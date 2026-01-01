TubeSync er et selvhostet PVR-lignende værktøj til YouTube, der overvåger kanaler og afspilningslister og automatisk downloader nye videoer, når de udgives. Det fungerer som en DVR til onlineindhold og holder dit mediebibliotek opdateret uden manuel indgriben.

Selvhosting af TubeSync på en VPS betyder, at downloads kører kontinuerligt i baggrunden, mens dine enheder er slukket. Det integreres med Plex- og Jellyfin-medieservere, håndterer metadata og miniaturebilleder automatisk og understøtter søgeordsfiltrering og kvalitetsgrænser for at spare lagerplads.