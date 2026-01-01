Website Builder and Horizons are now AI Builder

Teie unistuste veebisait või rakendus, mille tehisintellekt loob minutitega

Kirjelda, mida tahad, ja Horizons koostab selle. Tehnilisi oskusi pole vaja - käivita ühe klõpsuga.

Loo mis tahes tüüpi veebileht

Ärilehtedest ja portfooliotest kuni blogide ja sihtlehtedeni – Horizons loob selle koheselt.

Vaata funktsioone
Loo mis tahes tüüpi veebileht

Alustamine on lihtne

01

Kirjelda oma ideed või vali mall

Lihtsalt räägi AI-le oma ideest ja vaata seda ellu ärkamas — või vali mall kiiremaks alustamiseks.
02

Tee hõlpsalt muudatusi

Palu AI-l redigeerida mida iganes — tekstist ja disainist funktsioonideni. Peenhäälesta tekste ja pilte ise sisuredigeerijas.
03

Liigu reaalaega 1 klõpsuga

Käivita veebileht ühe klõpsuga kohandatud domeeni alt — siis, kui valmis oled.

Ava täielik Hostinger Horizonsi kogemus

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga

Piiramatutele funktsioonidele kohaldub meie Õiglase kasutuse poliitika.

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Muuda sõnad päris veebilehtedeks ja -rakendusteks

Kirjelda, mida sa soovid – broneerimislehte, veebipoodi, kliendiportaali või mida iganes. Horizons kujundab, koostab ja avaldab selle minutitega.
Vaata funktsioone

Kõik läheb live'i

Veebimajutus, domeen, e-post ja SEO optimeerimine - kõik hinnas. Ei mingit eraldi kontot ega keerulist seadistust.

Integreeritud backend

Sisseehitatud andmebaasid, kasutajakontod ja failisalvestusruum – väliseid tööriistu pole vaja.

Sisseehitatud AI

Lisa oma veebilehele või -rakendusele vestlusrobot või nutikas otsing – kolmanda osapoole kontot ega eraldi arveldust pole vaja.

Võimsad integratsioonid, lihtne seadistamine

Stripe on sisse ehitatud ja kasutusvalmis. PayPal, Google AdSense ja palju muud – kõik toetatud lihtsa seadistusega, nii et sa ei jää kunagi hätta.

Koosta korra, teeni püsivalt

Avalda oma projekt remiksitava mallina ja teeni vahendustasu iga kord, kui keegi selle kaudu Horizonsi ostab.

Toetab Hostinger

Horizonsi on loonud Hostinger – ettevõte, millel on 4+ miljonit rahulolevat klienti üle maailma.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.
Kõik mallid
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Ei leia vajalikku malli? Kirjelda seda lihtsalt ja tehisintellekt loob selle sinu eest.

Loo tehisintellekti abil

Kasutajad armastavad ning tööstuse liidrid soovitavad seda

Meil on hea meel toetada loojaid ja ettevõtteid kogu maailmas. Siin on mõnede nende arvamused.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma idee ellu viima?

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