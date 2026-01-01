Ideest funktsionaalse prototüübini AI-ga - minutitega

Ligikaudsest kontseptsioonist millenigi, mida saad jagada, testida ja täiustada - disaini- ega kodeerimisoskust pole vaja. Lihtsalt kirjelda oma ideed ja Horizons loob selle minutitega.
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Ideest funktsionaalse prototüübini AI-ga - minutitega

AI prototüüpimine, mis on enam, kui staatiline jäljend

Lihtsatest kontseptsioonidest täielikult toimivate rakendusteni – kõik loodud lihtsalt kirjeldades, mida vajad.
AI prototüüpimine, mis on enam, kui staatiline jäljend

Lihtsalt kirjelda seda

Kirjelda lihtsalt, mida soovid luua, ja AI Builder äratab selle ellu – täielikult funktsionaalne ja jagamiseks valmis. Pole vaja disainitööriistu, kodeerimist ega ootamist – igaüks meeskonnast saab luua ja itereerida.
Päris nupud, päris vormid, päris kasutajavood - sinu prototüüp töötab, nagu tegelik toode, nii saavad aktsionärid seda kogeda, mitte vaid vaadata.
Ei mingit allalaadimist ega disainitööriista kontosid ega keerulist edastamist - lihtsalt saada link ja kõik saavad kohe prototüübiga suhelda. Jaga seda kasutajate, investorite, klientide või tiimiga ning saa päris tagasisidet.
Kas soovite muuta paigutust, lisada ekraani või kohandada kasutajavoogu? Kirjeldage seda lihtsalt ja AI Builder värskendab seda reaalajas – pole vaja otsast peale alustada.
Ei mingit sõrestikvaadet, ligikaudset visandit - asjakohane, viimistletud eelvaade, mis näitlikustab täpselt, kuidas su lõpptoode välja näeb ja toimib.
Kogu kiiresti kasutajate teadmisi ja arvamusi, et oma toodet või teenust täiustada.

Kuidas luua AI-ga interaktiivne prototüüp

01

Kirjelda oma ideed

Ütle AI-le, mida soovid prototüüpida – veebilehe, veebirakenduse, toote – ja vaata, kuidas see minutitega ellu ärkab.
02

Täpsusta vesteldes

Viimistle oma prototüüpi AI-ga vesteldes – kohanda paigutusi, vooge ja sisu, kuni see tundub täpselt õige.
03

Jaga ja kogu tagasisidet

Jaga oma prototüüpi huvigruppide, investorite või klientidega ja kogu tõelist tagasisidet – seejärel jätka täiustamist, kuni see on valmis ehitamiseks või turule toomiseks.

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Täiusta prompte

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Levinud vead, mida vältida

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Sisemised tööriistad

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Ecommerce rakendused ja poed

Kohandatud broneerimisleht ja rakendus

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Kas oled valmis oma ainulaadse veebilehe idee ellu viima?

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Disaini prototüüpimise KKK

Tehisintellektiga prototüüpimine on protsess, mille käigus ideest saab teie rakenduse või veebisaidi toimiv ja interaktiivne eelvaade – tehisintellekti abil hoolitsetakse teie eest disaini, küljenduse ja funktsionaalsuse eest. Selle asemel, et nädalaid disainitööriistades veeta või arendajat oodata, kirjeldate lihtsalt, mida soovite, ja tehisintellekt loob selle minutitega. AI Builderi abil pole teie prototüüp lihtsalt makett – see on funktsionaalne ja jagatav eelvaade, mida saate enne täieliku arendusega alustamist testida ja täiustada.

Kas soovite prototüüpimisprotsessi kohta rohkem teada saada? Põhjalikuma ülevaate saamiseks vaadake meie tarkvara prototüüpimise juhendit.

Kõik, kellel on idee, mida nad soovivad enne täieliku arendusega alustamist visualiseerida, testida või jagada. See hõlmab:

  • Asutajaid ja ettevõtjaid – valideerige teie kontseptsioon investorite või varajaste kasutajatega enne arendusele kulutamist.
  • Tootejuhte – muutke nõuded interaktiivseteks prototüüpideks, et sidusrühmi ühildada ja vähendada parandusringe.
  • Vabakutselisi ja agentuure – näidake klientidele enne projekti valmimist täpselt, kuidas see välja näeb ja töötab.
  • Disainereid – andke kontseptsioonidele ellu ilma arendajat ootamata.
  • Igaüht, kellel on idee – kui te oskate seda kirjeldada, saab AI Builder selle ellu viia.

Pole vaja disainioskusi, kodeerimisteadmisi ega tehnilist tausta.

Raadstruktuur on visuaalne plaan – see näitab lehe struktuuri ja paigutust ilma igasuguse stiili või interaktiivsuseta. Prototüüp läheb veelgi kaugemale – see näeb välja ja tundub nagu päris asi, toimivate interaktsioonide, päris sisu ja funktsionaalse kujundusega. AI Builderiga jätate raamistruktuuri etapi täielikult vahele ja saate otse täielikult interaktiivse prototüübi juurde minna, kirjeldades lihtsalt oma vajadusi.

Prototüüpi ja MVP-d (minimaalset elujõulist toodet) aetakse tihti segi, aga neil on erinev eesmärk.

Prototüübi eesmärk on visualiseerimine ja valideerimine - see on sinu idee interaktiivne eelvaade, mida jagad aktsionäride, investorite või kasutajatega, et enne täielikku arendust tagasisidet saada. See ei pea olema täielikult funktsionaalne ega valmis avalikuks kasutamiseks.

MVP on sinu toote esimene reaalne, töötav versioon - sel on piisavalt funktsioone käivitamiseks, varajaste kasutajate saamiseks ning päriskasutuse õppimiseks.

Lühidalt: prototüübid, et oma ideed valideerida ja koostad MVP selle pärismaailmas testimiseks. Horizonsiga saad teha mõlemat - alustada prototüübiga, koguda tagasisidet ja skaleerida selle täielikult funktsionaalseks tooteks nullist. Uuri lisa meie prototüüp vs MVP juhisest.

Üldse mitte. AI Builder kasutab veebilehtede loomisel vestluspõhist lähenemist – seda nimetatakse sageli ka vibe-kodeerimiseks. Kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid, ja tehisintellekt loob selle reaalajas. Kas soovid paigutust muuta? Küsi julgelt. Kas pead muutma kasutajavoogu? Kirjelda seda. Kui kontseptsioon on sinu jaoks uus, siis meie vibe-kodeerimise juhend juhatab sind läbi kõige vajaliku.

Kui su prototüüp on valmis, saad selle avaldada ja lingi abil kõigiga jagada - aktsionäride, investorite, klientide või testkasutajatega. Nad saavad sellega otse suhelda ning saad nende tagasiside põhjal vastavalt täiustuda lihtsalt Horizonsiga suheldes.

Jah - ja siin paistab Horizons traditsiooniliste prototüüpimistööriistade seast välja. Kui oled valmis prototüüpimisest kaugemale minema, avalda lihtsalt oma projekt täielikult reaalajas veebilehe või -rakendusena ühe klõpsuga. Veebimajutus, domeen ja ettevõtte e-mail on sisalduvad sinu paketis.

Kuna Horizonsiga on kaasas integreeritud integreeritud backend, su prototüübil on juba andmebaasid, kasutajakontod ja valmis failide salvestusruum - seega, kui oled valmis skaleerimiseks, on kõik vajalik juba olemas. Ei mingit algusest ülesehitamist ega väliseid tööriistu.

Alustamine on tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad kohe ehitamise alustamiseks 5 AI krediiti. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad rohkem kulutada. Sinu tasuta krediitidest piisab prototüübi kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist. Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Veebimajutus ja domeen on juba hinna sees – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu prototüüp avaldatakse.

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