Soovin avaldada oma tänu selle partnerluse eest Hostingeriga. Tänaseks on see saanud mitte ainult minu ettevõtte peamiseks mootoriks, vaid ka lihtsuse ja tulemuste allikaks minu õpilastele.
Enamik minu õpilasi polnud oma elus kunagi veebisaiti loonud, aga tänu Hostingeri tehisintellektiga veebilehe koostajale käivitasid nad edukalt oma esimesed lehed ja olid väga elevil.
Hariduspartnerluse programmi KKK
Mis on Hostingeri hariduspartnerluse programm?
Hostingeri hariduspartnerluse programm on tulemuspõhine koostöö, mis on loodud spetsiaalselt õpetajatele, kursuste loojatele ja institutsioonidele. See põhineb lihtsal ideel: teie õpilased vajavad usaldusväärseid tööriistu, et luua veebis päris projekte, ja teie saate tasu selle eest, et ühendate nad ühe valdkonna parima platvormiga. See programm on loodud kasvama koos teie publikuga.
Kes saab partneriks?
See programm sobib suurepäraselt, kui lood hariduslikku sisu ja sinu sihtrühma kuuluvad õppijad, kes on huvitatud järgmistest teemadest: veebiarendus või programmeerimine, tehisintellekti tööriistad ja automatiseerimine, digitaalne turundus, vibratsioonikodeerimine, vabakutseline töö ja ettevõtlus või raha teenimine veebis.
Sa ei vaja tohutut jälgijaskonda. Kaasatus on olulisem kui ulatus – 1000 õpilasest koosnev usaldusväärne kogukond suudab edestada passiivset 1 miljonist publikust. Kui sinu soovitustel on kaalu, tahame sinuga koostööd teha.
Milliseid partnerlussuhteid programm hõlmab?
Hariduspartnerluse programm hõlmab kahte peamist partnerluse tüüpi. Mõjutajate ja koolitajate juhitud kursused (B2C) – individuaalsetele loojatele, õpetajatele ja mõjutajatele, kes õpetavad veebikursuste, kogukondade või sisukanalite kaudu. Ja institutsioonide juhitud programmid (B2B) – ülikoolidele, haridustehnoloogia ettevõtetele, kodeerimiskoolidele ja e-õppe platvormidele, kes soovivad integreerida Hostingeri oma ametlikku õppekavasse või õpilaste ressurssidesse.
Oled sa siis 1000 jälgijaga üksiklooja või tuhandeid õpilasi teenindav institutsioon – selles programmis on sulle koht.
Kuidas saavad minu õpilased sellest programmist kasu?
Teie õpilased saavad juurdepääsu tipptasemel tehisintellektil põhinevatele tööriistadele, mis võimaldavad neil luua veebisaite, käivitada ettevõtteid ja ellu viia projekte – isegi ilma eelneva tehnilise kogemuseta. Hostingeri platvorm on loodud selleks, et algajad saaksid ideest reaalajas veebisaidini jõuda minutite, mitte kuude jooksul.
Õppides tööriistadega, mida professionaalid tegelikult kasutavad, saavad teie õpilased reaalse ja praktilise eelise. Nad ei tee lihtsalt harjutusi – nad ehitavad asju, mis toimivad päriselus. See on oluline uuendus igale digitaalse turunduse, veebiarenduse, ettevõtluse või tehisintellektil põhinevale õppekavale.
Milliseid Hostingeri tooteid mu õpilased kasutavad?
Hostinger pakub õppijatele igas etapis sobivate tööriistade täielikku ökosüsteemi – alates esimese veebisaidi loomisest kuni keerukate automatiseerimistöövoogude juurutamiseni. Sõltuvalt teie õppekavast võivad teie õpilased töötada veebimajutuse ja WordPressi majutusega mis tahes veebisaidi või ajaveebi käivitamiseks; tehisintellektil põhinev veebilehe koostaja, et luua professionaalse välimusega sait minutitega ilma kodeerimiseta; Hostinger Horizons, tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja, mis võimaldab õpilastel luua ja juurutada veebirakendusi, kirjeldades lihtsalt, mida nad soovivad; VPS-majutus keerukamate projektide ja kohandatud serverikeskkondade jaoks; Node.js-majutus JavaScripti-põhiste rakenduste jaoks; isehostitud n8n töövoogude automatiseerimiseks, mis sobib ideaalselt automatiseerimise ja tehisintellektil põhinevate kursuste jaoks; ühe klõpsuga OpenClaw populaarsete rakenduste kiireks juurutamiseks ilma käsitsi seadistamiseta; ning domeeni registreerimine ja Hostingeri e-post, et luua professionaalne veebipõhine kohalolek esimesest päevast alates.
Mida iganes teie kursus hõlmab, on olemas Hostingeri toode, mis sobib loomulikult õppeteekonda.
Milliseid reklaammaterjale ja tuge ma saan?
Hariduspartnerina saate täieliku tööriistakomplekti, mis aitab teil Hostingerit esimesest päevast alates tõhusalt reklaamida. See hõlmab valmis bännereid ja reklaame, mida saate otse oma kursusele või sisusse lisada; tootekirjeldusi selgete Hostingeri toodete ülevaadetega, et saaksite neist enesekindlalt rääkida; oskusteabe ja parimate strateegiate jagamist, mis põhinevad meie parimate partnerite toimivatel tulemustel; juhiseid tooteintegratsioonide kohta, et Hostinger sobiks loomulikult teie tundidesse ja moodulitesse; tulemuslikkuse jälgimise juhtpaneeli, mis näitab reaalajas teie soovitusi, konversioone ja komisjonitasusid; ning pühendunud partnerhaldurit – päris inimest teie kõrval, kes toetab teie kasvu ja aitab teil partnerlusest maksimumi võtta.
Mul on juba Hostingeri partnerkonto – kas see on teistsugune?
Jah – hariduspartnerluse programm on eraldiseisev ja eristuv programm Hostingeri tavapärasest partnerlusprogrammist. See on spetsiaalselt loodud haridustöötajatele ja institutsioonidele ning pakub teistsugust sisseelamiskogemust, spetsiaalset tuge ja haridusliku sisu loojatele kohandatud ressursse.
Kui teil on juba tavaline partnerluskonto ja usute, et sobite sellesse programmi, võite eraldi kandideerida.
Kuidas minust saab partner?
Alustamine on lihtne. Esmalt täitke sellel lehel partnerlusavaldus – see võtab vaid paar minutit. Seejärel vaatab meie meeskond teie avalduse üle ja võtab teiega ühendust järgmiste sammude kohta. Pärast kinnitamist saate juurdepääsu oma partneri juhtpaneelile, reklaammaterjalidele ja kõigele, mida vajate Hostingeri reklaamimise alustamiseks oma sisus.
Olen oma avalduse esitanud – mis edasi saab?
Meie partnerlusmeeskond vaatab teie avalduse hoolikalt läbi, tavaliselt mõne tööpäeva jooksul. Kui teie profiil sobib meiega, võtame teiega e-posti teel ühendust, et anda teile teada teie heakskiidu ja järgmiste sammude kohta.