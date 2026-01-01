Grafana Tempo er en distribueret sporingsbackend i høj skala, designet til at indtage spor fra OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin og andre kilder uden at kræve kompleks infrastruktur. I modsætning til sporingslagre, der afhænger af Elasticsearch eller Cassandra, gemmer Tempo spordata i objektlagring, hvilket gør det omkostningseffektivt i stor skala. Det integreres nativt med Grafana for at lade ingeniører springe fra en Prometheus-metrik eller en Loki-loglinje direkte til det tilsvarende spor.

Denne skabelon samler Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-opsamleren, Prometheus til metrikker og Grafana som visualiseringslaget – hvilket giver dig en selvstændig distribueret sporingsstak, som du fuldt ud ejer og kontrollerer på din VPS.