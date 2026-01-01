Implementer Mailtrain med et-klik-installation
Selvhostet nyhedsbrevsplatform til at oprette, planlægge og sende masse-e-mailkampagner til abonnentlister.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mailtrain
Mailtrain er en open source, selvhostet nyhedsbrevsapplikation bygget på Node.js med understøttelse af storstilede e-mailkampagner. Den tilbyder fuld abonnentlistestyring, segmentering, MJML-baserede e-mailskabeloner, A/B-test, kampagneautomatisering og detaljeret analyse – alt sammen kørende på infrastruktur, du selv kontrollerer.
I modsætning til SaaS e-mailplatforme, der opkræver betaling pr. abonnent eller pr. afsendelse, giver Mailtrain dig ubegrænset afsendelseskapacitet via din egen SMTP-udbyder. Dine abonnentdata, kampagnehistorik og engagementsanalyse forbliver på din egen VPS, uden gebyrer pr. e-mail og uden leverandørlåsning. Denne implementering inkluderer MariaDB, Redis og MongoDB for komplet klar-til-brug-drift.
Vigtige funktioner i Mailtrain
Administration af abonnentlister
Opret og administrer flere abonnentlister med brugerdefinerede felter, segmentering og automatiseret listehygiejne for at holde dit publikum organiseret.
Kampagneautomatisering
Opret udløste e-mailsekvenser og RSS-baserede kampagner, der sendes automatisk baseret på abonnenternes handlinger eller planlagte intervaller.
MJML e-mailskabeloner
Design responsive e-mailskabeloner ved hjælp af MJML-frameworket direkte i browseren med en indbygget visuel editor til pixelpræcise layouts.
A/B-test
Kør A/B-tests på emnelinjer og indhold for at optimere åbningsrater og klikrater, før du sender til hele din liste.
Kampagneanalyse
Spor åbninger, klik, afmeldinger og afvisninger pr. kampagne med detaljerede rapporter for at måle og forbedre e-mailpræstationen over tid.
Multibrugeradgang
Giv teammedlemmer rollebaseret adgang med detaljerede tilladelser og hierarkiske navneområder til administration af kampagner på tværs af afdelinger eller klienter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mailtrain
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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