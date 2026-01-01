Juuruta AllTube ühe kliki paigaldusega.
Veebipõhine liides videote allalaadimiseks YouTube'ist ja 1000+ muult platvormilt ilma käsurea tööriistadeta.
Valige VPS-pakett AllTube jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AllTube
AllTube Download on ise majutatud veebirakendus, mis ühendab youtube-dl-i intuitiivse brauseripõhise liidesega, võimaldades kõigil alla laadida või voogesitada videoid enam kui tuhandelt majutusplatvormilt ilma tarkvara kohapeal installimata. Erinevalt brauserilaiendustest, mis platvormi uuendustega katki lähevad, töötab AllTube tsentraalselt sinu serveris, nii et iga sinu võrgus olev seade saab seda kasutada mis tahes brauseri kaudu.
AllTube'i ise majutamine hoiab sinu allalaadimistegevuse privaatsena, väldib kolmandate osapoolte allalaadimisteenuste andmete logimise tavasid ja annab sulle täieliku kontrolli toetatud vormingute, kvaliteeditasemete ja saidi konfiguratsiooni üle. Sa saad ka ajastada partiidena allalaadimisi ja pääseda videote metaandmetele programmilise juurdepääsu kaudu sisseehitatud JSON API abil.
AllTube peamised omadused
1000+ Platvormi tugi
Laadi alla videoid YouTube'ist, Vimeost ja sadadelt teistelt majutusplatvormidelt, kasutades sama ühtset liidest, ilma platvormipõhise seadistuseta.
Formaadi teisendus
Teisenda allalaaditud videod eelistatud vormingusse ja kvaliteeditasemele, ilma et peaksid oma seadmesse lisatööriistu installima.
Brauserisisene voogedastus
Eelvaata videoid otse veebiliideses enne allalaadimist, et saaksid kinnitada kvaliteedi ja sisu enne salvestusruumi hõivamist.
Kadudeta ümberpakkimine
Muuda konteinerivorminguid ilma uuesti kodeerimata, säilitades algse video- ja helikvaliteedi, muutes failid samal ajal sinu pleieritega ühilduvaks.
JSON API juurdepääs
Too välja üksikasjalikud video metaandmed ja automatiseeri allalaadimised programmeeritavalt, võimaldades ajastatud arhiveerimise töövooge ilma käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada AllTube Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.