Alexandrie on ise majutatav teadmusbaas ja dokumentatsiooniplatvorm, mis on ehitatud Go ja Nuxt 4-ga. See pakub rikkaliku Markdowni redaktorit koos KaTeX matemaatiliste avaldiste, värviliste esiletõstetud kastide ja käsukeskusega täistekstiotsinguks kõikides sinu dokumentides. Viieastmeline dokumendipõhine õiguste süsteem võimaldab sul hoida mõned märkmed privaatsena, jagada teisi oma meeskonnaga ja avaldada valitud lehti avalikult — kõik ühest installatsioonist.

Alexandrie ise majutamine hoiab sinu dokumendid, märkmed ja üleslaaditud failid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud S3-ühilduv objektihoidla haldab failide üleslaadimist ilma välise teenuseta ning ühe klõpsuga varundamine ja taastamine võimaldab sul kaitsta kogu teadmusbaasi ilma käsitsi andmebaasi eksportimiseta.