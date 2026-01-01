ManageIQ er en open source cloudstyrings- og orkestreringsplatform — det opstrøms projekt bag Red Hat CloudForms — der samler operationer på tværs af virtuelle maskiner, containere, offentlige clouds og netværk under en enkelt konsol. Den opdager infrastruktur på tværs af VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mere, og lægger derefter politik, automatisering og omkostningsfordeling ovenpå.

Selv-hosting af ManageIQ holder dine inventardata, automatiseringsarbejdsgange og politikdefinitioner på infrastruktur, du kontrollerer, uden licensgebyrer pr. node. Alt-i-én-containeren samler applikationen, PostgreSQL-databasen og memcached, så du kan evaluere den fulde platform fra en enkelt udrulning.