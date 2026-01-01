Hostinger Agents

Vali ülesanne. Agendid teevad selle ära.

Spetsialiseerunud tehisintellekti eksperdid SEO, turunduse, sisu, müügi, kliendisuhtluse ja äriplaneerimise jaoks.
Alusta kohe
<b>30-päevane</b> rahatagastuse garantii
Works with:
Vali ülesanne. Agendid teevad selle ära.

Mida Hostingeri agendid saavad teha

Äri ja strateegia

Kinnita oma idee, vormista pakkumine ja loo selge plaan.

Äri ja strateegia

Brändi identiteet

Loo logosid ja pilte, mis muudavad teie ettevõtte ilme järjepidevaks ja professionaalseks.

Brändi identiteet

Turundus ja SEO

Leia asjakohased märksõnad, vaata oma lehed üle ja leia viise, kuidas otsingutulemustes kõrgemale kohale jõuda.

Turundus ja SEO

Ülesannete ajastamine

Saa AI tuge korduvate ülesannete, otsuste ja järgmiste sammude puhul.

Ülesannete ajastamine

Üldine tehisintellekt vs. Hostingeri agendid

Üldine tehisintellekt ootab juhiseid. Hostingeri agendid juhendavad teid igal sammul.

Üldine vestlusrobot

  • Ootab ideaalset käsku.
  • Sa pead teadma, mida küsida.
  • Annab üldised vastused.
  • Lõputu edasi-tagasi suhtlemine.

Hostinger Agents

  • Alustatakse kasutusvalmis oskustega.
  • Juhendab sind õigete küsimuste esitamisega.
  • Töötab teie Hostingeri kontoga.
  • Annab täielikud tulemused.

Jäta prompt vahele. Alusta ülesandega.

Vali, mida pead tegema, järgi kasutusvalmis oskust ja saavuta praktiline tulemus, mida saad kasutada.
Vali ülesanne
Järgi juhiseid
Saavuta kasutusvalmis tulemus
Get started
Jäta prompt vahele. Alusta ülesandega.

Ei tea, kust alustada? Kutsu ekspert appi

Ärinõustaja

Ma kinnitan teie ideid, avastan kasvuvõimalusi ja aitan teil otsustada, mida edasi teha.
Kirjutan veebilehe teksti, ajaveebipostitusi ja tootekirjeldusi, mis kõnetavad teie sihtrühma.
Ma paljastan märksõnad, mida nad otsivad, tuvastan, mis teie saiti tagasi hoiab, ja näitan teile, kus konkurendid edestavad.
Ma kaardistan teie turuletoomise, planeerin kuu sisu ja näitan teile, millised kanalid on teie aega väärt.
Koostan olulised juriidilised dokumendid, selgitan lepinguid enne allkirjastamist ja aitan teil vältida kulukaid vigu.
Get started
Kasutusjuhud

Mida sa tahad tehtud saada?

Vali, mida pead tegema, järgi kasutusvalmis oskust ja saavuta praktiline tulemus, mida saad kasutada.

Sotsiaalmeedia postituste ajastamine

Sotsiaalmeedia postituste ajastamine

Ajasta ja avalda postitusi automaatselt.
Loo turundussisu

Loo turundussisu

Genereerige oma veebisaidilt reklaame ja turundustekste.
Kirjutage SEO ajaveebipostitusi

Kirjutage SEO ajaveebipostitusi

Loo blogipostitusi sisseehitatud märksõnauuringuga.
Veebisaidi teksti genereerimine

Veebisaidi teksti genereerimine

Loo oma lehtedele tekstid minutitega.
Leidke müügivihjeid ja võtke ühendust

Leidke müügivihjeid ja võtke ühendust

Avasta potentsiaalsed kliendid ja saada neile automaatselt teadaandeid.
Kirjutage professionaalseid e-kirju

Kirjutage professionaalseid e-kirju

Kirjelda olukorda ja saa viimistletud e-kirja mustand.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Loo oma ettevõtte jaoks kohandatud selge privaatsuspoliitika.
Vaadake oma hinnakujundus üle

Vaadake oma hinnakujundus üle

Saa tagasisidet oma hindade, kulude, marginaalide ja hinnakujundusmudeli kohta.
Valmis aitama igapäevaste äriülesannetega.
150+
Skills
Ühenda tööriistad, mida sa juba kasutad.
1000
Rakendused
Ettevõtted üle maailma usaldavad.
50+
Teenindusriik

Valige, kuidas te tehisintellekti agentidega alustate

1000 krediiti iga kuu
Värskendub automaatselt, lisategevust pole vaja.
150+ kasutusvalmis oskust
Korraldatud ülesannete kaupa, sealhulgas blogipostitused, SEO auditid ja reklaamtekstid.
Ühenda oma lemmikrakendused
Kasuta Gmaili, Notionit, Slacki, WhatsAppi ja üle 1000 tööriista oma töövoos.
Loo pilte, logosid ja bränditud visuaale
Loo AI abiga visuaalid kiiremini.
Äriideede ja hindade valideerimine
Kogu tagasisidet enne aja ja raha investeerimist.
Laadi faile üles ja jälgi versioone
Eelvaata tööd ja säilita iga versioon.
Automatiseeri oma ülesannete nimekirja
Planeeri korduvaid ülesandeid ja lase oma agendil nende eest hoolitseda.

24 kuud

50% allahindlust
9,99
4,99/kuus
Kõige populaarsem

12 kuud

6,99/kuus

3 kuud

7,99/kuus

1 kuu

9,99/kuus

Uueneb hinnaga 6,99 €/kuu. Hinnad ei sisalda kohaldatavaid makse.

Uueneb hinnaga 6,99 €/kuu. Hinnad ei sisalda kohaldatavaid makse.

Ära usu ainult meie sõnu

Vaata, mida kliendid üle maailma Hostingeriga kogemuste kohta ütlevad.
Charlie Low ja Dale Comley
Charlie Low ja Dale Comley
Nohma kaasasutajad

„Meie inseneride tugiteenuste pakkumisel on Hostinger ausalt öeldes eeskujuks.“

Owen Phillips
Owen Phillips
Sepp

„Sain hallata majutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühes kohas, mis oli tõeliselt värskendav.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Turundusekspert

"Hostinger on parim majutuspakkuja, mida kasutanud olen. Tugi on imeline ning hinnad võrreldamatud."

Anna Franques
Anna Franques
Digidisainer ja arendaja

„Olen oma klientidel soovitanud Hostingerile üle minna. Kõik on lihtne ja pidevalt tuleb uusi funktsioone.“

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Ettevõtte omanik

„Tänu Hostingeri lihtsale juhtpaneelile saame oma WordPressi veebisaiti ise hallata.“

Too oma tööriistad
Ühendused

Too oma tööriistad

Ühenda kolmanda osapoole teenused, et sinu agendid saaksid neid vestluse ajal kasutada.
Alusta tasuta
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google'i ülesanded

Google'i ülesanded

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Kalender

Google Kalender

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Vaata kõiki kontakte

Korduma kippuvad küsimused

Hostinger Agents on AI-põhine rakendus, mis annab sulle spetsialiseeritud agentide meeskonna — millest igaüks on loodud konkreetse ärivaldkonna jaoks, nagu strateegia, kirjutamine, SEO, turundus, õigus, kliendisuhtlus ja müük. Ühe üldise vestlusroboti asemel saad sa keskendunud eksperdid, kellega saad igal ajal lihtsas keeles rääkida. Tehnilisi oskusi pole vaja.
See on loodud üksikettevõtjatele, lisatöö tegijatele ja väikeettevõtjatele, kes teevad kõike ise. Kui oled kunagi soovinud, et sul oleks strateeg, sisulooja, turundaja või õigusnõustaja käepärast – siis just seda Hostinger Agents sulle pakubki.
Erinevalt üldotstarbelistest AI vestlusrobotitest on iga Hostingeri agent eelkoolitatud sügavate teadmistega konkreetses ärivaldkonnas. Sa ei pea looma täiuslikku prompti – vali lihtsalt agent ja oskus ning see juhatab sind sealt edasi kasuliku tulemuseni.
Oskused on eelsalvestatud ülesannete mallid iga agendi sees. Selle asemel, et mõelda, mida küsida, valid sa oskuse ja agent juhendab sind konkreetse tulemuseni – näiteks blogipostituse kirjutamine, märksõnade uurimine või privaatsuspoliitika loomine. Oskused on kiiremad, struktureeritumad ja annavad paremaid tulemusi kui tühjast vestlusest alustamine.
Ei. Iga agent peab sinuga ühte, pidevat vestlust — ei mingeid aeguvaid seansse, ei mingit ajalugu, mida hallata. Sa sulged rakenduse ja tuled hiljem tagasi ning agent jätkab täpselt sealt, kus pooleli jäid. Pole vaja iga kord oma ärikonteksti uuesti selgitada.

Vali ülesanne. Agendid teevad selle ära.

Tehisintellekti spetsialistid planeerimise, sisu, SEO ja müügi jaoks – valmis siis, kui sina oled.

Get started

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.