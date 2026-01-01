E-posti API, mille taga on päris postkast.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Üks postkast. Kõik võimalused ehitamiseks.
MCP server
Node.js SDK
PHP SDK
Pythoni SDK
Käsurealiides
REST API ja veebihaagid
Teegid ja käsurealiides
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Anna oma agendile päris postkast
Identiteet
Päris vestlused
Sisseehitatud mälu
Lihtne hinnakujundus postkasti kohta
30-päevane rahatagastuse garantii
Tühista igal ajal
24/7 klienditugi
Eelised:
Eelised:
Eelised:
Eelised:
Eelised:
Eelised:
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Loodud arendajate töövoogude jaoks
JSON
Reageeri reaalajas
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Otsi ja sorteeri koodi põhjal
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Kest
Skripti see oma terminalist
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Täielik kontroll oma meilivoogude üle
API-võtmed
Webhooki lõpp-punktid
Meililogid
Hostingeri meili API KKK
Mis on Hostingeri meili API?
Hostinger Mail API on programmeeritav e-posti pind rakenduste, veebisaitide ja taustteenuste jaoks. Saatke e-kirju ning lugege, otsige, korraldage, vastake ja automatiseerige päris postkasti SDK-de, CLI, REST API ja veebikonksude abil.
Mida Hostingeri Mail MCP server teha suudab?
Aktiivne Hostingeri Mail MCP server pakub ühilduvatele tehisintellektiga agentidele postkasti tööriistu, millega nad saavad otse ühendust võtta. Agentid saavad neid tööriistu kasutada vestluste lugemiseks, sõnumite otsimiseks, vastuste mustandite koostamiseks, sissetulevate kirjade sorteerimiseks ja postkasti töövoogude käitamiseks.
Kas see on suuremahuline tehingutega e-posti API?
Hostinger Mail API ühendab rakenduste e-kirjade saatmise ja reaalse postkasti haldamise ühel programmeeritaval pinnal. See on loodud toote- ja töövoo e-kirjade saatmiseks, mitte suuremahuliseks massiliseks saatmiseks.
Milliseid keeli ja liideseid toetatakse?
Esimese osapoole SDK-d on saadaval Node.js, PHP ja Pythoni jaoks. Samuti saate kasutada käsurealiidest või kutsuda REST API-t otse mis tahes keelest, mis toetab HTTP-d.
Kas ma saan postkasti sündmustele registreeruda?
Jah. Veebikonksud võimaldavad teie rakendusel reageerida postkasti tegevusele ja käivitada töövooge ilma muudatusi korduvalt kontrollimata.
Kuidas ma saan API-võtme?
Logige sisse hPaneli, avage API ala ja looge oma integratsiooni jaoks võti. Hoidke võtit turvaliselt ja ärge lisage seda oma lähtekoodi.
Kust ma leian dokumentatsiooni?
Seadistusjuhiste, API viidete ja integratsiooni üksikasjade saamiseks külastage Hostinger Mail API dokumentatsiooni.
Kas ma saan seda oma rakenduses või veebisaidil kasutada?
Jah. Kasutage REST API-t, SDK-sid või CLI-d e-kirjade saatmiseks ja päris postkasti haldamiseks mis tahes rakendusest, veebisaidilt või taustsüsteemist. Agendid MCP kaudu on toetatud, kuid valikulised.