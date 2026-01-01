9router on ise majutatud AI API puhverserver, mis asub sinu AI kodeerimisvahendite ja mis tahes LLM-i pakkuja vahel. See pakub OpenAI-ga ühilduvat lõpp-punkti, nii et tööriistad nagu Claude Code, Cursor, Cline ja Copilot ühenduvad ilma ümberkonfigureerimiseta. RTK Token Saver tihendab suuri tööriista väljundeid — git diffid, grep tulemused, kataloogipuud — enne kui need mudelini jõuavad, vähendades sisendmärke 20–40% iga päringu kohta. Automaatne varuühenduse marsruutimine läbib järjest tellimuse-, eelarve- ja tasuta taseme pakkujaid prioriteetsuse järjekorras, kui kvoodid on täis.

9routeri ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik pakkuja mandaadid ja marsruutimisreeglid sinu kontrolli all. Sa haldad kontosid veebipaneeli kaudu, määrad mudelipõhiseid märgieelarveid ja jaotad päringuid mitme konto vahel ringja ajastamisega — vähendades kulusid, puudutamata sinu AI tööriista konfiguratsioone.