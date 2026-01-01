Implementer Apache Pinot med et-klik-installation.
Realtidsdistribueret OLAP-datalager udviklet til analyse på under et sekund af streaming- og batchdata i massiv skala.
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Hvad du kan bygge med Apache Pinot
Apache Pinot er et realtidsdistribueret OLAP-datalager, der er udviklet hos LinkedIn og bruges i produktion af Uber, Stripe, Walmart, Target og Slack til at drive brugerrettede analyser på milliarder af begivenheder. Det indtager data fra streamingkilder som Kafka og Kinesis samt batchkilder som S3 og HDFS og besvarer SQL-forespørgsler på millisekunder, selv med tusindvis af samtidige brugere.
Selv-hosting af Pinot på din egen VPS holder forespørgselsforsinkelse, opbevaringspolitikker og lejerkonfiguration under direkte kontrol, uden fakturering pr. forespørgsel eller leverandørlåsning. Pinot Controlleren leveres med en integreret webkonsol til skemastyring, tabelkonfiguration og ad hoc SQL-udforskning.
Vigtige funktioner i Apache Pinot
SQL-forespørgsler på under et sekund
Kolonnelagring med stjernetræ-, inverterede og rækkeviddeindekser giver p99 forespørgselsforsinkelse i millisekunder over milliarder af rækker.
Realtids- og batchindlæsning
Indbyggede forbindelser til Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS og JDBC lader dig blande streaming- og historiske data i en enkelt tabel.
Høj samtidighed
Designet til tusindvis af forespørgsler i sekundet fra brugerrettede dashboards og interne analyseprodukter uden forudberegning.
Indbygget forespørgselskonsol
Pinot Controlleren leveres med en webbrugerflade til at gennemse tabeller, køre ad hoc SQL og administrere skemaer, segmenter og lejere.
Upsert og deduplikér tabeller
Primærnøgle-upserts og delvise opdateringer gør Pinot velegnet til change-data-capture og foranderlige begivenhedsstrømme, ikke kun append-only-logfiler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Pinot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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