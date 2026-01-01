Klooni ükskõik millist veebisaiti. Muuda seda tehisintellekti abil.
Veebisaidi kloonija, mis annab sulle ruumi paremaks muutumiseks
URL-ist genereerimine
Ümberkujundamine tehisintellekti abil
Oma seda, mida sa ehitad
Olenemata tööst, jõua tehisintellekti abil kiiremini kohale
Migreerimine ilma uuesti alustamata
Vananenud saidi kaasajastamine
Veebisaidi kohandamine uueks otstarbeks
Kliendi veebisaidi uuesti loomine
Hakka mitmekeelseks
Prototüüp ja eksperiment
Kuidas tehisintellekti abil veebisaiti kloonida
Kleebi URL
Vaadake üle ja kohandage
Avalda ühe klõpsuga
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Tehisintellektiga veebilehe kloonimise KKK
Mis on veebilehe kloonija?
Veebisaidi kloonija on Hostingeri tehisintellekti loomise funktsioon, mis loob URL-i põhjal olemasoleva veebisaidi uuesti, jäädvustades selle struktuuri, stiilid ja sisu muudetava interaktiivse projektina. Lihtsalt kleebi link ja tehisintellekt loob lähtepunkti, mida saad vabalt kohandada.
Kellele on veebisaidi kloonimise funktsioon mõeldud?
Veebisaidi kloonimine on loodud kõigile, kellel on juba veebisait silme ees, olgu see siis nende endi, kliendi oma või selline, millelt nad kolivad. See on eriti kasulik väikeettevõtete omanikele, kes värskendavad aegunud saiti ilma agentuuri palkamata, vabakutselistele ja agentuuridele, kes ehitavad klientide veebisaite kiiremini ümber, ning kõigile, kes kolivad üle mõnelt teiselt veebilehe koostajalt, WordPressilt või sarnaselt platvormilt.
Kas ma saan kloonida mis tahes veebisaiti?
Saate luua uue versiooni mis tahes veebisaidist, mille URL-i te esitate, kui see kuulub teile või teil on selle kasutamise luba. AI Builder analüüsib saidi nähtavat sisu ja struktuuri teie versiooni loomiseks ning tulemused võivad algse saidi keerukusest olenevalt erineda.
Kas ma saan kloonitud veebisaiti muuta?
Jah, redigeerimine ongi oluline. Kui teie veebisait on loodud, saate muuta teksti, värve, pilte, paigutust ja komponente, valides elemente otse või kirjeldades muudatusi tehisintellekti vestluses.
Kas ma saan koodi muuta?
Jah. Kui soovite suuremat kontrolli, on saadaval täielik koodi redigeerimine, nii et saate kohandada ka visuaalse redaktori piires ja skaleerida projekti vastavalt oma vajadustele.
Kas kloonitud veebisait näeb välja täpselt samasugune?
Genereeritud tulemus on ligikaudne alguspunkt, mitte pikslite täpsusega koopia. Mõned paigutused, animatsioonid või väga kohandatud elemendid ei pruugi täpselt üle kanduda. Sealt edasi saate tehisintellekti viipade või käsitsi lohistamise abil kõike kohandada, alates paigutusest kuni sisuni.
Kas veebisaidi kloonimiseks ja redigeerimiseks on mul vaja kodeerimiskogemust?
Puudub. Kleepige lihtsalt URL ja kirjeldage seejärel soovitud muudatusi lihtsas keeles. AI Builder hoolitseb ülejäänu eest, disaini- ega tehnilisi oskusi pole vaja.
Kas veebilehe kloonimist saab tasuta proovida?
Alustamine on tasuta, krediitkaarti pole vaja. Saate tehisintellekti krediiti oma esimese taasloodud veebisaidi loomiseks ja redigeerimiseks. Kui olete avaldamiseks valmis, valige tasuline pakett, mis sisaldab juba majutust ja domeeni.