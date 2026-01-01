OpenClawi ühe klõpsuga juurutamine.
Isiklik AI assistent, mis töötab sinu enda VPS-il, ühtse juhtimisega WhatsAppi, Telegrami, Slacki, Discordi ja muu kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenClaw
OpenClaw on isemajutusel põhinev isiklik AI assistendi platvorm, mis ühendub sõnumikanalitega, mida sa juba kasutad — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage ja Microsoft Teams — läbi ühe lüüsi, mis töötab sinu enda infrastruktuuril. Erinevalt pilvepõhistest assistentidest hoiab OpenClaw kõik vestlused, konteksti ja andmed sinu kontrolli all, jäädes samal ajal alati kättesaadavaks igal platvormil.
Lüüsi arhitektuur toetab mitut AI mudelite pakkujat, sealhulgas Anthropic Claude'i ja OpenAI-d, nii et saad valida mudeli, mis sobib igale ülesandele. Häälevõimalused, brauseri automatiseerimine ja laiendatav oskuste platvorm tähendavad, et OpenClaw saab hakkama kõigega alates kiiretest sõnumitele vastamistest kuni keerukate automatiseeritud töövoogudeni.
OpenClaw peamised omadused
Mitmekanaliline sõnumside
Üks assistent, mis on kättesaadav WhatsAppis, Telegramis, Slackis, Discordis ja 10+ muul platvormil ühe värava kaudu.
Mitmed AI teenusepakkujad
Lülitu Anthropic Claude'i, OpenAI GPT-i, Google Gemini'i ja teiste mudelite vahel olenevalt käsilolevast ülesandest.
Hääl ja brauseri juhtimine
Alati sisselülitatud kõnerežiim ja spetsiaalne Chrome'i automatiseerimine võimaldavad häälsuhtlust ja veebipõhiste ülesannete täitmist.
Interaktiivne lõuend
Agendipõhised visuaalsed tööruumid võimaldavad assistendil kuvada rikkalikke interaktiivseid liideseid, mis ulatuvad kaugemale pelgalt tekstivastustest.
Laiendatav oskuste platvorm
Lisa komplekteeritud, hallatud või kohandatud tööruumi taseme oskused, et laiendada seda, mida sinu assistent teha suudab, ilma nullist üles ehitamata.
Miks kasutada OpenClaw Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.