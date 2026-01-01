OpenClaw on isemajutusel põhinev isiklik AI assistendi platvorm, mis ühendub sõnumikanalitega, mida sa juba kasutad — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage ja Microsoft Teams — läbi ühe lüüsi, mis töötab sinu enda infrastruktuuril. Erinevalt pilvepõhistest assistentidest hoiab OpenClaw kõik vestlused, konteksti ja andmed sinu kontrolli all, jäädes samal ajal alati kättesaadavaks igal platvormil.

Lüüsi arhitektuur toetab mitut AI mudelite pakkujat, sealhulgas Anthropic Claude'i ja OpenAI-d, nii et saad valida mudeli, mis sobib igale ülesandele. Häälevõimalused, brauseri automatiseerimine ja laiendatav oskuste platvorm tähendavad, et OpenClaw saab hakkama kõigega alates kiiretest sõnumitele vastamistest kuni keerukate automatiseeritud töövoogudeni.