Reaalajas API · SDK-d · MCP-server

E-posti API, mille taga on päris postkast.

Saatmine, lugemine, otsimine ja vastamine: üks API, üks võti
Ühenda oma virn või tehisintellekti agent
Hakka saatma vähem kui minutiga
From0,39/kuus
Hankige oma API-võtiLoe dokumente
<b>30-päevane</b> rahatagastuse garantii
Hostingeri meili API
Ühendatud
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Vastu võetud, sõnum järjekorras

Üks postkast. Kõik võimalused ehitamiseks.

Töötage otse REST API-ga, sisestage esimese osapoole SDK, skriptige see CLI-st või ühendage tehisintellekti agent reaalajas MCP-serveri kaudu. See on sama postkast allpool.

MCP server

Andke oma tehisintellekti agentidele tööriistad päris postkasti lugemiseks, saatmiseks, otsimiseks ja haldamiseks.

Node.js SDK

Lisa JavaScripti ja TypeScripti rakendustele e-kirjade saatmise ja postkasti töövood natiivse arendajakogemuse abil.

PHP SDK

Ühenda veebisaidid ja taustteenused postkasti toimingutega ilma API-klienti nullist ehitamata.

Pythoni SDK

Loo automatiseeringuid, andmevooge ja agendi tööriistu päris meilikonto ümber.

Käsurealiides

Kontrollige ja hallake postkasti töövooge oma terminalist, skriptidest ja CI-töödest.

REST API ja veebihaagid

Helista otse programmeeritavale pinnale, reageeri postkasti sündmustele ja saada toote kohta e-kirju, kui sinu rakendus seda vajab.

Teegid ja käsurealiides

Paigalda esimese osapoole klient ja tee oma esimene kõne minutitega.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Täielikult trükitud klient Mail API jaoks.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Raamistikust sõltumatu PHP klient.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Pythoni klient Mail API jaoks.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Halda e-posti otse oma terminalist.

Anna oma agendile päris postkast

Saatvast lõpp-punktist üksi ei piisa. Teie rakendus või agent saab toimiva postkasti koos aadressi, lõimede ja ajalooga, mida see saab hallata MCP, SDK-de või REST-i kaudu.

Identiteet

Tegelik ja kontrollitav e-posti aadress, mida teie agent saab kasutada teenustele registreerumiseks, kinnituste saamiseks ja teie nimel tegutsemiseks.

Päris vestlused

Lõimitud vastused, manused ja mitme osapoolega vestluslõimid, kusjuures inimene saab vajadusel ühendust võtta.

Sisseehitatud mälu

Iga sõnum on püsiv ja otsitav kirje, mida teie agent saab konteksti mõistmiseks ja järelmeetmete võtmiseks hiljem vaadata.

Lihtne hinnakujundus postkasti kohta

Iga plaan sisaldab täielikku API, SDK, CLI, MCP ja webhooki juurdepääsu. Saatmine on loodud toote- ja tehingumeilide jaoks mõõduka mahuga.

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

48-kuuline plaan
87% allahindlust
Starter
Parim: kõrvalprojektide ja prototüüpide jaoks
2,99
0,39/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 1,59 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
1 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
5 GB salvestusruumi postkasti kohta
5 edastamise reeglit
5 e-posti varjunime

Eelised:

Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad
Populaarseim
75% allahindlust
Standard
Parim: kasvavate rakenduste ja integratsioonide jaoks
3,99
0,99/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 2,79 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
3 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
20 GB salvestusruumi postkasti kohta
20 edastamise reeglit
10 e-posti varjunime

Eelised:

Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad
67% allahindlust
Premium
Parim: tootmiskoormuste jaoks
5,99
1,99/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 3,99 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
3 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
30 e-posti varjunime

Eelised:

Tasuta domeen üheks aastaks
Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad
87% allahindlust
Starter
Parim: kõrvalprojektide ja prototüüpide jaoks
2,99
0,39/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 1,59 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
1 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
5 GB salvestusruumi postkasti kohta
5 edastamise reeglit
5 e-posti varjunime

Eelised:

Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad
Populaarseim
75% allahindlust
Standard
Parim: kasvavate rakenduste ja integratsioonide jaoks
3,99
0,99/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 2,79 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
3 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
20 GB salvestusruumi postkasti kohta
20 edastamise reeglit
10 e-posti varjunime

Eelised:

Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad
67% allahindlust
Premium
Parim: tootmiskoormuste jaoks
5,99
1,99/kuus
Hankige oma API-võti
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 3,99 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
API, SDK, CLI ja MCP juurdepääs
Veebikonksud ja postkasti sündmused
3 000 e-kirja päevas postkasti kohta
1 postkast on kaasas
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
30 e-posti varjunime

Eelised:

Tasuta domeen üheks aastaks
Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Agendipost: spetsiaalne agendi aadress + MCP tööriistad

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Rämpsposti, viiruste ja andmepüügi kaitse
Juurdepääs e-postile mis tahes rakenduses või seadmes
Jälgi kogu postkasti tegevust auditilogide abil
Hoia andmeid otspunktkrüptimisega turvaliselt
Migreeri lihtsasti e-kirju
E-kirjade edastamine mis tahes muule e-posti aadressile
Rämpsposti, viiruste ja andmepüügi kaitse
Juurdepääs e-postile mis tahes rakenduses või seadmes
Jälgi kogu postkasti tegevust auditilogide abil
Hoia andmeid otspunktkrüptimisega turvaliselt
Migreeri lihtsasti e-kirju
E-kirjade edastamine mis tahes muule e-posti aadressile

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Loodud arendajate töövoogude jaoks

Kasutage oma pinuga sobivat liidest ja seejärel liikuge SDK-de, CLI, REST-i ja veebikonksude vahel ilma aluseks olevat postkasti muutmata.

JSON

Reageeri reaalajas

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Liitu postkasti sündmustega veebikonksude abil ja käivita oma loogika kohe, kui kiri saabub, ilma et peaksid lapsehoidjana jälgima küsitlustsüklite toimimist.

Node.js

Otsi ja sorteeri koodi põhjal

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Päringuid postkasti kohta esitage oma töövoo mõtteviisi järgi: saatja, teema või oleku järgi. Seejärel tegutsege tulemuste põhjal samas kõneahelas.

Kest

Skripti see oma terminalist

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI räägib sama API-t, seega kõike, mida teie rakendus teha saab, saate teha ka oma kesta, skriptide ja CI-tööde kaudu.

Täielik kontroll oma meilivoogude üle

Halda volitusi, jälgi e-posti logides edastustegevust ja seadista integratsioonid ilma juhtpaneelilt lahkumata.

API-võtmed

Loo uute projektide jaoks võtmed ja tühista need volituste vahetamisel.

Webhooki lõpp-punktid

Hallake lõpp-punkte, mis teie postkasti sündmusi vastu võtavad.

Meililogid

Kui teil on vaja sõnumit jälgida, kontrollige selle edastamise tegevust.
Hostinger Agentic Maili illustratsioon automatiseeritud e-posti töövoogude jaoks

Hostingeri e-post arendajatele

Pane oma koodi taha päris postkast

Loo API-võti, ühenda oma rakendus või agent, saada oma esimene e-kiri ja alusta ehitamist.

Hankige oma API-võti
Loe dokumente

Hostingeri meili API KKK

Vastused Mail API, MCP serveri, SDK-de, CLI, REST API ja veebikonksude kohta.

Hostinger Mail API on programmeeritav e-posti pind rakenduste, veebisaitide ja taustteenuste jaoks. Saatke e-kirju ning lugege, otsige, korraldage, vastake ja automatiseerige päris postkasti SDK-de, CLI, REST API ja veebikonksude abil.

Aktiivne Hostingeri Mail MCP server pakub ühilduvatele tehisintellektiga agentidele postkasti tööriistu, millega nad saavad otse ühendust võtta. Agentid saavad neid tööriistu kasutada vestluste lugemiseks, sõnumite otsimiseks, vastuste mustandite koostamiseks, sissetulevate kirjade sorteerimiseks ja postkasti töövoogude käitamiseks.

Hostinger Mail API ühendab rakenduste e-kirjade saatmise ja reaalse postkasti haldamise ühel programmeeritaval pinnal. See on loodud toote- ja töövoo e-kirjade saatmiseks, mitte suuremahuliseks massiliseks saatmiseks.

Esimese osapoole SDK-d on saadaval Node.js, PHP ja Pythoni jaoks. Samuti saate kasutada käsurealiidest või kutsuda REST API-t otse mis tahes keelest, mis toetab HTTP-d.

Jah. Veebikonksud võimaldavad teie rakendusel reageerida postkasti tegevusele ja käivitada töövooge ilma muudatusi korduvalt kontrollimata.

Logige sisse hPaneli, avage API ala ja looge oma integratsiooni jaoks võti. Hoidke võtit turvaliselt ja ärge lisage seda oma lähtekoodi.

Seadistusjuhiste, API viidete ja integratsiooni üksikasjade saamiseks külastage Hostinger Mail API dokumentatsiooni.

Jah. Kasutage REST API-t, SDK-sid või CLI-d e-kirjade saatmiseks ja päris postkasti haldamiseks mis tahes rakendusest, veebisaidilt või taustsüsteemist. Agendid MCP kaudu on toetatud, kuid valikulised.

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