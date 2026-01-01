Picsur er en letvægts, selvhostet billedhostingplatform designet til enkeltpersoner og teams, der ønsker fuld kontrol over deres billeddelingsinfrastruktur. Upload billeder, få øjeblikkelige delbare links, og konfigurer udløbstider — alt sammen uden at skulle stole på tredjeparts tjenester, der komprimerer indhold, viser annoncer eller sletter filer uden varsel.

Understøttet af PostgreSQL til pålidelig metadataopbevaring, understøtter Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP og AVIF med automatisk formatkonvertering og optimering. Dens REST API gør det ligetil at integrere programmatiske billeduploads i eksisterende værktøjer og arbejdsgange på din VPS.