Mailtrain er en open source, selvhostet nyhedsbrevsapplikation bygget på Node.js med understøttelse af storstilede e-mailkampagner. Den tilbyder fuld abonnentlistestyring, segmentering, MJML-baserede e-mailskabeloner, A/B-test, kampagneautomatisering og detaljeret analyse – alt sammen kørende på infrastruktur, du selv kontrollerer.

I modsætning til SaaS e-mailplatforme, der opkræver betaling pr. abonnent eller pr. afsendelse, giver Mailtrain dig ubegrænset afsendelseskapacitet via din egen SMTP-udbyder. Dine abonnentdata, kampagnehistorik og engagementsanalyse forbliver på din egen VPS, uden gebyrer pr. e-mail og uden leverandørlåsning. Denne implementering inkluderer MariaDB, Redis og MongoDB for komplet klar-til-brug-drift.