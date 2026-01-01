Paigalda Hermes Agent ühe klõpsuga.
Iseõppiv AI agent sisseehitatud õppimistsükli, platvormideülese sõnumside ja üle 200 toetatud LLM mudeliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hermes Agent
Hermes Agent on Nous Researchi loodud isetäiustuv AI-agent, mis loob oskusi kogemustest ja täiustab neid kasutamise käigus. Erinevalt staatilistest AI-assistentidest loob see püsiva mälu, mis muutub aja jooksul väärtuslikumaks. See ühendub samaaegselt Telegrami, Discordi, Slacki, WhatsAppi, Signali ja e-postiga lüüsi režiimis, toetades OpenRouterit, OpenAI-d, Anthropicut ja kohandatud LLM-i lõpp-punkte.
Hermes Agendi isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik API-võtmed, vestluste ajaloo ja ärikonteksti sinu enda infrastruktuuris, pühendatud ressurssidega veebisirvimiseks, koodi käivitamiseks ja mitme agendi töövoogude jaoks, mis töötavad ilma välise piiramiseta.
Hermes Agent peamised omadused
Veebipõhine halduspaneel
Halda konfiguratsiooni, API võtmeid, sessioone ja oskusi täielikust veebipõhisest halduspaneelist koos brauserisisese terminaliga.
Enesetäiustuv õppeahel
Agent loob ja täiustab oskusi igast interaktsioonist, Skills Hubi kaudu, et jagada korduvkasutatavaid võimalusi kõikides juurutustes.
Multiplatvormiline sõnumside
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM mudelit
Suuna päringud läbi OpenRouteri või ühenda otse Anthropicu, OpenAI ja kohandatud lõpp-punktidega maksimaalse paindlikkuse tagamiseks.
Sisseehitatud ülesannete ajastaja
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Miks kasutada Hermes Agent Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.