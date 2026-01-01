Paigaldage OneDev ühe klõpsuga.
Kõik-ühes iseseisvalt majutatav DevOpsi platvorm koos Giti majutuse, CI/CD torujuhtmete, Kanbani tahvlite ja pakettide registriga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OneDev
OneDev on terviklik ise majutatud DevOps platvorm, mis koondab Giti majutuse, CI/CD automatiseerimise, probleemide jälgimise, kanban tahvlid ja pakiregistri ühte rakendusse. Selle visuaalne pipeline'i koostaja ja koodi intelligentsuse funktsioonid muudavad selle kättesaadavaks arendajatele, kellel puuduvad sügavad DevOps teadmised, samal ajal kui täiustatud päringukeel annab edasijõudnud kasutajatele täpse kontrolli järguversioonide, probleemide ja commit'ide üle.
OneDevi ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu arendajaid fikseeritud infrastruktuuri kuluga, koos täieliku omandiõigusega sinu lähtekoodile ja järgu artefaktidele. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Docker sokli ligipääsu, et OneDev saaks käivitada CI/CD töid otse sinu serveris.
OneDev peamised omadused
Giti majutus ja koodi ülevaatus
Täielik Giti server täiustatud diffi visualiseerimise, harukaitse ja liitmisstrateegia juhtimisega struktureeritud koodi ülevaatuseks.
Visuaalne CI/CD koostaja
Loo ja visualiseeri töövooge ilma YAML-i nullist kirjutamata — lohista-ja-paiguta sammud täieliku YAML-i ekspordiga versioonihalduse jaoks.
Kanban ja probleemide jälgimine
Sisseehitatud kanban-tahvlid ja probleemide jälgija kohandatud väljade ja täpse päringukeelega täpseks filtreerimiseks.
Pakettregister
Majuta Docker pildid ja muud ehitusartefaktid integreeritud registris koos oma koodi ja torujuhtmetega.
Koodi intelligentsus
Sümbolnavigatsioon ja semantiline koodiotsing aitavad arendajatel tundmatuid koodibaase kiiremini mõista.
Miks kasutada OneDev Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.