Sinu ettevõte, sinu kohandatud broneering – loodud minutitega
Kõik mida vajad broneeringute vastuvõtmiseks veebis
Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus
Kõik kasvu turgutamiseks
Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.
Saada kinnitused automaatselt
Iga broneering käivitab kohese kinnituse-e-kirja – ei mingit käsitsi järeltegevust, vahelejäänud kohtumisi ega klientide tagaajamist.
Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad
Loo ajakava koostamise veebileht või rakendus
Kõik kasvu turgutamiseks
Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.
Saada kinnitused automaatselt
Iga broneering käivitab kohese kinnituse-e-kirja – ei mingit käsitsi järeltegevust, vahelejäänud kohtumisi ega klientide tagaajamist.
Sünkrooni tööriistadega, mida sa juba kasutad
Sinu online broneerimine, ehitatud sinu moodi
Teenuse broneerimine
Broneerimissüsteem
Kohtumiste broneerimine
Ürituste piletid
Kuidas luua kohandatud broneerimisleht või rakendus AI-ga
Kirjelda oma ideed
Kohanda ja testi
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Eelnevalt valmistatud mallid
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Kohandatud broneerimislehe ja rakenduse KKK
Mis on kohandatud broneerimisleht või -rakendus?
Kohandatud broneerimisleht või rakendus võimaldab teie klientidel broneerida aegu, reserveerida lauda või registreeruda tundi – otse veebis ja igal ajal. Erinevalt tavalistest broneerimistarkvaradest, mis lukustavad kasulikud funktsioonid kallite pakettide taha – või küsivad teilt tasu asjade eest, mida te kunagi ei kasuta – on kohandatud lahendus loodud teie täpsete ärivajaduste järgi. Teie teenused, teie bränd, teie töövoog ja ainult need funktsioonid, mis teile tegelikult olulised on.
AI Builderi abil saate luua täpselt selle, mida vajate – lihtsa broneerimislehe oma salongile, broneerimissüsteemi oma restoranile, tundide broneerimise veebisaidi oma spordistuudiole või ürituse registreerimislehe oma järgmise töötoa jaoks. Ei midagi enamat ega vähemat.
Millised ettevõtted saavad AI Builderit broneeringute vastuvõtmiseks kasutada?
Kõik ettevõtted, mis võtavad vastu broneeringuid või kohtumisi – salongid, terapeudid, treenerid, konsultandid, restoranid, spordistuudiod, ürituste korraldajad, kinnisvaramaaklerid ja teised. Kui teie ettevõte tugineb broneeringutele, saab AI Builder luua kohandatud lahenduse, mis sobib teie töömeetoditega.
Kas on vaja mingit kodeerimist või tehnilisi teadmisi veebipõhise broneerimislehe või rakenduse loomiseks?
Üldse mitte. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel – mida sageli nimetatakse vibe koodimiseks. Kirjeldad lihtsalt, mida soovid lihtsas keeles, ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas.
Tahad lisada kinnitus-e-kirja? Lihtsalt küsi. Vaja sünkroonida Google Calendariga? Kirjelda seda. Tahad muuta oma broneerimisvormi värvi? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega valmis.
See töötab ka 80+ keeles, nii et saad luua oma sõnadega – tehnilist sõnavara pole vaja. Kui oled selle kontseptsiooniga uus, tutvustab meie vibe koodimise juhend sulle kõike, mida alustamiseks teadma pead.
Kas ma saan saata automaatseid broneeringu kinnitusi?
Jah – iga broneering saab sinu kliendile kohese kinnitusmeili saata, nii et käsitsi järeltegevust pole vaja ja vahelejäänud kohtumiste ohtu pole.
Kas saan sünkroonida oma broneerimislehe või rakenduse Google Calendariga või Calendlyga?
Jah. Lihtsalt paluge AI Builderil ühendada teie broneerimisleht või rakendus Google Calendariga, Calendlyga või mõne muu tööriistaga, mida te juba kasutate – seejärel järgige AI Builderi juhiseid API-võtme saamiseks. Kui olete nõutud andmed jaganud, hoolitseb AI Builder ülejäänu eest.
Kas minu kliendid saavad luua kontosid ja hallata oma broneeringuid?
Jah, Horizonsil on integreeritud taustaprogramm, mis võimaldab sul luua broneerimisveebisaite ja -rakendusi koos kasutaja autentimise ja kontohaldusega. See tähendab, et kliendid saavad sisse logida, vaadata tulevasi broneeringuid ja hallata oma kohtumisi – ilma et sa vajaksid mingeid väliseid tööriistu või tehnilist seadistust.
Mis siis, kui vajan muudatusi, kui mu ettevõte kasvab?
Broneerimislehe või rakenduse värskendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt minge tagasi oma projekti juurde, avage see ja jätkake AI Builderiga vestlemist – kirjeldage, mida soovite muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa Vibe'i kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.
Ja kui teil on tehniline taust või soovite edasi liikuda, annab AI Builder teile koodile täieliku juurdepääsu – nii et saate seda nii kaugele viia kui vaja.
Kust ma alustan Horizons'i kohandatud broneerimislehe ja rakenduse koostajaga?
Siinsamas – klõpsa lihtsalt nupul „Alusta tasuta“. Krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad ehitused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab broneerimislehe või rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.
Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu lehe või rakenduse AI funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, aga ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.
Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakketidest. Veebimajutus ja domeen on juba kaasas, seega pole vaja midagi muud seadistada – klõpsa lihtsalt nupul „Avalda“ ja sinu broneerimisleht või rakendus avaldatakse.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad igal ajal kontot täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.
Mis vahet on Horizonsi ning Hostingeri veebilehe koostaja vahel broneerimislehtede puhul?
Hostinger pakub broneerimislehe loomiseks kahte võimalust – AI Builderi vibe-kodeerimisplatvormi ja Hostingeri lohistamisfunktsiooniga veebilehe koostaja abil – ning erinevus peitub juba nimes.
Hostingeri veebilehe koostaja võimaldab teil alustada mallist või luua broneerimisveebisaidi kirjelduse põhjal ja seejärel seda kohandada, lohistades eelnevalt loodud elemente. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad puhast ja lihtsat broneerimisveebisaiti, mis on kiiresti töökorras.
Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – te vestlete tehisintellektiga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes teile palju suurema kohandamisvabaduse. Tänu integreeritud taustaprogrammile saate luua ka keerukamaid projekte, näiteks broneerimisrakendusi kasutajate sisselogimiste ja liikmelisuse funktsioonidega. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik juurdepääs koodile.
Mõlemad tööriistad on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas teile meeldib luua ja kui palju paindlikkust vajate.