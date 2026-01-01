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75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
75% allahindlust
Premium
Käivita oma esimene veebisait – portfooliotest ja CV-dest blogide ja biolinkidega lehtedeni
11,99
2,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 143,52 € (tavahind 575,52 €). Hind uuendamisel 9,99 €/kuus.
Loo kuni 3 veebilehte
2 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
5 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
Saa vestlusroboti abi Kodee'lt
Eripakkumine • 79% allahindlust
Piiramatu
Kasvavatele ettevõtetele. Piiramatu arv veebisaite, tehisintellekti tööriistad, e-kaubandus, täielik paindlikkus
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
500 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga
Miks see pakett?
Terviklik lahendus pikaajalistele projektidele. Kõik on kaasas.
69% allahindlust
Cloud Startup
Ettevõtetele, mis vajavad maksimaalset jõudlust ja skaleeritavust
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
Unlimited websites
Piiramatult postkaste veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Kohandatud domeen - 1 aasta tasuta
15 Tehisintellekti krediiti veebisaidi loomise eest
400+ veebisaidi malli
Kiire ja turvaline veebimajutus
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
1000 krediiti tehisintellekti agentidele
Müü veebis integreeritud e-kaubanduse abil
E-posti turundus Reachiga

Piiramatutele funktsioonidele kohaldub meie Õiglase kasutuse poliitika.

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Hostinger Horizonsi KKK

Hostinger Horizonsi paketid erinevad nii funktsioonide kui ka igakuiste AI-krediitide poolest. AI krediidilimiit määrab, kui palju sõnumeid saad AI-agendile vestluse kaudu saata, samas kui kõrgema taseme paketid avavad sinu vajaduste kasvades täiustatud funktsioone ja suurema paindlikkuse.

AI krediidid on mõeldud kaheks asjaks: sinu projekti loomiseks ja AI-funktsioonide käitamiseks selles, kui see on aktiivne. Projekti luues kasutab iga sõnum, mille sa Horizons AI agendile saadad, ühte krediiti. Kui sinu avaldatud veebisait või rakendus sisaldab AI-põhist funktsionaalsust, kasutatakse krediite iga kord, kui sinu kasutajad sellega suhtlevad – ja kuna me kasutame selleks murdkrediite, võimaldab see sul rohkem eksperimenteerida murdosa hinnaga.

Jah. Sinu AI krediitide kasutuse ülevaade näitab krediitide jaotust, mida on kasutatud loomiseks ja redigeerimiseks, samuti krediite, mida on tarbinud sinu rakenduse AI funktsioonid – nii et sa tead alati täpselt, kuhu sinu krediidid kuluvad.

Kui sul on pakett, saad osta AI krediiti ilma kõrgemale paketile üle minemata.

Hostinger Horizons nõuab teie veebisaidi või veebirakenduse aktiivsena ja veebis ligipääsetavana hoidmiseks majutust.

Kui teil pole veel aktiivset majutusplaani, lisatakse majutus teie Hostinger Horizonsi ostule ilma lisatasuta.

Kui teil on juba aktiivne majutusplaan, ei lisata teie Horizonsi ostule täiendavat majutusplaani – saate jätkata oma olemasoleva majutusplaani kasutamist.

Pange tähele, et majutus ja Hostinger Horizons uuenevad eraldi ning saate iga teenust eraldi hallata, uuendada või uuendada.

Hostinger Horizons võimaldab sul luua laia valiku veebirakendusi ja -lehti ilma koodita – ainult sinu kujutlusvõime on piiriks. Näiteks saad luua toidukullerirakendusi, SaaS-tooteid, treeningujälgijaid, tarkvara mittetulundusühingutele ja palju muud.

Olenemata sellest, kas soovid luua oma klientidele kohandatud lahenduse või rakenduse, mis on spetsiifiline sinu ettevõtte vajadustele, on Hostinger Horizons ideaalne AI-põhine looja sinu ideede elluviimiseks.

Hostinger Horizons suudab luua veebilehti ja -rakendusi, mis töötavad sujuvalt mobiilseadmetes. Siiski ei toeta see praegu App Store'i ega Google Play jaoks natiivsete mobiilirakenduste loomist.

Oled oma veebilehe- või rakenduse koodi täielik omanik. Mis tahes tasulise Hostinger Horizonsi paketiga saad koodi alla laadida igal ajal, kui seda vajad.

Jah, Hostinger Horizonsiga saab integreerida kolmandate osapoolte API-sid ja teenuseid. See töötab sujuvalt selliste tööriistadega nagu Stripe ja Supabase ning maksete, andmetöötluse ja muu jaoks saab ühendada ka teisi API-sid. Kui vajad abi kolmandate osapoolte teenuste ühendamisel, küsi lihtsalt vestluses ja Hostinger Horizons juhendab sind.

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