Implementer ManageIQ med ét-klik-installation
Open source hybrid cloud-administrationsplatform til virtuelle maskiner, containere, netværk og lagring.
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Hvad du kan bygge med ManageIQ
ManageIQ er en open source cloudstyrings- og orkestreringsplatform — det opstrøms projekt bag Red Hat CloudForms — der samler operationer på tværs af virtuelle maskiner, containere, offentlige clouds og netværk under en enkelt konsol. Den opdager infrastruktur på tværs af VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mere, og lægger derefter politik, automatisering og omkostningsfordeling ovenpå.
Selv-hosting af ManageIQ holder dine inventardata, automatiseringsarbejdsgange og politikdefinitioner på infrastruktur, du kontrollerer, uden licensgebyrer pr. node. Alt-i-én-containeren samler applikationen, PostgreSQL-databasen og memcached, så du kan evaluere den fulde platform fra en enkelt udrulning.
Vigtige funktioner i ManageIQ
Hybridcloudlager
Opdag og spor VM'er, containere, netværk og lagring på tværs af VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure og Google Cloud fra én konsol.
Politik og overholdelse
Definer politikker, der automatisk registrerer afvigelse, håndhæver tagging og afhjælper ikke-kompatible arbejdsbelastninger på tværs af alle administrerede udbydere.
Automatiseringsmotor
Kør hændelsesdrevet Ruby-automatisering, Ansible playbooks og godkendelses-workflows til at klargøre, nedlægge og omkonfigurere ressourcer i stor skala.
Selvbetjeningskatalog
Udgiv servicekataloger med kvoter og godkendelser, så teams kan anmode om VM'er, containere eller stakke uden at oprette sager.
Tilbageførsel og forbrugsmåling
Fordel infrastrukturudgifter tilbage til lejere, projekter eller afdelinger med takstplaner baseret på CPU, hukommelse, lagerplads og netværksforbrug.
REST API og CLI
Styr hver konsolhandling fra en versioneret REST API eller miqcli-kommandolinjen til GitOps-lignende infrastrukturarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ManageIQ
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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