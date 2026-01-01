Installer Picsur med ét klik.
Selvhostet billedhostingplatform med øjeblikkelige delbare links, formatkonvertering og udløbskontrol – ingen annoncer, ingen sporing.
Vælg en VPS-pakke til Picsur
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Picsur
Picsur er en letvægts, selvhostet billedhostingplatform designet til enkeltpersoner og teams, der ønsker fuld kontrol over deres billeddelingsinfrastruktur. Upload billeder, få øjeblikkelige delbare links, og konfigurer udløbstider — alt sammen uden at skulle stole på tredjeparts tjenester, der komprimerer indhold, viser annoncer eller sletter filer uden varsel.
Understøttet af PostgreSQL til pålidelig metadataopbevaring, understøtter Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP og AVIF med automatisk formatkonvertering og optimering. Dens REST API gør det ligetil at integrere programmatiske billeduploads i eksisterende værktøjer og arbejdsgange på din VPS.
Vigtige funktioner i Picsur
Øjeblikkelige delingslinks
Upload et billede og modtag øjeblikkeligt et rent, direkte link, klar til at indsætte i chats, dokumentation eller e-mails.
Formatkonvertering
Konverterer og optimerer automatisk billeder mellem PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- og AVIF-formater til effektiv weblevering.
Udløbskontrol
Indstil konfigurerbare udløbstider på delte billeder, så links automatisk holder op med at virke efter en valgt periode for sikker midlertidig deling.
Multi-brugeradministration
Administrationskontroller og brugerkonti lader dig administrere adgang, lagerkvoter og tilladelser på tværs af et team eller en organisation.
REST API
Programmatisk upload- og administrations-API integrerer Picsur med CI/CD-pipelines, skærmbilledværktøjer og andre automatiseringsarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Picsur
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.