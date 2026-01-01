Kuidas see toimib
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Võta väljamakse
Aita teistel tehisintellektiga ehitama hakata ja saa preemiat
Kasuta oma suunamislinki kõikjal
- Saada see otse sõbrale, kes projekti alustab
- Lisa see oma sisule või sotsiaalmeedia biograafiasse
- Jaga seda oma kogukondades või grupivestlustes
Sinu preemia: 20% vahendustasu
Hostinger Horizonsi soovituste programmi KKK
Kust oma soovituslingi saan?
Leia oma soovituslink ühel järgnevatest viisidest:
- Soovituste halduspaneelilt
- Hostinger Horizonsi platvormilt — lihtsalt klõpsa menüüikoonil vasakus ülanurgas ning vali "Soovita"
Kui mitut inimest soovitada saan?
Hostingeri soovituste programmil ei ole piiranguid. Jaga oma linki ja promo Hostinger Horizonsi nii mitmele sõbrale, kui soovid.
Kui palju teenida võin?
Kuna soovituste arv on piiramatu, on seda ka preemiad. Teenid 20% igalt tingimustele vastavalt müügilt ning on sinu teha, mitme müügini su tegevus viib.
Mida mu sõber saab?
Nad saavad oma esimesele Hostinger AI Builderi paketile lisaks 20% allahindlust.
Miks võtab preemia saamine 45 päeva?
Pakume 30-päevast rahatagastuse garantiid. See tähendab, et uutel kasutajatel on pärast ostmist 30 päeva täieliku tagastuse küsimiseks.Raamatupidamisele ja haldusele kulub täiendavad 15 päeva.
Kuidas oma teenitu kätte saan?
Saad halduspaneelilt valida kas PayPali või pangaülekande.PayPal saadab iga päev vahendeid kasutajatele, kes on saavutanud vähemalt 50 €. Automatiseerimise tõttu aga võid makse saada järgneval päeval.Pangaülekande jaoks pead koguma 200 €. Seejärel pead ootama kuu viimase neljapäevani, kui kõiki pangaülekandeid töödeldakse. Kui sul on õigus preemiale sellele järgneval päeval, töödeldakse see järgmisel kuul.Olenevalt sinu panga poliitikast, võivad pangaülekannetega kaasneda lisatasud ning valuuta konversioonimäärad, mis võib preemia summat vähendada. Selliste tasude vältimiseks võid eelistada PayPali.
Kuidas saan soovitatute staatust kontrollida?
Leiad soovituste halduspaneelilt jaotise "Minu preemiad". Sealt saad jälgida soovitatuid ning näha nii väljamakstud kui ootel preemiaid.