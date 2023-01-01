Ise majutatud kahefaktorilise autentimise koodihaldur veebi ja mobiili jaoksJuuruta
AI API marsruutimisproksi tokeni optimeerimisega 40+ LLM-i pakkujateleJuuruta
Ackee on ise majutatud Node.js analüüsitööriist privaatsusele keskenduva veebisaidi jälgimiseks.Juuruta
Avatud lähtekoodiga koodivaba töövoo automatiseerimine koos üle 200 rakenduse integratsioonigaJuuruta
Privaatsusele keskendunud isikliku rahanduse rakendus ümbrikueelarvestusegaJuuruta
Täisfunktsionaalne andmebaasi haldusliides, mis toetab 11+ andmebaasisüsteemiJuuruta
Ise majutatud reisijälgija ja reisiplaneerija interaktiivsete kaartidegaJuuruta
Kõik-ühes tööruum, ühendades dokumendid, valgetahvlid ja andmebaasid AI-gaJuuruta
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryJuuruta
Avatud lähtekoodiga LLMOpsi platvorm viipade, hindamise ja LLM-i jälgitavuse jaoksJuuruta
Püsiv mälu AI kodeerimisagentidele hübriidse BM25 vektori- ja graafiotsingugaJuuruta
Voogedasta isiklikke muusikakogusid läbi Subsonic-ühilduva API serveriJuuruta
Isiklik lennupäevik interaktiivse kaardi, statistika ja mitme kasutaja toegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga AI sisuturunduse agent mitmeplatvormiliseks avaldamiseks ja monetiseerimiseksJuuruta
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersJuuruta
Avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise platvorm seirehoiatuste koondamiseksJuuruta
Isemajutusel põhinev teadmusbaas laiendatud Markdowni ja dokumendipõhiste õigustegaJuuruta
Ise majutatud faililoend ja WebDAV server 30+ salvestusruumi taustaprogrammi toegaJuuruta
Veebiliides videote allalaadimiseks YouTube'ist ja teistelt saitideltJuuruta
Ampache on veebipõhine heli/video voogedastuse rakendus ja meediahaldur.Juuruta
Kergekaaluline ise majutatav wiki Giti toega lehtedega ja Markdowni redigeerimisegaJuuruta
AnonUpload on turvaline anonüümne failijagamisrakendus ilma andmebaasi nõueteta.Juuruta
Kõik-ühes AI rakendus RAG-i, agentide ja vestlusrobotite jaoks mis tahes LLM-i pakkujagaJuuruta
Avatud lähtekoodiga K&V platvorm meeskonna teadmiste jagamiseks ja kogukonna loomiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga DORA mõõdikute ja arendusmeeskonna analüütikaplatvormJuuruta
Kliendivaba veebipõhine kaugtöölaua lüüs RDP, VNC, SSH ja Telneti jaoksJuuruta
Ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga otsinguplatvorm, mis on ehitatud Apache Lucene'i pealeJuuruta
Apache Superset on kaasaegne andmete uurimise ja visualiseerimise platvorm ärianalüüsiks.Juuruta
AppFlowy on AI-põhine avatud lähtekoodiga tööruum ja Notioni alternatiivJuuruta
Kergekaaluline REST API tõuketeavituste saatmiseks 120+ teenuseleJuuruta
Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm sisemiste tööriistade ja rakenduste loomiseksJuuruta
Privaatsust esikohale seadev SDK analüütika mobiili-, lauaarvuti- ja veebirakendusteleJuuruta
Algupärane mitmemudeliline andmebaas graafide, dokumentide ja võtme-väärtuse andmete jaoksJuuruta
Mitmemudeliline andmebaas graafi-, dokumendi-, võtme-väärtuse- ja ajaseeriaandmete jaoksJuuruta
Ise majutatud interneti arhiveerimise lahendus veebilehtede ja meedia säilitamiseksJuuruta
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsJuuruta
Kergekaaluline isemajutusega kommentaarisüsteem Go taustaprogrammi ja manustatava JS vidinagaJuuruta
AstrBot on avatud lähtekoodiga platvormiülene AI vestlusroboti raamistikJuuruta
Ise majutatav audioraamatute ja taskuhäälingute server mitme kasutaja toegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga identiteedipakkuja, mis keskendub paindlikkusele ja mitmekülgsuseleJuuruta
Avatud lähtekoodiga isemajutatav autentimisserver sotsiaalse sisselogimise, MFA ja RBAC-igaJuuruta
Avatud lähtekoodiga ise majutatav Andmebaas teenusena platvorm PostgreSQL automatiseerimiseksJuuruta
Moodne allalaadimise automatiseerimise tööriist torrentide ja useneti jaoks reaalajas IRC jälgimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga Zapieri alternatiiv rakenduste ühendamiseks ja töövoogude automatiseerimiseksJuuruta
Beebijälgimise rakendus, mis aitab vanematel jälgida igapäevaseid tegevusi ja tervistJuuruta
Resticu varunduste veebiliides ajastamise, krüpteerimise ja failitaseme taastamisegaJuuruta
Ise majutatud CalDAV ja CardDAV server kalendrite ja kontaktide jaoksJuuruta
Ise majutatud kokteiliretseptide haldur ja kodubaari laoseisu jälgijaJuuruta
Avatud lähtekoodiga koodivaba andmebaas ja Airtable'i alternatiiv meeskondadeleJuuruta
Automatiseeritud subtiitrite haldus ja allalaadimise kaaslane Sonarr'i ja Radarr'i jaoksJuuruta
Minimalistlik ise majutatav harjumuste jälgija, mis keskendub igapäevasele märkimisele ja järjestikustele päevadeleJuuruta
Privaatsust esikohale seadev brauseripõhine PDF-tööriistakomplekt PDF-ide ühendamiseks, jaotamiseks, teisendamiseks ja redigeerimiseksJuuruta
Kergekaaluline serveri jälgimise platvorm koos Docker statistikaga ja hoiatustegaJuuruta
Kergekaaluline jälgimisagent Beszel serveri jälgimissüsteemi jaoksJuuruta
Kergekaaluline isemajutatav pilvemälu koos failide sünkroonimise ja CalDAV/CardDAV toegaJuuruta
Isemajutusel põhinev finantsarvestuse platvorm intelligentse aruandluse ja mitme valuuta toegaJuuruta
Ise majutatud muusika voogedastuse server koos veebipleieri ja mobiilirakendustegaJuuruta
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteJuuruta
AI-põhine märkmete tegemise ja mikroblogimise platvorm Markdowni toega ja ülesannete haldusegaJuuruta
Detsentraliseeritud sotsiaalvõrgustiku Bluesky isikuandmete serverJuuruta
Ise majutatud AI kodeerimisassistent täislahendusega rakenduste loomiseks brauserisJuuruta
E-raamatute ja audioraamatute kogu haldur, Readarri kogukonnapoolne taaselustamineJuuruta
Struktureeritud ise majutatud wiki meeskondadele raamatute, peatükkide, lehtede ja otsingugaJuuruta
Muuda mis tahes avalik Telegrami kanal SEO-sõbralikuks mikroblogiks RSSigaJuuruta
Peata Chrome'i brauser teenusena veebikaape ja automatiseerimise jaoksJuuruta
Isiklike finantside eelarverakendus kulude jälgimiseks ja finantsplaneerimiseksJuuruta
Vähese koodiga platvorm ärirakenduste ja töövoogude loomiseks mõne minutigaJuuruta
Ise majutatud veajälgimise platvorm rakenduste jälgimiseksJuuruta
Isehallatav CI/CD raamistik automatiseeritud järkude ja juurutuste jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga andmebaasi skeemi muudatuste haldus ja DevOps platvormJuuruta
Avatud lähtekoodiga madalkoodi API integreerimise ja töövoo automatiseerimise platvormJuuruta
Ise majutatud koodilõikude haldur süntaksi esiletõstmise ja otsingugaJuuruta
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsJuuruta
Calibre-Web on veebirakendus oma e-raamatukogu sirvimiseks, lugemiseks ja haldamiseksJuuruta
Privaatsuskeskne tõestustöö CAPTCHA alternatiiv jälgimisetaJuuruta
Avatud lähtekoodiga IAM-platvorm koos SSO, OAuth 2.0, OIDC ja SAML toegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga podcasti majutusplatvorm analüütika ja sotsiaalsete funktsioonidegaJuuruta
Centrifugo on skaleeritav reaalajas sõnumiserver reaalajas rakenduste loomiseks.Juuruta
Veebisaidi muutuste tuvastamise ja jälgimise tööriist visuaalse valiku ja teavitustegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga andmebaasi diagrammiredaktor AI DDL ekspordi ja skeemi visualiseerimisegaJuuruta
Privaatsusele keskenduv ChatGPT veebiliides kohaliku andmesalvestuse ja vestluste haldusegaJuuruta
Täislahenduse käideldavuse ja infrastruktuuri jälgimine avalike olekulehtedegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga serveri jälgimise ja käideldavuse jälgimise rakendusJuuruta
Infrastruktuuri ja rakenduste jälgimine koos automaatse tuvastuse ja hoiatustegaJuuruta
Ise majutatud failihoidla failide üleslaadimiseks ja jagamiseks jagamislinkidegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga töötajate sisseelamise platvorm Slacki roboti ja töövoo automatiseerimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga manustamise andmebaas AI rakenduste ja semantilise otsingu jaoksJuuruta
WordPressi haru ilma Gutenbergi plokkredaktorita, keskendudes stabiilsuseleJuuruta
Veerupõhine OLAP andmebaas reaalajas analüüsiks millisekundilise päringuviivitusegaJuuruta
Veebipõhine andmebaasi haldustööriist põhjalikuks andmehalduseksJuuruta
Cloudflare Tunnel deemon turvaliseks kaugjuurdepääsuks ilma porte avamataJuuruta
Isemajutusel põhinev pilvemälu platvorm failihalduse ja jagamisvõimalustegaJuuruta
Kergekaaluline peata CMS-platvorm sisuhalduseks ja API-de jaoksJuuruta
VS Code töötab brauseris kaugarenduseks mis tahes seadmestJuuruta
Avatud lähtekoodiga platvorm ise majutatud pilve arenduskeskkondade varustamiseksJuuruta
Reaalajas koostöö Markdowni redaktor dokumentatsiooni ja märkmete tegemiseksJuuruta
Ise majutatud veebipõhine kontoripakett ühiseks dokumentide redigeerimiseksJuuruta
Ise majutatav Google Readerist inspireeritud RSS-lugeja kiirklahvide ja mobiilirakendustegaJuuruta
Ise majutatud veebipõhine failimuundur üle 1000 vormingu toegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga reaktiivne andmebaasiplatvorm kaasaegse rakenduste arendamiseksJuuruta
Kergekaaluline PHP OPDS- ja HTML-server, mis pakub juurdepääsu Calibre e-raamatukogule mobiililugejatele ja brauseriteleJuuruta
Ise majutatud juhtpaneel serverite, käideldavuse ja võrguinfrastruktuuri haldamiseksJuuruta
Privaatsust esikohale seadev tooteanalüütika mobiili-, veebi- ja lauaarvutirakenduste jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga veebiroomik AI rakendustele LLM-valmis väljundigaJuuruta
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceJuuruta
OSINT-platvorm, mis koondab 27 reaalajas ülemaailmset andmeallikat ühtsele juhtpaneelileJuuruta
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteJuuruta
Otsast lõpuni krüpteeritud koostööl põhinev kontoripakett nullteadmise salvestusegaJuuruta
Veebipõhine tööriist krüpteerimiseks, kodeerimiseks, pakkimiseks ja andmeanalüüsi toiminguteksJuuruta
DAG-põhine töövoo ajastaja veebiliidesega cron-tööde ja ülesannete torujuhtmete haldamiseksJuuruta
Ise majutatud fotohaldur näotuvastuse ja objektituvastusegaJuuruta
Minimalistlik serveri juhtpaneel reaalajas CPU, RAM-i, salvestusruumi ja võrgu statistikagaJuuruta
Isemajandatav isiklik juhtpaneel vidinate, teemade ja olekukontrolligaJuuruta
Ise majutatud föderatiivne sõnumitooja otspunktkrüptimisega ja teemapõhiste lõimedegaJuuruta
Databasus on andmebaasi varundustööriist PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB jaoks.Juuruta
AI-põhine SQL-i vestlusliides mis tahes andmebaasi uurimiseks ja visualiseerimiseksJuuruta
Ise majutatud asukoha ajaloo jälgija koos kuumakaartide ja reisi statistikagaJuuruta
DB Browser for SQLite on visuaalne tööriist SQLite andmebaasifailide loomiseks, kujundamiseks ja redigeerimiseks.Juuruta
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportJuuruta
Denolandi võti-väärtus andmebaas Deno Deploy jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga platvorm LLM-rakenduste loomiseks RAG-i, agentide ja töövoogudegaJuuruta
Peata sisuhaldussüsteem, mis ümbristab andmebaase dünaamilise API ja haldusrakendusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga kliendi kaasamise platvorm automatiseeritud mitmekanalilise sõnumivahetuse jaoksJuuruta
Docker piltide uuenduste teavitaja märguannete saamiseks piltide uuendamiselJuuruta
Avatud lähtekoodiga ekspertsüsteem juhitud intervjuude ja automatiseeritud dokumendikoostamiseksJuuruta
Privaatne Docker register konteineripiltide salvestamiseks ja levitamiseksJuuruta
Dockge on uhke, lihtsasti kasutatav ja reaktiivne isemajutatud Docker Compose'i stäkkide haldur.Juuruta
Koostööwiki ja dokumentatsiooniplatvorm reaalajas redigeerimisegaJuuruta
Ise majutatud dokumendikorraldaja koos OCR-i, NLP ekstraheerimise ja täistekstiotsingugaJuuruta
Avatud lähtekoodiga dokumentide allkirjastamise platvorm digitaalallkirjade jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga dokumendi allkirjastamise platvorm e-allkirja võimalustegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm AI hääleagentide loomiseks mõne minutigaJuuruta
Kergekaaluline failipõhine wiki platvorm dokumentatsiooni ja teadmusbaaside jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga ERP/CRM platvorm äritegevuse haldamiseksJuuruta
Ühtne platvorm domeeninimede portfellide haldamiseks ja jälgimiseksJuuruta
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesJuuruta
Laadi alla Spotify muusikat YouTube'ist koos albumikujunduse, laulusõnade ja metaandmetegaJuuruta
Kergekaaluline veebiliides Docker konteineri logide reaalajas vaatamiseksJuuruta
Suure jõudlusega Redisiga ühilduv mälusisene andmehoidla kaasaegsele riistvaraleJuuruta
Tasuta avatud lähtekoodiga diagrammide loomise tööriist vooskeemide, UML-i ja võrguskeemide jaoksJuuruta
Brauseripõhine andmebaasi diagrammi redaktor SQL ekspordi ja impordigaJuuruta
Tasuta ise majutatud Drizzle Studio steroididel andmebaaside haldamiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem dünaamiliste veebisaitide loomiseks ja haldamiseksJuuruta
Tasuta dünaamiline DNS-teenus IP-aadresside domeenidele vastendamiseksJuuruta
DumbDo on rumalalt lihtne, ise majutatud ülesannete nimekiri, mis lihtsalt töötabJuuruta
Krüpteeritud varunduslahendus pilvesalvestuse ja kaugserverite toegaJuuruta
Tasuta aja broneerimise süsteem ettevõtetele ja professionaalideleJuuruta
Kergekaaluline MQTT vahendaja IoT ja sõnumirakenduste jaoksJuuruta
Järgmise põlvkonna graaf-relatsiooniline andmebaas, mis põhineb PostgreSQL-ilJuuruta
Hajutatud otsingu- ja analüüsimootor, mis põhineb Apache Lucene'ilJuuruta
Turvaline Matrixi klient otspunktkrüptimise ja platvormiülese sõnumsidegaJuuruta
Ise majutatud e-posti API puhverserver, mis ühendab IMAP-i ja SMTP-d REST-i lõpp-punktidega.Juuruta
Personal media server with automatic streaming and device conversionJuuruta
Statistika- ja analüüsitööriist Emby ja Jellyfini meediaserveriteleJuuruta
Minimalistlik veebirakendus privaatsete ja turvaliste krüpteeritud märkmete saatmiseksJuuruta
Ise majutatud IPTV server, mis koostab sinu meediakogust otsekanaleidJuuruta
Isemajutusel põhinev failijagamise platvorm paroolikaitse ja aegumiskontrolligaJuuruta
Süsteem ESP8266/ESP32 mikrokontrollerite juhtimiseks YAML-igaJuuruta
Tasuta avatud lähtekoodiga CRM kontaktide, tehingute ja kliendisuhete haldamiseksJuuruta
Reaalajas koostöö dokumendiredaktor otsemuutmise ja versiooniajaloogaJuuruta
Kaasaegne avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis põhineb Node.js-il, Reactil, GraphQL-il ja PostgreSQL-ilJuuruta
Avatud lähtekoodiga WhatsAppi API vestlusrobotite, automatiseerimise ja sõnumside integratsioonide jaoksJuuruta
Suure jõudlusega WhatsApp API gateway, mis on kirjutatud Go keeles sõnumside automatiseerimiseksJuuruta
Virtuaalne tahvel käsitsi joonistatud diagrammide visandamiseks ja ühiseks ajurünnakuksJuuruta
Isiklik ja perekondlik kulude jälgimise rakendusJuuruta
Kergekaaluline ise majutatud isiklike kulude jälgija koos armatuurlaua ja CSV impordigaJuuruta
Muudab ListenBrainzi soovitused esitusloenditeks sinu muusikakogusJuuruta
Kergekaaluline isikliku rahanduse jälgija mobiilse PWA ja kviitungite skaneerimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga haavatavuste haldamise platvorm turvameeskondadeleJuuruta
Ise majutatud isikliku ja pere elektrooniliste tervisekaartide haldurJuuruta
Avatud lähtekoodiga tagasiside platvorm kasutajate tagasiside kogumiseks ja haldamiseksJuuruta
Veebipõhine failihaldur failide sirvimiseks, üleslaadimiseks ja haldamiseks sinu serverisJuuruta
Detsentraliseeritud võrdõigusvõrgu failijagamine IPFS-tehnoloogiat kasutadesJuuruta
Automatiseeritud meediafailide töötleja, mis vähendab failimahte kuni 90 %.Juuruta
Isemajutusel põhinev mitme kasutaja failihaldur rollipõhiste õigustega ja ilma andmebaasitaJuuruta
Ise majutatud failihaldur FTP, SFTP, S3, WebDAV ja üle 20 salvestustaustaprogrammi jaoksJuuruta
Lihtne WireGuard VPN server koos veebihaldusliidesegaJuuruta
Professionaalne ise majutatud isikliku rahanduse ja eelarve haldurJuuruta
Ise majutatud Firefoxi brauser, mis on veebiliidese kaudu ligipääsetavJuuruta
Avatud lähtekoodiga funktsioonilipp ja kaugkonfiguratsiooniteenus koos A/B testimisegaJuuruta
Ise majutatud algusleht ja rakenduste juhtpaneel sinu kodulabori jaoksJuuruta
Puhverserver Cloudflare'i kaitse möödahiilimiseks veebikraapimiselJuuruta
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesJuuruta
Andmebaasita Markdowni märkmerakendus vikilinkide ja täistekstiotsingugaJuuruta
Avatud lähtekoodiga seadmehaldus- ja lõpp-punkti turvaplatvorm, mis põhineb osqueryl.Juuruta
YAML-põhine automatiseerimistööriist meedia allalaadimiseks RSS-ist, torrentitest ja UsenetistJuuruta
Oma serveris majutatav funktsioonilippude haldusplatvorm Giti integratsioonigaJuuruta
Avatud lähtekoodiga madala koodiga tööriist LLM-i orkestreerimisvoogude ja AI agentide loomiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimise tööriist koos Kanban-tahvlite, tabelite ja kalendrivaadetegaJuuruta
Ise majutatud kerge Giti teenus veebiliidese ja koostööfunktsioonidegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga vormiehitaja ja andmehaldusplatvorm REST API-gaJuuruta
Avatud lähtekoodiga küsitlusplatvorm rakendusesisese, lingi, veebisaidi ja e-posti tagasiside jaoksJuuruta
Brauseripõhine isomeetriline diagrammide loomise tööriist infrastruktuuri visualiseerimiseksJuuruta
Ise majutatav virtuaalne mängulaud veebipõhiste rollimängukampaaniate jaoks kaartide ja täringutegaJuuruta
Brauseripõhine parameetriline 3D CAD modelleerija inseneritööks ja disainiksJuuruta
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga klienditoe ja jagatud postkasti süsteemJuuruta
Isemajutusel põhinev RSS-voogude koondaja oma voogude haldamiseks ja lugemiseks.Juuruta
Arendajakeskne olekuleht mitmeprotokollilise käideldavuse jälgimise ja teavitamisegaJuuruta
Ettevõtteklassi veebipõhine koodi ülevaatussüsteem, mis on ehitatud Giti pealeJuuruta
Ghost on võimas platvorm professionaalseks avaldamiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga varahalduse tarkvara investeerimisportfellide jälgimiseksJuuruta
Brauseripõhine professionaalne pildiredaktor ja graafilise disaini tööriistJuuruta
Gitea on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga Git majutusplatvormJuuruta
Giti LLM-sõbralikuks tekstimuundur AI-põhise koodianalüüsi jaoksJuuruta
GitLab on terviklik DevOps platvorm Git repositooriumi halduse ja CI/CD jaoks.Juuruta
Ise majutatud halduspaneel, mis koondab kõik sinu vooged ühte kohtaJuuruta
Glances on platvormiülene süsteemiseire tööriist veebiliidesegaJuuruta
Sentry-ühilduv veajälgimise ja jõudluse jälgimise platvormJuuruta
Avatud lähtekoodiga IT varahalduse ja kasutajatoe tarkvara IT-toiminguteleJuuruta
Privaatsusele keskenduv veebianalüütika ilma küpsiste või isikuandmete jälgimisetaJuuruta
Pideva edastuse server koos väärtusvoo kaardistamise ja torujuhtme modelleerimisegaJuuruta
Gogs on ise majutatud Giti teenus valutuks projektihalduseks.Juuruta
Ise majutatud failijagamisserver aeguvate linkide ja S3 toegaJuuruta
Kergekaaluline ise majutatav Go keeles kirjutatud Subsonic muusika voogedastuse serverJuuruta
Docker-põhine olekuta API sujuvaks PDF-i teisendamiseks ja genereerimiseksJuuruta
Ise majutatud tõuketeavituste server lihtsa REST API-gaJuuruta
WhatsApp REST API ja veebiliides mitme seadme sõnumite automatiseerimiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm mõõdikute visualiseerimiseks ja monitoorimiseksJuuruta
Ise majutatav genealoogia platvorm perepuude loomiseks ja jagamiseksJuuruta
Moodne failipõhine CMS, mis ei vaja andmebaasi, vaid ainult faile ja kaustu.Juuruta
Ise majutatav raamatukoguhaldur sisseehitatud lugeja ja seadmete sünkroonimisegaJuuruta
Ise majutatud järjehoidjate haldur koos automaatse metaandmete eraldamise ja täistekstiotsingugaJuuruta
Avatud lähtekoodiga tabelarvutuse-andmebaasi hübriid andmerakenduste loomiseksJuuruta
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryJuuruta
Avatud lähtekoodiga funktsiooniliputamise ja A/B testimise platvormJuuruta
Mängustatud ülesannete haldur, mis muudab produktiivsuse RPG seikluseksJuuruta
Kaasaegne avatud lähtekoodiga CMS koos pistikprogrammide turupaiga ja plokipõhise redaktorigaJuuruta
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsJuuruta
Avatud lähtekoodiga GraphQL-mootor koos koheste API-dega mis tahes andmebaasi üleJuuruta
Ise majutatud Tailscale'iga ühilduv haldusserver WireGuardi võrkvõrgu jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga croni töö ja taustaülesannete jälgimine koheste hoiatustegaJuuruta
Reaalajas koostööl põhinev Markdowni redaktor meeskonna dokumentatsiooni jaoksJuuruta
Rakenduste juhtpaneel sinu veebiteenuste korraldamiseks ja neile juurdepääsuksJuuruta
Iseõppiv AI agent sisseehitatud õppimistsükli ja mitmeplatvormilise sõnumsidegaJuuruta
Ise majutatud Hermese AI agent ja veebivestluse kasutajaliides ühes Docker juurutusesJuuruta
Hermes AI agendi avatud lähtekoodiga veebi kasutajaliidese juhtimiskeskusJuuruta
Avatud lähtekoodiga vestlusvormi koostaja tingimusloogika ja analüütikagaJuuruta
Avatud lähtekoodiga ise majutatav sündmuste haldamise ja piletisüsteemi platvormJuuruta
Kaasaegne isemajutatud armatuurlaud kõigi sinu teenuste korraldamiseks ja jälgimiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga koduautomaatika platvorm nutiseadmete juhtimiseksJuuruta
Kodukasutajatele loodud inventari ja korraldussüsteemJuuruta
HomeKiti sild mitte-Apple'i nutikodu seadmetele pistikprogrammide abilJuuruta
Kaasaegne, kohandatav rakenduse juhtpaneel Docker integratsioonigaJuuruta
Lihtne isemajutatud staatiline juhtpaneel kõigi teie serveriteenuste korraldamiseksJuuruta
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsJuuruta
Open-source API development and testing platform for developers and teamsJuuruta
Isemajutusel põhinev taimehaldussüsteem hooldusrutiinide ja aia korraldamise jälgimiseksJuuruta
Ise majutatav automaatika platvorm monitooringuagentide loomiseksJuuruta
Välkkiire Go-ga ehitatud staatilise saidi generaatorJuuruta
Avatud lähtekoodiga ettevõtte sotsiaalvõrgustik ja sisevõrgu platvorm meeskondadeleJuuruta
Kiire lennult pilditöötluse server suuruse muutmiseks, kärpimiseks ja vormingu teisendamiseksJuuruta
Immich on suure jõudlusega ise majutatud foto- ja videohalduslahendusJuuruta
Avatud lähtekoodiga saladuste haldur keskkonnamuutujate ja API võtmete sünkroonimiseks üle meeskondade ja taristu.Juuruta
Ühtne ajasarjade platvorm Flux päringute ja integreeritud veebiliidesegaJuuruta
Brauseripõhine vektorgraafika redaktor illustratsioonide ja SVG kujundamiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga taustaplatvorm autentimisega, andmebaasi ja salvestusruumiga AI agentideleJuuruta
Avatud lähtekoodiga komponentide varude ja BOM-i haldus insenerimeeskondadeleJuuruta
Privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile, ilma reklaamide ja jälgimisetaJuuruta
Minimalistlik ise majutatav arveldussüsteem vabakutselistele ja väikestele meeskondadeleJuuruta
Avatud lähtekoodiga arveldamise platvorm vabakutselistele ja väikeettevõteteleJuuruta
Avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm koos hinnapakkumiste, kulude ja makseportaaligaJuuruta
Kergekaaluline, ise majutatav Disqusi alternatiiv blogidele ja staatilistele veebilehtedeleJuuruta
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsJuuruta
Avatud lähtekoodiga PSA platvorm MSP-dele IT dokumentatsiooni, piletisüsteemi ja arveldamisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga ITSM platvorm ja CMDB IT-teenuste ja infrastruktuuri haldamiseksJuuruta
Torrenti jälgija puhverserver, mis tõlgib päringuid Sonarr'i, Radarr'i ja teiste automaatikatööriistade jaoksJuuruta
Jaeger on avatud lähtekoodiga hajutatud jälgimissüsteem mikroteenuste jälgimiseksJuuruta
Tasuta ja avatud lähtekoodiga meediaserver oma meediakogu korrastamiseks ja voogesitamiseksJuuruta
Meediapäringute haldustööriist Jellyfini, Emby ja Plexi jaoks koos heakskiidu töövoogaJuuruta
Jenkins on avatud lähtekoodiga automaatika server CI/CD konveierite jaoks.Juuruta
Isemajutusel põhinev videokonverentsi platvorm ekraani jagamise ja salvestamisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga kliendiandmete platvorm ja sündmuste voogesituse torujuhe insenerideleJuuruta
Isemajutusel põhinev tööotsingu süsteem, mis otsib kuulutusi ja kohandab CV-sidJuuruta
Avatud lähtekoodiga CMS dünaamiliste veebisaitide ja veebirakenduste loomiseksJuuruta
Ise majutatud sünkroonimisserver Joplini märkmerakenduse jaoksJuuruta
Kergekaaluline märkmete tegemise ja kontrollnimekirja rakendus koos Markdowni ja Kanbani tahvlitegaJuuruta
Isemajutatav aruandlusserver PDF-, Exceli- ja DOCX-failide loomiseks HTML-mallidestJuuruta
Tsentraliseeritud privilegeeritud juurdepääsu lüüs SSH, RDP ja andmebaasi seansside jaoksJuuruta
Interaktiivne veebikeskkond reaalajas koodi, andmeanalüüsi ja visualiseeringute jaoksJuuruta
JupyterLab on veebipõhine interaktiivne arenduskeskkond märkmike ja koodi jaoksJuuruta
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsJuuruta
Avatud lähtekoodiga Kanbani tahvel ja projektijuhtimise tööriist, Trello alternatiivJuuruta
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareJuuruta
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimine kanban-tahvlite ja GitHubi integratsioonigaJuuruta
Ise majutatud koomiksiraamatute haldur automatiseeritud allalaadimiseks ja korrastamiseksJuuruta
Karakeep on ise majutatav järjehoidjahaldur, millel on AI-põhine sildistamine ja otsing.Juuruta
Ise majutatud digitaalne raamatukogu koomiksite, mangade ja e-raamatute jaoksJuuruta
Ise majutatud uudiskirja platvorm lohista ja paiguta redigeerija ja SMTP edastusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga olekuleht ja tööaja jälgimise platvorm koos intsidentide haldusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga töövoogude orkestreerimise platvorm andmetorustike ja automaatika jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldus koos SSO, OAuth2 ja SAML-igaJuuruta
Avatud lähtekoodiga AI assistent oma dokumentide ja veebiga vestlemiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga visualiseerimise kasutajaliides Elasticsearchi jaoks koos armatuurlaudade ja otsingugaJuuruta
Avatud lähtekoodiga tellimuste arveldamise ja makseplatvorm SaaS-i ja turgude jaoksJuuruta
Ise majutatud ajajälgimine vabakutselistele, agentuuridele ja meeskondadeleJuuruta
Ise majutatud jagatud ostunimekiri, retseptihaldur ja toiduplaanijaJuuruta
Ise majutatud koguhaldur raamatute, mängude, vinüülide ja muu kataloogimiseksJuuruta
Kergekaaluline ise majutatav serveri jälgimise töölaud reaalajas mõõdikutegaJuuruta
Ise majutatud meediaserver koomiksite, mangade, ajakirjade ja e-raamatute jaoks, OPDS-i ja sünkroonimistoegaJuuruta
Pilvepõhine API lüüs hübriid- ja mitmepilvekeskkondadeleJuuruta
Avatud lähtekoodiga dokumendipõhine küsimuste-vastuste vestlusrobot mitme suure keelemudeli (LLM) toega ja OCR-igaJuuruta
Ühtne koodipõhine diagrammi API, mis renderdab üle 30 diagrammitüübi üle HTTP.Juuruta
Moodne ise majutatud URL-lühendaja koos kohandatud domeenide, analüütika ja REST API-gaJuuruta
Avatud lähtekoodiga andmete märgistamise ja annoteerimise platvorm masinõppeprojektide jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga mõõtmis- ja kasutuspõhise arveldamise platvormJuuruta
Langflow on visuaalne AI töövoo koostaja LLM-rakenduste loomiseks.Juuruta
Avatud lähtekoodiga LLM-i arendusplatvorm jälgitavuse ja hindamise jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga grammatika-, stiili- ja õigekirjakontrollija enam kui 25 keeleleJuuruta
Ise majutatud automaatika e-raamatute ja audioraamatute allalaadimiseks autori jälgimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimissüsteem mitte-projektijuhtideleJuuruta
Föderatiivne lingikogur ja aruteluplatvorm ise majutatud foorumiteleJuuruta
LibreChat on AI vestlusliides koos RAG toega mitme pakkuja LLM-i kasutamiseks.Juuruta
Avatud lähtekoodiga abikeskus koos mitmekanalilise piletihalduse, otsevestluse ja SLA haldusegaJuuruta
Ise majutatud fotohaldus näotuvastuse ja AI-põhise otsingugaJuuruta
Ise majutatud HTML5 interneti kiiruse testi server koos sisseehitatud tulemuste andmebaasigaJuuruta
Tasuta ja avatud lähtekoodiga masintõlke API, mis on täielikult ise majutatudJuuruta
Automatiseeritud muusikakogu haldur ja korraldaja Useneti ja torrentite jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on ehitatud ümber dbt andmete uurimiseks ja armatuurlaudade jaoks.Juuruta
Professionaalne veebipõhine küsitlusplatvorm küsimustike loomiseks ja haldamiseksJuuruta
Linkding on minimaalne, kiire, ise majutatav järjehaldurJuuruta
Isemajutusel põhinev Linktree alternatiiv bränditud link-in-bio lehtede jaoksJuuruta
Linkwarden on isemajutusega järjehoidjahaldur koos täislehe arhiveerimisega.Juuruta
Suure jõudlusega isemajutatav uudiskirja ja meililistide haldurJuuruta
LiteLLM on AI värav, et kasutada üle 100 suure keelemudeli OpenAI formaadis.Juuruta
Avatud lähtekoodiga Elixiri märkmikud andmeteaduse, ML-i ja reaalajas koostöö jaoksJuuruta
Kerge autentimisserver, mis pakub lihtsustatud LDAP-i taustaprogrammi ise majutatud rakendusteleJuuruta
Kerge isemajutatav muusikaserver Subsonic API-gaJuuruta
Kaasaegne avatud lähtekoodiga AI vestlusraamistik, mis toetab mitut LLM-i pakkujatJuuruta
Ise majutatud pilve LLM-i pakkujatel põhinev AI süvauuringute assistentJuuruta
Ise majutatud OpenAI-ühilduv rakendusliidese server kohaliku AI mudeli järeldamiseksJuuruta
Pythoni-põhine hajutatud koormustestimise tööriist reaalajas veebiliidesegaJuuruta
Isemajutusel põhinev privaatsuskeskne teadmusbaas ja plokipõhine liigendajaJuuruta
Logto on põhjalik identiteedi- ja autentimisplatvorm OAuth-i ja OIDC-toega.Juuruta
Põhjalik sõiduki hoolduse ja kütusehalduse süsteemJuuruta
Ise majutatav fotohaldusplatvorm albumite korrastamise, EXIF-andmete sirvimise ja täpsete jagamiskontrollidegaJuuruta
Mage AI on andmetorustiku tööriist ETL töövoogude loomiseks ja haldamiseks.Juuruta
Isemajutusel põhinev e-posti arhiveerimine IMAP-sünkroonimise, täistekstiotsingu ja eksportimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga SMTP e-posti testimise tööriist brauseripõhise postkastiga arendajateleJuuruta
Ise majutatud muusika scrobble'i andmebaas koos isiklike kuulamistabelitegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga otsingumootor täisteksti- ja vektorotsinguga MySQL protokolli kauduJuuruta
Avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaasiserver ja MySQL-i otsene asendusJuuruta
Avatud lähtekoodiga reaktiivne Pythoni märkmik SQL-i toe ja reprodutseeritava täitmisegaJuuruta
Isemajutusel töötav artikli puhverserver puhtaks, reklaamivabaks lugemiseks intelligentse vahemälugaJuuruta
ActivityPub standardil põhinev ise majutatud föderatiivne mikroblogimise serverJuuruta
Tabelarvutustiilis veebiliides PostgreSQL andmebaaside uurimiseks ja redigeerimiseksJuuruta
Juhtiv avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm täieliku andmeomandi ja privaatsusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga Matrix koduserver detsentraliseeritud, krüpteeritud suhtluseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga meeskonnatöö platvorm sõnumside, failijagamise ja integratsioonide võimalustegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga turunduse automatiseerimine e-posti kampaaniate, müügivihjete hindamise ja teekondade jaoksJuuruta
MaxKB on avatud lähtekoodiga platvorm ettevõtte tasemel AI teadmusbaasi agentide loomiseks.Juuruta
Avatud lähtekoodiga dokumendihaldus koos OCR-i, täistekstiotsingu ja töövoogudegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse rakendusJuuruta
Brauseripõhine pildioptimeerija koos vormingu teisendamise ja EXIF-andmete eemaldamisegaJuuruta
Mealie on ise majutatav retseptihaldur koos toidu planeerimise ja ostunimekirjadega.Juuruta
Automaatne videoteegi haldur telesarjadele Plexi ja Jellyfini toegaJuuruta
Välkkiire otsingumootor kaasaegsete rakenduste jaoksJuuruta
Mälusisene graafandmebaas seotud andmete reaalajas analüüsiksJuuruta
Memos on kergekaaluline, privaatsust esikohale seadev märkmerakendusJuuruta
Ise majutatud kaugseire ja halduse platvorm töölaudadele, serveritele ja asjade interneti seadmeteleJuuruta
Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm andmete visualiseerimiseks ja analüüsiksJuuruta
Brauseripõhine MetaTrader 5 kauplemisterminal ööpäevaringseks valuuta- ja CFD-dega kauplemiseksJuuruta
MeTube on veebipõhine video allalaadija YouTube'i ja teiste platvormide jaoks.Juuruta
Kergekaaluline isemajutuslik pastebin, failijagaja ja URL-i lühendaja RustisJuuruta
Avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud AI rakenduste ja sarnasuse otsinguks.Juuruta
MindsDB on AI platvorm masinõppemudelite loomiseks ettevõtte andmetestJuuruta
Ise majutatav QR-koodi generaator kohandatavate stiilide ja hulgiekspordigaJuuruta
Minimalistlik ja põhimõttekindel RSS-voo lugeja puhta veebiliidesegaJuuruta
Mitmeagendi parveintellekti simulatsioonil põhinev AI ennustusmootorJuuruta
Ise majutatud P2P videokonverentsilahendus piiramatu arvu tubade ja ekraani jagamisegaJuuruta
Veebipõhine MongoDB haldusliides andmebaaside sirvimiseks, muutmiseks ja haldamiseksJuuruta
Dokumendipõhine NoSQL andmebaas JSON-i-laadse dokumendisalvestusegaJuuruta
Isiklik suhete haldamise süsteem oma elu jäädvustamiseksJuuruta
Helimaastiku mikser tootlikkuse tööriistadega sügavaks keskendumiseks ja lõõgastumiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mida usaldab üle 489 miljoni kasutaja kogu maailmasJuuruta
Avatud lähtekoodiga AI otsingumootor koos generatiivsete vastuste ja allikaviidetegaJuuruta
Kergekaaluline ise majutatav muusika voogedastuse server koos natiivsete iOS-i ja Androidi rakendustegaJuuruta
Ise majutatud automatiseeritud koomiksiraamatute allalaadija ja teegihaldurJuuruta
Kiire, usaldusväärne avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas veebi- ja rakenduskoormuste jaoksJuuruta
Töövoo automatiseerimise platvorm visuaalse sõlmedepõhise liidesegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga OAuth ja API integratsiooni platvorm 300+ teenuse jaoksJuuruta
Pilvepõhine sõnumisüsteem pub/sub, request-reply ja JetStreamigaJuuruta
Navidrome on ise majutatud muusikaserver veebi- ja mobiilivoogedastusegaJuuruta
Ise majutatud virtuaalne brauser ühiseks veebisirvimiseks ja voogesituseksJuuruta
Maailma juhtiv avatud lähtekoodiga graafandmebaas ühendatud andmete jaoksJuuruta
Turvaline WireGuardil põhinev võrk-VPN-klient SSO ja detailsete juurdepääsukontrollidegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga võrguinfrastruktuuri modelleerimine IPAM-i, DCIM-i ja dokumentatsiooni jaoksJuuruta
Reaalajas infrastruktuuri jälgimisagent 800+ integratsioonigaJuuruta
Uus API on LLM-i lüüs ja AI varahaldussüsteem mitmele pakkujale.Juuruta
Nextcloud on võimas ise majutatav produktiivsusplatvormJuuruta
Brauseripõhine serverihaldus SSH, VNC ja RDP ühenduste jaoksJuuruta
Universaalne artefaktihoidla haldur Maveni, npm-i, Docker'i ja PyPI jaoksJuuruta
NocoBase on laiendatav no-code/low-code platvorm rakenduste loomiseks.Juuruta
Avatud lähtekoodiga Airtable'i alternatiiv, mis muudab andmebaasid nutikateks tabelarvutusprogrammideksJuuruta
Vähese koodiga visuaalne tööriist IoT seadmete, API-de ja veebiteenuste ühendamiseksJuuruta
NodeBB on moodne, reaalajas aruteluplatvorm kogukonnafoorumite loomiseks.Juuruta
Isemajutatav retseptihaldur sotsiaalmeedia impordi ja majapidamise sünkroonimisegaJuuruta
Ise majutatud Markdowni teadmusbaas graafikuvaate ja AI integratsioonigaJuuruta
Ise majutatud e-posti turunduse ja tehingulise e-posti platvormJuuruta
Avatud lähtekoodiga teavituste infrastruktuur e-posti, SMS-i ja tõuketeavituste edastamiseksJuuruta
Isemajutuslik tõukemärguannete server hoiatuste saatmiseks lihtsate HTTP-päringute kauduJuuruta
Tõhus C++ Useneti binaarne allalaadija koos PAR2 paranduse ja veebiliidesegaJuuruta
Usenet metaotsingu koondaja, mis ühendab indekseerijad ühe Newznab API tahaJuuruta
Laravelil põhinev PHP sisuhaldussüsteem paindlike veebilehtede ja veebirakenduste loomiseksJuuruta
Avatud lähtekoodiga ERP ja CRM platvorm ärijuhtimiseks ja e-kaubanduseksJuuruta
Isemajutuslik AI tööruum vestluse, agentide, süvauuringute ja püsiva mälugaJuuruta
Ise majutatav veebiliides eelmääratletud shelli käskude turvaliseks käitamiseksJuuruta
Käita suuri keelemudeleid lokaalselt lihtsa API-ga AI rakenduste jaoksJuuruta
Ise majutatud päringusüsteem Plexi, Emby'i ja Jellyfini jaoks automaatse täitmisegaJuuruta
OmniTools on kõik-ühes veebitööriistakomplekt 80+ tööriistaga igapäevaste ülesannete jaoks.Juuruta
OneDev on isemajutusega Giti server sisseehitatud CI/CD ja projektihaldusega.Juuruta
Jaga isehävivad saladusi ühekordselt vaadatavate linkide kauduJuuruta
Ise majutatud veebipõhine kontoripakett MS Office'iga ühilduva koostöös redigeerimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga AI vestlus- ja ettevõtte otsinguplatvorm, mis töötab iga LLM-igaJuuruta
Avatud lähtekoodiga akadeemilise ajakirja haldamise ja avatud juurdepääsuga kirjastamise platvormJuuruta
AI-põhine märkmikurakendus kirjutamiseks, uurimiseks ja teadmiste korrastamiseks ühes tööruumisJuuruta
Ise majutatud AI vestlusliides, mis toetab mitut LLM-i pakkujat RAG-võimalustegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga saladuste haldur tundlike mandaatide salvestamiseks ja neile juurdepääsuksJuuruta
Isiklik AI-assistent mitmekanalilise sõnumside toega (endine Moltbot/Clawdbot)Juuruta
Avatud lähtekoodiga failide sünkroonimine ja koostöö sisseehitatud identiteedihaldusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga elektroonilised tervisekaardid ja praktika haldus kliinikuteleJuuruta
Ise majutatud pastebin Giti toega, avatud lähtekoodiga alternatiiv GitHub GistileJuuruta
Avatud lähtekoodiga autonoomne AI agent tarkvaratehnika ülesannete jaoksJuuruta
Ise majutatud isiklik AI tuum mäluga, agentidega ja 118+ rakenduse integratsioonigaJuuruta
Pilvepõhine jälgitavuse platvorm logide, mõõdikute, jälgede ja armatuurlaudade jaoksJuuruta
Privaatsust esikohale seadev tooteanalüütika koos reaalajas armatuurlaudade ja seansi taasesitusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimine koos Gantti diagrammide, Agile'i tahvlite ja aja jälgimisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga otsingu- ja analüüsimootor, Elasticsearchi kogukonna haru.Juuruta
Tasuta ja avatud lähtekoodiga DocuSigni alternatiiv õiguslikult siduvate dokumentide allkirjastamiseksJuuruta
Ise majutatud HTML5 võrgukiiruse test ilma Flashita või JavataJuuruta
OpenViking on avatud lähtekoodiga konteksti andmebaas, mis on loodud AI agentidele.Juuruta
Täisfunktsionaalne VPN-server veebipõhise halduse ja kliendihaldusegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga vormiehitaja koos tingimusloogika, manuste ja vastuste haldamisegaJuuruta
Avatud lähtekoodiga personalijuhtimise platvorm töötajate, puhkuste ja värbamise haldamiseksJuuruta
Outline on kaasaegne meeskonna wiki ja teadmusbaas reaalajas koostööga.Juuruta
Avatud lähtekoodiga koostööpõhine LaTeX-i redaktor teadus- ja akadeemilise kirjutamise jaoksJuuruta
Plexi meediapäringute haldus- ja avastustööriist koos kinnituse töövoogaJuuruta
Isemajutusel põhinev otseülekande ja vestlusserver RTMP ja Fediverse toegaJuuruta
Isemajutusel põhinev failide sünkroonimise, jagamise ja koostööplatvorm meeskondadeleJuuruta
Kergekaaluline Rusti-põhine ise majutatav pilvesalvestus Nextcloudi klienditoegaJuuruta
PairDrop on veebipõhine failijagamise tööriist seadmete vahel koheseks edastamiseks.Juuruta
Isikliku rahaasjade jälgija kahekordse kirjendamise raamatupidamise ja investeeringute jälgimisegaJuuruta
Userspace WireGuard tunneli klient turvaliseks kaugjuurdepääsuks Pangolini kauduJuuruta
Paperclip on AI/ML orkestratsiooni platvorm autonoomsetele meeskondadele.Juuruta
Dokumendihalduse süsteem, mis muudab füüsilised dokumendid otsitavateks digitaalseteks arhiivideksJuuruta
Avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem PDF-ide skannimiseks, OCR-imiseks ja korrastamiseksJuuruta
Minimalistlik avatud lähtekoodiga dokumendihalduse ja arhiveerimisplatvormJuuruta
Avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmejärv logide, mõõdikute ja jälgede jaoksJuuruta
Avatud lähtekoodiga meeskonna paroolihaldur otspunkt OpenPGP krüptimisega ja jagamise võimalusegaJuuruta
Ise majutatud salajagamine ühekordsete, aeguvate linkidega paroolide ja failide jaoksJuuruta
Pastefy on isemajutuslik pastebin turvaliseks koodilõikude jagamiseks.Juuruta
Isemajutusel põhinev Linuxi paigahaldus- ja seadmepargi jälgimisplatvormJuuruta