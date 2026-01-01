Enne avaldamist saad oma veebirakendust eelvaadata ja testida, veendumaks, et kõik töötab ootuspäraselt. Hostinger Horizonsiga saad oma rakendust testida liivakasti keskkonnas ja kiiresti probleeme lahendada, paludes AI-l kohandusi teha — koodi kirjutamist ega käsitsi silumist pole vaja.

Kui kõik tundub õige, avalda oma veebirakendus koheselt ühe klõpsuga. Majutus on sisseehitatud, seega pole vaja hallata juurutamise seadistust.

Lisateabe saamiseks tutvu meie veebirakenduse testimise juhendiga.