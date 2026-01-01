Jaga Hostinger AI Builderit ja teeni kuni 150 USD

Teeni 20% summalt, mille sõber esimese Hostinger Horizonsi paketi eest maksab (kuni 150 USD). Lisaks saab su sõber täiendava 20% allahindluse.
Soovita kohe

Kuidas see toimib

01

Jaga oma suunamislinki

Kopeeri oma kohandatud link otse Hostinger Horizonsist või soovituste halduspaneelilt ning jaga seda sõpradega.
02

Oota, kuni nad uuendavad

Saa preemia, kui su sõbrad ostavad oma esimese Hostinger AI Builderi paketi ja kasutavad teenuseid 45+ päeva.
03

Võta väljamakse

Sinu teenitu saadetakse sulle läbi PayPali, pangaülekandega või Hostingeri saldole.

Aita teistel tehisintellektiga ehitama hakata ja saa preemiat

Kasuta oma suunamislinki kõikjal

Kasuta oma suunamislinki kõikjal

  • Saada see otse sõbrale, kes projekti alustab
  • Lisa see oma sisule või sotsiaalmeedia biograafiasse
  • Jaga seda oma kogukondades või grupivestlustes
Sinu preemia: 20% vahendustasu

Sinu preemia: 20% vahendustasu

Teeni preemiaid, kui su sõber ostab oma esimese Hostinger Horizonsi paketi ning kasutab seda 45+ päeva.

Hostinger Horizonsi soovituste programmi KKK

Leia oma soovituslink ühel järgnevatest viisidest:

  • Soovituste halduspaneelilt
  • Hostinger Horizonsi platvormilt — lihtsalt klõpsa menüüikoonil vasakus ülanurgas ning vali "Soovita"

Hostingeri soovituste programmil ei ole piiranguid. Jaga oma linki ja promo Hostinger Horizonsi nii mitmele sõbrale, kui soovid.

Kuna soovituste arv on piiramatu, on seda ka preemiad. Teenid 20% igalt tingimustele vastavalt müügilt ning on sinu teha, mitme müügini su tegevus viib.

Nad saavad oma esimesele Hostinger AI Builderi paketile lisaks 20% allahindlust.

Pakume 30-päevast rahatagastuse garantiid. See tähendab, et uutel kasutajatel on pärast ostmist 30 päeva täieliku tagastuse küsimiseks.

Raamatupidamisele ja haldusele kulub täiendavad 15 päeva.

Saad halduspaneelilt valida kas PayPali või pangaülekande.

PayPal saadab iga päev vahendeid kasutajatele, kes on saavutanud vähemalt 50 €. Automatiseerimise tõttu aga võid makse saada järgneval päeval.

Pangaülekande jaoks pead koguma 200 €. Seejärel pead ootama kuu viimase neljapäevani, kui kõiki pangaülekandeid töödeldakse. Kui sul on õigus preemiale sellele järgneval päeval, töödeldakse see järgmisel kuul.

Olenevalt sinu panga poliitikast, võivad pangaülekannetega kaasneda lisatasud ning valuuta konversioonimäärad, mis võib preemia summat vähendada. Selliste tasude vältimiseks võid eelistada PayPali.

Leiad soovituste halduspaneelilt jaotise "Minu preemiad". Sealt saad jälgida soovitatuid ning näha nii väljamakstud kui ootel preemiaid.

Viita ja teeni kuni 150 EUR

Teeni 20% summast, mille su sõber maksab oma esimese Hostinger AI Builderi paketi eest (kuni 150 USD).

Viita kohe

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