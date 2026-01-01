Varajane väljalase

Kasvata oma äri AI agentidega

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Meie AI agendid

AI tööriistad annavad sulle tühja vestluskasti. Sinult oodatakse, et sa mõtleksid välja, mida küsida, kuidas seda küsida ja mida edasi teha.

Meie agendid on sisseehitatud oskustega. Igaüks neist on spetsialist, kes teab, mida teha ja kuidas aidata. 7 AI agendi meeskond aitab sul oma äri kasvatada esimesest päevast alates.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Kolm sammu. See on kõik.

01

Vali oma väljakutse

Vajad paremat SEO-d? Sisuplaani? Juriidilisi lehekülgi? Vali endale sobiv agent.
02

Vestle oma agendiga

Paiguta elemente ümber, et luua oma unistuste koduleht.
03

Saa tõelisi tulemusi

Strateegiad, blogipostitused, auditid, e-posti kampaaniad. Valmis kopeerimiseks, kleepimiseks ja kasutamiseks.
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Loodud ettevõtjatele, mitte inseneridele

Loodud sinu Hostingeri lehele

Sinu agendid on loodud töötama koos tööriistadega, mida sa juba kasutad: sinu veebilehe, sinu domeeni, sinu äriga.

Tehnilisi oskusi pole vaja

Kui sa oskad vestelda, saad agente kasutada. Pole vaja prompte meeles pidada ega seadistada

Spetsialistid, mitte üldistajad

Iga agent on koolitatud üheks tööks. Sa saad eksperttasemel abi, mitte üldise assistendi, kes proovib kõike teha.

Sinu andmed jäävad sinu omaks

Vestlused on privaatsed. Me ei treeni sinu andmetega ega jaga neid kolmandate osapooltega.

Liitu miljonite rahulolevate klientidega

Hostinger on koht, kust leiad kõik, mida soovid, kuna see pakub iga tööriista, mis aitab kaasa ettevõtte edule.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Olen Hostingeri juba mõnda aega kasutanud ja minu kogemus on olnud väga hea. Seadistamisprotsess oli ülilihtne, isegi kellelegi, kes pole väga tehniline.

Dm Rawat

Dm Rawat

Mugav, usaldusväärne ja hästi hooldatud, suurepärase tugimeeskonnaga, kes on valmis igal ajal reaalajas abistama. Tõesti soovitan.

Amir Benslama

Amir Benslama

Sinu AI agentide meeskond on valmis. Aga sina?

Lähme
Sinu AI agentide meeskond on valmis. Aga sina?

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Hostinger Agents?

Hostinger Agents on AI-põhine rakendus, mis annab sulle spetsialiseeritud agentide meeskonna — millest igaüks on loodud konkreetse ärivaldkonna jaoks, nagu strateegia, kirjutamine, SEO, turundus, õigus, kliendisuhtlus ja müük. Ühe üldise vestlusroboti asemel saad sa keskendunud eksperdid, kellega saad igal ajal lihtsas keeles rääkida. Tehnilisi oskusi pole vaja.

Kellele on Hostinger Agents mõeldud?

See on loodud üksikettevõtjatele, lisatöö tegijatele ja väikeettevõtjatele, kes teevad kõike ise. Kui oled kunagi soovinud, et sul oleks strateeg, sisulooja, turundaja või õigusnõustaja käepärast – siis just seda Hostinger Agents sulle pakubki.

Mille poolest see ChatGPT-st erineb?

Erinevalt üldotstarbelistest AI vestlusrobotitest on iga Hostingeri agent eelkoolitatud sügavate teadmistega konkreetses ärivaldkonnas. Sa ei pea looma täiuslikku prompti – vali lihtsalt agent ja oskus ning see juhatab sind sealt edasi kasuliku tulemuseni.

Mis on oskused ja kuidas need töötavad?

Oskused on eelsalvestatud ülesannete mallid iga agendi sees. Selle asemel, et mõelda, mida küsida, valid sa oskuse ja agent juhendab sind konkreetse tulemuseni – näiteks blogipostituse kirjutamine, märksõnade uurimine või privaatsuspoliitika loomine. Oskused on kiiremad, struktureeritumad ja annavad paremaid tulemusi kui tühjast vestlusest alustamine.

Kas ma pean iga kord, kui rakenduse avan, uuesti alustama?

Ei. Iga agent peab sinuga ühte, pidevat vestlust — ei mingeid aeguvate seansse, ei mingit ajalugu, mida hallata. Sa sulged rakenduse ja tuled hiljem tagasi ning agent jätkab täpselt sealt, kus pooleli jäid. Pole vaja iga kord oma ärikonteksti uuesti selgitada.

Sinu privaatsus on meile oluline

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