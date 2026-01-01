Implementer Transmute i énkliksinstallation.
Privatlivsfokuseret filkonverter, der omdanner dokumenter, billeder, lyd og video uden at uploade dem til tredjepartsservere.
Vælg en VPS-pakke til Transmute
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Transmute
Transmute er en privatlivsfokuseret filkonverter, der omdanner dokumenter, billeder, lyd og video mellem formater via en ren webgrænseflade. Filer behandles af din egen selvhostede instans i stedet for en anonym skytjeneste, så følsomt materiale forlader aldrig infrastruktur, du kontrollerer, og der er ingen uploadgrænser, vandmærker eller gebyrer pr. konvertering.
Selvhosting af Transmute på en VPS giver teams et privat, altid tilgængeligt konverteringsværktøj, der kan nås fra enhver browser. Det er et praktisk alternativ til annoncefinansierede onlinekonvertere, der indsamler data, hvilket gør det velegnet til organisationer med strenge datahåndteringskrav eller enhver, der blot ønsker formatkonvertering uden at overdrage filer til en tredjepart.
Vigtige funktioner i Transmute
Konvertering med fokus på privatliv
Filer behandles udelukkende på din egen selvhostede instans, så følsomme dokumenter og medier når aldrig en tredjepartsserver.
Multiformatsupport
Konverter på tværs af dokumenter, billeder, lyd- og videoformater fra en enkelt grænseflade uden at installere desktopsoftware.
Ingen uploadgrænser
Selvhosting fjerner filstørrelsesbegrænsningerne og vandmærkerne pålagt af gratis onlinekonverteringstjenester.
Browserbaseret grænseflade
Træk, slip og konverter fra enhver browser med en ligetil grænseflade, der ikke kræver en konto for at komme i gang.
Fuldt dataejerskab
Kør tjenesten på din egen VPS for at bevare fuld kontrol over, hvor filer gemmes, og hvor længe de opbevares.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Transmute
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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