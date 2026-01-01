Ei – ja see teebki Hostingeri e-kaubanduse eriliseks. Sa saad kohe müüma hakata, luues kiire tootelingi – lihtsa, jagatava URL-i, mis viib kliendid otse sinu toote juurde, veebilehte pole vaja. Jaga seda WhatsAppis, Instagramis või mis tahes muus kanalis, mida sa juba kasutad. Kui oled valmis veebilehte lisama või täiendavaid müügikanaleid ühendama, on see võimalus alati olemas.