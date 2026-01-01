Transmute er en privatlivsfokuseret filkonverter, der omdanner dokumenter, billeder, lyd og video mellem formater via en ren webgrænseflade. Filer behandles af din egen selvhostede instans i stedet for en anonym skytjeneste, så følsomt materiale forlader aldrig infrastruktur, du kontrollerer, og der er ingen uploadgrænser, vandmærker eller gebyrer pr. konvertering.

Selvhosting af Transmute på en VPS giver teams et privat, altid tilgængeligt konverteringsværktøj, der kan nås fra enhver browser. Det er et praktisk alternativ til annoncefinansierede onlinekonvertere, der indsamler data, hvilket gør det velegnet til organisationer med strenge datahåndteringskrav eller enhver, der blot ønsker formatkonvertering uden at overdrage filer til en tredjepart.