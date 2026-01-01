OpenClaw

Sinu enda AI-agent. Privaatne, alati sisse lülitatud ja otseülekanne 60 sekundiga.

Paigalda see üks kord ja see tegeleb sinu igapäevaste ülesannetega ööpäevaringselt, isegi magades.
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30-päevane rahatagastuse garantii

Kohene seadistus

OpenClawi on uskumatult lihtne paigaldada, tuues AI agendid kõigini. Ei mingit žargooni ega keerukust, vaid kiire tee sinu esimese automatiseeringuni.

Null haldust

Hallatud OpenClaw tegeleb kogu turvalisuse, värskenduste ja varundamisega. Sinu AI-agendid töötavad ööpäevaringselt ilma igasuguse käsitsi tööta.

Sisseehitatud tööriistad

OpenClawis on kõik, mida lihtsaks alustamiseks vajad – AI-mudelid, veebibrauser ja agentide postkast, kõik sisseehitatud.

Vali oma pakett

100 000+ agenti on juba lähetatud
71% allahindlust
Tehisintellekti automatiseerimisrakendused
18,99
5,49/kuus
Alusta
Uueneb hinnaga 10,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!

Teie jaoks hallatud

Käivitage valitud rakendus ilma seadistamise, hoolduse või infrastruktuuri haldamiseta.

Sinu paketis sisaldub

Kohe valmis
Hooldust pole vaja
Visuaalne liides on kaasas
CLI-juurdepääs on hinna sees
Telegrammi sidumine on sisse ehitatud
Tehisintellekti krediidid on kaasas
Kasutage oma ChatGPT-d
Veebiotsing on kaasas
Agendi e-posti aadress on eelkonfigureeritud
Teie eest hallatav turvalisus
71% allahindlust
Tehisintellekti automatiseerimisrakendused
18,99
5,49/kuus
Alusta
Uueneb hinnaga 10,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!

Teie jaoks hallatud

Käivitage valitud rakendus ilma seadistamise, hoolduse või infrastruktuuri haldamiseta.

Sinu paketis sisaldub

Kohe valmis
Hooldust pole vaja
Visuaalne liides on kaasas
CLI-juurdepääs on hinna sees
Telegrammi sidumine on sisse ehitatud
Tehisintellekti krediidid on kaasas
Kasutage oma ChatGPT-d
Veebiotsing on kaasas
Agendi e-posti aadress on eelkonfigureeritud
Teie eest hallatav turvalisus

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Juuruta OpenClaw 3 lihtsa sammuga

OpenClawi käsitsi seadistamine võib võtta tunde. Hostingeriga käivitad selle koheselt, pole vaja midagi uut õppida.

Installi OpenClaw ühe klõpsuga

Alusta oma paketti ja meie teeme seadistamise automaatselt. Tehnilist kogemust pole vaja.

Vali, kus vestelda soovid

Loo ühendus Telegrami või WhatsAppi kaudu ja alusta vestlust oma AI-assistendiga sekunditega.

OpenClaw on kasutusvalmis

Täiendavat seadistamist pole vaja, sinu OpenClaw AI-assistent on aktiivne ja tööks valmis.
Alusta

Üks agent. Lõputud töövood.

Isiklik tootlikkusassistent

Asutaja sidus iMessage'i ja Google kalendri. Nüüd sorteerib see ta sõnumeid, planeerib kohtumisi ümber ja annab igal hommikul ülevaate.

Müügiassistent

Konsultant ühendas agendi Telegramiga. See hindab juhtteksti, logib kontaktid ja teeb automaatselt mustandi jätkukirjadest.

Kodeerimisassistent

Arendustiim seadistas koodi ülevaatamise agendi 5 minutiga. See tabab tõrked, soovitab ümbertöötlusi ja muudab PR-ile kujuva aja tundidest minutiteks.

Teadlane

Projektijuht palub agendil enne müügiotsust tööriistu võrrelda. See võtab kokku vahetuskauba ja märgistab hinnastuse, asendades pool päeva võtva uurimise.

Sotsiaalmeedia planeerija

Looja andis OpenClaw ligipääsu oma mustandikaustale. See muudab mustandi valmis postitusteks ja ajatab need. Ei mingeid tühjade lehtedega hommikuid enam.

Tugispetsialist

Veebikaubanduse tiim juhtis Discordi tuge läbi OpenClaw. Nüüd tegeleb see 60% piletitest enne, kui inimene neid näeb.

OpenClaw Hostingeriga vs. teised pakkujad

Mis vahe on Hostingeri OpenClawil võrreldes konkurentidega? Meie keskmes on lihtsus, et saaksid oma AI-genti sekunditega nautida.
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Teine pakkuja
Valmis sekunditega
Käsitsi installimine ja keskkonna seadistamine
Null konfiguratsiooni pole vaja
Nõuab API-võtmeid
Tehisintellekti krediidid on eelinstallitud
Vajalikud on välised API-kontod
Visuaalagentide haldus
Ei
Hallatud infrastruktuur
Isehallatav
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Ei
Ühe klõpsuga kanalite integratsioonid
Jah
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Miks OpenClawi Hostingeriga juurutada?

1-klõpsuga seadistus

Käivita OpenClaw koheselt. Pole vaja käsitsi seadistada ega keerukat konfigureerimist.

Eelpaigaldatud AI-krediit

AI-põhised assistendid kasutavad vastuste genereerimiseks ja ülesannete täitmiseks krediiti. Oleme need juba sinu jaoks lisanud, nii et saad OpenClawd kohe kasutama hakata.

Vaikimisi privaatne ja turvaline

OpenClaw töötab privaatses hoidlas, seega jäävad sinu andmed ja vestluslogid privaatseks.

Sinu jaoks seadistatud ja testitud

Saad stabiilse, kinnitatud OpenClaw versiooni kohe algusest. Me tegeleme testimise ja ühilduvusega.

Töötab 24/7

Sinu OpenClaw assistent jääb kogu aeg veebi, tegeleb ülesannete ja vestlustega ka siis, kui oled võrgust väljas.

Sinu AI saab oma postkasti

Isikliku e-posti asemel saad parema turvalisuse jaoks valida eraldi OpenClaw postkasti.

Kas soovite OpenClawi põhjalikumalt uurida?

OpenClawi õige seadistamine (mida keegi sulle ei räägi)

OpenClaw + WordPressi juhend: Proovisin seda ja potentsiaal on LÕPMATU!

5 parimat OpenClawi kasutusjuhtu (proovisin neid kõiki!)

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Seadista oma OpenClaw juba täna

Proovi riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga. Vaata lisateavet meie tagastuspoliitikast.
Alusta
Seadista oma OpenClaw juba täna

OpenClaw Hostinger KKK

Leia vastused korduma kippuvatele küsimustele 1-klõpsuga OpenClaw kohta.

Sugugi mitte. 1-klõpsuga OpenClaw on loodud inimestele, kes pole oma elus kunagi serveriga kokku puutunud. Meie 1-klõpsuga juurutamine hõlmab kogu paigaldust – serverikeskkonnast kuni AI-seadistuseni. Vali lihtsalt oma pakett, klõpsa nuppu „Juuruta” ja sinu isiklik AI-assistent on minutite jooksul aktiivne. Pole vaja kodeerida, käsuridu ega keerulisi halduspaneele.

Sinu AI-krediit on eelintegreeritud ja kohe kasutusvalmis. Erinevalt tavalisest OpenClaw seadistusest ei pea sa looma kontosid AI pakkujate, näiteks OpenAI või Anthropicu juures, genereerima API-võtmeid ega tegelema tehnilise seadistusega. Osta krediite lihtsalt oma Hostingeri halduspaneeli kaudu ja sinu assistent käivitub koheselt. Kui vajad rohkem, saad neid otse samalt halduspaneelilt täiendada – nii lihtne see ongi.

Absoluutselt. Iga OpenClawi eksemplar töötab oma isoleeritud keskkonnas, mis tähendab, et sinu andmed ja vestlused on teiste kasutajate omadest täielikult eraldatud. Me lukustame iga konteineri, et vältida volitamata juurdepääsu või väliseid muudatusi, ja iga eksemplar on varustatud kohandatud ja keeruka turvalüüsiga, mis on vaikimisi loodud. Saad professionaalse taseme kaitse ilma ise midagi seadistamata.

VPS-iga saad täielikud administraatoriõigused ja serveri üle täieliku kontrolli – aga see tähendab ka seda, et vastutad seadistamise, värskenduste ja turvalisuse eest. 1-klõpsuga OpenClaw eemaldab kogu selle keerukuse. Meie haldame infrastruktuuri, hoiame sinu eksemplari uusimal stabiilsel versioonil ja lisame täiendavaid turvakihte – nii et saad keskenduda täielikult oma AI-assistendi kasutamisele, mitte serveri haldamisele. Kui oled arendaja, kes soovib täielikku kohandamist, sobivad meie VPS OpenClaw paketid sulle paremini.

OpenClaw on sinu isiklik AI-assistent, mis töötab 24/7, isegi kui sinu sülearvuti on suletud. Saad selle ühendada oma lemmiksõnumirakendustega – sealhulgas WhatsApp, Telegram, Slack ja Discord – ning kasutada seda igapäevaste ülesannete automatiseerimiseks, platvormideüleste vestluste haldamiseks, müügivihjete haldamiseks, brauseri automatiseerimise käitamiseks ja paljuks muuks. Mõtle sellest kui digitaalsest meeskonnaliikmest, kes ei maga kunagi ja on alati valmis aitama.

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