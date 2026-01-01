Hermes Agent on Nous Researchi loodud isetäiustuv AI-agent, mis loob oskusi kogemustest ja täiustab neid kasutamise käigus. Erinevalt staatilistest AI-assistentidest loob see püsiva mälu, mis muutub aja jooksul väärtuslikumaks. See ühendub samaaegselt Telegrami, Discordi, Slacki, WhatsAppi, Signali ja e-postiga lüüsi režiimis, toetades OpenRouterit, OpenAI-d, Anthropicut ja kohandatud LLM-i lõpp-punkte.

Hermes Agendi isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik API-võtmed, vestluste ajaloo ja ärikonteksti sinu enda infrastruktuuris, pühendatud ressurssidega veebisirvimiseks, koodi käivitamiseks ja mitme agendi töövoogude jaoks, mis töötavad ilma välise piiramiseta.