Meie AI agendid

AI tööriistad annavad sulle tühja vestluskasti. Sinult oodatakse, et sa mõtleksid välja, mida küsida, kuidas seda küsida ja mida edasi teha.

Meie agendid on sisseehitatud oskustega. Igaüks neist on spetsialist, kes teab, mida teha ja kuidas aidata. 7 AI agendi meeskond aitab sul oma äri kasvatada esimesest päevast alates.