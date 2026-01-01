Immich on kaasaegne, ise majutatav alternatiiv Google Photosile ja iCloudile, mis on ehitatud kiiruse jaoks ja mida toetab masinõpe. See pakub näotuvastust, objektituvastust, nutikat otsingut ja automaatset mobiilset varundust iOS-i ja Androidi rakendustest — kõik töötavad sinu enda infrastruktuuril.

Immichi ise majutamine hoiab sinu isiklikud mälestused ja perefotod täielikult kolmandate osapoolte serveritest eemal. Sa säilitad täieliku kontrolli salvestusruumi, juurdepääsuõiguste ja jagamise üle, ilma liitumistasudeta ja teenuse katkestamise riskita. See juurutus sisaldab rakendusserverit, masinõppeteenust, PostgreSQL-i koos vektorlaiendusega ja Redis-i.