Hostinger Ecommerce
Müü kõikjal. Halda kõike ühes kohas.
Ühenda oma tooted, tellimused, laoseis ja müügikanalid ühes lihtsas töölauas
30-päevane rahatagastuse garantii
Lood sinu-sugustelt ettevõtetelt
Hakka müüma alla 3 minuti
Nimeta oma ettevõte
Muuda tootepildid tootekirjeteks
Ühenda kõik viisid, kuidas müüd
Avasta uusi müügivõimalusi
Üks platvorm igale tootetüübile
Müü seal, kus kliendid ostlevad
Loo oma veebipood Horizonsi või Website Builderiga, või jaga kiiret linki ja alusta kohe müümist.
Juhi seda ühest juhtpaneelist
Halda seda ühest juhtpaneelist. Halda mitut e-kaubanduse ettevõtet ja lisa kasvades rohkem müügivõimalusi.
Maksa 0% tehingutasusid
Aktsepteeri üle 100 makseviisi ja hoia endale kõik, mis sa teenid. Hostinger ei võta sinu müügist vahendustasu.
Tarnime koheselt
Saada digitaalsed tooted klientidele automaatselt pärast ostu.
Müü seal, kus su kliendid ostlevad
Müü kiirlinkide kaudu
Müü oma veebilehel
Müü sotsiaalmeedias
Kohandatud müügikanalid
Ükskõik kust sa alustad, selleks on plaan olemas
30-päevane rahatagastuse garantii
Tühista igal ajal
24/7 klienditugi
Starter eelised:
Kõik Starteris sisalduv, lisaks:
Kõik Growthis, lisaks:
Starter eelised:
Kõik Starteris sisalduv, lisaks:
Kõik Growthis, lisaks:
Tööta kiiremini AI-põhiste e-kaubanduse tööriistadega
Saa abi ja tegutse mõne sekundiga
Kodee on sinu 24/7 AI-assistent. Palu tal sekunditega uuendada hindu, käivitada välkmüügi, parandada SEO-d ja aidata igapäevaste äriülesannetega – tehnilisi oskusi pole vaja.
Üks juhtpaneel oma äri kasvatamiseks
Ole veebis leitav
Tea, mis müüb
Too ostjad tagasi
Haralabos Lukatos
See ettevõte pakub suurepäraseid kasutajasõbralikke funktsioone veebisaidi redigeerimisrežiimis. Samuti on veebipoe lisamisel sammud lihtsad ja stressivabad.
Mitul
Serverid on uskumatult kiired – minu e-poe sait laeb järjepidevalt 1,8 sekundiga. Nende hPanel on intuitiivne ja muudab saitide haldamise lihtsaks, isegi algajatele.
Müü kõikjal, kõik ühendatuna.
Hostingeri Ecommerce KKK
Mis on Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce on kõik-ühes e-kaubandusele keskendunud ärihaldusplatvorm, mis annab sulle kontrolli kogu sinu veebiäri üle ühe juhtpaneeli kaudu.
Erinevalt traditsioonilistest platvormidest, mis algavad veebilehest, alustab Hostinger Ecommerce sinu äriga – seadistad esmalt oma tooted, maksed ja toimingud, seejärel valid, kus ja kuidas müüa – oma veebilehel, sotsiaalmeedias, turgudel või lihtsa jagatava lingi kaudu. Hostinger Ecommerce ei ole seotud üheainsa poefrondiga, nii et sinu äri saab kasvada seal, kus on sinu kliendid.
Kellele on Hostingeri e-kaubanduse lahendus mõeldud?
Hostingeri e-kaubandus on loodud müüjatele igas etapis – alates sinu esimesest müügist kuni mitmekanalilise äri haldamiseni.
- Esmakordsed müüjad. Tahad veebis müüa ilma tehnilise peavalu või kallite lisadeta? Saad tegutsema minutitega, ilma eelneva kogemuseta.
- Sotsiaalmeedia müüjad. Kui müüd praegu Instagrami DM-ide, WhatsAppi või TikToki kaudu, annab Hostingeri e-kaubandus sulle korraliku poe seadistuse – lihtsa, kiire ja ilma keerukuseta.
- Mitmekanalilised müüjad. Müüd juba mitmes kohas ja oled väsinud eraldi tööriistade žongleerimisest? Hostingeri e-kaubandus koondab sinu tooted, laoseisu ja tellimused ühte halduspaneeli.
Tehnilisi oskusi pole vaja. Pane oma ettevõttele nimi, lisa esimene toode, seadista maksed ja vali, kuidas soovid müüa – olgu selleks sinu enda veebileht, olemasolev pood või lihtsalt jagatav link. Tööriistad on olemas raske töö tegemiseks, et saaksid keskenduda oma äri kasvatamisele.
Kas mul on vaja veebilehte müüma hakkamiseks?
Ei – ja see teebki Hostingeri e-kaubanduse eriliseks. Sa saad kohe müüma hakata, luues kiire tootelingi – lihtsa, jagatava URL-i, mis viib kliendid otse sinu toote juurde, veebilehte pole vaja. Jaga seda WhatsAppis, Instagramis või mis tahes muus kanalis, mida sa juba kasutad. Kui oled valmis veebilehte lisama või täiendavaid müügikanaleid ühendama, on see võimalus alati olemas.
Kuidas ma saan luua e-kaubanduse veebilehte Hostingeriga?
Sul on kolm võimalust oma poe loomiseks – vali endale sobivaim, kodeerimist pole vaja.
- Lohista ja paiguta e-kaubanduse veebilehe koostaja. Kirjelda lihtsalt oma äri AI-le ja saad sekunditega valmis veebilehe – seejärel kohanda seda endale sobivaks, lohistades ja paigutades elemente paika.
- Loo oma veebipood Horizonsiga Vibe koodi abil. Loo oma pood vestluse teel. Kirjelda oma visiooni, täpsusta seda vestluses – AI loob kõik sinu eest.
- E-kaubanduse veebilehe mallid. Eelistad kiiret algust? Vali valmis e-kaubanduse mallide kogust – vali oma brändile sobiv ja kohanda see tõeliselt enda omaks.
Kas ma saan Hostinger Ecommerce'it kasutada, kui mul juba on veebileht?
Jah. Mõtle Hostingeri e-kaubandusele kui köögile, mis toidab sinu restorani – see haldab sinu tooteid, laoseisu ja tellimusi kulisside taga, samas kui sinu veebisait on vaid üks söögisaalidest, kuhu kliendid sisenevad. Ühenda oma olemasolev veebisait – olgu see ehitatud Hostingeri veebisaidi ehitaja, Horizons vibe koodiehitaja, WordPressi või mõne muu platvormiga – ja kõik töötab samast kohast. Saad lisada ka rohkem müügikanaleid oma olemasoleva saidi kõrvale ilma nullist alustamata.
Kas ma saan hallata mitut müügikanalit?
Jah. See on üks Hostinger Ecommerce'i suurimaid eeliseid. Olenemata sellest, kas müüd oma veebisaidil, TikTokis, Instagramis või turuplatsil nagu Etsy või Amazon, pakub see sulle tsentraliseeritud laohaldust kõikide sinu poodide jaoks – see tähendab, et sinu tooteid, laoseisu ja tellimusi hallatakse ühest juhtpaneelist. Enam ei pea tööriistade vahel vahetama ega muretsema laoseisu sünkroonimatuse pärast.
Mida ma saan Hostingeri e-kaubandusega müüa?
Põhimõtteliselt kõike. Füüsilised tooted, digitaalsed allalaadimised (nagu e-raamatud, muusika või mallid), teenused, mis vajavad broneerimist, tellimisel trükitavad kaubad ja tellimuspõhised pakkumised. Ükskõik milline on sinu ärimudel, selle jaoks on olemas plaan.
Pole veel kindel, mida müüa? Oleme kokku pannud nimekirja populaarsetest tooteideedest, et aidata sul oma nišši leida.
Kas on tehingutasusid?
Mitte midagi. Sa hoiad 100% sellest, mida teenid. Hostinger Ecommerce ei võta platvormi tehingutasusid, nii et olenemata sellest, kas teed oma esimese või tuhandenda müügi, läheb iga dollar otse sinule.
Milliseid maksemeetodeid saavad minu kliendid kasutada?
Sa saad vastu võtta 100+ makseviisi ülemaailmselt, sealhulgas Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ja Google Pay), PayPal, RazorPay ja Alipay – kõik turvalise, integreeritud makseprotsessiga.
Kuidas tarne toimib?
Füüsiliste toodete puhul saate ühendada Shippo, et automatiseerida kogu täitmise protsess – printida silte sekunditega, pakkuda reaalajas jälgimist ja tarnida enam kui 40 vedajaga, sealhulgas DHL, FedEx ja UPS. Tellimuspõhiste trükitoodete puhul haldab Printful tootmist ja tarnimist automaatselt kohe, kui tellimus on esitatud.