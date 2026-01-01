Kohene seadistus
Null haldust
Sisseehitatud tööriistad
Vali oma pakett
Teie jaoks hallatud
Sinu paketis sisaldub
Teie jaoks hallatud
Sinu paketis sisaldub
Juuruta OpenClaw 3 lihtsa sammuga
Installi OpenClaw ühe klõpsuga
Vali, kus vestelda soovid
OpenClaw on kasutusvalmis
Üks agent. Lõputud töövood.
Isiklik tootlikkusassistent
Müügiassistent
Kodeerimisassistent
Teadlane
Sotsiaalmeedia planeerija
Tugispetsialist
OpenClaw Hostingeriga vs. teised pakkujad
Miks OpenClawi Hostingeriga juurutada?
1-klõpsuga seadistus
Eelpaigaldatud AI-krediit
Vaikimisi privaatne ja turvaline
Sinu jaoks seadistatud ja testitud
Töötab 24/7
Sinu AI saab oma postkasti
Kas soovite OpenClawi põhjalikumalt uurida?
OpenClawi õige seadistamine (mida keegi sulle ei räägi)
OpenClaw + WordPressi juhend: Proovisin seda ja potentsiaal on LÕPMATU!
5 parimat OpenClawi kasutusjuhtu (proovisin neid kõiki!)
OpenClaw Hostinger KKK
Kas OpenClawi seadistamiseks on vaja tehnilisi teadmisi?
Sugugi mitte. 1-klõpsuga OpenClaw on loodud inimestele, kes pole oma elus kunagi serveriga kokku puutunud. Meie 1-klõpsuga juurutamine hõlmab kogu paigaldust – serverikeskkonnast kuni AI-seadistuseni. Vali lihtsalt oma pakett, klõpsa nuppu „Juuruta” ja sinu isiklik AI-assistent on minutite jooksul aktiivne. Pole vaja kodeerida, käsuridu ega keerulisi halduspaneele.
Kuidas AI-krediidid toimivad ja kas ma pean looma väliseid kontosid?
Sinu AI-krediit on eelintegreeritud ja kohe kasutusvalmis. Erinevalt tavalisest OpenClaw seadistusest ei pea sa looma kontosid AI pakkujate, näiteks OpenAI või Anthropicu juures, genereerima API-võtmeid ega tegelema tehnilise seadistusega. Osta krediite lihtsalt oma Hostingeri halduspaneeli kaudu ja sinu assistent käivitub koheselt. Kui vajad rohkem, saad neid otse samalt halduspaneelilt täiendada – nii lihtne see ongi.
On mu andmed privaatsed ja turvalised?
Absoluutselt. Iga OpenClawi eksemplar töötab oma isoleeritud keskkonnas, mis tähendab, et sinu andmed ja vestlused on teiste kasutajate omadest täielikult eraldatud. Me lukustame iga konteineri, et vältida volitamata juurdepääsu või väliseid muudatusi, ja iga eksemplar on varustatud kohandatud ja keeruka turvalüüsiga, mis on vaikimisi loodud. Saad professionaalse taseme kaitse ilma ise midagi seadistamata.
Mis vahe on 1-klõpsuga OpenClawi ja VPS-il OpenClawi käitamisel?
VPS-iga saad täielikud administraatoriõigused ja serveri üle täieliku kontrolli – aga see tähendab ka seda, et vastutad seadistamise, värskenduste ja turvalisuse eest. 1-klõpsuga OpenClaw eemaldab kogu selle keerukuse. Meie haldame infrastruktuuri, hoiame sinu eksemplari uusimal stabiilsel versioonil ja lisame täiendavaid turvakihte – nii et saad keskenduda täielikult oma AI-assistendi kasutamisele, mitte serveri haldamisele. Kui oled arendaja, kes soovib täielikku kohandamist, sobivad meie VPS OpenClaw paketid sulle paremini.
Mida ma OpenClawiga tegelikult teha saan?
OpenClaw on sinu isiklik AI-assistent, mis töötab 24/7, isegi kui sinu sülearvuti on suletud. Saad selle ühendada oma lemmiksõnumirakendustega – sealhulgas WhatsApp, Telegram, Slack ja Discord – ning kasutada seda igapäevaste ülesannete automatiseerimiseks, platvormideüleste vestluste haldamiseks, müügivihjete haldamiseks, brauseri automatiseerimise käitamiseks ja paljuks muuks. Mõtle sellest kui digitaalsest meeskonnaliikmest, kes ei maga kunagi ja on alati valmis aitama.