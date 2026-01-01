Adminer on ühefaililine PHP andmebaaside haldustööriist, mis pakub laiaulatuslikke haldusvõimalusi üle 11+ andmebaasisüsteemi – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ja palju muud – ühe ühtse veebiliidese kaudu. Algselt loodud phpMyAdmini saledama alternatiivina, ei vaja see keerukat installimist ja on kohe pärast juurutamist kasutusvalmis.

Vaatamata oma minimaalsele jalajäljele hõlmab Adminer kõiki andmebaasitoiminguid: kirjete sirvimine ja muutmine, SQL-päringute käivitamine süntaksi esiletõstmisega, kasutajate ja õiguste haldamine, andmete importimine ja eksportimine ning skeemisuhete vaatamine. Selle puhas disain muudab selle võrdselt kasulikuks kiireks silumiseks arenduse ajal ja rutiinseks haldamiseks tootmiskeskkondades.