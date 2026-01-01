Vaikimisi turvaline
Käed-vabad hooldus
Telegram-valmis
Lihtsalt kasutatav visuaalne kasutajaliides
Valige oma Hermese agendi plaan
Teie jaoks hallatud
Sinu paketis sisaldub
Teie jaoks hallatud
Sinu paketis sisaldub
Mida Hermese agent teie heaks teha saab
Isiklik assistent
Hoia ülesanded, meeldetuletused ja vestlused korrastatuna. Sinu agent õpib ja mäletab kõike.
Kodeerimisassistent
Kirjuta ja silu kiiremini agendi abil, mis suudab sinu koodibaasi õppida.
Teadlane
Võtke teemad kokku ja võrrelge valikuid konteksti arvestades, mida sessioonide vahel säilitatakse.
Müügiassistent
Hankige müügivihjeid ja kvalifitseerige potentsiaalseid kliente omaenda infrastruktuuril.
Miks alustada hallatava Hermesega Hostingeris?
Ühe klõpsuga seadistamine
Tehisintellekti krediidid on eelinstallitud
Vaikimisi turvaline
Telegram-valmis
Lihtsalt kasutatav visuaalne kasutajaliides
Hermese agendi CLI-juurdepääs
Valige, kuidas Hermes Agenti käivitada
Hermes Agendi põhijooned
Enesetäienduv õppetsükkel
Püsiv mälu
Mitmeplatvormiline sõnumside
200+ LLM-mudelit
Sisseehitatud ülesannete ajakava
Hermes Agent Hostingeri KKK
Kas Hermese Agendi seadistamiseks on vaja tehnilisi teadmisi?
Sugugi mitte. Hallatud Hermes on loodud neile, kes pole kunagi serveriga kokku puutunud. Ühe klõpsuga juurutamine haldab kõike – alates serverikeskkonnast kuni tehisintellekti konfigureerimiseni. Klõpsake lihtsalt juurutamise nuppu ja teie assistent on minutitega aktiivne. Pole vaja kodeerida, käsuridu ega tehnilisi probleeme teha.
Kuidas tehisintellekti krediidid toimivad? Kas mul on vaja väliseid kontosid?
Teie krediidid on probleemivabaks alustamiseks eelintegreeritud – pole vaja kolmandate osapoolte kontosid ega keerulisi API-võtmeid. Lihtsalt laadige otse oma armatuurlaualt ja alustage kohe automatiseerimist. Valik on aga teie: saate maksimaalse lihtsuse huvides kasutada neid sisseehitatud krediite või soovi korral käsitsi ühendada oma välised kontod pakkujatelt nagu OpenAI või Anthropic API kaudu.
Kas minu andmed on privaatsed ja turvalised?
Absoluutselt. Iga Hermese agent töötab isoleeritud keskkonnas, hoides teie andmed ja vestlused täiesti privaatsena. Me turvame iga konteineri, et vältida volitamata juurdepääsu, ja pakume vaikimisi kohandatud turvalüüsi. Saate professionaalse taseme kaitse ilma midagi konfigureerimata.
Mis vahe on hallatud Hermesel ja Hermese agendil VPS-is?
VPS annab teile juurjuurdepääsu, kuid teie vastutate seadistamise, turvalisuse ja värskenduste eest. Hallatud Hermes eemaldab selle keerukuse. Meie tegeleme infrastruktuuri, värskenduste ja varundamisega, et saaksite keskenduda oma tehisintellekti kasutamisele, mitte serveri haldamisele. Kui vajate täielikku keskkonna kohandamist, on VPS parem valik; kõigi teiste jaoks on hallatud lahendus.
Mida ma saan hallatava Hermese agendiga teha?
Hermes on ennasttäistuv tehisintellekti agent, mis töötab ööpäevaringselt, isegi kui sülearvuti on suletud. Erinevalt staatilistest tööriistadest on sellel iseõppiv tsükkel ja püsiv mälu, mis tähendab, et see õpib kogemustest ja täiustab oma oskusi teie kasutamise ajal. Saate selle ühendada rakendustega nagu Telegram, et automatiseerida ülesandeid, hallata müügivihjeid ja käivitada brauseri automatiseeringuid. Mõelge sellest kui digitaalsest meeskonnaliikmest, kes ei maga kunagi ja kelle väärtus aja jooksul kasvab.