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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Hostinger Horizonsi KKK
Mille poolest Hostinger Horizonsi paketid erinevad?
Hostinger Horizonsi paketid erinevad nii funktsioonide kui ka igakuiste AI-krediitide poolest. AI krediidilimiit määrab, kui palju sõnumeid saad AI-agendile vestluse kaudu saata, samas kui kõrgema taseme paketid avavad sinu vajaduste kasvades täiustatud funktsioone ja suurema paindlikkuse.
Kuidas AI-krediidid toimivad?
AI krediidid on mõeldud kaheks asjaks: sinu projekti loomiseks ja AI-funktsioonide käitamiseks selles, kui see on aktiivne. Projekti luues kasutab iga sõnum, mille sa Horizons AI agendile saadad, ühte krediiti. Kui sinu avaldatud veebisait või rakendus sisaldab AI-põhist funktsionaalsust, kasutatakse krediite iga kord, kui sinu kasutajad sellega suhtlevad – ja kuna me kasutame selleks murdkrediite, võimaldab see sul rohkem eksperimenteerida murdosa hinnaga.
Kas ma näen, mitu AI krediiti minu rakendus on kasutanud?
Jah. Sinu AI krediitide kasutuse ülevaade näitab krediitide jaotust, mida on kasutatud loomiseks ja redigeerimiseks, samuti krediite, mida on tarbinud sinu rakenduse AI funktsioonid – nii et sa tead alati täpselt, kuhu sinu krediidid kuluvad.
Kas saan osta täiendavat AI krediiti kõrgemale paketile uuendamata?
Kui sul on pakett, saad osta AI krediiti ilma kõrgemale paketile üle minemata.
Kas ma saan osta Hostinger Horizonsi ilma majutuseta?
Hostinger Horizons nõuab teie veebisaidi või veebirakenduse aktiivsena ja veebis ligipääsetavana hoidmiseks majutust.
Kui teil pole veel aktiivset majutusplaani, lisatakse majutus teie Hostinger Horizonsi ostule ilma lisatasuta.
Kui teil on juba aktiivne majutusplaan, ei lisata teie Horizonsi ostule täiendavat majutusplaani – saate jätkata oma olemasoleva majutusplaani kasutamist.
Pange tähele, et majutus ja Hostinger Horizons uuenevad eraldi ning saate iga teenust eraldi hallata, uuendada või uuendada.
Mis tüüpi veebilehti saan Hostinger Horizonsiga avaldada?
Hostinger Horizons võimaldab sul luua laia valiku veebirakendusi ja -lehti ilma koodita – ainult sinu kujutlusvõime on piiriks. Näiteks saad luua toidukullerirakendusi, SaaS-tooteid, treeningujälgijaid, tarkvara mittetulundusühingutele ja palju muud.
Olenemata sellest, kas soovid luua oma klientidele kohandatud lahenduse või rakenduse, mis on spetsiifiline sinu ettevõtte vajadustele, on Hostinger Horizons ideaalne AI-põhine looja sinu ideede elluviimiseks.
Kas saan Hostinger Horizonsiga mobiilirakenduse luua?
Hostinger Horizons suudab luua veebilehti ja -rakendusi, mis töötavad sujuvalt mobiilseadmetes. Siiski ei toeta see praegu App Store'i ega Google Play jaoks natiivsete mobiilirakenduste loomist.
Kellele kuulub Hostinger Horizonsiga loodud kood?
Oled oma veebilehe- või rakenduse koodi täielik omanik. Mis tahes tasulise Hostinger Horizonsi paketiga saad koodi alla laadida igal ajal, kui seda vajad.
Kas Hostinger Horizonsiga on võimalik integreerida kolmandate osapoolte API-sid või teenuseid?
Jah, Hostinger Horizonsiga saab integreerida kolmandate osapoolte API-sid ja teenuseid. See töötab sujuvalt selliste tööriistadega nagu Stripe ja Supabase ning maksete, andmetöötluse ja muu jaoks saab ühendada ka teisi API-sid. Kui vajad abi kolmandate osapoolte teenuste ühendamisel, küsi lihtsalt vestluses ja Hostinger Horizons juhendab sind.