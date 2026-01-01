Agentne e-post

AI-agentidele loodud e-post. Lõpeta postkastide haldamine — lase agentidel sellega tegeleda.

Saada, võta vastu ja reageeri automaatselt.
Alusta

30-päevane rahatagastuse garantii

AI-agentidele loodud e-post. Lõpeta postkastide haldamine — lase agentidel sellega tegeleda.

AI-agendid töötavad koheselt. Traditsiooniline e-post ei tööta.

Agentne e-post
Traditsiooniline e-post

Käivitajad

Kohesed webhooki tagasihelistamised
Küsitlus või habras IDLE

Interaktsiooni juhtimine

Sisseehitatud lubamis-/blokeerimisloendid
Loo oma filtrid

Automatiseerimine

Puhas REST API
Madalatasemeline SMTP ja IMAP

Sisendkausta turvalisus

Isoleeritud postkast agendile
Jagatud postkast, tõeline risk

Integratsioonid

Ühe klõpsuga agentsed tööriistad
Käsitsi seadistamine tööriista kohta

Virna ühenduvus

MCP server
Varsti
MCP tugi puudub

Juurdepääsukontroll

Domeeni ja e-posti taseme reeglid
Omased agenditaseme reeglid puuduvad.

Muuda e-post automaatseks tegevuseks

Automatiseeritud pöördumine

Saada isikupärastatud pöördumisi, kvalifitseeri vastused ja edasta soojad müügivihjed oma CRM-i automaatselt.

Klienditoe käsitlus

Analüüsi saabuvaid toe e-kirju ja saada need koheselt õigele inimesele.

Broneerimine ja ajastamine

Halda koosolekukutseid, kinnita broneeringud ja saada meeldetuletusi automaatselt e-posti teel.

Postkasti automaatika

Sorteeri, vasta, delegeeri ja arhiveeri e-kirju automaatselt.

Konto kinnitamine

Püüa kinni kinnituskoodid ja kinnituse-e-kirjad, et agendi töövoogud sujuksid.

Hangi Agentic e-post koos Business Premium paketiga

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

48 kuud
Premium Business e-post
Hangi 48 kuud hinnaga 95,52 € (tavahind 287,52 €). Hind uuendamisel 3,99 €/kuus.
5,99  €
SÄÄSTA 67%
1,99  € /kuus
Premium Business e-post
5,99  €
SÄÄSTA 67%
1,99  € /kuus
Hangi 48 kuud hinnaga 95,52 € (tavahind 287,52 €). Hind uuendamisel 3,99 €/kuus.
Agentne e-post
UUS
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
Vaata kõiki omadusi
Sinu paketis sisaldub
Agentne e-post
UUS
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
30 e-posti varjunime
3 000 e-kirja päevas postkasti kohta
Hangi igal ajal lisasalvestusruumi
Tasuta domeen üheks aastaks
AI postkasti assistent - Kodee
Võimas AI-põhine e-kirja otsing
Nutikad AI-põhised e-kirja vastused
AI-l põhinevad e-posti kokkuvõtted
AI kirjutab, kui inspiratsioon tabab
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Liitu miljonite rahulolevate klientidega

Hostinger on vaieldamatult kõige laiahaardelisem ja soodsaim teenus domeenide, WordPressi majutuse ja e-posti teenuste jaoks.

Jules Huldin

Jules Huldin

Kui ma kasutan e-posti pakkujat, siis soovin, et kogu kogemus oleks täiesti sujuv, katkestusteta, hõlpsasti uuendatav jne. Ja mul on Hostingeriga selline kogemus.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

Parim, odavaim ja tugevaim veebimajutuse, domeeni ja e-posti ettevõte.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentse e-posti KKK

Leia vastused korduma kippuvatele küsimustele Hostingeri AI agentidele mõeldud e-posti kohta.

Mis on agentne e-post ja mille poolest see erineb tavalisest e-postist?

Agentne e-post on e-posti infrastruktuur, mis on loodud spetsiaalselt AI agentidele ja automatiseerimise töövoogudele. Traditsioonilised e-posti teenused on ehitatud inimestele – passiivsed postkastid, kus sõnumid ootavad lugemist. Agentne e-post käsitleb e-posti kui aktiivset, programmeeritavat kihti – veebihaagi-põhine, API-põhine ja loodud käsitlema programmeeritavat saatmist ja vastuvõtmist ilma platvormipiiranguteta, kiirusepiiranguteta või riskita saada märgistatud AI-juhitud tegevuse eest.

Kellele on Hostinger Agentic Mail mõeldud?

Hostingeri agentne e-post on loodud arendajatele ja automatiseerimise loojatele, kes vajavad usaldusväärset e-posti kihti oma AI agentide ja töövoogude jaoks. Kui sa ehitad OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier või sarnaste tööriistadega ja oled jooksnud vastu seina traditsiooniliste e-posti teenusepakkujatega, kes sinu automatiseerimist blokeerivad – siis see on sinule.

See on ka agentidele endile. Ükskõik, kas sinu agent vajab spetsiaalset aadressi külmade kontaktide loomiseks, klienditoeks, broneerimisvoogudeks või dokumentide töötlemiseks, annab agentne e-post sellele tõelise, programmeeritava postkasti, millega töötada.

Kuidas webhooksid agendi e-postiga töötavad?

Iga kord, kui e-kiri saabub, käivitab Agentic Mail koheselt veebihaagi. Ei mingit küsitlust, ei mingit viivitust. Sinu agent või automatiseerimistööriist saab päästiku ja saab sellele kohe reageerida, olgu selleks siis sõnumi parsimine, töövoo käivitamine n8n-is või selle edastamine LangChaini agendile.

Milliseid automatiseerimistööriistu ja agendi raamistikke Agentic Mail toetab?

Hostingeri agendi e-post töötab koos OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ja teiste automatiseerimisplatvormidega. Valmisoskused on saadaval kõige levinumate virnade jaoks, et saaksid ühenduse luua minutitega. Täielik API ligipääs ja MCP server on samuti peagi tulemas sügavamate, kohandatud integratsioonide jaoks.

Kas ma saan kontrollida, milliste saatjatega mu agendid suhtlevad?

Jah. Lubamis- ja blokeerimisloendid võimaldavad sul täpselt määratleda, millised domeenid või e-posti aadressid saavad sinu agendi postkasti jõuda, nii domeeni kui ka üksiku e-posti tasandil. See hoiab sinu töövoogusid keskendununa ja kaitstuna soovimatu müra või kuritarvitamise eest.

Kas Agentic Mail on eraldi toode, mida ma pean ostma?

Ei, Agentic Mail on sisse ehitatud Hostinger E-posti majutusse. Saad ligipääsu kõigile agentic funktsioonidele osana Premium Business e-postist, eraldi tellimust pole vaja.

Kas programmeeritava e-posti juhtimiseks on saadaval täielik API?

Täielik API ligipääs on tulev funktsioon. Kui see on käivitatud, annab see sulle täieliku programmeeritava kontrolli sinu agendi postkasti saatmise, vastuvõtmise ja haldamise üle – UI-d pole vaja. Seniks katavad webhooks ja eelnevalt loodud oskused praegu kõige levinumad automatiseerimise kasutusjuhud.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.