Juurutage Visual Studio Code Server ühe klõpsuga paigaldusega.
Käivita VS Code täielikult oma brauseris ükskõik kust, koos laienduste, silumise, Git'i ja integreeritud terminaliga.
Valige VPS-pakett Visual Studio Code Server jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server toob täieliku VS Code'i arenduskeskkonna igasse brauserisse. Juurdepääs oma laiendustele, IntelliSense'ile, integreeritud terminalile, Giti tööriistadele ja silurile mis tahes seadmest, ilma et peaksid tarkvara lokaalselt installima — sinu arenduskeskkond elab sinu VPS-is ja on alati valmis.
VS Code Serveri ise majutamine VPS-is tähendab, et projektid ja konfiguratsioonid püsivad seansside vahel ja on ligipääsetavad mis tahes masinast. Alati sisselülitatud serverikeskkond on ideaalne paarisprogrammeerimiseks veebi kaudu, pilvearenduse töövoogudeks või kodeerimiseks seadmetest, kus VS Code'i installimine ei ole praktiline.
Visual Studio Code Server peamised omadused
Täielik VS Code brauseris
Juurdepääs täielikule VS Code'i kogemusele, sh laiendused, teemad, kiirklahvid ja seaded, mis tahes brauseri vahelehelt.
Laienduste tugi
Paigalda ja käita VS Code'i laiendusi serveripoolselt, sealhulgas keeleservereid, lintereid, vormindajaid ja silureid.
Integreeritud terminal
Käivita shelli käske, arendustööriistu ja skripte otse brauseri terminalis, mis on ühendatud sinu VPS-keskkonnaga.
Giti integratsioon
Halda hoidlaid, loo kinnitusi, vaata üle erinevusi ja lahenda ühendamiskonflikte, kasutades VS Code'i sisseehitatud Giti tööriistu.
Püsiv tööruum
Projektid, seaded ja laiendused püsivad sinu VPS-i seansside vahel, nii et saad jätkata täpselt sealt, kus pooleli jäid.
Miks kasutada Visual Studio Code Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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