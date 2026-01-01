Klooni ükskõik millist veebisaiti. Muuda seda tehisintellekti abil.

Kleepige URL, et luua mis tahes veebisait täielikult muudetava saidina, ja seejärel kohandage seda tehisintellekti abil. Kodeerimist ega agentuuri pole vaja.

Krediitkaarti pole vaja

Veebisaidi kloonija, mis annab sulle ruumi paremaks muutumiseks

Säilita struktuur, mis sulle meeldib, ja seejärel muuda osad, mis sulle ei meeldi.
Veebisaidi kloonija, mis annab sulle ruumi paremaks muutumiseks

URL-ist genereerimine

Kleepige link mis tahes olemasolevale veebisaidile ja tehisintellekt loob selle sisu, struktuuri ja kujunduse uuesti redigeeritava saidina, millele saate edasi ehitada.
Kirjuta sisu ümber, lisa sektsioone või muuda välimust tehisintellekti vestluse või lohistamisfunktsiooni abil. Säilita see, mis toimib, ja uuenda seda, mis ei toimi.
Redigeeri, majuta ja avalda oma taasloodud veebisaiti ühes kohas, ilma arendajate või koodi kirjutamiseta.

Olenemata tööst, jõua tehisintellekti abil kiiremini kohale

Migratsioonid, ümberkujundamised, kliendiprojektid ja palju muud. Jäta vahele korduv seadistamine ja liigu otse oluliste asjade juurde.
Olenemata tööst, jõua tehisintellekti abil kiiremini kohale

Migreerimine ilma uuesti alustamata

Teisalda oma sait WordPressist, mõnelt teiselt veebilehe koostajalt või ükskõik milliselt muult platvormilt ilma iga lehte käsitsi uuesti loomata.
Uuenda vanemat saiti funktsioonidega, mida see varem ei toetanud, alates broneeringutest ja kliendi juhtpaneelidest kuni e-kaubanduseni.
Alusta olemasolevalt saidilt ja muuda seejärel sisu, struktuuri ja funktsioone, et need sobiksid uue brändi, pakkumise või sihtrühmaga.
Importige kliendi olemasolev sait oma lähtepunktiks ja seejärel kohandage seda spetsifikatsioonidele vastavalt ilma seda käsitsi uuesti üles ehitamata.
Loo oma sait uuesti ja seejärel kohanda sisu tehisintellekti abil uutele keeltele ja turgudele.
Muutke olemasolev sait redigeeritavaks liivakastiks uute paigutuste, brändingu või sõnumite testimiseks enne avaldamist.

Kuidas tehisintellekti abil veebisaiti kloonida

01

Kleebi URL

Sisesta veebisaidi link ja palu tehisintellektil see kloonida. Tehisintellekt analüüsib selle sisu, paigutust ja struktuuri, et luua see uuesti muudetava veebisaidina.
02

Vaadake üle ja kohandage

Sinu taasloodud veebileht on redigeerimiseks valmis. Vestle tehisintellektiga sisu ümberkirjutamiseks, kujunduse värskendamiseks või uute jaotiste lisamiseks, kuni kõik näeb õige välja.
03

Avalda ühe klõpsuga

Kui oled oma veebisaidiga rahul, avalda see ühe klõpsuga. Majutusteenus, domeen ja kõik muu vajalik avaldamiseks on juba hinna sees.

Vaata, mida veel saad Hostinger AI Builderiga luua

Prototüübid

MVP-d

SaaS-rakendused

Kohandatud tehisintellektil põhinevad tööriistad

E-kaubanduse rakendused ja poed

Broneerimisrakendused

Alusta olemasolevast veebisaidist. Jõua kiiremini järgmise versioonini.

Alusta tasuta

Krediitkaarti pole vaja

Tehisintellektiga veebilehe kloonimise KKK

Veebisaidi kloonija on Hostingeri tehisintellekti loomise funktsioon, mis loob URL-i põhjal olemasoleva veebisaidi uuesti, jäädvustades selle struktuuri, stiilid ja sisu muudetava interaktiivse projektina. Lihtsalt kleebi link ja tehisintellekt loob lähtepunkti, mida saad vabalt kohandada.

Veebisaidi kloonimine on loodud kõigile, kellel on juba veebisait silme ees, olgu see siis nende endi, kliendi oma või selline, millelt nad kolivad. See on eriti kasulik väikeettevõtete omanikele, kes värskendavad aegunud saiti ilma agentuuri palkamata, vabakutselistele ja agentuuridele, kes ehitavad klientide veebisaite kiiremini ümber, ning kõigile, kes kolivad üle mõnelt teiselt veebilehe koostajalt, WordPressilt või sarnaselt platvormilt.

Saate luua uue versiooni mis tahes veebisaidist, mille URL-i te esitate, kui see kuulub teile või teil on selle kasutamise luba. AI Builder analüüsib saidi nähtavat sisu ja struktuuri teie versiooni loomiseks ning tulemused võivad algse saidi keerukusest olenevalt erineda.

Jah, redigeerimine ongi oluline. Kui teie veebisait on loodud, saate muuta teksti, värve, pilte, paigutust ja komponente, valides elemente otse või kirjeldades muudatusi tehisintellekti vestluses.

Jah. Kui soovite suuremat kontrolli, on saadaval täielik koodi redigeerimine, nii et saate kohandada ka visuaalse redaktori piires ja skaleerida projekti vastavalt oma vajadustele.

Genereeritud tulemus on ligikaudne alguspunkt, mitte pikslite täpsusega koopia. Mõned paigutused, animatsioonid või väga kohandatud elemendid ei pruugi täpselt üle kanduda. Sealt edasi saate tehisintellekti viipade või käsitsi lohistamise abil kõike kohandada, alates paigutusest kuni sisuni.

Puudub. Kleepige lihtsalt URL ja kirjeldage seejärel soovitud muudatusi lihtsas keeles. AI Builder hoolitseb ülejäänu eest, disaini- ega tehnilisi oskusi pole vaja.

Alustamine on tasuta, krediitkaarti pole vaja. Saate tehisintellekti krediiti oma esimese taasloodud veebisaidi loomiseks ja redigeerimiseks. Kui olete avaldamiseks valmis, valige tasuline pakett, mis sisaldab juba majutust ja domeeni.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.