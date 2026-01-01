Paigaldage Alexandrie ühe klõpsuga.
Ise majutatud teadmusbaas laiendatud Markdowni, täistekstiotsingu ja detailsete dokumendipõhiste õigustega.
Valige VPS-pakett Alexandrie jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Alexandrie
Alexandrie on ise majutatav teadmusbaas ja dokumentatsiooniplatvorm, mis on ehitatud Go ja Nuxt 4-ga. See pakub rikkaliku Markdowni redaktorit koos KaTeX matemaatiliste avaldiste, värviliste esiletõstetud kastide ja käsukeskusega täistekstiotsinguks kõikides sinu dokumentides. Viieastmeline dokumendipõhine õiguste süsteem võimaldab sul hoida mõned märkmed privaatsena, jagada teisi oma meeskonnaga ja avaldada valitud lehti avalikult — kõik ühest installatsioonist.
Alexandrie ise majutamine hoiab sinu dokumendid, märkmed ja üleslaaditud failid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud S3-ühilduv objektihoidla haldab failide üleslaadimist ilma välise teenuseta ning ühe klõpsuga varundamine ja taastamine võimaldab sul kaitsta kogu teadmusbaasi ilma käsitsi andmebaasi eksportimiseta.
Alexandrie peamised omadused
Laiendatud Markdowni redaktor
Kirjuta koos KaTeX matemaatiliste avaldistega, värviliste esiletõstetud kastidega ja rikkalike manustega, kasutades CodeMirror 6 redaktorit, mis on loodud struktureeritud dokumentatsiooni jaoks.
Viieastmelised õigused
Määra dokumendipõhised detailse ligipääsu tasemed — alates täiesti privaatsest kuni avalikult loetavani — nii et sama installatsioon teenindab samaaegselt isiklikke märkmeid, meeskonna wikisid ja avalikke dokumente.
Täisteksti käskluste otsing
Klaviatuuripõhine käsukeskus otsib koheselt kõigist teie dokumentidest, muutes suured teadmusbaasid navigeeritavaks ilma käsitsi kaustades sirvimiseta.
Sisseehitatud failihoidla
Integreeritud S3-ühilduv objektihoidla käsitleb failide üleslaadimisi ja meediumimanuseid, ilma et oleks vaja välist salvestusteenust või CDN-i kontot.
SSO ja OIDC sisselogimine
Autendi Google'i, GitHubi, Microsofti või Discordiga OIDC kaudu, kaotades vajaduse hallata eraldi kasutajakontosid iga meeskonnaliikme jaoks.
Miks kasutada Alexandrie Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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