Paperclip on isemajutusega orkestriplatvorm, mis võimaldab sul luua ja hallata autonoomseid tehisintellektil põhinevaid organisatsioone. Selle asemel, et žongleerida üksikute vestlusrobotitega, annab Paperclip sinu tehisintellekti agentidele määratletud rollid, aruandlusliinid ja eesmärgihierarhiad, et nad töötaksid koos ühiste ärieesmärkide nimel. Sa saad määrata igale agendile igakuised eelarved, säilitada iga otsuse muutmata auditeerimisjäljed ja säilitada alati juhatuse tasandi tühistamisvõimaluse.

Paperclipi käitamine sinu enda VPS-is hoiab tundlikud äriandmed, agentide mälu ja API mandaadid täielikult sinu infrastruktuuris. Sa tood oma API võtmed Claude'i, GPT-4o, Gemini, Cursor'i või mis tahes kohandatud agendi käituskeskkonna jaoks — ilma vahendustasuta mudelikuludelt ja ilma välise SaaS-i tellimuseta.