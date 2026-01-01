Installer TubeSync med et-klik installation
Synkroniser og download automatisk YouTube-kanaler og afspilningslister til din VPS som en PVR til onlinevideo.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TubeSync
TubeSync er et selvhostet PVR-lignende værktøj til YouTube, der overvåger kanaler og afspilningslister og automatisk downloader nye videoer, når de udgives. Det fungerer som en DVR til onlineindhold og holder dit mediebibliotek opdateret uden manuel indgriben.
Selvhosting af TubeSync på en VPS betyder, at downloads kører kontinuerligt i baggrunden, mens dine enheder er slukket. Det integreres med Plex- og Jellyfin-medieservere, håndterer metadata og miniaturebilleder automatisk og understøtter søgeordsfiltrering og kvalitetsgrænser for at spare lagerplads.
Vigtige funktioner i TubeSync
Automatisk kanalsynkronisering
Overvåg YouTube-kanaler og -afspilningslister, og download nye videoer automatisk, så snart de er udgivet.
Plex og Jellyfin integration
Downloadede videoer er organiseret med korrekt metadata og miniaturebilleder for problemfri import til Plex- eller Jellyfin-biblioteker.
Kvalitetskontrol
Indstil maksimale opløsningsgrænser og formatpræferencer for at balancere videokvalitet mod tilgængelig lagerplads.
Nøgleordsfiltrering
Filtrer videoer, der skal downloades, baseret på nøgleord i titlen, og udeluk indhold, der ikke matcher dine interesser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TubeSync
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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