OneDev on terviklik ise majutatud DevOps platvorm, mis koondab Giti majutuse, CI/CD automatiseerimise, probleemide jälgimise, kanban tahvlid ja pakiregistri ühte rakendusse. Selle visuaalne pipeline'i koostaja ja koodi intelligentsuse funktsioonid muudavad selle kättesaadavaks arendajatele, kellel puuduvad sügavad DevOps teadmised, samal ajal kui täiustatud päringukeel annab edasijõudnud kasutajatele täpse kontrolli järguversioonide, probleemide ja commit'ide üle.

OneDevi ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu arendajaid fikseeritud infrastruktuuri kuluga, koos täieliku omandiõigusega sinu lähtekoodile ja järgu artefaktidele. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Docker sokli ligipääsu, et OneDev saaks käivitada CI/CD töid otse sinu serveris.