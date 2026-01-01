Kõik funktsioonid järgmise idee elluviimiseks
Loodud enamaks, kohe algusest peale
Käivita oma projekt ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Selgita lihtsalt, mida sa tahad, ja AI hoolitseb ülejäänu eest – disainist funktsioonideni.
Muuda oma veebilehed veelgi paremaks. Horizons toetab Stripe'i, PayPali, Google AdSense'i ja palju muud – igaühe jaoks on olemas lihtne seadistusjuhend, nii et sa ei jää kunagi hätta.
Avalda koheselt. Testi, kohanda ja avalda oma veebileht või -rakendus minutitega.
AI Builderiga on tehisintellekt juba teie rakendusse sisse ehitatud. Lisage vestlusrobotid, pildigeneraatorid ja nutikad assistendid – pole kontosid, pole seadistamist ega ootamatuid arveid.
Toetavad kaasaegseimaid keelemudelid, et tagada kiirus ja loovus.
Loo rakendusi, mis võimaldavad kasutajate sisselogimist, andmesalvestust, automatiseeritud e-kirju ja palju muud – täiendavat seadistamist ega väliseid teenuseid pole vaja.
Kohanda tekstikomponente visuaalselt reaalajas.
Laadi üles pilt ja saa kujundus. Visuaalsetest viidetest saad luua terveid veebilehti.
Hostinger AI Builder tagab iga teie loodud projekti leitavuse. Alates Google'i otsingust kuni ChatGPT-ni – kõik on kaetud.
Täieliku juurdepääsuga projektikoodile saad omadel tingimustel parandada, peenhäälestada ja koostada.
Kleepige suvaline URL ja tehisintellekt loob saidi täielikult muudetava projektina – see on hea algus ümberkujundamiseks, kaasajastamiseks või migreerimiseks minutitega.
Sinu AI-põhine partner, kes teeb kõik
Avaldamine ja ajakohastamine
Automaatne veaparandus
Versiooni taastamine
SEO-valmis
AI-põhine vestlus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Tühista igal ajal
24/7 klienditugi
Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.