Sinu ettevõte, sinu kohandatud broneering – loodud minutitega

Alates konsultatsioonide broneerimislehtedest kuni restoranide broneerimisrakendusteni – kirjelda, mida vajad, ja Horizons ehitab selle. Broneeri aegu, saada kinnitusi ja halda kohtumisi – kõik ühes kohas.
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Sinu ettevõte, sinu kohandatud broneering – loodud minutitega

Kõik mida vajad broneeringute vastuvõtmiseks veebis

Alates broneerimislehe loomisest kuni kinnituste saatmise ja kalendri sünkroonimiseni – AI Builder hoolitseb kõige eest.

Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus

Käivita broneerimiseks valmis lehed minutitega, vesteldes AI-ga või kasutades malle.
Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus

Kõik kasvu turgutamiseks

Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Kõik kasvu turgutamiseks

Saada kinnitused automaatselt

Iga broneering käivitab kohese kinnituse-e-kirja – ei mingit käsitsi järeltegevust, vahelejäänud kohtumisi ega klientide tagaajamist.

Saada kinnitused automaatselt

Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad

Ühenda oma broneerimissüsteem Google Calendariga, Calendlyga või teiste tööriistadega, millele sa toetud – anna lihtsalt Horizonsile käsk ja see seadistab kõik sinu eest.
Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad

Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus

Käivita broneerimiseks valmis lehed minutitega, vesteldes AI-ga või kasutades malle.
Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus

Kõik kasvu turgutamiseks

Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Kõik kasvu turgutamiseks

Saada kinnitused automaatselt

Iga broneering käivitab kohese kinnituse-e-kirja – ei mingit käsitsi järeltegevust, vahelejäänud kohtumisi ega klientide tagaajamist.

Saada kinnitused automaatselt

Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad

Ühenda oma broneerimissüsteem Google Calendariga, Calendlyga või teiste tööriistadega, millele sa toetud – anna lihtsalt Horizonsile käsk ja see seadistab kõik sinu eest.
Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad

Sinu online broneerimine, ehitatud sinu moodi

Avasta mõned populaarseimad broneerimisprojektid, mida inimesed Horizonsiga loovad – kõik loodud lihtsalt kirjeldades, mida sa vajad.
Sinu online broneerimine, ehitatud sinu moodi

Teenuse broneerimine

Loo broneerimisleht oma ilusalongile, personaaltreeningutele, puhastus- või remonditeenustele, koerte jalutamisele ja muule – sinu kliendid broneerivad veebis, sina keskendud tööle.
Alates restoranilaudadest ja puhkemajutustest kuni ühistöökohtadeni – lase klientidel broneerida oma koht veebis, igal ajal.
Olenemata sellest, kas oled arst, hambaarst, terapeut, elutreener, konsultant või juhendaja – anna oma klientidele lihtne ja professionaalne viis sinuga aega broneerida.
Müü registreerimisi töötubadesse, meistriklassidesse, kohapiirangutega veebiseminaridele või ootenimekirjadega veebikursustele – kõike hallatakse ühes kohas.

Kuidas luua kohandatud broneerimisleht või rakendus AI-ga

01

Kirjelda oma ideed

Kirjelda broneerimisveebilehte või -rakendust, mida su ettevõte vajab, ja vaata seda ellu ärkamas — või vali mall kiiremaks alustamiseks.
02

Kohanda ja testi

Peenhäälesta oma broneerimislehte AI-ga vesteldes – lisa oma teenused, saadavus ja kõik üksikasjad, mida sinu kliendid vajavad. Eelvaata seda reaalajas enne avaldamist.
03

Avalda ühe klõpsuga

Avalda, ühenda oma domeen ja oled äritegevuseks avatud – sinu kliendid saavad kohe broneerima hakata.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.

Eelnevalt valmistatud mallid

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Avasta põhjalikke õpetusi, juhendeid ja samm-sammulisi juhiseid, mis aitavad sul algajast AI-professionaaliks saada. Hangi kõik, mida vajad oma esimese AI-projekti loomiseks, ja palju muud.
Alustamisjuhend

Alustamisjuhend

Õpetus
Video
Täiusta oma prompte

Täiusta oma prompte

Õpetus
Video
Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

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Ecommerce rakendused ja poed

Ettevõtte tutvustus

Sisemised tööriistad

Kohandatud CRM

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma kohandatud broneerimisprojekti käivitama?

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Krediitkaarti pole vaja

Kohandatud broneerimislehe ja rakenduse KKK

Kohandatud broneerimisleht või rakendus võimaldab teie klientidel broneerida aegu, reserveerida lauda või registreeruda tundi – otse veebis ja igal ajal. Erinevalt tavalistest broneerimistarkvaradest, mis lukustavad kasulikud funktsioonid kallite pakettide taha – või küsivad teilt tasu asjade eest, mida te kunagi ei kasuta – on kohandatud lahendus loodud teie täpsete ärivajaduste järgi. Teie teenused, teie bränd, teie töövoog ja ainult need funktsioonid, mis teile tegelikult olulised on.

AI Builderi abil saate luua täpselt selle, mida vajate – lihtsa broneerimislehe oma salongile, broneerimissüsteemi oma restoranile, tundide broneerimise veebisaidi oma spordistuudiole või ürituse registreerimislehe oma järgmise töötoa jaoks. Ei midagi enamat ega vähemat.

Kõik ettevõtted, mis võtavad vastu broneeringuid või kohtumisi – salongid, terapeudid, treenerid, konsultandid, restoranid, spordistuudiod, ürituste korraldajad, kinnisvaramaaklerid ja teised. Kui teie ettevõte tugineb broneeringutele, saab AI Builder luua kohandatud lahenduse, mis sobib teie töömeetoditega.

Üldse mitte. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel – mida sageli nimetatakse vibe koodimiseks. Kirjeldad lihtsalt, mida soovid lihtsas keeles, ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas.

Tahad lisada kinnitus-e-kirja? Lihtsalt küsi. Vaja sünkroonida Google Calendariga? Kirjelda seda. Tahad muuta oma broneerimisvormi värvi? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega valmis.

See töötab ka 80+ keeles, nii et saad luua oma sõnadega – tehnilist sõnavara pole vaja. Kui oled selle kontseptsiooniga uus, tutvustab meie vibe koodimise juhend sulle kõike, mida alustamiseks teadma pead.

Jah – iga broneering saab sinu kliendile kohese kinnitusmeili saata, nii et käsitsi järeltegevust pole vaja ja vahelejäänud kohtumiste ohtu pole.

Jah. Lihtsalt paluge AI Builderil ühendada teie broneerimisleht või rakendus Google Calendariga, Calendlyga või mõne muu tööriistaga, mida te juba kasutate – seejärel järgige AI Builderi juhiseid API-võtme saamiseks. Kui olete nõutud andmed jaganud, hoolitseb AI Builder ülejäänu eest.

Jah, Horizonsil on integreeritud taustaprogramm, mis võimaldab sul luua broneerimisveebisaite ja -rakendusi koos kasutaja autentimise ja kontohaldusega. See tähendab, et kliendid saavad sisse logida, vaadata tulevasi broneeringuid ja hallata oma kohtumisi – ilma et sa vajaksid mingeid väliseid tööriistu või tehnilist seadistust.

Broneerimislehe või rakenduse värskendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt minge tagasi oma projekti juurde, avage see ja jätkake AI Builderiga vestlemist – kirjeldage, mida soovite muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa Vibe'i kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.

Ja kui teil on tehniline taust või soovite edasi liikuda, annab AI Builder teile koodile täieliku juurdepääsu – nii et saate seda nii kaugele viia kui vaja.

Siinsamas – klõpsa lihtsalt nupul „Alusta tasuta“. Krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad ehitused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab broneerimislehe või rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.

Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu lehe või rakenduse AI funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, aga ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.

Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakketidest. Veebimajutus ja domeen on juba kaasas, seega pole vaja midagi muud seadistada – klõpsa lihtsalt nupul „Avalda“ ja sinu broneerimisleht või rakendus avaldatakse.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad igal ajal kontot täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.

Hostinger pakub broneerimislehe loomiseks kahte võimalust – AI Builderi vibe-kodeerimisplatvormi ja Hostingeri lohistamisfunktsiooniga veebilehe koostaja abil – ning erinevus peitub juba nimes.

Hostingeri veebilehe koostaja võimaldab teil alustada mallist või luua broneerimisveebisaidi kirjelduse põhjal ja seejärel seda kohandada, lohistades eelnevalt loodud elemente. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad puhast ja lihtsat broneerimisveebisaiti, mis on kiiresti töökorras.

Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – te vestlete tehisintellektiga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes teile palju suurema kohandamisvabaduse. Tänu integreeritud taustaprogrammile saate luua ka keerukamaid projekte, näiteks broneerimisrakendusi kasutajate sisselogimiste ja liikmelisuse funktsioonidega. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik juurdepääs koodile.

Mõlemad tööriistad on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas teile meeldib luua ja kui palju paindlikkust vajate.

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