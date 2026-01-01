Leading AI models. One Hostinger account.
Anthropic
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DeepSeek
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Mistraal
Kuupauk
MiniMax
StepFun
Z Ai
Why agents run better with Hostinger AI Router
Mudelite vahetamine ilma uuesti ühendamata
Use one shared credit balance
Keep agents running with fallback
Vaata, mida sinu virn Hostingeri tehisintellekti ruuteriga teha suudab
Route every request to the best available mode
Säilita oma SDK. Muuda ühte URL-i.
Mudeli kasutamise jälgimine hPanelis
One-click setup for AI apps
Kasutage kõiki peamisi mudeleid, üks saldo
Ligipääs ChatGPT-le, Claude'ile, Gemini'le ja paljudele teistele teenustele ilma eraldi kontode või arveteta.
Vaheta mudeleid ilma koodi puudutamata
OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.
Pay only for what you use
Krediite arvestatakse iga taotluse kohta, seega ei ole te kunagi fikseeritud kuutasuga seotud.
Hankige tehisintellekti ruuterStarting at $5.99 • 5 credits
Cut costs with prompt caching
Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.
Connect to your AI apps instantly
Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.
Track spend as you go
See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.