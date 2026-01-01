Hostinger Ecommerce

Müü kõikjal. Halda kõike ühes kohas.

Ühenda oma tooted, tellimused, laoseis ja müügikanalid ühes lihtsas töölauas

Vaata pakette

30-päevane rahatagastuse garantii

Müü kõikjal. Halda kõike ühes kohas.

Hakka müüma alla 3 minuti

Nimeta oma ettevõte

Nimeta oma ettevõte

Vali oma poe nimi ja loo oma e-kaubanduse ettevõte mõne minutiga.
Muuda tootepildid tootekirjeteks

Muuda tootepildid tootekirjeteks

Lae üles toote pilt ja AI aitab kirjutada kirjeldust, soovitada hinda ning saada oma toode kiiremini müügivalmis.
Ühenda kõik viisid, kuidas müüd

Ühenda kõik viisid, kuidas müüd

Võta vastu makseid oma veebisaidil, sotsiaalmeedias ja kiirlinkide kaudu, ilma tööriistade vahel vahetamata.
Avasta uusi müügivõimalusi

Avasta uusi müügivõimalusi

Lisa rohkem võimalusi klientideni jõudmiseks sinu äri kasvades, hoides samal ajal tooted, tellimused ja toimingud ühendatuna.
Alusta

Üks platvorm igale tootetüübile

Digitaalsed tooted
Horizonsile

Müü seal, kus kliendid ostlevad

Loo oma veebipood Horizonsi või Website Builderiga, või jaga kiiret linki ja alusta kohe müümist.

Müü seal, kus kliendid ostlevad

Juhi seda ühest juhtpaneelist

Halda seda ühest juhtpaneelist. Halda mitut e-kaubanduse ettevõtet ja lisa kasvades rohkem müügivõimalusi.

Juhi seda ühest juhtpaneelist

Maksa 0% tehingutasusid

Aktsepteeri üle 100 makseviisi ja hoia endale kõik, mis sa teenid. Hostinger ei võta sinu müügist vahendustasu.

Maksa 0% tehingutasusid

Tarnime koheselt

Saada digitaalsed tooted klientidele automaatselt pärast ostu.

Tarnime koheselt
Müü seal, kus su kliendid ostlevad

Müü seal, kus su kliendid ostlevad

Müü kiirlinkide kaudu

Loo oma toodetele kiirlingid ja jaga neid otsevestlustes, e-kirjades, vestlusrakendustes või sotsiaalmeedia postitustes.

Müü oma veebilehel

Loo bränditud veebipood Horizonsi või Veebilehe Ehitajaga, kus kliendid saavad avastada sinu tooteid ja otse osta.
Varsti tulekul

Müü sotsiaalmeedias

Loo ühendus TikTok Shopsi, Meta ja teiste sotsiaalplatvormidega, kui integratsioonid kättesaadavaks muutuvad.

Kohandatud müügikanalid

Loo kohandatud poefrondid, ühenda oma lemmiktööriistad ja laienda oma äri avatud e-kaubanduse platvormiga.

Ükskõik kust sa alustad, selleks on plaan olemas

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

25% allahindlust
Starter
Sotsiaalmeedia müüjatele, kes vajavad kiiret ja soodsat viisi tellimuste vastuvõtmise alustamiseks.
3,99 
2,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 35,88 € (tavahind 47,88 €). Hind uuendamisel 2,99 €/kuus.
Müü kuni 5 toodet

Starter eelised:

Müü füüsilisi ja digitaalseid tooteid
Aktsepteeri 100+ turvalist makseviisi
Maksa 0% Hostingeri tehingutasusid
Genereeri tootekirjeldusi ja soovituslikke hindu piltidelt AI abil
Loo makselingid Hostinger.store'iga
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Populaarseim
50% allahindlust
Growth
Müüjatele, kes arendavad bränditud äri mitmes poes ja veebisaidil.
13,99 
6,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 83,88 € (tavahind 167,88 €). Hind uuendamisel 10,99 €/kuus.
Müü kuni 300 toodet
Halda kuni 3 ettevõtet
Ühenda kuni 3 müügikanalit ettevõtte kohta

Kõik Starteris sisalduv, lisaks:

Müü tellimusi Horizonsi e-poodidega
Müü kohandatud fännikaupu nõudmisel trükkimisega
Tasuta kohandatud domeen üheks aastaks
Bränditud ettevõtte e-post
Premium majutus
300+ mobiilile optimeeritud malli
AI-põhine e-poe loomine
Kliendikontod ja tellimuste ajalugu
Keskne laoseis poodideüleselt
Kodee AI — halda oma poodi vestluse teel
33% allahindlust
Scale
Müüjatele, kes haldavad mitut brändi ja poodi ning vajavad täiustatud ühendust.
26,99 
17,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 215,88 € (tavahind 323,88 €). Hind uuendamisel 21,99 €/kuus.
Müü piiramatult tooteid
Halda piiramatut äri
Ühenda piiramatu müügikanalid

Kõik Growthis, lisaks:

API ühendused
VARSTI SAADAVAL
Skaleeritav veebimajutus
Prioriteetne ööpäevaringne mitmekeelne tugi
25% allahindlust
Starter
Sotsiaalmeedia müüjatele, kes vajavad kiiret ja soodsat viisi tellimuste vastuvõtmise alustamiseks.
3,99 
2,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 35,88 € (tavahind 47,88 €). Hind uuendamisel 2,99 €/kuus.
Müü kuni 5 toodet

Starter eelised:

Müü füüsilisi ja digitaalseid tooteid
Aktsepteeri 100+ turvalist makseviisi
Maksa 0% Hostingeri tehingutasusid
Genereeri tootekirjeldusi ja soovituslikke hindu piltidelt AI abil
Loo makselingid Hostinger.store'iga
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Populaarseim
50% allahindlust
Growth
Müüjatele, kes arendavad bränditud äri mitmes poes ja veebisaidil.
13,99 
6,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 83,88 € (tavahind 167,88 €). Hind uuendamisel 10,99 €/kuus.
Müü kuni 300 toodet
Halda kuni 3 ettevõtet
Ühenda kuni 3 müügikanalit ettevõtte kohta

Kõik Starteris sisalduv, lisaks:

Müü tellimusi Horizonsi e-poodidega
Müü kohandatud fännikaupu nõudmisel trükkimisega
Tasuta kohandatud domeen üheks aastaks
Bränditud ettevõtte e-post
Premium majutus
300+ mobiilile optimeeritud malli
AI-põhine e-poe loomine
Kliendikontod ja tellimuste ajalugu
Keskne laoseis poodideüleselt
Kodee AI — halda oma poodi vestluse teel
33% allahindlust
Scale
Müüjatele, kes haldavad mitut brändi ja poodi ning vajavad täiustatud ühendust.
26,99 
17,99  /kuus
Vali pakett
Hangi 12 kuud hinnaga 215,88 € (tavahind 323,88 €). Hind uuendamisel 21,99 €/kuus.
Müü piiramatult tooteid
Halda piiramatut äri
Ühenda piiramatu müügikanalid

Kõik Growthis, lisaks:

API ühendused
VARSTI SAADAVAL
Skaleeritav veebimajutus
Prioriteetne ööpäevaringne mitmekeelne tugi
Vaata kõiki funktsioone
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Tööta kiiremini AI-põhiste e-kaubanduse tööriistadega

Säästa aega AI tööriistadega, mis aitavad sul oma poodi kirjutada, optimeerida, uuendada ja täiustada müües.

Saa abi ja tegutse mõne sekundiga

Kodee on sinu 24/7 AI-assistent. Palu tal sekunditega uuendada hindu, käivitada välkmüügi, parandada SEO-d ja aidata igapäevaste äriülesannetega – tehnilisi oskusi pole vaja.

Saa abi ja tegutse mõne sekundiga
Ole veebis leitav

Üks juhtpaneel oma äri kasvatamiseks

Ole veebis leitav

Kasuta sisseehitatud SEO tööriistu, et aidata ostlejatel oma tooteid leida.

Tea, mis müüb

Jälgi müüke, tellimusi ja keskmist tellimuse väärtust ühes kohas.

Too ostjad tagasi

Kasuta e-posti turundust ja Meta Pixelit, et tuua ostjad tagasi, taastada hüljatud ostukorvid ja luua sihtrühmi tulevaste kampaaniate jaoks.
Alusta

Haralabos Lukatos

Review provider

See ettevõte pakub suurepäraseid kasutajasõbralikke funktsioone veebisaidi redigeerimisrežiimis. Samuti on veebipoe lisamisel sammud lihtsad ja stressivabad.

Mitul

Review provider

Serverid on uskumatult kiired – minu e-poe sait laeb järjepidevalt 1,8 sekundiga. Nende hPanel on intuitiivne ja muudab saitide haldamise lihtsaks, isegi algajatele.

Andrea King

Review provider

Hostinger on mitmekülgne veebidisaini platvorm. Seda on lihtne kasutada ja saate kasutada AI-d oma lehekülje paigutuse üksikute osade kujundamiseks. Ma soovitaksin Hostingerit kindlasti e-kaubanduse või portfoolio veebisaidi kujundamiseks.

Müü kõikjal, kõik ühendatuna.

Hakka müüma

Hostingeri Ecommerce KKK

Leia vastused kõige korduma kippuvamatele küsimustele selle kohta, kuidas saad Hostingeriga oma e-kaubanduse äri alustada või laiendada.

Mis on Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce on kõik-ühes e-kaubandusele keskendunud ärihaldusplatvorm, mis annab sulle kontrolli kogu sinu veebiäri üle ühe juhtpaneeli kaudu.

Erinevalt traditsioonilistest platvormidest, mis algavad veebilehest, alustab Hostinger Ecommerce sinu äriga – seadistad esmalt oma tooted, maksed ja toimingud, seejärel valid, kus ja kuidas müüa – oma veebilehel, sotsiaalmeedias, turgudel või lihtsa jagatava lingi kaudu. Hostinger Ecommerce ei ole seotud üheainsa poefrondiga, nii et sinu äri saab kasvada seal, kus on sinu kliendid.

Kellele on Hostingeri e-kaubanduse lahendus mõeldud?

Hostingeri e-kaubandus on loodud müüjatele igas etapis – alates sinu esimesest müügist kuni mitmekanalilise äri haldamiseni.

  • Esmakordsed müüjad. Tahad veebis müüa ilma tehnilise peavalu või kallite lisadeta? Saad tegutsema minutitega, ilma eelneva kogemuseta.
  • Sotsiaalmeedia müüjad. Kui müüd praegu Instagrami DM-ide, WhatsAppi või TikToki kaudu, annab Hostingeri e-kaubandus sulle korraliku poe seadistuse – lihtsa, kiire ja ilma keerukuseta.
  • Mitmekanalilised müüjad. Müüd juba mitmes kohas ja oled väsinud eraldi tööriistade žongleerimisest? Hostingeri e-kaubandus koondab sinu tooted, laoseisu ja tellimused ühte halduspaneeli.

Tehnilisi oskusi pole vaja. Pane oma ettevõttele nimi, lisa esimene toode, seadista maksed ja vali, kuidas soovid müüa – olgu selleks sinu enda veebileht, olemasolev pood või lihtsalt jagatav link. Tööriistad on olemas raske töö tegemiseks, et saaksid keskenduda oma äri kasvatamisele.

Kas mul on vaja veebilehte müüma hakkamiseks?

Ei – ja see teebki Hostingeri e-kaubanduse eriliseks. Sa saad kohe müüma hakata, luues kiire tootelingi – lihtsa, jagatava URL-i, mis viib kliendid otse sinu toote juurde, veebilehte pole vaja. Jaga seda WhatsAppis, Instagramis või mis tahes muus kanalis, mida sa juba kasutad. Kui oled valmis veebilehte lisama või täiendavaid müügikanaleid ühendama, on see võimalus alati olemas.

Kuidas ma saan luua e-kaubanduse veebilehte Hostingeriga?

Sul on kolm võimalust oma poe loomiseks – vali endale sobivaim, kodeerimist pole vaja.

Kas ma saan Hostinger Ecommerce'it kasutada, kui mul juba on veebileht?

Jah. Mõtle Hostingeri e-kaubandusele kui köögile, mis toidab sinu restorani – see haldab sinu tooteid, laoseisu ja tellimusi kulisside taga, samas kui sinu veebisait on vaid üks söögisaalidest, kuhu kliendid sisenevad. Ühenda oma olemasolev veebisait – olgu see ehitatud Hostingeri veebisaidi ehitaja, Horizons vibe koodiehitaja, WordPressi või mõne muu platvormiga – ja kõik töötab samast kohast. Saad lisada ka rohkem müügikanaleid oma olemasoleva saidi kõrvale ilma nullist alustamata.

Kas ma saan hallata mitut müügikanalit?

Jah. See on üks Hostinger Ecommerce'i suurimaid eeliseid. Olenemata sellest, kas müüd oma veebisaidil, TikTokis, Instagramis või turuplatsil nagu Etsy või Amazon, pakub see sulle tsentraliseeritud laohaldust kõikide sinu poodide jaoks – see tähendab, et sinu tooteid, laoseisu ja tellimusi hallatakse ühest juhtpaneelist. Enam ei pea tööriistade vahel vahetama ega muretsema laoseisu sünkroonimatuse pärast.

Mida ma saan Hostingeri e-kaubandusega müüa?

Põhimõtteliselt kõike. Füüsilised tooted, digitaalsed allalaadimised (nagu e-raamatud, muusika või mallid), teenused, mis vajavad broneerimist, tellimisel trükitavad kaubad ja tellimuspõhised pakkumised. Ükskõik milline on sinu ärimudel, selle jaoks on olemas plaan.

Pole veel kindel, mida müüa? Oleme kokku pannud nimekirja populaarsetest tooteideedest, et aidata sul oma nišši leida.

Kas on tehingutasusid?

Mitte midagi. Sa hoiad 100% sellest, mida teenid. Hostinger Ecommerce ei võta platvormi tehingutasusid, nii et olenemata sellest, kas teed oma esimese või tuhandenda müügi, läheb iga dollar otse sinule.

Milliseid maksemeetodeid saavad minu kliendid kasutada?

Sa saad vastu võtta 100+ makseviisi ülemaailmselt, sealhulgas Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ja Google Pay), PayPal, RazorPay ja Alipay – kõik turvalise, integreeritud makseprotsessiga.

Kuidas tarne toimib?

Füüsiliste toodete puhul saate ühendada Shippo, et automatiseerida kogu täitmise protsess – printida silte sekunditega, pakkuda reaalajas jälgimist ja tarnida enam kui 40 vedajaga, sealhulgas DHL, FedEx ja UPS. Tellimuspõhiste trükitoodete puhul haldab Printful tootmist ja tarnimist automaatselt kohe, kui tellimus on esitatud.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.