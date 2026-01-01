Kõik funktsioonid järgmise idee elluviimiseks

Avasta, mida Hostinger Horizons pakub – võimsad funktsioonid, mis aitavad sul veebilehti ja -rakendusi kiiremini, lihtsamalt ja ilma koodita luua ja käivitada.
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Loodud enamaks, kohe algusest peale

Koodita platvorm
Koodita platvorm

Käivita oma projekt ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Selgita lihtsalt, mida sa tahad, ja AI hoolitseb ülejäänu eest – disainist funktsioonideni.

Integratsioonid
Integratsioonid

Muuda oma veebilehed veelgi paremaks. Horizons toetab Stripe'i, PayPali, Google AdSense'i ja palju muud – igaühe jaoks on olemas lihtne seadistusjuhend, nii et sa ei jää kunagi hätta.

Käivita ühe klõpsuga
Käivita ühe klõpsuga

Avalda koheselt. Testi, kohanda ja avalda oma veebileht või -rakendus minutitega.

Sisseehitatud AI
Sisseehitatud AI

AI Builderiga on tehisintellekt juba teie rakendusse sisse ehitatud. Lisage vestlusrobotid, pildigeneraatorid ja nutikad assistendid – pole kontosid, pole seadistamist ega ootamatuid arveid.

Uusimad LLM-id
Uusimad LLM-id

Toetavad kaasaegseimaid keelemudelid, et tagada kiirus ja loovus.

Integreeritud backend
Integreeritud backend

Loo rakendusi, mis võimaldavad kasutajate sisselogimist, andmesalvestust, automatiseeritud e-kirju ja palju muud – täiendavat seadistamist ega väliseid teenuseid pole vaja.

Teksti redigeerimise režiim
Teksti redigeerimise režiim

Kohanda tekstikomponente visuaalselt reaalajas.

Kujundus pildi põhjal
Kujundus pildi põhjal

Laadi üles pilt ja saa kujundus. Visuaalsetest viidetest saad luua terveid veebilehti.

Sisseehitatud SEO optimeerimine
Sisseehitatud SEO optimeerimine

Hostinger AI Builder tagab iga teie loodud projekti leitavuse. Alates Google'i otsingust kuni ChatGPT-ni – kõik on kaetud.

Koodi redigeerimine
Koodi redigeerimine

Täieliku juurdepääsuga projektikoodile saad omadel tingimustel parandada, peenhäälestada ja koostada.

Veebilehe kloonija
Veebilehe kloonija

Kleepige suvaline URL ja tehisintellekt loob saidi täielikult muudetava projektina – see on hea algus ümberkujundamiseks, kaasajastamiseks või migreerimiseks minutitega.

Oled valmis oma ainulaadse idee ellu viima?

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Krediitkaarti pole vaja.

Sinu AI-põhine partner, kes teeb kõik

Hostinger Horizons katab kogu loomingulist protsessi – alates loomisest kuni haldamise, avaldamise ja projekti skaleerimiseni. Avasta kõik funktsioonid kategooriate kaupa.

Avaldamine ja ajakohastamine

Avalda ühe klõpsuga. Tee uuendusi igal ajal – seadistamist ega ümberjuurutamist pole vaja.

Automaatne veaparandus

Kui midagi katki läheb, aitab AI Builder probleeme automaatselt tuvastada ja parandada.

Versiooni taastamine

Ühe klõpsuga saab tagasi mis tahes varasemale versioonile. Versioonikontrolli tööriistu pole vaja.

SEO-valmis

Sisseehitatud SEO parimad tavad aitavad sinu veebilehtedel otsingutulemustes kõrgel kohal olla ilma pistikprogrammide või täiendava seadistamiseta.

AI-põhine vestlus

Kirjelda muudatusi või taotle uusi funktsioone oma sõnadega. AI uuendab sinu projekti koheselt. Õppimiskõverat pole.

Ava täielik Hostinger Horizonsi kogemus

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga

Piiramatutele funktsioonidele kohaldub meie Õiglase kasutuse poliitika.

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Kasulikud ressursid alustamiseks

Õpetused

Samm-sammulised juhised Hostinger Horizonsiga koostamiseks.

Abikeskus

Vastused kõigile tehnilistele ja loomingulistele küsimustele.

Videod

Visuaalse õpetused ja inspiratsioon.

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