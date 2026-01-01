Nägid veebilehte või -rakendust, mis sulle meeldis? Või on sul enda visand? Lae üles visuaalmeedia Horizonsi ja Ai muudab selle töötavaks veebileheks või -rakenduseks sekunditega.

Kui see on valmis, saad lihtsasti uuendada teksti, värve ja funktsioone lihtsate promptide abil - mingeid tehnilisi oskusi pole vaja.