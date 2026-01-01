AllTube Download on ise majutatud veebirakendus, mis ühendab youtube-dl-i intuitiivse brauseripõhise liidesega, võimaldades kõigil alla laadida või voogesitada videoid enam kui tuhandelt majutusplatvormilt ilma tarkvara kohapeal installimata. Erinevalt brauserilaiendustest, mis platvormi uuendustega katki lähevad, töötab AllTube tsentraalselt sinu serveris, nii et iga sinu võrgus olev seade saab seda kasutada mis tahes brauseri kaudu.

AllTube'i ise majutamine hoiab sinu allalaadimistegevuse privaatsena, väldib kolmandate osapoolte allalaadimisteenuste andmete logimise tavasid ja annab sulle täieliku kontrolli toetatud vormingute, kvaliteeditasemete ja saidi konfiguratsiooni üle. Sa saad ka ajastada partiidena allalaadimisi ja pääseda videote metaandmetele programmilise juurdepääsu kaudu sisseehitatud JSON API abil.