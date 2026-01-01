Hostinger AI router

Access top AI models with one API key

Use Hostinger AI Router to connect your apps and AI agents to leading LLMs, with built-in fallback, credit-based billing, and no separate provider accounts.
AlustaSee AI models
Ehitajate usaldus üle maailma.
10K+
Users worldwide
Töötab OpenAI, Anthropicu, LangChaini ja teistega.
4+
Compatible clients
Access more than 20 leading AI models.
20+
Tehisintellekti mudelid
Jäta mitme API-võtme haldamine vahele. Kasuta iga mudeli jaoks ühte.
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API key for all models

Leading AI models. One Hostinger account.

Anthropic

6 mudelit, sealhulgas Claude Opus 4.8

OpenAI

10 models including GPT 5.6 Terra

DeepSeek

4 models including DeepSeek V4 Pro

xAI

2 mudelit, sealhulgas Grok 4.3

Mistraal

2 models including Mistral Large 3

Kuupauk

2 mudelit, sealhulgas Kimi K2.6

MiniMax

MiniMax M2.5

StepFun

Step 3.5 Flash

Z Ai

GLM 5.2

Why agents run better with Hostinger AI Router

Mudelite vahetamine ilma uuesti ühendamata

Connect your agent once, then use supported models from providers like Claude, OpenAI, DeepSeek, and xAI without new API keys or separate endpoints.

Use one shared credit balance

Run supported models from one Hostinger credit balance. No separate provider accounts, invoices, or billing setup to manage.

Keep agents running with fallback

If a model is unavailable, Hostinger AI Router can automatically switch to another supported model, helping your agent stay responsive.

Vaata, mida sinu virn Hostingeri tehisintellekti ruuteriga teha suudab

Route every request to the best available mode

Use one API key and one integration to access models from Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI, Mistral, and more. Choose a model for each request, or automatically switch to another when one is unavailable.
Route every request to the best available mode

Säilita oma SDK. Muuda ühte URL-i.

Already using OpenAI or Anthropic? Swap in one base URL and keep your existing code, SDK, and setup. Hostinger AI Router supports both API formats, plus LangChain, LlamaIndex, and other compatible clients.
Säilita oma SDK. Muuda ühte URL-i.

Mudeli kasutamise jälgimine hPanelis

Vaata kasutust mudeli järgi, halda oma jagatud krediidijääki ja lisa raha ühest kohast. Eraldi teenusepakkuja juhtpaneele pole vaja.
Mudeli kasutamise jälgimine hPanelis

One-click setup for AI apps

Paigalda OpenClaw või Hermes Agent ühe klõpsuga ja loo automaatne ühendus Hostinger AI Routeriga. API-võtmeid pole vaja kleepida ega konfiguratsioonifaile muuta. Vali oma agendi kasutatav mudel hPanelist.
One-click setup for AI apps

  • Kasutage kõiki peamisi mudeleid, üks saldo

    Ligipääs ChatGPT-le, Claude'ile, Gemini'le ja paljudele teistele teenustele ilma eraldi kontode või arveteta.

  • Vaheta mudeleid ilma koodi puudutamata

    OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.

  • Pay only for what you use

    Krediite arvestatakse iga taotluse kohta, seega ei ole te kunagi fikseeritud kuutasuga seotud.

Hankige tehisintellekti ruuter

Starting at $5.99 • 5 credits

  • Cut costs with prompt caching

    Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.

  • Connect to your AI apps instantly

    Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.

  • Track spend as you go

    See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.

Get started

Hostinger AI Router FAQs

Find answers to the most frequently asked questions about Hostinger AI router.

What is Hostinger AI Router?

Hostingeri tehisintellekti ruuter on turvaline lõpp-punkt ja armatuurlaud igale tehisintellekti mudelile. Selle asemel, et iga pakkuja juures kontosid avada, saate API-võtme, mis jõuab erinevate juhtivate mudeliteni – kõike seda hallatakse otse siinsamas hPanelis.

Which AI models can I use?

Kõik peamised: OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini), Meta (Llama), Mistral ja teised, lisaks avatud lähtekoodiga mudelid teksti, pildi, heli ja manuste osas. Mudeleid saab vahetada või võrrelda ühe parameetri muutmisega ja ilma müüjaga seotuseta ning uued mudelid muutuvad kättesaadavaks kohe, kui need välja antakse.

How does billing and pricing work?

You pay with credits on a usage basis, charged per token, with no separate per-provider invoices. Your dashboard shows exactly what you're spending by model, key, and time period. You can also set spend limits and budget alerts, so costs never surprise you.

How do I keep costs, content, and data under control?

Saate luua omaenda piirded – sisend- ja väljundfiltrid, võtmepõhised kulupiirangud ja kiirusepiirangud. Vahemällu salvestamine vähendab korduvate päringute kulusid ja latentsust. Andmete poolel ei kasutata teie päringuid ja vastuseid mudelite treenimiseks.

Kas ma saan seda kasutada oma rakendustes ja väljaspool Hostingerit?

Yes. Your key works anywhere — in your sites, scripts, or production apps, on or off Hostinger. The same gateway already powers Hostinger AI products like OpenClaw and the Hermes agent, and you get your own credits and API to build whatever you need.

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