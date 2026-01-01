AI rakendusekoostaja muudab ideed rakendusteks

Koosta ja käivita interaktiivsed veebirakendused oma sõnadega AI-põhisem, koodita rakendusekoostajaga
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AI rakendusekoostaja muudab ideed rakendusteks

Kuidas luua AI-ga rakendus

01

Määratle oma idee ja peamised funktsioonid

Alusta põhiprobleemi kindlakstegemisest, mida veebirakendus lahendab, ja kirjelda vajalikke funktsioone.
02

Kirjelda ideed või vali mall

Räägi AI-le oma ideest ja näe seda ellu ärkamas — või vali kiiremaks alguseks mall.
03

Redigeeri, testi, käivita

Seadistage oma rakendus, käivitage testid ja kui see on valmis, avaldage see veebis – AI Builderiga saate seda teha ühe klõpsuga.
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Vajad koodita veebirakenduste ideid?

Avasta reaalseid näiteid veebirakendustest, mida saad Hostinger Horizonsi abil arendada, alates isiklikest veebilehtedest kuni äritööriistadeni – kõik AI toel ja lihtsate promptide abil reaalsuseks muudetud.
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CRM-i veebirakendus

Korralda ja halda kontakte vaevata. Tugevda suhteid, pidades arvestust kohtumiste ja üksikasjade üle.Alusta ehitamist
Jälgi hõlpsalt reklaamikulusid ja kampaaniate toimivust erinevatel platvormidel, hoides oma kogukulud kontrolli all.Alusta ehitamist
Lase klientidel ühes kohas menüüsid sirvida, laudu broneerida ja toitumiseelistused määrata.Alusta ehitamist
Kogu kiiresti kasutajate teadmisi ja arvamusi toodete ja teenuste täiustamiseks.Alusta ehitamist
Loo ja saada professionaalseid ning kohandatavaid arveid hetkega, andes oma ettevõttele viimistletud ilme.Alusta ehitamist
Aita kasutajatel luua silmapaistvaid CV-sid juhendatud sammude ja AI-põhiste sisusoovituste abil.Alusta ehitamist
Jaga, korralda ja voogedasta taskuhäälingusaateid elegantsel ja kasutajasõbralikul platvormil.Alusta ehitamist

Loo kiiremini, nutikamalt ja lihtsamalt Hostingeri koodivaba tehisintellektiga rakenduste koostajaga

Kõik-ühes AI-põhine veebirakenduste koostaja

Koodist ja disainist kuni sisu ja SEO-ni – lase Hostinger AI Builderil kõigega tegeleda. Ühenda Stripe ja integreeritud serveriserver, et käivitada päris ja toimivad veebirakendused – tehnilisi oskusi pole vaja.

Loodud kiiruse, mitte takistuste jaoks

Kirjelda oma ideed ja AI viib selle ellu - kiirelt ja kävitusvalmilt. Töötab 80+ keeles, nii et saad kiirelt oma sõnadega koostada.

Käivita kiiresti, kasva veel kiiremini

Alusta otseülekannet ühe klõpsuga, kasutades turvalist ja kiiret majutust, kohandatud domeeni, äri e-posti ja palju muud – kõik ühes kohas. Kolmandate osapoolte lahendusi pole vaja.

Toetab tipptehnoloogia

Horizons kasutab usaldusväärseid LLM-e ja tipptasemel tööriistu, et pakkuda sinu julgeimate veebirakenduste ideede jaoks kvaliteetset koodi, teksti ja disaini.

Kas oled valmis oma unikaalse idee ellu viima?

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Krediitkaarti pole vaja.

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Avasta põhjalikke õpetusi, juhendeid ja samm-sammulisi juhiseid, mis aitavad sul algajast AI professionaaliks saada. Hangi kõik, mida vajad oma esimese AI-projekti loomiseks, ja palju muud.
Alustamisjuhend

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Täiusta oma prompte

Täiusta oma prompte

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Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

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AI rakenduse koostaja KKK

Siin on vastused mõnele kõige levinumale küsimusele veebirakenduste loomise kohta.

AI-põhine rakenduste koostaja on tööriist, mis võimaldab sul luua rakendusi või veebilehti AI abil traditsioonilise kodeerimise asemel. Sa kirjeldad, mida soovid luua, ja AI genereerib sinu eest rakenduse struktuuri, loogika ja liidese — muutes rakenduste loomise kättesaadavaks mittetehnilistele kasutajatele.

Jah. Sa ei vaja kodeerimiskogemust veebirakenduse loomiseks. Kuigi traditsiooniline arendus nõuab keelte, nagu HTML, CSS või JavaScript, õppimist – ja raamistikke, nagu Node.js või Django – võimaldavad koodita ja AI-tööriistad, nagu Hostinger Horizons, sul oma ideed oma sõnadega kirjeldada ja koheselt töötava veebirakenduse luua – ilma koodi kirjutamata.

Lisateavet leiad meie juhendist kuidas veebirakendust luua.

Jah. See sobib ideaalselt idufirmadele, asutajatele ja meeskondadele, kes soovivad ideid kiiresti valideerida. Saad luua ja arendada veebirakenduse arendajaid palkamata, muutes lihtsamaks MVP-de testimise ja varajase tagasiside kogumise.

Veebirakenduste arenduskulud võivad suuresti erineda. Rakenduse ise ehitamine võib olla taskukohane, kuid nõuab aega ja tehnilisi oskusi, samal ajal kui arendusmeeskonna palkamine võib maksta tuhandeid dollareid.

Koodivaba platvormi, näiteks Hostinger Horizonsi, kasutamine on kättesaadav ja eelarvesõbralik valik. Paketid on taskukohased, alates 2,99 €/kuus. Need võimaldavad sul rakendusi arendada ja käivitada ilma suure esialgse investeeringuta.

Üksikasjaliku selgituse saamiseks vaata kui palju veebirakendus maksab.

Jõuad ideest rakenduseni minutitega. Kui oled oma rakenduse idee kirjeldanud, loob AI peaaegu koheselt täielikult toimiva veebirakenduse. Sealt edasi saad täpsustada funktsioone, kohandada paigutusi ja testida oma rakendust enne käivitamist.

Kodeerimiseks vajate koodiredaktorit (nt Visual Studio Code), versioonikontrolli (nt GitHub) ja juurutamistööriistu. Koodivaba rakenduste koostajaga, näiteks Hostinger AI Builderiga, vajate ainult ühte platvormi – see tegeleb rakenduste loomise, majutamise ja juurutamisega ühes sujuvas voos.

Saad luua laia valiku veebirakendusi, sealhulgas sisemisi tööriistu, halduspaneele, MVP-sid, ärirakendusi, broneerimissüsteeme, SaaS-i ja interaktiivseid veebirakendusi.

Hostinger Horizons AI rakenduste looja on loodud veebipõhiste rakenduste arendamiseks, mitte natiivsete mobiilirakenduste jaoks.

Enne avaldamist saad oma veebirakendust eelvaadata ja testida, veendumaks, et kõik töötab ootuspäraselt. Hostinger Horizonsiga saad oma rakendust testida liivakasti keskkonnas ja kiiresti probleeme lahendada, paludes AI-l kohandusi teha — koodi kirjutamist ega käsitsi silumist pole vaja.

Kui kõik tundub õige, avalda oma veebirakendus koheselt ühe klõpsuga. Majutus on sisseehitatud, seega pole vaja hallata juurutamise seadistust.

Lisateabe saamiseks tutvu meie veebirakenduse testimise juhendiga.

Jah, saate oma veebirakendust või veebisaiti pärast tehisintellekti genereerimist edasi muuta. Kui soovite muuta ainult teksti ja koodi, pole sõnumikrediiti vaja ja saate seda otse teha.

Võite Hostinger AI Builderit kasutada ka muudatuste tegemiseks ja oma rakenduse või saidi uute versioonide loomiseks, kui teil on piisavalt sõnumikrediiti. Kirjeldage lihtsalt meie tehisintellektil põhinevale veebirakenduste koostajale saadetud sõnumis, milliseid muudatusi soovite teha.

Veebirakenduste turvalisus hõlmab SSL-sertifikaadi seadistamist, õiguste haldamist, kasutajaandmete kaitsmist ja ohtude jälgimist. Hostinger Horizons haldab vaikimisi olulisi turvameetmeid, kuid saad lugeda lähemalt veebirakenduste turvalisuse parimate tavade kohta.

Veebirakenduse hooldamine tähendab selle ajakohasena, turvalisena ja sujuvalt töötavana hoidmist. See hõlmab vigade parandamist, tarkvarakomponentide värskendamist ja funktsioonide täiustamist aja jooksul. Tööriistad nagu Hostinger AI Builder lihtsustavad hooldust, koondades värskendused ja hostimise ühte platvormi.

On mitmeid viise veebirakendusega teenida. Saad võtta kasutajatelt tasu tellimuspõhiselt või ühekordsete ostuna, kasutada reklaame, premium funktsioone (freemium mudel) või müüa ligipääsu spetsialiseeritud tööriistadele või sisule. Hostinger Horizons integreerib maksesüsteemid, muutes maksuliste funktsioonide või teenuste ülesseadmise lihtsamaks.

Inspiratsiooni saamiseks vaata meie nippe, kuidas veebirakendust monetiseerida.

Veebilehed kuvavad staatilist või pooldünaamilist sisu; veebirakendused pakuvad interaktiivseid funktsioone, nagu kasutajakontod või reaalajas uuendused. Mis on parem, sõltub su eesmärkidest.

Loe lisa meie võrdlusest veebirakendus vs. veebileht.

Veebirakendused töötavad veebilehitsejates; mobiilirakendused laetakse alla seadmetesse. Veebirakendusi on lihtsam uuendada ja käivitada, samas kui mobiilirakendused integreeruvad paremini seadmetega.

Vt meie täielikku veebirakendus vs. mobiilirakendus kirjeldust plusside ja miinuste nägemiseks.

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