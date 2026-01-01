Juuruta Paperclip ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga AI orkestreerimisplatvorm autonoomsete agentorganisatsioonide loomiseks määratletud rollide, eesmärkide hierarhiate ja eelarvekontrollidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Paperclip
Paperclip on isemajutusega orkestriplatvorm, mis võimaldab sul luua ja hallata autonoomseid tehisintellektil põhinevaid organisatsioone. Selle asemel, et žongleerida üksikute vestlusrobotitega, annab Paperclip sinu tehisintellekti agentidele määratletud rollid, aruandlusliinid ja eesmärgihierarhiad, et nad töötaksid koos ühiste ärieesmärkide nimel. Sa saad määrata igale agendile igakuised eelarved, säilitada iga otsuse muutmata auditeerimisjäljed ja säilitada alati juhatuse tasandi tühistamisvõimaluse.
Paperclipi käitamine sinu enda VPS-is hoiab tundlikud äriandmed, agentide mälu ja API mandaadid täielikult sinu infrastruktuuris. Sa tood oma API võtmed Claude'i, GPT-4o, Gemini, Cursor'i või mis tahes kohandatud agendi käituskeskkonna jaoks — ilma vahendustasuta mudelikuludelt ja ilma välise SaaS-i tellimuseta.
Paperclip peamised omadused
Hierarhilised organisatsiooniskeemid
Määra agendi rollid, ametid ja aruandlusliinid, mis peegeldavad tegelikku ettevõtte struktuuri, võimaldades koordineeritud autonoomset tegevust osakondade vahel.
Eesmärkide kaskaadsüsteem
Jälgi ülesandeid ettevõtte missioonist läbi meeskonna eesmärkide kuni üksikute agentide ülesanneteni, tagades, et iga agendi tegevus on kooskõlas kõrgeima taseme ärieesmärkidega.
Agendipõhised eelarvekontrollid
Määra igakuised API kululimiidid agendi kohta, automaatse peatamisega 100% täitumisel ja leebete hoiatustega 80% täitumisel, vältides ülemääraseid kulusid ilma käsitsi jälgimiseta.
Muutumatu auditirada
Iga agendi tegevus ja tööriista kutse salvestatakse võltsimiskindlasse piletisüsteemi, andes sulle täieliku läbipaistvuse ja vastutuse autonoomsete otsuste eest.
Too oma agent
Toetab Claude'i, GPT-4o-d, Geminit, Cursorit, Codexit ja mis tahes kohandatud skripti südamelöögi liidesega, nii et saad valida parima mudeli iga rolli jaoks ilma siduvuseta.
Mitme ettevõtte eraldatus
Käita eraldiseisvaid AI organisatsioone mitme ettevõtte jaoks ühest juurutusest, tagades täieliku andmete eraldatuse iga ettevõtte vahel.
Miks kasutada Paperclip Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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