Remiksitavad mallid

Alustamiseks vali mall ja muuda see omaks, vesteldes AI-ga või tehes visuaalseid muudatusi.
Kõik mallid
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Loo mall ja teeni soovituste pealt

Liitu Remixable Templates programmiga ja lase oma mallil raha teenida. Jaga oma malli teistega ja saa iga uue kliendi eest vahendustasu.

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Kasuta Hostinger Horizonsi projekti loomiseks, mida saad lasta teistel remiksida.

Lisa oma projektile nupp „Kasuta malli”

Muuda oma projekt remiksitavaks – iga kord, kui keegi nupule klõpsab, suunatakse ta Hostinger AI Builderisse registreeruma ja sinu malli remiksima.

Teeni kuni 150 dollarit soovituse kohta

Jaga oma projekti ja teeni 20% vahendustasu, kui keegi selle uuesti kokku paneb ja oma esimese Horizonsi paketi ostab. Soovitatud klient peab olema aktiivne 45 päeva.
Loo mall
Loo mall ja teeni soovituste pealt

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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis idee reaalsuseks muutma?

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