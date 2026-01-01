Paigalda Ampache ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga muusika- ja videovoogedastuse server, mis muudab sinu isikliku meediakogu privaatseks voogedastusteenuseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ampache
Ampache on ise majutatud meedia voogedastusplatvorm, mis muudab isiklikud muusika- ja videokogud privaatseks teenuseks, mis on ligipääsetav igast internetiühendusega seadmest. Algselt 2001. aastal välja antud ja pidevalt AGPL-litsentsi alusel hooldatav, pakub see mitmekasutajatoetust, nutikaid esitusloendeid, lennult transkodeerimist ja Subsonic API ühilduvust laia klienditoe jaoks mobiilirakendustes, lauaarvuti pleierites ja koduautomaatikasüsteemides.
Erinevalt kommertslikest voogedastusteenustest ei salvesta Ampache kolmandate osapooltega kuulamisandmeid, ei kehtesta liitumistasusid ega sea piiranguid teegi suurusele. Ise majutamine annab sulle täieliku omandiõiguse oma muusikale ja tagab, et sinu kogu jääb ligipääsetavaks sõltumata platvormi litsentsimuudatustest või teenuse sulgemistest.
Ampache peamised omadused
Lennult transkodeerimine
Teisenda automaatselt kadudeta FLAC-failid mobiilisõbralikeks bitikiirusteks reaalajas, nii et saad voogesitada kvaliteetset heli mobiilivõrkudes ilma dubleeritud tihendatud koopiaid salvestamata.
Targad esitusloendid
Loo esitusloendeid, mis täituvad automaatselt žanri, hinnangu, esituste arvu või kohandatud kriteeriumide alusel, luues uuesti voogedastusteenuste avastamiskogemuse oma teegiga.
Mitmekasutaja tugi
Loo individuaalsed kontod pereliikmetele või kaastöötajatele, igaühele eraldi kuulamisajaloo, esitusloendite ja õiguste tasemetega, meediafaile dubleerimata.
Subsonic API ühilduvus
Ühenda mis tahes Subsoniciga ühilduv mobiilirakendus või töölauaklient oma Ampache'i eksemplariga, andes sulle juurdepääsu praktiliselt igast seadmest, ilma et oleksid seotud ühegi liidesega.
Podcastid ja Raadio
Voogesita internetiraadiojaamu ja telli podcaste koos oma muusikakoguga, muutes Ampache'i üheks sihtkohaks kogu helisisu jaoks.
Miks kasutada Ampache Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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