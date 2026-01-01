Airsonic Advanced on aktiivselt hooldatav, kogukonnapõhine Airsonicu haru — mis ise on Subsonicu tasuta haru — keskendunud suurte isiklike muusikakogude stabiilsele voogesitusele. See transkodeerib lennult, et sobida iga seadme või ribalaiusega, indekseerib ID3 ja kaustapõhiseid teeke ning tarnitakse puhta veebipleieri ja Subsonicuga ühilduva REST API-ga, mida toetavad kümned mobiili- ja lauaarvutikliendid.

Airsonic Advancedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu muusikakogu, kuulamisajaloo ja esitusloendid sinu kontrolli all olevas riistvaras — ilma seadmepõhiste piiranguteta, tellimistasudeta ja voogedastusteenuse jälgimiseta.