Visual Studio Code Server toob täieliku VS Code'i arenduskeskkonna igasse brauserisse. Juurdepääs oma laiendustele, IntelliSense'ile, integreeritud terminalile, Giti tööriistadele ja silurile mis tahes seadmest, ilma et peaksid tarkvara lokaalselt installima — sinu arenduskeskkond elab sinu VPS-is ja on alati valmis.

VS Code Serveri ise majutamine VPS-is tähendab, et projektid ja konfiguratsioonid püsivad seansside vahel ja on ligipääsetavad mis tahes masinast. Alati sisselülitatud serverikeskkond on ideaalne paarisprogrammeerimiseks veebi kaudu, pilvearenduse töövoogudeks või kodeerimiseks seadmetest, kus VS Code'i installimine ei ole praktiline.