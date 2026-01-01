Hermes Agent

Automatiseeri igapäevaseid ülesandeid Hermes Agentiga

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Alustamine
30-päevane rahatagastuse garantii

Vaikimisi turvaline

Kaitske oma agenti sisseehitatud isolatsiooni, turvavärskenduste ja kaitsemeetmetega esimesest päevast alates.

Käed-vabad hooldus

Meie tegeleme uuenduste, varukoopiate ja ühilduvuskontrollidega, et teie agent oleks alati kasutusvalmis.

Telegram-valmis

Alusta kohe oma agendiga vestlemist, kuna Telegram on juba ühendatud.

Lihtsalt kasutatav visuaalne kasutajaliides

Halda Hermese agenti visuaalse liidese kaudu, ilma kodeerimiseta.

Valige oma Hermese agendi plaan

10 000+ Hermese agenti on juba tegutsema hakanud
71% allahindlust
Tehisintellekti automatiseerimisrakendused
18,99
5,49/kuus
Alusta
Uueneb hinnaga 10,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!

Teie jaoks hallatud

Käivitage valitud rakendus ilma seadistamise, hoolduse või infrastruktuuri haldamiseta.

Sinu paketis sisaldub

Kohe valmis
Hooldust pole vaja
Visuaalne liides on kaasas
CLI-juurdepääs on hinna sees
Telegrammi sidumine on sisse ehitatud
Tehisintellekti krediidid on kaasas
Kasutage oma ChatGPT-d
Veebiotsing on kaasas
Agendi e-posti aadress on eelkonfigureeritud
Teie eest hallatav turvalisus
71% allahindlust
Tehisintellekti automatiseerimisrakendused
18,99
5,49/kuus
Alusta
Uueneb hinnaga 10,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!

Teie jaoks hallatud

Käivitage valitud rakendus ilma seadistamise, hoolduse või infrastruktuuri haldamiseta.

Sinu paketis sisaldub

Kohe valmis
Hooldust pole vaja
Visuaalne liides on kaasas
CLI-juurdepääs on hinna sees
Telegrammi sidumine on sisse ehitatud
Tehisintellekti krediidid on kaasas
Kasutage oma ChatGPT-d
Veebiotsing on kaasas
Agendi e-posti aadress on eelkonfigureeritud
Teie eest hallatav turvalisus

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Mida Hermese agent teie heaks teha saab

Isiklik assistent

Isiklik assistent

Hoia ülesanded, meeldetuletused ja vestlused korrastatuna. Sinu agent õpib ja mäletab kõike.

Kodeerimisassistent

Kodeerimisassistent

Kirjuta ja silu kiiremini agendi abil, mis suudab sinu koodibaasi õppida.

Teadlane

Teadlane

Võtke teemad kokku ja võrrelge valikuid konteksti arvestades, mida sessioonide vahel säilitatakse.

Müügiassistent

Müügiassistent

Hankige müügivihjeid ja kvalifitseerige potentsiaalseid kliente omaenda infrastruktuuril.

Alustamine

Miks alustada hallatava Hermesega Hostingeris?

Miks alustada hallatava Hermesega Hostingeris?

Ühe klõpsuga seadistamine

Käivita oma autonoomne agent koheselt, ilma koodita. Meie eelpakendatud seadistuspakett viib sind registreerumisest automatiseerimiseni ühe klõpsuga.
Jäta API-ga seotud vaev vahele. Halda ja täienda tehisintellekti krediite otse oma armatuurlaualt, ilma kolmandate osapoolte registreerumiste, keerukate võtmete või käsitsi linkimiseta pärast installimist.
Kaitske oma andmeid lukustatud konteineri isolatsiooni ja kohandatud turvalüüsi abil, mis aitab vähendada väliseid riske ja vältida volitamata muudatusi esimesest päevast alates.
Alusta oma agendiga suhtlemist kohe, Telegram on integreeritud esimesest päevast peale ja veebikonksude või API seadistamist pole vaja.
Halda ja suhtle Hermese Agendiga visuaalse liidese kaudu, ilma et oleks vaja kodeerida.
Säilita arendaja kontroll, kui seda vajad. Kasuta CLI-d kohandatud skriptide käitamiseks või oma hallatava platvormi sügavamale minemiseks.
Alustamine

Valige, kuidas Hermes Agenti käivitada

Lihtsama seadistamise ja hoolduse puudumise jaoks valige hallatud pakett või täieliku kontrolli ja kohandamise jaoks VPS.
Haldatud Hermese agent
Hermese agent VPS-il

Seadistamine

Ühe klõpsuga seadistamine
Eelinstallitud mall, käivitamiseks valmis

AI krediidid

Sisseehitatud ja kasutusvalmis
Sisseehitatud ja kasutusvalmis

Sõnumiplatvormid

Sisseehitatud Telegrami sidumine
Ühenda terminali abil

Kontroll

Veebiliides, täielik terminali ligipääs
Täielik juurjuurdepääs, täielik serverikontroll

Turvalisus

SSL, värskendused ja tulemüür — meie hallatavad
Tulemüür ja DDoS-kaitse (isehallatav)
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Hermes Agendi põhijooned

Hermes Agendi põhijooned

Enesetäienduv õppetsükkel

Loob ja täiustab iga suhtluse käigus oskusi, luues võimete baasi, mis aja jooksul paraneb.
Säilitab oskused, seansi ajaloo ja mälestused taaskäivituste ja versiooniuuenduste ajal, nii et teadmised kanduvad edasi ka juurutuste vahel.
Loo ühendus Telegrami, Discordi, Slacki, WhatsAppi, Signali ja e-postiga samaaegselt, ilma eraldi botte haldamata.
Paindliku mudelile juurdepääsu saamiseks kasutage OpenRouterit või looge otseühendus Anthropicu, OpenAI ja kohandatud lõpp-punktidega.
Automatiseeri korduvaid ülesandeid sisseehitatud cron-ajastajaga ja käita paralleelseid töövooge subagentide toega.

Käivita Hermes Agent juba täna

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Hermes Agent Hostingeri KKK

Leidke vastused meie hallatava Hermese agendi kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Sugugi mitte. Hallatud Hermes on loodud neile, kes pole kunagi serveriga kokku puutunud. Ühe klõpsuga juurutamine haldab kõike – alates serverikeskkonnast kuni tehisintellekti konfigureerimiseni. Klõpsake lihtsalt juurutamise nuppu ja teie assistent on minutitega aktiivne. Pole vaja kodeerida, käsuridu ega tehnilisi probleeme teha.

Teie krediidid on probleemivabaks alustamiseks eelintegreeritud – pole vaja kolmandate osapoolte kontosid ega keerulisi API-võtmeid. Lihtsalt laadige otse oma armatuurlaualt ja alustage kohe automatiseerimist. Valik on aga teie: saate maksimaalse lihtsuse huvides kasutada neid sisseehitatud krediite või soovi korral käsitsi ühendada oma välised kontod pakkujatelt nagu OpenAI või Anthropic API kaudu.

Absoluutselt. Iga Hermese agent töötab isoleeritud keskkonnas, hoides teie andmed ja vestlused täiesti privaatsena. Me turvame iga konteineri, et vältida volitamata juurdepääsu, ja pakume vaikimisi kohandatud turvalüüsi. Saate professionaalse taseme kaitse ilma midagi konfigureerimata.

VPS annab teile juurjuurdepääsu, kuid teie vastutate seadistamise, turvalisuse ja värskenduste eest. Hallatud Hermes eemaldab selle keerukuse. Meie tegeleme infrastruktuuri, värskenduste ja varundamisega, et saaksite keskenduda oma tehisintellekti kasutamisele, mitte serveri haldamisele. Kui vajate täielikku keskkonna kohandamist, on VPS parem valik; kõigi teiste jaoks on hallatud lahendus.

Hermes on ennasttäistuv tehisintellekti agent, mis töötab ööpäevaringselt, isegi kui sülearvuti on suletud. Erinevalt staatilistest tööriistadest on sellel iseõppiv tsükkel ja püsiv mälu, mis tähendab, et see õpib kogemustest ja täiustab oma oskusi teie kasutamise ajal. Saate selle ühendada rakendustega nagu Telegram, et automatiseerida ülesandeid, hallata müügivihjeid ja käivitada brauseri automatiseeringuid. Mõelge sellest kui digitaalsest meeskonnaliikmest, kes ei maga kunagi ja kelle väärtus aja jooksul kasvab.

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