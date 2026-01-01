Ampache on ise majutatud meedia voogedastusplatvorm, mis muudab isiklikud muusika- ja videokogud privaatseks teenuseks, mis on ligipääsetav igast internetiühendusega seadmest. Algselt 2001. aastal välja antud ja pidevalt AGPL-litsentsi alusel hooldatav, pakub see mitmekasutajatoetust, nutikaid esitusloendeid, lennult transkodeerimist ja Subsonic API ühilduvust laia klienditoe jaoks mobiilirakendustes, lauaarvuti pleierites ja koduautomaatikasüsteemides.

Erinevalt kommertslikest voogedastusteenustest ei salvesta Ampache kolmandate osapooltega kuulamisandmeid, ei kehtesta liitumistasusid ega sea piiranguid teegi suurusele. Ise majutamine annab sulle täieliku omandiõiguse oma muusikale ja tagab, et sinu kogu jääb ligipääsetavaks sõltumata platvormi litsentsimuudatustest või teenuse sulgemistest.