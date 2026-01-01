Prototüüpi ja MVP-d (minimaalset elujõulist toodet) aetakse tihti segi, aga neil on erinev eesmärk.



Prototüübi eesmärk on visualiseerimine ja valideerimine - see on sinu idee interaktiivne eelvaade, mida jagad aktsionäride, investorite või kasutajatega, et enne täielikku arendust tagasisidet saada. See ei pea olema täielikult funktsionaalne ega valmis avalikuks kasutamiseks.



MVP on sinu toote esimene reaalne, töötav versioon - sel on piisavalt funktsioone käivitamiseks, varajaste kasutajate saamiseks ning päriskasutuse õppimiseks.



Lühidalt: prototüübid, et oma ideed valideerida ja koostad MVP selle pärismaailmas testimiseks. Horizonsiga saad teha mõlemat - alustada prototüübiga, koguda tagasisidet ja skaleerida selle täielikult funktsionaalseks tooteks nullist. Uuri lisa meie prototüüp vs MVP juhisest.