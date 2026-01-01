Admineri ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline, täisfunktsionaalne andmebaasi haldustööriist, mis toetab MySQL-i, PostgreSQL-i, SQLite-i ja 8 muud süsteemi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Adminer
Adminer on ühefaililine PHP andmebaaside haldustööriist, mis pakub laiaulatuslikke haldusvõimalusi üle 11+ andmebaasisüsteemi – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ja palju muud – ühe ühtse veebiliidese kaudu. Algselt loodud phpMyAdmini saledama alternatiivina, ei vaja see keerukat installimist ja on kohe pärast juurutamist kasutusvalmis.
Vaatamata oma minimaalsele jalajäljele hõlmab Adminer kõiki andmebaasitoiminguid: kirjete sirvimine ja muutmine, SQL-päringute käivitamine süntaksi esiletõstmisega, kasutajate ja õiguste haldamine, andmete importimine ja eksportimine ning skeemisuhete vaatamine. Selle puhas disain muudab selle võrdselt kasulikuks kiireks silumiseks arenduse ajal ja rutiinseks haldamiseks tootmiskeskkondades.
Adminer peamised omadused
11+ andmebaasisüsteemi
Halda MySQL-i, PostgreSQL-i, SQLite-i, MS SQL-i, Oracle'it, MongoDB-d ja palju muud ühest liidesest, kaotades vajaduse hallata iga andmebaasitüübi jaoks eraldi tööriistu.
Kohene juurutamine
Pakendatud ühe PHP-failina, millel pole muid sõltuvusi peale veebiserveri, on Adminer kohe pärast käivitamist ligipääsetav, ilma igasuguse konfiguratsioonivaevata.
SQL päringu redaktor
Käivita kohandatud SQL-päringuid süntaksi esiletõstmise ja struktureeritud tulemustega, muutes andmete kontrollimise, päringute silumise või ühekordsete migratsioonide teostamise lihtsaks.
Import ja eksport
Andmete importimine ja eksportimine SQL- ja CSV-vormingutes varundamiseks, migreerimiseks ja andmete jagamiseks väliste tööriistade või meeskonnaliikmetega.
Kasutaja ja lubade haldamine
Loo, muuda ja eemalda andmebaasi kasutajaid ja nende õigusi otse veebiliidesest, kaotades vajaduse käsurea ligipääsu järele rutiinsete juurdepääsukontrolli muudatuste ajal.
Miks kasutada Adminer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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