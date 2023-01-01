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Hermes Agent

Hermes Agent

Iseõppiv AI agent sisseehitatud õppimistsükli ja mitmeplatvormilise sõnumsidega

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n8n

n8n

Töövoo automatiseerimise platvorm visuaalse sõlmedepõhise liidesega

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OpenClaw

OpenClaw

Isiklik AI-assistent mitmekanalilise sõnumside toega (endine Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip on AI/ML orkestratsiooni platvorm autonoomsetele meeskondadele.

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2FAuth

2FAuth

Ise majutatud kahefaktorilise autentimise koodihaldur veebi ja mobiili jaoks

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9router

9router

AI API marsruutimisproksi tokeni optimeerimisega 40+ LLM-i pakkujatele

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Ackee

Ackee

Ackee on ise majutatud Node.js analüüsitööriist privaatsusele keskenduva veebisaidi jälgimiseks.

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Activepieces

Activepieces

Avatud lähtekoodiga koodivaba töövoo automatiseerimine koos üle 200 rakenduse integratsiooniga

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Actual Budget

Actual Budget

Privaatsusele keskendunud isikliku rahanduse rakendus ümbrikueelarvestusega

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Adminer

Adminer

Täisfunktsionaalne andmebaasi haldusliides, mis toetab 11+ andmebaasisüsteemi

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AdventureLog

AdventureLog

Ise majutatud reisijälgija ja reisiplaneerija interaktiivsete kaartidega

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AFFiNE

AFFiNE

Kõik-ühes tööruum, ühendades dokumendid, valgetahvlid ja andmebaasid AI-ga

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Avatud lähtekoodiga LLMOpsi platvorm viipade, hindamise ja LLM-i jälgitavuse jaoks

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agentmemory

agentmemory

Püsiv mälu AI kodeerimisagentidele hübriidse BM25 vektori- ja graafiotsinguga

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Voogedasta isiklikke muusikakogusid läbi Subsonic-ühilduva API serveri

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AirTrail

AirTrail

Isiklik lennupäevik interaktiivse kaardi, statistika ja mitme kasutaja toega

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AiToEarn

AiToEarn

Avatud lähtekoodiga AI sisuturunduse agent mitmeplatvormiliseks avaldamiseks ja monetiseerimiseks

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise platvorm seirehoiatuste koondamiseks

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Alexandrie

Alexandrie

Isemajutusel põhinev teadmusbaas laiendatud Markdowni ja dokumendipõhiste õigustega

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AList

AList

Ise majutatud faililoend ja WebDAV server 30+ salvestusruumi taustaprogrammi toega

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AllTube

AllTube

Veebiliides videote allalaadimiseks YouTube'ist ja teistelt saitidelt

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Ampache

Ampache

Ampache on veebipõhine heli/video voogedastuse rakendus ja meediahaldur.

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Kergekaaluline ise majutatav wiki Giti toega lehtedega ja Markdowni redigeerimisega

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload on turvaline anonüümne failijagamisrakendus ilma andmebaasi nõueteta.

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AnythingLLM

AnythingLLM

Kõik-ühes AI rakendus RAG-i, agentide ja vestlusrobotite jaoks mis tahes LLM-i pakkujaga

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Apache Answer

Apache Answer

Avatud lähtekoodiga K&V platvorm meeskonna teadmiste jagamiseks ja kogukonna loomiseks

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Apache DevLake

Apache DevLake

Avatud lähtekoodiga DORA mõõdikute ja arendusmeeskonna analüütikaplatvorm

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Kliendivaba veebipõhine kaugtöölaua lüüs RDP, VNC, SSH ja Telneti jaoks

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Apache Solr

Apache Solr

Ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga otsinguplatvorm, mis on ehitatud Apache Lucene'i peale

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset on kaasaegne andmete uurimise ja visualiseerimise platvorm ärianalüüsiks.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy on AI-põhine avatud lähtekoodiga tööruum ja Notioni alternatiiv

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Apprise API

Apprise API

Kergekaaluline REST API tõuketeavituste saatmiseks 120+ teenusele

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Appsmith

Appsmith

Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm sisemiste tööriistade ja rakenduste loomiseks

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Aptabase

Aptabase

Privaatsust esikohale seadev SDK analüütika mobiili-, lauaarvuti- ja veebirakendustele

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ArangoDB

ArangoDB

Algupärane mitmemudeliline andmebaas graafide, dokumentide ja võtme-väärtuse andmete jaoks

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ArcadeDB

ArcadeDB

Mitmemudeliline andmebaas graafi-, dokumendi-, võtme-väärtuse- ja ajaseeriaandmete jaoks

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ArchiveBox

ArchiveBox

Ise majutatud interneti arhiveerimise lahendus veebilehtede ja meedia säilitamiseks

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Kergekaaluline isemajutusega kommentaarisüsteem Go taustaprogrammi ja manustatava JS vidinaga

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AstrBot

AstrBot

AstrBot on avatud lähtekoodiga platvormiülene AI vestlusroboti raamistik

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Ise majutatav audioraamatute ja taskuhäälingute server mitme kasutaja toega

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Authentik

Authentik

Avatud lähtekoodiga identiteedipakkuja, mis keskendub paindlikkusele ja mitmekülgsusele

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Authorizer

Authorizer

Avatud lähtekoodiga isemajutatav autentimisserver sotsiaalse sisselogimise, MFA ja RBAC-iga

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Autobase

Autobase

Avatud lähtekoodiga ise majutatav Andmebaas teenusena platvorm PostgreSQL automatiseerimiseks

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autobrr

autobrr

Moodne allalaadimise automatiseerimise tööriist torrentide ja useneti jaoks reaalajas IRC jälgimisega

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Automatisch

Automatisch

Avatud lähtekoodiga Zapieri alternatiiv rakenduste ühendamiseks ja töövoogude automatiseerimiseks

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Baby Buddy

Baby Buddy

Beebijälgimise rakendus, mis aitab vanematel jälgida igapäevaseid tegevusi ja tervist

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Backrest

Backrest

Resticu varunduste veebiliides ajastamise, krüpteerimise ja failitaseme taastamisega

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Baikal

Baikal

Ise majutatud CalDAV ja CardDAV server kalendrite ja kontaktide jaoks

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Bar Assistant

Bar Assistant

Ise majutatud kokteiliretseptide haldur ja kodubaari laoseisu jälgija

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Baserow

Baserow

Avatud lähtekoodiga koodivaba andmebaas ja Airtable'i alternatiiv meeskondadele

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Bazarr

Bazarr

Automatiseeritud subtiitrite haldus ja allalaadimise kaaslane Sonarr'i ja Radarr'i jaoks

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistlik ise majutatav harjumuste jälgija, mis keskendub igapäevasele märkimisele ja järjestikustele päevadele

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BentoPDF

BentoPDF

Privaatsust esikohale seadev brauseripõhine PDF-tööriistakomplekt PDF-ide ühendamiseks, jaotamiseks, teisendamiseks ja redigeerimiseks

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Beszel

Beszel

Kergekaaluline serveri jälgimise platvorm koos Docker statistikaga ja hoiatustega

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Beszel Agent

Beszel Agent

Kergekaaluline jälgimisagent Beszel serveri jälgimissüsteemi jaoks

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bewCloud

bewCloud

Kergekaaluline isemajutatav pilvemälu koos failide sünkroonimise ja CalDAV/CardDAV toega

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Bigcapital

Bigcapital

Isemajutusel põhinev finantsarvestuse platvorm intelligentse aruandluse ja mitme valuuta toega

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Black Candy

Black Candy

Ise majutatud muusika voogedastuse server koos veebipleieri ja mobiilirakendustega

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-põhine märkmete tegemise ja mikroblogimise platvorm Markdowni toega ja ülesannete haldusega

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Detsentraliseeritud sotsiaalvõrgustiku Bluesky isikuandmete server

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bolt.diy

bolt.diy

Ise majutatud AI kodeerimisassistent täislahendusega rakenduste loomiseks brauseris

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Bookshelf

Bookshelf

E-raamatute ja audioraamatute kogu haldur, Readarri kogukonnapoolne taaselustamine

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BookStack

BookStack

Struktureeritud ise majutatud wiki meeskondadele raamatute, peatükkide, lehtede ja otsinguga

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Muuda mis tahes avalik Telegrami kanal SEO-sõbralikuks mikroblogiks RSSiga

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Browserless

Browserless

Peata Chrome'i brauser teenusena veebikaape ja automatiseerimise jaoks

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Budge

Budge

Isiklike finantside eelarverakendus kulude jälgimiseks ja finantsplaneerimiseks

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Budibase

Budibase

Vähese koodiga platvorm ärirakenduste ja töövoogude loomiseks mõne minutiga

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BugSink

BugSink

Ise majutatud veajälgimise platvorm rakenduste jälgimiseks

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Buildbot

Buildbot

Isehallatav CI/CD raamistik automatiseeritud järkude ja juurutuste jaoks

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Bytebase

Bytebase

Avatud lähtekoodiga andmebaasi skeemi muudatuste haldus ja DevOps platvorm

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ByteChef

ByteChef

Avatud lähtekoodiga madalkoodi API integreerimise ja töövoo automatiseerimise platvorm

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ByteStash

ByteStash

Ise majutatud koodilõikude haldur süntaksi esiletõstmise ja otsinguga

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web on veebirakendus oma e-raamatukogu sirvimiseks, lugemiseks ja haldamiseks

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Cap

Cap

Privaatsuskeskne tõestustöö CAPTCHA alternatiiv jälgimiseta

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Casdoor

Casdoor

Avatud lähtekoodiga IAM-platvorm koos SSO, OAuth 2.0, OIDC ja SAML toega

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Castopod

Castopod

Avatud lähtekoodiga podcasti majutusplatvorm analüütika ja sotsiaalsete funktsioonidega

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo on skaleeritav reaalajas sõnumiserver reaalajas rakenduste loomiseks.

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changedetection.io

changedetection.io

Veebisaidi muutuste tuvastamise ja jälgimise tööriist visuaalse valiku ja teavitustega

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ChartDB

ChartDB

Avatud lähtekoodiga andmebaasi diagrammiredaktor AI DDL ekspordi ja skeemi visualiseerimisega

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Chatpad AI

Chatpad AI

Privaatsusele keskenduv ChatGPT veebiliides kohaliku andmesalvestuse ja vestluste haldusega

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Checkcle

Checkcle

Täislahenduse käideldavuse ja infrastruktuuri jälgimine avalike olekulehtedega

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Checkmate

Checkmate

Avatud lähtekoodiga serveri jälgimise ja käideldavuse jälgimise rakendus

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Checkmk

Checkmk

Infrastruktuuri ja rakenduste jälgimine koos automaatse tuvastuse ja hoiatustega

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Chibisafe

Chibisafe

Ise majutatud failihoidla failide üleslaadimiseks ja jagamiseks jagamislinkidega

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Avatud lähtekoodiga töötajate sisseelamise platvorm Slacki roboti ja töövoo automatiseerimisega

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Chroma

Chroma

Avatud lähtekoodiga manustamise andmebaas AI rakenduste ja semantilise otsingu jaoks

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ClassicPress

ClassicPress

WordPressi haru ilma Gutenbergi plokkredaktorita, keskendudes stabiilsusele

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ClickHouse

ClickHouse

Veerupõhine OLAP andmebaas reaalajas analüüsiks millisekundilise päringuviivitusega

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CloudBeaver

CloudBeaver

Veebipõhine andmebaasi haldustööriist põhjalikuks andmehalduseks

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel deemon turvaliseks kaugjuurdepääsuks ilma porte avamata

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Cloudreve

Cloudreve

Isemajutusel põhinev pilvemälu platvorm failihalduse ja jagamisvõimalustega

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Kergekaaluline peata CMS-platvorm sisuhalduseks ja API-de jaoks

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Code-Server

Code-Server

VS Code töötab brauseris kaugarenduseks mis tahes seadmest

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Coder

Coder

Avatud lähtekoodiga platvorm ise majutatud pilve arenduskeskkondade varustamiseks

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CodiMD

CodiMD

Reaalajas koostöö Markdowni redaktor dokumentatsiooni ja märkmete tegemiseks

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Collabora Online

Collabora Online

Ise majutatud veebipõhine kontoripakett ühiseks dokumentide redigeerimiseks

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CommaFeed

CommaFeed

Ise majutatav Google Readerist inspireeritud RSS-lugeja kiirklahvide ja mobiilirakendustega

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ConvertX

ConvertX

Ise majutatud veebipõhine failimuundur üle 1000 vormingu toega

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Convex

Convex

Avatud lähtekoodiga reaktiivne andmebaasiplatvorm kaasaegse rakenduste arendamiseks

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COPS

COPS

Kergekaaluline PHP OPDS- ja HTML-server, mis pakub juurdepääsu Calibre e-raamatukogule mobiililugejatele ja brauseritele

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CoreControl

CoreControl

Ise majutatud juhtpaneel serverite, käideldavuse ja võrguinfrastruktuuri haldamiseks

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Countly

Countly

Privaatsust esikohale seadev tooteanalüütika mobiili-, veebi- ja lauaarvutirakenduste jaoks

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Crawl4AI

Crawl4AI

Avatud lähtekoodiga veebiroomik AI rakendustele LLM-valmis väljundiga

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-platvorm, mis koondab 27 reaalajas ülemaailmset andmeallikat ühtsele juhtpaneelile

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Otsast lõpuni krüpteeritud koostööl põhinev kontoripakett nullteadmise salvestusega

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CyberChef

CyberChef

Veebipõhine tööriist krüpteerimiseks, kodeerimiseks, pakkimiseks ja andmeanalüüsi toiminguteks

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Dagu

Dagu

DAG-põhine töövoo ajastaja veebiliidesega cron-tööde ja ülesannete torujuhtmete haldamiseks

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Damselfly

Damselfly

Ise majutatud fotohaldur näotuvastuse ja objektituvastusega

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dashdot

dashdot

Minimalistlik serveri juhtpaneel reaalajas CPU, RAM-i, salvestusruumi ja võrgu statistikaga

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Dashy

Dashy

Isemajandatav isiklik juhtpaneel vidinate, teemade ja olekukontrolliga

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Databag

Databag

Ise majutatud föderatiivne sõnumitooja otspunktkrüptimisega ja teemapõhiste lõimedega

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Databasus

Databasus

Databasus on andmebaasi varundustööriist PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB jaoks.

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Dataline

Dataline

AI-põhine SQL-i vestlusliides mis tahes andmebaasi uurimiseks ja visualiseerimiseks

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Dawarich

Dawarich

Ise majutatud asukoha ajaloo jälgija koos kuumakaartide ja reisi statistikaga

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite on visuaalne tööriist SQLite andmebaasifailide loomiseks, kujundamiseks ja redigeerimiseks.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denolandi võti-väärtus andmebaas Deno Deploy jaoks

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Dify

Dify

Avatud lähtekoodiga platvorm LLM-rakenduste loomiseks RAG-i, agentide ja töövoogudega

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Directus

Directus

Peata sisuhaldussüsteem, mis ümbristab andmebaase dünaamilise API ja haldusrakendusega

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Dittofeed

Dittofeed

Avatud lähtekoodiga kliendi kaasamise platvorm automatiseeritud mitmekanalilise sõnumivahetuse jaoks

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Diun

Diun

Docker piltide uuenduste teavitaja märguannete saamiseks piltide uuendamisel

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docassemble

docassemble

Avatud lähtekoodiga ekspertsüsteem juhitud intervjuude ja automatiseeritud dokumendikoostamiseks

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Docker Registry

Docker Registry

Privaatne Docker register konteineripiltide salvestamiseks ja levitamiseks

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Dockge

Dockge

Dockge on uhke, lihtsasti kasutatav ja reaktiivne isemajutatud Docker Compose'i stäkkide haldur.

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Docmost

Docmost

Koostööwiki ja dokumentatsiooniplatvorm reaalajas redigeerimisega

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Docspell

Docspell

Ise majutatud dokumendikorraldaja koos OCR-i, NLP ekstraheerimise ja täistekstiotsinguga

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Documenso

Documenso

Avatud lähtekoodiga dokumentide allkirjastamise platvorm digitaalallkirjade jaoks

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DocuSeal

DocuSeal

Avatud lähtekoodiga dokumendi allkirjastamise platvorm e-allkirja võimalustega

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Dograh

Dograh

Avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm AI hääleagentide loomiseks mõne minutiga

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DokuWiki

DokuWiki

Kergekaaluline failipõhine wiki platvorm dokumentatsiooni ja teadmusbaaside jaoks

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Dolibarr

Dolibarr

Avatud lähtekoodiga ERP/CRM platvorm äritegevuse haldamiseks

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Domain Locker

Domain Locker

Ühtne platvorm domeeninimede portfellide haldamiseks ja jälgimiseks

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Laadi alla Spotify muusikat YouTube'ist koos albumikujunduse, laulusõnade ja metaandmetega

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Dozzle

Dozzle

Kergekaaluline veebiliides Docker konteineri logide reaalajas vaatamiseks

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Dragonfly

Dragonfly

Suure jõudlusega Redisiga ühilduv mälusisene andmehoidla kaasaegsele riistvarale

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draw.io

draw.io

Tasuta avatud lähtekoodiga diagrammide loomise tööriist vooskeemide, UML-i ja võrguskeemide jaoks

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drawDB

drawDB

Brauseripõhine andmebaasi diagrammi redaktor SQL ekspordi ja impordiga

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Tasuta ise majutatud Drizzle Studio steroididel andmebaaside haldamiseks

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Drupal

Drupal

Avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem dünaamiliste veebisaitide loomiseks ja haldamiseks

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DuckDNS

DuckDNS

Tasuta dünaamiline DNS-teenus IP-aadresside domeenidele vastendamiseks

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DumbDo

DumbDo

DumbDo on rumalalt lihtne, ise majutatud ülesannete nimekiri, mis lihtsalt töötab

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Duplicati

Duplicati

Krüpteeritud varunduslahendus pilvesalvestuse ja kaugserverite toega

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Tasuta aja broneerimise süsteem ettevõtetele ja professionaalidele

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Kergekaaluline MQTT vahendaja IoT ja sõnumirakenduste jaoks

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EdgeDB

EdgeDB

Järgmise põlvkonna graaf-relatsiooniline andmebaas, mis põhineb PostgreSQL-il

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Elasticsearch

Elasticsearch

Hajutatud otsingu- ja analüüsimootor, mis põhineb Apache Lucene'il

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Element

Element

Turvaline Matrixi klient otspunktkrüptimise ja platvormiülese sõnumsidega

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EmailEngine

EmailEngine

Ise majutatud e-posti API puhverserver, mis ühendab IMAP-i ja SMTP-d REST-i lõpp-punktidega.

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistika- ja analüüsitööriist Emby ja Jellyfini meediaserveritele

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Enclosed

Enclosed

Minimalistlik veebirakendus privaatsete ja turvaliste krüpteeritud märkmete saatmiseks

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ErsatzTV

ErsatzTV

Ise majutatud IPTV server, mis koostab sinu meediakogust otsekanaleid

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Erugo

Erugo

Isemajutusel põhinev failijagamise platvorm paroolikaitse ja aegumiskontrolliga

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ESPHome

ESPHome

Süsteem ESP8266/ESP32 mikrokontrollerite juhtimiseks YAML-iga

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EspoCRM

EspoCRM

Tasuta avatud lähtekoodiga CRM kontaktide, tehingute ja kliendisuhete haldamiseks

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Etherpad

Etherpad

Reaalajas koostöö dokumendiredaktor otsemuutmise ja versiooniajalooga

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EverShop

EverShop

Kaasaegne avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis põhineb Node.js-il, Reactil, GraphQL-il ja PostgreSQL-il

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Evolution API

Evolution API

Avatud lähtekoodiga WhatsAppi API vestlusrobotite, automatiseerimise ja sõnumside integratsioonide jaoks

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Evolution Go

Evolution Go

Suure jõudlusega WhatsApp API gateway, mis on kirjutatud Go keeles sõnumside automatiseerimiseks

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuaalne tahvel käsitsi joonistatud diagrammide visandamiseks ja ühiseks ajurünnakuks

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Expensave

Expensave

Isiklik ja perekondlik kulude jälgimise rakendus

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Kergekaaluline ise majutatud isiklike kulude jälgija koos armatuurlaua ja CSV impordiga

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Explo

Explo

Muudab ListenBrainzi soovitused esitusloenditeks sinu muusikakogus

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Kergekaaluline isikliku rahanduse jälgija mobiilse PWA ja kviitungite skaneerimisega

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Faraday

Faraday

Avatud lähtekoodiga haavatavuste haldamise platvorm turvameeskondadele

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Fasten Health

Fasten Health

Ise majutatud isikliku ja pere elektrooniliste tervisekaartide haldur

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Fider

Fider

Avatud lähtekoodiga tagasiside platvorm kasutajate tagasiside kogumiseks ja haldamiseks

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File Browser

File Browser

Veebipõhine failihaldur failide sirvimiseks, üleslaadimiseks ja haldamiseks sinu serveris

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File Drop

File Drop

Detsentraliseeritud võrdõigusvõrgu failijagamine IPFS-tehnoloogiat kasutades

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FileFlows

FileFlows

Automatiseeritud meediafailide töötleja, mis vähendab failimahte kuni 90 %.

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FileGator

FileGator

Isemajutusel põhinev mitme kasutaja failihaldur rollipõhiste õigustega ja ilma andmebaasita

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Filestash

Filestash

Ise majutatud failihaldur FTP, SFTP, S3, WebDAV ja üle 20 salvestustaustaprogrammi jaoks

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Firefly

Firefly

Lihtne WireGuard VPN server koos veebihaldusliidesega

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Firefly III

Firefly III

Professionaalne ise majutatud isikliku rahanduse ja eelarve haldur

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Firefox

Firefox

Ise majutatud Firefoxi brauser, mis on veebiliidese kaudu ligipääsetav

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Flagsmith

Flagsmith

Avatud lähtekoodiga funktsioonilipp ja kaugkonfiguratsiooniteenus koos A/B testimisega

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Flame

Flame

Ise majutatud algusleht ja rakenduste juhtpaneel sinu kodulabori jaoks

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FlareSolverr

FlareSolverr

Puhverserver Cloudflare'i kaitse möödahiilimiseks veebikraapimisel

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Andmebaasita Markdowni märkmerakendus vikilinkide ja täistekstiotsinguga

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Fleet

Fleet

Avatud lähtekoodiga seadmehaldus- ja lõpp-punkti turvaplatvorm, mis põhineb osqueryl.

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FlexGet

FlexGet

YAML-põhine automatiseerimistööriist meedia allalaadimiseks RSS-ist, torrentitest ja Usenetist

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Flipt

Flipt

Oma serveris majutatav funktsioonilippude haldusplatvorm Giti integratsiooniga

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Flowise

Flowise

Avatud lähtekoodiga madala koodiga tööriist LLM-i orkestreerimisvoogude ja AI agentide loomiseks

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Focalboard

Focalboard

Avatud lähtekoodiga projektijuhtimise tööriist koos Kanban-tahvlite, tabelite ja kalendrivaadetega

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Forgejo

Forgejo

Ise majutatud kerge Giti teenus veebiliidese ja koostööfunktsioonidega

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Form.io

Form.io

Avatud lähtekoodiga vormiehitaja ja andmehaldusplatvorm REST API-ga

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Formbricks

Formbricks

Avatud lähtekoodiga küsitlusplatvorm rakendusesisese, lingi, veebisaidi ja e-posti tagasiside jaoks

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FossFLOW

FossFLOW

Brauseripõhine isomeetriline diagrammide loomise tööriist infrastruktuuri visualiseerimiseks

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Foundry VTT

Foundry VTT

Ise majutatav virtuaalne mängulaud veebipõhiste rollimängukampaaniate jaoks kaartide ja täringutega

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FreeCAD

FreeCAD

Brauseripõhine parameetriline 3D CAD modelleerija inseneritööks ja disainiks

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FreeScout

FreeScout

Kergekaaluline avatud lähtekoodiga klienditoe ja jagatud postkasti süsteem

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FreshRSS

FreshRSS

Isemajutusel põhinev RSS-voogude koondaja oma voogude haldamiseks ja lugemiseks.

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Gatus

Gatus

Arendajakeskne olekuleht mitmeprotokollilise käideldavuse jälgimise ja teavitamisega

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Gerrit

Gerrit

Ettevõtteklassi veebipõhine koodi ülevaatussüsteem, mis on ehitatud Giti peale

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Ghost

Ghost

Ghost on võimas platvorm professionaalseks avaldamiseks

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Ghostfolio

Ghostfolio

Avatud lähtekoodiga varahalduse tarkvara investeerimisportfellide jälgimiseks

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GIMP

GIMP

Brauseripõhine professionaalne pildiredaktor ja graafilise disaini tööriist

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Gitea

Gitea

Gitea on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga Git majutusplatvorm

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GitIngest

GitIngest

Giti LLM-sõbralikuks tekstimuundur AI-põhise koodianalüüsi jaoks

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GitLab

GitLab

GitLab on terviklik DevOps platvorm Git repositooriumi halduse ja CI/CD jaoks.

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Glance

Glance

Ise majutatud halduspaneel, mis koondab kõik sinu vooged ühte kohta

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Glances

Glances

Glances on platvormiülene süsteemiseire tööriist veebiliidesega

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-ühilduv veajälgimise ja jõudluse jälgimise platvorm

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GLPI

GLPI

Avatud lähtekoodiga IT varahalduse ja kasutajatoe tarkvara IT-toimingutele

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GoatCounter

GoatCounter

Privaatsusele keskenduv veebianalüütika ilma küpsiste või isikuandmete jälgimiseta

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GoCD

GoCD

Pideva edastuse server koos väärtusvoo kaardistamise ja torujuhtme modelleerimisega

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Gogs

Gogs

Gogs on ise majutatud Giti teenus valutuks projektihalduseks.

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Gokapi

Gokapi

Ise majutatud failijagamisserver aeguvate linkide ja S3 toega

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Gonic

Gonic

Kergekaaluline ise majutatav Go keeles kirjutatud Subsonic muusika voogedastuse server

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Gotenberg

Gotenberg

Docker-põhine olekuta API sujuvaks PDF-i teisendamiseks ja genereerimiseks

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Gotify

Gotify

Ise majutatud tõuketeavituste server lihtsa REST API-ga

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API ja veebiliides mitme seadme sõnumite automatiseerimiseks

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Grafana

Grafana

Avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm mõõdikute visualiseerimiseks ja monitoorimiseks

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Gramps Web

Gramps Web

Ise majutatav genealoogia platvorm perepuude loomiseks ja jagamiseks

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Grav

Grav

Moodne failipõhine CMS, mis ei vaja andmebaasi, vaid ainult faile ja kaustu.

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Grimmory

Grimmory

Ise majutatav raamatukoguhaldur sisseehitatud lugeja ja seadmete sünkroonimisega

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Grimoire

Grimoire

Ise majutatud järjehoidjate haldur koos automaatse metaandmete eraldamise ja täistekstiotsinguga

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Grist

Grist

Avatud lähtekoodiga tabelarvutuse-andmebaasi hübriid andmerakenduste loomiseks

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Avatud lähtekoodiga funktsiooniliputamise ja A/B testimise platvorm

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Habitica

Habitica

Mängustatud ülesannete haldur, mis muudab produktiivsuse RPG seikluseks

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Halo

Halo

Kaasaegne avatud lähtekoodiga CMS koos pistikprogrammide turupaiga ja plokipõhise redaktoriga

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Avatud lähtekoodiga GraphQL-mootor koos koheste API-dega mis tahes andmebaasi üle

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Headscale

Headscale

Ise majutatud Tailscale'iga ühilduv haldusserver WireGuardi võrkvõrgu jaoks

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Healthchecks

Healthchecks

Avatud lähtekoodiga croni töö ja taustaülesannete jälgimine koheste hoiatustega

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HedgeDoc

HedgeDoc

Reaalajas koostööl põhinev Markdowni redaktor meeskonna dokumentatsiooni jaoks

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Heimdall

Heimdall

Rakenduste juhtpaneel sinu veebiteenuste korraldamiseks ja neile juurdepääsuks

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Hermes Agent

Hermes Agent

Iseõppiv AI agent sisseehitatud õppimistsükli ja mitmeplatvormilise sõnumsidega

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Ise majutatud Hermese AI agent ja veebivestluse kasutajaliides ühes Docker juurutuses

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Hermes AI agendi avatud lähtekoodiga veebi kasutajaliidese juhtimiskeskus

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HeyForm

HeyForm

Avatud lähtekoodiga vestlusvormi koostaja tingimusloogika ja analüütikaga

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Hi.Events

Hi.Events

Avatud lähtekoodiga ise majutatav sündmuste haldamise ja piletisüsteemi platvorm

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Homarr

Homarr

Kaasaegne isemajutatud armatuurlaud kõigi sinu teenuste korraldamiseks ja jälgimiseks

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Home Assistant

Home Assistant

Avatud lähtekoodiga koduautomaatika platvorm nutiseadmete juhtimiseks

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Homebox

Homebox

Kodukasutajatele loodud inventari ja korraldussüsteem

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Homebridge

Homebridge

HomeKiti sild mitte-Apple'i nutikodu seadmetele pistikprogrammide abil

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Homepage

Homepage

Kaasaegne, kohandatav rakenduse juhtpaneel Docker integratsiooniga

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Homer

Homer

Lihtne isemajutatud staatiline juhtpaneel kõigi teie serveriteenuste korraldamiseks

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Isemajutusel põhinev taimehaldussüsteem hooldusrutiinide ja aia korraldamise jälgimiseks

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Huginn

Huginn

Ise majutatav automaatika platvorm monitooringuagentide loomiseks

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Hugo

Hugo

Välkkiire Go-ga ehitatud staatilise saidi generaator

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HumHub

HumHub

Avatud lähtekoodiga ettevõtte sotsiaalvõrgustik ja sisevõrgu platvorm meeskondadele

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imgproxy

imgproxy

Kiire lennult pilditöötluse server suuruse muutmiseks, kärpimiseks ja vormingu teisendamiseks

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Immich

Immich

Immich on suure jõudlusega ise majutatud foto- ja videohalduslahendus

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Infisical

Infisical

Avatud lähtekoodiga saladuste haldur keskkonnamuutujate ja API võtmete sünkroonimiseks üle meeskondade ja taristu.

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Ühtne ajasarjade platvorm Flux päringute ja integreeritud veebiliidesega

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Inkscape

Inkscape

Brauseripõhine vektorgraafika redaktor illustratsioonide ja SVG kujundamiseks

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InsForge

InsForge

Avatud lähtekoodiga taustaplatvorm autentimisega, andmebaasi ja salvestusruumiga AI agentidele

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InvenTree

InvenTree

Avatud lähtekoodiga komponentide varude ja BOM-i haldus insenerimeeskondadele

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Invidious

Invidious

Privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile, ilma reklaamide ja jälgimiseta

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Invio

Invio

Minimalistlik ise majutatav arveldussüsteem vabakutselistele ja väikestele meeskondadele

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Avatud lähtekoodiga arveldamise platvorm vabakutselistele ja väikeettevõtetele

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm koos hinnapakkumiste, kulude ja makseportaaliga

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Isso

Isso

Kergekaaluline, ise majutatav Disqusi alternatiiv blogidele ja staatilistele veebilehtedele

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Avatud lähtekoodiga PSA platvorm MSP-dele IT dokumentatsiooni, piletisüsteemi ja arveldamisega

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iTop

iTop

Avatud lähtekoodiga ITSM platvorm ja CMDB IT-teenuste ja infrastruktuuri haldamiseks

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Jackett

Jackett

Torrenti jälgija puhverserver, mis tõlgib päringuid Sonarr'i, Radarr'i ja teiste automaatikatööriistade jaoks

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Jaeger

Jaeger

Jaeger on avatud lähtekoodiga hajutatud jälgimissüsteem mikroteenuste jälgimiseks

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Jellyfin

Jellyfin

Tasuta ja avatud lähtekoodiga meediaserver oma meediakogu korrastamiseks ja voogesitamiseks

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Jellyseerr

Jellyseerr

Meediapäringute haldustööriist Jellyfini, Emby ja Plexi jaoks koos heakskiidu töövooga

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Jenkins

Jenkins

Jenkins on avatud lähtekoodiga automaatika server CI/CD konveierite jaoks.

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Isemajutusel põhinev videokonverentsi platvorm ekraani jagamise ja salvestamisega

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Jitsu

Jitsu

Avatud lähtekoodiga kliendiandmete platvorm ja sündmuste voogesituse torujuhe inseneridele

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JobOps

JobOps

Isemajutusel põhinev tööotsingu süsteem, mis otsib kuulutusi ja kohandab CV-sid

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Joomla

Joomla

Avatud lähtekoodiga CMS dünaamiliste veebisaitide ja veebirakenduste loomiseks

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Joplin Server

Joplin Server

Ise majutatud sünkroonimisserver Joplini märkmerakenduse jaoks

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Jotty

Jotty

Kergekaaluline märkmete tegemise ja kontrollnimekirja rakendus koos Markdowni ja Kanbani tahvlitega

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jsreport

jsreport

Isemajutatav aruandlusserver PDF-, Exceli- ja DOCX-failide loomiseks HTML-mallidest

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JumpServer

JumpServer

Tsentraliseeritud privilegeeritud juurdepääsu lüüs SSH, RDP ja andmebaasi seansside jaoks

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktiivne veebikeskkond reaalajas koodi, andmeanalüüsi ja visualiseeringute jaoks

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab on veebipõhine interaktiivne arenduskeskkond märkmike ja koodi jaoks

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Avatud lähtekoodiga Kanbani tahvel ja projektijuhtimise tööriist, Trello alternatiiv

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Avatud lähtekoodiga projektijuhtimine kanban-tahvlite ja GitHubi integratsiooniga

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Kapowarr

Kapowarr

Ise majutatud koomiksiraamatute haldur automatiseeritud allalaadimiseks ja korrastamiseks

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Karakeep

Karakeep

Karakeep on ise majutatav järjehoidjahaldur, millel on AI-põhine sildistamine ja otsing.

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Kavita

Kavita

Ise majutatud digitaalne raamatukogu koomiksite, mangade ja e-raamatute jaoks

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Keila

Keila

Ise majutatud uudiskirja platvorm lohista ja paiguta redigeerija ja SMTP edastusega

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Kener

Kener

Avatud lähtekoodiga olekuleht ja tööaja jälgimise platvorm koos intsidentide haldusega

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Kestra

Kestra

Avatud lähtekoodiga töövoogude orkestreerimise platvorm andmetorustike ja automaatika jaoks

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Keycloak

Keycloak

Avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldus koos SSO, OAuth2 ja SAML-iga

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Khoj

Khoj

Avatud lähtekoodiga AI assistent oma dokumentide ja veebiga vestlemiseks

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Kibana

Kibana

Avatud lähtekoodiga visualiseerimise kasutajaliides Elasticsearchi jaoks koos armatuurlaudade ja otsinguga

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Kill Bill

Kill Bill

Avatud lähtekoodiga tellimuste arveldamise ja makseplatvorm SaaS-i ja turgude jaoks

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Kimai

Kimai

Ise majutatud ajajälgimine vabakutselistele, agentuuridele ja meeskondadele

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KitchenOwl

KitchenOwl

Ise majutatud jagatud ostunimekiri, retseptihaldur ja toiduplaanija

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Koillection

Koillection

Ise majutatud koguhaldur raamatute, mängude, vinüülide ja muu kataloogimiseks

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Komari

Komari

Kergekaaluline ise majutatav serveri jälgimise töölaud reaalajas mõõdikutega

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Komga

Komga

Ise majutatud meediaserver koomiksite, mangade, ajakirjade ja e-raamatute jaoks, OPDS-i ja sünkroonimistoega

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Kong

Kong

Pilvepõhine API lüüs hübriid- ja mitmepilvekeskkondadele

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Kotaemon

Kotaemon

Avatud lähtekoodiga dokumendipõhine küsimuste-vastuste vestlusrobot mitme suure keelemudeli (LLM) toega ja OCR-iga

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Kroki

Kroki

Ühtne koodipõhine diagrammi API, mis renderdab üle 30 diagrammitüübi üle HTTP.

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Kutt

Kutt

Moodne ise majutatud URL-lühendaja koos kohandatud domeenide, analüütika ja REST API-ga

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Label Studio

Label Studio

Avatud lähtekoodiga andmete märgistamise ja annoteerimise platvorm masinõppeprojektide jaoks

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Lago

Lago

Avatud lähtekoodiga mõõtmis- ja kasutuspõhise arveldamise platvorm

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Langflow

Langflow

Langflow on visuaalne AI töövoo koostaja LLM-rakenduste loomiseks.

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Langfuse

Langfuse

Avatud lähtekoodiga LLM-i arendusplatvorm jälgitavuse ja hindamise jaoks

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LanguageTool

LanguageTool

Avatud lähtekoodiga grammatika-, stiili- ja õigekirjakontrollija enam kui 25 keelele

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Ise majutatud automaatika e-raamatute ja audioraamatute allalaadimiseks autori jälgimisega

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Leantime

Leantime

Avatud lähtekoodiga projektijuhtimissüsteem mitte-projektijuhtidele

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Lemmy

Lemmy

Föderatiivne lingikogur ja aruteluplatvorm ise majutatud foorumitele

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LibreChat

LibreChat

LibreChat on AI vestlusliides koos RAG toega mitme pakkuja LLM-i kasutamiseks.

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LibreDesk

LibreDesk

Avatud lähtekoodiga abikeskus koos mitmekanalilise piletihalduse, otsevestluse ja SLA haldusega

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LibrePhotos

LibrePhotos

Ise majutatud fotohaldus näotuvastuse ja AI-põhise otsinguga

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LibreSpeed

LibreSpeed

Ise majutatud HTML5 interneti kiiruse testi server koos sisseehitatud tulemuste andmebaasiga

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LibreTranslate

LibreTranslate

Tasuta ja avatud lähtekoodiga masintõlke API, mis on täielikult ise majutatud

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Lidarr

Lidarr

Automatiseeritud muusikakogu haldur ja korraldaja Useneti ja torrentite jaoks

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Lightdash

Lightdash

Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on ehitatud ümber dbt andmete uurimiseks ja armatuurlaudade jaoks.

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professionaalne veebipõhine küsitlusplatvorm küsimustike loomiseks ja haldamiseks

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Linkding

Linkding

Linkding on minimaalne, kiire, ise majutatav järjehaldur

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LinkStack

LinkStack

Isemajutusel põhinev Linktree alternatiiv bränditud link-in-bio lehtede jaoks

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden on isemajutusega järjehoidjahaldur koos täislehe arhiveerimisega.

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Listmonk

Listmonk

Suure jõudlusega isemajutatav uudiskirja ja meililistide haldur

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM on AI värav, et kasutada üle 100 suure keelemudeli OpenAI formaadis.

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Livebook

Livebook

Avatud lähtekoodiga Elixiri märkmikud andmeteaduse, ML-i ja reaalajas koostöö jaoks

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LLDAP

LLDAP

Kerge autentimisserver, mis pakub lihtsustatud LDAP-i taustaprogrammi ise majutatud rakendustele

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LMS

LMS

Kerge isemajutatav muusikaserver Subsonic API-ga

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LobeChat

LobeChat

Kaasaegne avatud lähtekoodiga AI vestlusraamistik, mis toetab mitut LLM-i pakkujat

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Local Deep Research

Local Deep Research

Ise majutatud pilve LLM-i pakkujatel põhinev AI süvauuringute assistent

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LocalAI

LocalAI

Ise majutatud OpenAI-ühilduv rakendusliidese server kohaliku AI mudeli järeldamiseks

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Locust

Locust

Pythoni-põhine hajutatud koormustestimise tööriist reaalajas veebiliidesega

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Logseq

Logseq

Isemajutusel põhinev privaatsuskeskne teadmusbaas ja plokipõhine liigendaja

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Logto

Logto

Logto on põhjalik identiteedi- ja autentimisplatvorm OAuth-i ja OIDC-toega.

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LubeLogger

LubeLogger

Põhjalik sõiduki hoolduse ja kütusehalduse süsteem

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Lychee

Lychee

Ise majutatav fotohaldusplatvorm albumite korrastamise, EXIF-andmete sirvimise ja täpsete jagamiskontrollidega

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Mage AI

Mage AI

Mage AI on andmetorustiku tööriist ETL töövoogude loomiseks ja haldamiseks.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Isemajutusel põhinev e-posti arhiveerimine IMAP-sünkroonimise, täistekstiotsingu ja eksportimisega

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Mailpit

Mailpit

Avatud lähtekoodiga SMTP e-posti testimise tööriist brauseripõhise postkastiga arendajatele

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Maloja

Maloja

Ise majutatud muusika scrobble'i andmebaas koos isiklike kuulamistabelitega

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Manticore Search

Manticore Search

Avatud lähtekoodiga otsingumootor täisteksti- ja vektorotsinguga MySQL protokolli kaudu

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MariaDB

MariaDB

Avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaasiserver ja MySQL-i otsene asendus

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Marimo

Marimo

Avatud lähtekoodiga reaktiivne Pythoni märkmik SQL-i toe ja reprodutseeritava täitmisega

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Marreta

Marreta

Isemajutusel töötav artikli puhverserver puhtaks, reklaamivabaks lugemiseks intelligentse vahemäluga

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Mastodon

Mastodon

ActivityPub standardil põhinev ise majutatud föderatiivne mikroblogimise server

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Mathesar

Mathesar

Tabelarvutustiilis veebiliides PostgreSQL andmebaaside uurimiseks ja redigeerimiseks

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Matomo

Matomo

Juhtiv avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm täieliku andmeomandi ja privaatsusega

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Avatud lähtekoodiga Matrix koduserver detsentraliseeritud, krüpteeritud suhtluseks

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Mattermost

Mattermost

Avatud lähtekoodiga meeskonnatöö platvorm sõnumside, failijagamise ja integratsioonide võimalustega

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Mautic

Mautic

Avatud lähtekoodiga turunduse automatiseerimine e-posti kampaaniate, müügivihjete hindamise ja teekondade jaoks

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MaxKB

MaxKB

MaxKB on avatud lähtekoodiga platvorm ettevõtte tasemel AI teadmusbaasi agentide loomiseks.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Avatud lähtekoodiga dokumendihaldus koos OCR-i, täistekstiotsingu ja töövoogudega

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Maybe

Maybe

Avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse rakendus

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Mazanoke

Mazanoke

Brauseripõhine pildioptimeerija koos vormingu teisendamise ja EXIF-andmete eemaldamisega

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Mealie

Mealie

Mealie on ise majutatav retseptihaldur koos toidu planeerimise ja ostunimekirjadega.

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Medusa

Medusa

Automaatne videoteegi haldur telesarjadele Plexi ja Jellyfini toega

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Meilisearch

Meilisearch

Välkkiire otsingumootor kaasaegsete rakenduste jaoks

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Memgraph

Memgraph

Mälusisene graafandmebaas seotud andmete reaalajas analüüsiks

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Memos

Memos

Memos on kergekaaluline, privaatsust esikohale seadev märkmerakendus

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MeshCentral

MeshCentral

Ise majutatud kaugseire ja halduse platvorm töölaudadele, serveritele ja asjade interneti seadmetele

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Metabase

Metabase

Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm andmete visualiseerimiseks ja analüüsiks

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Brauseripõhine MetaTrader 5 kauplemisterminal ööpäevaringseks valuuta- ja CFD-dega kauplemiseks

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MeTube

MeTube

MeTube on veebipõhine video allalaadija YouTube'i ja teiste platvormide jaoks.

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MicroBin

MicroBin

Kergekaaluline isemajutuslik pastebin, failijagaja ja URL-i lühendaja Rustis

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Milvus

Milvus

Avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud AI rakenduste ja sarnasuse otsinguks.

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MindsDB

MindsDB

MindsDB on AI platvorm masinõppemudelite loomiseks ettevõtte andmetest

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Mini QR

Mini QR

Ise majutatav QR-koodi generaator kohandatavate stiilide ja hulgiekspordiga

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Miniflux

Miniflux

Minimalistlik ja põhimõttekindel RSS-voo lugeja puhta veebiliidesega

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MiroFish

MiroFish

Mitmeagendi parveintellekti simulatsioonil põhinev AI ennustusmootor

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MiroTalk

MiroTalk

Ise majutatud P2P videokonverentsilahendus piiramatu arvu tubade ja ekraani jagamisega

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Mongo Express

Mongo Express

Veebipõhine MongoDB haldusliides andmebaaside sirvimiseks, muutmiseks ja haldamiseks

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumendipõhine NoSQL andmebaas JSON-i-laadse dokumendisalvestusega

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Monica

Monica

Isiklik suhete haldamise süsteem oma elu jäädvustamiseks

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Moodist

Moodist

Helimaastiku mikser tootlikkuse tööriistadega sügavaks keskendumiseks ja lõõgastumiseks

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Moodle

Moodle

Avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mida usaldab üle 489 miljoni kasutaja kogu maailmas

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Morphic

Morphic

Avatud lähtekoodiga AI otsingumootor koos generatiivsete vastuste ja allikaviidetega

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mStream

mStream

Kergekaaluline ise majutatav muusika voogedastuse server koos natiivsete iOS-i ja Androidi rakendustega

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Mylar3

Mylar3

Ise majutatud automatiseeritud koomiksiraamatute allalaadija ja teegihaldur

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MySQL

MySQL

Kiire, usaldusväärne avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas veebi- ja rakenduskoormuste jaoks

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n8n

n8n

Töövoo automatiseerimise platvorm visuaalse sõlmedepõhise liidesega

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Nango

Nango

Avatud lähtekoodiga OAuth ja API integratsiooni platvorm 300+ teenuse jaoks

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NATS

NATS

Pilvepõhine sõnumisüsteem pub/sub, request-reply ja JetStreamiga

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Navidrome

Navidrome

Navidrome on ise majutatud muusikaserver veebi- ja mobiilivoogedastusega

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Neko

Neko

Ise majutatud virtuaalne brauser ühiseks veebisirvimiseks ja voogesituseks

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Neo4j

Neo4j

Maailma juhtiv avatud lähtekoodiga graafandmebaas ühendatud andmete jaoks

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NetBird Client

NetBird Client

Turvaline WireGuardil põhinev võrk-VPN-klient SSO ja detailsete juurdepääsukontrollidega

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NetBox

NetBox

Avatud lähtekoodiga võrguinfrastruktuuri modelleerimine IPAM-i, DCIM-i ja dokumentatsiooni jaoks

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Netdata

Netdata

Reaalajas infrastruktuuri jälgimisagent 800+ integratsiooniga

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New API

New API

Uus API on LLM-i lüüs ja AI varahaldussüsteem mitmele pakkujale.

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud on võimas ise majutatav produktiivsusplatvorm

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Nexterm

Nexterm

Brauseripõhine serverihaldus SSH, VNC ja RDP ühenduste jaoks

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universaalne artefaktihoidla haldur Maveni, npm-i, Docker'i ja PyPI jaoks

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NocoBase

NocoBase

NocoBase on laiendatav no-code/low-code platvorm rakenduste loomiseks.

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NocoDB

NocoDB

Avatud lähtekoodiga Airtable'i alternatiiv, mis muudab andmebaasid nutikateks tabelarvutusprogrammideks

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Node-RED

Node-RED

Vähese koodiga visuaalne tööriist IoT seadmete, API-de ja veebiteenuste ühendamiseks

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NodeBB

NodeBB

NodeBB on moodne, reaalajas aruteluplatvorm kogukonnafoorumite loomiseks.

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Norish

Norish

Isemajutatav retseptihaldur sotsiaalmeedia impordi ja majapidamise sünkroonimisega

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Ise majutatud Markdowni teadmusbaas graafikuvaate ja AI integratsiooniga

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Notifuse

Notifuse

Ise majutatud e-posti turunduse ja tehingulise e-posti platvorm

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Novu

Novu

Avatud lähtekoodiga teavituste infrastruktuur e-posti, SMS-i ja tõuketeavituste edastamiseks

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ntfy

ntfy

Isemajutuslik tõukemärguannete server hoiatuste saatmiseks lihtsate HTTP-päringute kaudu

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NZBGet

NZBGet

Tõhus C++ Useneti binaarne allalaadija koos PAR2 paranduse ja veebiliidesega

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet metaotsingu koondaja, mis ühendab indekseerijad ühe Newznab API taha

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October CMS

October CMS

Laravelil põhinev PHP sisuhaldussüsteem paindlike veebilehtede ja veebirakenduste loomiseks

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Odoo

Odoo

Avatud lähtekoodiga ERP ja CRM platvorm ärijuhtimiseks ja e-kaubanduseks

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Odysseus

Odysseus

Isemajutuslik AI tööruum vestluse, agentide, süvauuringute ja püsiva mäluga

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OliveTin

OliveTin

Ise majutatav veebiliides eelmääratletud shelli käskude turvaliseks käitamiseks

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Ollama

Ollama

Käita suuri keelemudeleid lokaalselt lihtsa API-ga AI rakenduste jaoks

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Ombi

Ombi

Ise majutatud päringusüsteem Plexi, Emby'i ja Jellyfini jaoks automaatse täitmisega

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OmniTools

OmniTools

OmniTools on kõik-ühes veebitööriistakomplekt 80+ tööriistaga igapäevaste ülesannete jaoks.

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OneDev

OneDev

OneDev on isemajutusega Giti server sisseehitatud CI/CD ja projektihaldusega.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Jaga isehävivad saladusi ühekordselt vaadatavate linkide kaudu

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Ise majutatud veebipõhine kontoripakett MS Office'iga ühilduva koostöös redigeerimisega

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Onyx

Onyx

Avatud lähtekoodiga AI vestlus- ja ettevõtte otsinguplatvorm, mis töötab iga LLM-iga

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Avatud lähtekoodiga akadeemilise ajakirja haldamise ja avatud juurdepääsuga kirjastamise platvorm

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Open Notebook

Open Notebook

AI-põhine märkmikurakendus kirjutamiseks, uurimiseks ja teadmiste korrastamiseks ühes tööruumis

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Open WebUI

Open WebUI

Ise majutatud AI vestlusliides, mis toetab mitut LLM-i pakkujat RAG-võimalustega

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OpenBao

OpenBao

Avatud lähtekoodiga saladuste haldur tundlike mandaatide salvestamiseks ja neile juurdepääsuks

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OpenClaw

OpenClaw

Isiklik AI-assistent mitmekanalilise sõnumside toega (endine Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Avatud lähtekoodiga failide sünkroonimine ja koostöö sisseehitatud identiteedihaldusega

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OpenEMR

OpenEMR

Avatud lähtekoodiga elektroonilised tervisekaardid ja praktika haldus kliinikutele

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Opengist

Opengist

Ise majutatud pastebin Giti toega, avatud lähtekoodiga alternatiiv GitHub Gistile

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OpenHands

OpenHands

Avatud lähtekoodiga autonoomne AI agent tarkvaratehnika ülesannete jaoks

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OpenHuman

OpenHuman

Ise majutatud isiklik AI tuum mäluga, agentidega ja 118+ rakenduse integratsiooniga

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OpenObserve

OpenObserve

Pilvepõhine jälgitavuse platvorm logide, mõõdikute, jälgede ja armatuurlaudade jaoks

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OpenPanel

OpenPanel

Privaatsust esikohale seadev tooteanalüütika koos reaalajas armatuurlaudade ja seansi taasesitusega

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OpenProject

OpenProject

Avatud lähtekoodiga projektijuhtimine koos Gantti diagrammide, Agile'i tahvlite ja aja jälgimisega

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OpenSearch

OpenSearch

Avatud lähtekoodiga otsingu- ja analüüsimootor, Elasticsearchi kogukonna haru.

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OpenSign

OpenSign

Tasuta ja avatud lähtekoodiga DocuSigni alternatiiv õiguslikult siduvate dokumentide allkirjastamiseks

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Ise majutatud HTML5 võrgukiiruse test ilma Flashita või Javata

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OpenViking

OpenViking

OpenViking on avatud lähtekoodiga konteksti andmebaas, mis on loodud AI agentidele.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Täisfunktsionaalne VPN-server veebipõhise halduse ja kliendihaldusega

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OpnForm

OpnForm

Avatud lähtekoodiga vormiehitaja koos tingimusloogika, manuste ja vastuste haldamisega

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OrangeHRM

OrangeHRM

Avatud lähtekoodiga personalijuhtimise platvorm töötajate, puhkuste ja värbamise haldamiseks

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Outline

Outline

Outline on kaasaegne meeskonna wiki ja teadmusbaas reaalajas koostööga.

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Overleaf

Overleaf

Avatud lähtekoodiga koostööpõhine LaTeX-i redaktor teadus- ja akadeemilise kirjutamise jaoks

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Overseerr

Overseerr

Plexi meediapäringute haldus- ja avastustööriist koos kinnituse töövooga

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Owncast

Owncast

Isemajutusel põhinev otseülekande ja vestlusserver RTMP ja Fediverse toega

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ownCloud

ownCloud

Isemajutusel põhinev failide sünkroonimise, jagamise ja koostööplatvorm meeskondadele

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OxiCloud

OxiCloud

Kergekaaluline Rusti-põhine ise majutatav pilvesalvestus Nextcloudi klienditoega

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PairDrop

PairDrop

PairDrop on veebipõhine failijagamise tööriist seadmete vahel koheseks edastamiseks.

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Paisa

Paisa

Isikliku rahaasjade jälgija kahekordse kirjendamise raamatupidamise ja investeeringute jälgimisega

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard tunneli klient turvaliseks kaugjuurdepääsuks Pangolini kaudu

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Paperclip

Paperclip

Paperclip on AI/ML orkestratsiooni platvorm autonoomsetele meeskondadele.

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumendihalduse süsteem, mis muudab füüsilised dokumendid otsitavateks digitaalseteks arhiivideks

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Papermerge

Papermerge

Avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem PDF-ide skannimiseks, OCR-imiseks ja korrastamiseks

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Papra

Papra

Minimalistlik avatud lähtekoodiga dokumendihalduse ja arhiveerimisplatvorm

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Parseable

Parseable

Avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmejärv logide, mõõdikute ja jälgede jaoks

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Passbolt

Passbolt

Avatud lähtekoodiga meeskonna paroolihaldur otspunkt OpenPGP krüptimisega ja jagamise võimalusega

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Password Pusher

Password Pusher

Ise majutatud salajagamine ühekordsete, aeguvate linkidega paroolide ja failide jaoks

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Pastefy

Pastefy

Pastefy on isemajutuslik pastebin turvaliseks koodilõikude jagamiseks.

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PatchMon

PatchMon

Isemajutusel põhinev Linuxi paigahaldus- ja seadmepargi jälgimisplatvorm

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