Apache Pinot er et realtidsdistribueret OLAP-datalager, der er udviklet hos LinkedIn og bruges i produktion af Uber, Stripe, Walmart, Target og Slack til at drive brugerrettede analyser på milliarder af begivenheder. Det indtager data fra streamingkilder som Kafka og Kinesis samt batchkilder som S3 og HDFS og besvarer SQL-forespørgsler på millisekunder, selv med tusindvis af samtidige brugere.

Selv-hosting af Pinot på din egen VPS holder forespørgselsforsinkelse, opbevaringspolitikker og lejerkonfiguration under direkte kontrol, uden fakturering pr. forespørgsel eller leverandørlåsning. Pinot Controlleren leveres med en integreret webkonsol til skemastyring, tabelkonfiguration og ad hoc SQL-udforskning.