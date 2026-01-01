Ideest funktsionaalse prototüübini AI-ga - minutitega
AI prototüüpimine, mis on enam, kui staatiline jäljend
Lihtsalt kirjelda seda
Täielikult interaktiivne
Lingi kaudu jagatav
Redigeeritav vesteldes
Näeb ehtne välja
Tagasiside koguja rakendus
Kuidas luua AI-ga interaktiivne prototüüp
Kirjelda oma ideed
Täpsusta vesteldes
Jaga ja kogu tagasisidet
Vajad rohkem juhiseid?
Vaata, mida Horizons veel su ettevõttele luua saab
Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Disaini prototüüpimise KKK
Mis on AI prototüüpimine?
Tehisintellektiga prototüüpimine on protsess, mille käigus ideest saab teie rakenduse või veebisaidi toimiv ja interaktiivne eelvaade – tehisintellekti abil hoolitsetakse teie eest disaini, küljenduse ja funktsionaalsuse eest. Selle asemel, et nädalaid disainitööriistades veeta või arendajat oodata, kirjeldate lihtsalt, mida soovite, ja tehisintellekt loob selle minutitega. AI Builderi abil pole teie prototüüp lihtsalt makett – see on funktsionaalne ja jagatav eelvaade, mida saate enne täieliku arendusega alustamist testida ja täiustada.
Kas soovite prototüüpimisprotsessi kohta rohkem teada saada? Põhjalikuma ülevaate saamiseks vaadake meie tarkvara prototüüpimise juhendit.
Kellele on AI Builderi tehisintellekti prototüüpide loomine mõeldud?
Kõik, kellel on idee, mida nad soovivad enne täieliku arendusega alustamist visualiseerida, testida või jagada. See hõlmab:
- Asutajaid ja ettevõtjaid – valideerige teie kontseptsioon investorite või varajaste kasutajatega enne arendusele kulutamist.
- Tootejuhte – muutke nõuded interaktiivseteks prototüüpideks, et sidusrühmi ühildada ja vähendada parandusringe.
- Vabakutselisi ja agentuure – näidake klientidele enne projekti valmimist täpselt, kuidas see välja näeb ja töötab.
- Disainereid – andke kontseptsioonidele ellu ilma arendajat ootamata.
- Igaüht, kellel on idee – kui te oskate seda kirjeldada, saab AI Builder selle ellu viia.
Pole vaja disainioskusi, kodeerimisteadmisi ega tehnilist tausta.
Mis vahet on sõrestikvaatel ja prototüübil?
Raadstruktuur on visuaalne plaan – see näitab lehe struktuuri ja paigutust ilma igasuguse stiili või interaktiivsuseta. Prototüüp läheb veelgi kaugemale – see näeb välja ja tundub nagu päris asi, toimivate interaktsioonide, päris sisu ja funktsionaalse kujundusega. AI Builderiga jätate raamistruktuuri etapi täielikult vahele ja saate otse täielikult interaktiivse prototüübi juurde minna, kirjeldades lihtsalt oma vajadusi.
Mis vahet on prototüübil ja MVP-l?
Prototüüpi ja MVP-d (minimaalset elujõulist toodet) aetakse tihti segi, aga neil on erinev eesmärk.
Prototüübi eesmärk on visualiseerimine ja valideerimine - see on sinu idee interaktiivne eelvaade, mida jagad aktsionäride, investorite või kasutajatega, et enne täielikku arendust tagasisidet saada. See ei pea olema täielikult funktsionaalne ega valmis avalikuks kasutamiseks.
MVP on sinu toote esimene reaalne, töötav versioon - sel on piisavalt funktsioone käivitamiseks, varajaste kasutajate saamiseks ning päriskasutuse õppimiseks.
Lühidalt: prototüübid, et oma ideed valideerida ja koostad MVP selle pärismaailmas testimiseks. Horizonsiga saad teha mõlemat - alustada prototüübiga, koguda tagasisidet ja skaleerida selle täielikult funktsionaalseks tooteks nullist. Uuri lisa meie prototüüp vs MVP juhisest.
Kas vajan prototüübi jaoks disaini- või kodeerimisoskusi?
Üldse mitte. AI Builder kasutab veebilehtede loomisel vestluspõhist lähenemist – seda nimetatakse sageli ka vibe-kodeerimiseks. Kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid, ja tehisintellekt loob selle reaalajas. Kas soovid paigutust muuta? Küsi julgelt. Kas pead muutma kasutajavoogu? Kirjelda seda. Kui kontseptsioon on sinu jaoks uus, siis meie vibe-kodeerimise juhend juhatab sind läbi kõige vajaliku.
Kuidas jagada prototüüpi ja tagasisidet saada?
Kui su prototüüp on valmis, saad selle avaldada ja lingi abil kõigiga jagada - aktsionäride, investorite, klientide või testkasutajatega. Nad saavad sellega otse suhelda ning saad nende tagasiside põhjal vastavalt täiustuda lihtsalt Horizonsiga suheldes.
Kas saan muuta prototüübi päris, reaalajas tooteks?
Jah - ja siin paistab Horizons traditsiooniliste prototüüpimistööriistade seast välja. Kui oled valmis prototüüpimisest kaugemale minema, avalda lihtsalt oma projekt täielikult reaalajas veebilehe või -rakendusena ühe klõpsuga. Veebimajutus, domeen ja ettevõtte e-mail on sisalduvad sinu paketis.
Kuna Horizonsiga on kaasas integreeritud integreeritud backend, su prototüübil on juba andmebaasid, kasutajakontod ja valmis failide salvestusruum - seega, kui oled valmis skaleerimiseks, on kõik vajalik juba olemas. Ei mingit algusest ülesehitamist ega väliseid tööriistu.
Kui palju maksab prototüübi loomine AI Builderi prototüübi koostajaga?
Alustamine on tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad kohe ehitamise alustamiseks 5 AI krediiti. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad rohkem kulutada. Sinu tasuta krediitidest piisab prototüübi kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist. Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Veebimajutus ja domeen on juba hinna sees – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu prototüüp avaldatakse.