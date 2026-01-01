Immichi ühe klõpsuga juurutamine.
Suure jõudlusega ise majutatud fotode ja videote haldamine AI-põhise korralduse ja mobiilse varundusega.
Valige VPS-pakett Immich jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Immich
Immich on kaasaegne, ise majutatav alternatiiv Google Photosile ja iCloudile, mis on ehitatud kiiruse jaoks ja mida toetab masinõpe. See pakub näotuvastust, objektituvastust, nutikat otsingut ja automaatset mobiilset varundust iOS-i ja Androidi rakendustest — kõik töötavad sinu enda infrastruktuuril.
Immichi ise majutamine hoiab sinu isiklikud mälestused ja perefotod täielikult kolmandate osapoolte serveritest eemal. Sa säilitad täieliku kontrolli salvestusruumi, juurdepääsuõiguste ja jagamise üle, ilma liitumistasudeta ja teenuse katkestamise riskita. See juurutus sisaldab rakendusserverit, masinõppeteenust, PostgreSQL-i koos vektorlaiendusega ja Redis-i.
Immich peamised omadused
AI-põhine otsing
Masinõpe võimaldab näotuvastust, objektituvastust ja loomuliku keele otsingut kogu sinu fotokogus.
Automaatne mobiilne varundus
iOS-i ja Androidi rakendused varundavad fotosid ja videoid taustal automaatselt, hoides sinu teegi alati ajakohasena.
RAW ja 4K tugi
Toetab RAW-fotovorminguid, 4K-videoid ja live-fotosid koos täieliku metaandmete säilitamisega professionaalsete töövoogude jaoks.
Mitme kasutaja teegid
Iga kasutaja saab oma privaatse teegi, kus on võimalus valikuliselt jagada albumeid ja partnerkogusid.
Kaardi ja ajaskaala vaated
Sirvi fotosid kuupäeva järgi ajajoonel või asukoha järgi kaardil, kasutades kaamerast ja telefonist pärit manustatud GPS-metaandmeid.
Miks kasutada Immich Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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