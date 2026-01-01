Juuruta Airsonic Täiustatud ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud meedia voogedastuse server sinu isikliku muusikakogu jaoks, ligipääsetav igast seadmest.
Valige VPS-pakett Airsonic Advanced jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Airsonic Advanced
Airsonic Advanced on aktiivselt hooldatav, kogukonnapõhine Airsonicu haru — mis ise on Subsonicu tasuta haru — keskendunud suurte isiklike muusikakogude stabiilsele voogesitusele. See transkodeerib lennult, et sobida iga seadme või ribalaiusega, indekseerib ID3 ja kaustapõhiseid teeke ning tarnitakse puhta veebipleieri ja Subsonicuga ühilduva REST API-ga, mida toetavad kümned mobiili- ja lauaarvutikliendid.
Airsonic Advancedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu muusikakogu, kuulamisajaloo ja esitusloendid sinu kontrolli all olevas riistvaras — ilma seadmepõhiste piiranguteta, tellimistasudeta ja voogedastusteenuse jälgimiseta.
Airsonic Advanced peamised omadused
Lennult transkodeerimine
Voogedastab igale kliendile õige bitikiirusega, nii et üks teek teenindab lauaarvuteid, telefone ja aeglaseid mobiilühendusi faile uuesti kodeerimata.
Subsonic-ühilduv API
Töötab Subsonic klientide kogu ökosüsteemiga — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic ja muudega — nii iOS-is, Androidis kui ka lauaarvutites.
Mitme kasutaja teegid
Kasutajapõhised kontod individuaalsete esitusloendite, hinnangute ja last.fm skrobeldamisega võimaldavad leibkondadel jagada ühte serverit, ilma et nende ajalood seguneksid.
Taskuhäälingu tellimused
Telli podcasti voogusid otse Airsonicus, automaatsete episoodide allalaadimistega sinu muusikakogu kõrval.
Interneti raadio ja jukeboks
Striimi internetiraadiojaamu ja kasuta mitme mängijaga jukeboksi heli edastamiseks mitmesse kõlarisse korraga.
Miks kasutada Airsonic Advanced Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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