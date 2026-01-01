Juuruta 9router ühe klõpsuga paigaldus.
AI API marsruutiv puhverserver, mis vähendab märgi kulusid ja jaotab päringuid automaatselt üle 40+ LLM-i pakkuja.
Valige VPS-pakett 9router jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada 9router
9router on ise majutatud AI API puhverserver, mis asub sinu AI kodeerimisvahendite ja mis tahes LLM-i pakkuja vahel. See pakub OpenAI-ga ühilduvat lõpp-punkti, nii et tööriistad nagu Claude Code, Cursor, Cline ja Copilot ühenduvad ilma ümberkonfigureerimiseta. RTK Token Saver tihendab suuri tööriista väljundeid — git diffid, grep tulemused, kataloogipuud — enne kui need mudelini jõuavad, vähendades sisendmärke 20–40% iga päringu kohta. Automaatne varuühenduse marsruutimine läbib järjest tellimuse-, eelarve- ja tasuta taseme pakkujaid prioriteetsuse järjekorras, kui kvoodid on täis.
9routeri ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik pakkuja mandaadid ja marsruutimisreeglid sinu kontrolli all. Sa haldad kontosid veebipaneeli kaudu, määrad mudelipõhiseid märgieelarveid ja jaotad päringuid mitme konto vahel ringja ajastamisega — vähendades kulusid, puudutamata sinu AI tööriista konfiguratsioone.
9router peamised omadused
RTK tokeni pakkimine
Pakib kokku tööriistakutsete väljundid, nagu git diffid ja kataloogipuud, enne mudelile saatmist, säästes 20–40% sisendtokeneid päringu kohta.
Mitme pakkuja marsruutimine
Suunab päringud rohkem kui 40 LLM-i pakkuja vahel, automaatse tagavaralahendusega tasulistelt pakettidelt tasuta pakettidele, kui tellimiskvoodid on ammendatud.
Ringjaotuse ajastamine
Jaotab päringuid mitme konto vahel pakkuja kohta, et maksimeerida kvoodikasutust enne igakuiste piirangute lähtestamist.
OpenAI-ga ühilduv API
Otse asendatav lõpp-punkt aadressil /v1, nii et iga tööriist, mis kasutab OpenAI protokolli, ühendub ilma ümberkonfigureerimiseta.
Koopainimese režiim
Süstitakse lühikesed väljundjuhised väljaminevatesse viipadesse, et vähendada mudeli vastuse pikkust kuni 65%.
Miks kasutada 9router Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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