eller Cassandra, gemmer Tempo spordata i objektlagring, hvilket gør det omkostningseffektivt i stor skala. Det integreres nativt med Grafana for at lade ingeniører springe fra en Prometheus-metrik eller en Loki-loglinje direkte til det tilsvarende spor.
Denne skabelon samler Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-opsamleren, Prometheus til metrikker og Grafana som visualiseringslaget – hvilket giver dig en selvstændig distribueret sporingsstak, som du fuldt ud ejer og kontrollerer på din VPS.
Vigtige funktioner i Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Modtager spor via protokollerne OTLP gRPC, HTTP, Jaeger og Zipkin, så enhver instrumenteret applikation kan sende data uden leverandørspecifikke SDK'er.
Metrikker fra spor
Genererer automatisk RED-metrics (rate, fejl, varighed) fra span-data via metricsgeneratoren, og udfylder Prometheus med indsigt på serviceniveau uden ekstra instrumentering.
Grafana-integration
Forudkonfigureret Grafana datakilde lader dig hoppe fra enhver metrik eller loglinje til det korrelerede spor med ét klik, hvilket accelererer årsagsanalyse.
TraceQL Forespørgselssprog
Et specialbygget forespørgselssprog lader dig filtrere og aggregere spor efter tjeneste, varighed, fejlstatus og span-attributter med en præcision, som ad hoc-søgning ikke kan matche.
Omkostningseffektiv lagerplads
Gemmer sporingsdata på lokal disk uden at kræve Elasticsearch eller Cassandra, hvilket holder infrastrukturen enkel og driftsomkostningerne forudsigelige.
Visualisering af servicegraf
Udleder serviceafhængighedskort fra sporingsdata og gengiver dem i Grafana, hvilket giver teams et altid-opdateret overblik over inter-servicekommunikation og latenstid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grafana Tempo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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