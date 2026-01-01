Veebisaidi kloonimine on loodud kõigile, kellel on juba veebisait silme ees, olgu see siis nende endi, kliendi oma või selline, millelt nad kolivad. See on eriti kasulik väikeettevõtete omanikele, kes värskendavad aegunud saiti ilma agentuuri palkamata, vabakutselistele ja agentuuridele, kes ehitavad klientide veebisaite kiiremini ümber, ning kõigile, kes kolivad üle mõnelt teiselt veebilehe koostajalt, WordPressilt või sarnaselt platvormilt.