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Implementer ManageIQ med ét-klik-installation

Open source hybrid cloud-administrationsplatform til virtuelle maskiner, containere, netværk og lagring.

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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
484,99kr.
SPAR 66%
163,99kr./md.
KVM 8
484,99kr.
SPAR 66%
163,99kr./md.
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ManageIQ

ManageIQ er en open source cloudstyrings- og orkestreringsplatform — det opstrøms projekt bag Red Hat CloudForms — der samler operationer på tværs af virtuelle maskiner, containere, offentlige clouds og netværk under en enkelt konsol. Den opdager infrastruktur på tværs af VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mere, og lægger derefter politik, automatisering og omkostningsfordeling ovenpå.

Selv-hosting af ManageIQ holder dine inventardata, automatiseringsarbejdsgange og politikdefinitioner på infrastruktur, du kontrollerer, uden licensgebyrer pr. node. Alt-i-én-containeren samler applikationen, PostgreSQL-databasen og memcached, så du kan evaluere den fulde platform fra en enkelt udrulning.

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Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ManageIQ

Hybridcloudlager

Opdag og spor VM'er, containere, netværk og lagring på tværs af VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure og Google Cloud fra én konsol.

Politik og overholdelse

Definer politikker, der automatisk registrerer afvigelse, håndhæver tagging og afhjælper ikke-kompatible arbejdsbelastninger på tværs af alle administrerede udbydere.

Automatiseringsmotor

Kør hændelsesdrevet Ruby-automatisering, Ansible playbooks og godkendelses-workflows til at klargøre, nedlægge og omkonfigurere ressourcer i stor skala.

Selvbetjeningskatalog

Udgiv servicekataloger med kvoter og godkendelser, så teams kan anmode om VM'er, containere eller stakke uden at oprette sager.

Tilbageførsel og forbrugsmåling

Fordel infrastrukturudgifter tilbage til lejere, projekter eller afdelinger med takstplaner baseret på CPU, hukommelse, lagerplads og netværksforbrug.

REST API og CLI

Styr hver konsolhandling fra en versioneret REST API eller miqcli-kommandolinjen til GitOps-lignende infrastrukturarbejdsgange.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ManageIQ

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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