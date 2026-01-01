Näita oma tööd esitlusveebilehe või -rakendusega.

Portfoolio veebilehtedest interaktiivsete kliendiportaalideni – loo professionaalne veebikohalolek, mis jätab tugeva esmamulje, esitleb sinu tööd ja teeb külastajatest kliendid.
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Tasulised paketid alates vaid 2,99 €/kuus

Näita oma tööd esitlusveebilehe või -rakendusega.

Kõik, mida vajad suurepärase esmamulje loomiseks

Loo, käivita ja kasvata oma veebikohalolek – kõik ühes kohas, tehnilisi teadmisi pole vaja.

Too oma töö kiirelt veebi

Loo professionaalse välimusega esitlusveebileht või veebirakendus, mis näeb suurepärane välja igas seadmes – lihtsalt vestle AI-ga või vali mall, et alustada mõne minutiga.

Kõik kasvu turgutamiseks

Veebimajutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Lase õigetel klientidel end leida

Kasuta turundusintegratsioone, et jõuda uute klientideni kõige olulisemate kanalite kaudu.

Kogu müügivihjeid ja kliendipäringuid

Lisa oma esitlusveebilehele kohandatud kontaktvorm ja muuda külastajad potentsiaalseteks klientideks – iga päring jõuab otse sinu postkasti, millega saad kohe tegeleda.
Kõik, mida vajad suurepärase esmamulje loomiseks

Sinu veebikohalolek, ehitatud sinu moodi.

Uuri populaarseid näidisveebilehti ja -rakendusi, et saada ideid, või alusta kohe valmis promptiga ja hakka sekunditega looma.
Sinu veebikohalolek, ehitatud sinu moodi.

Ettevõtte veebileht

Loo professionaalne veebikohalolek, mis toob esile sinu teenused, jutustab sinu loo ja muudab külastajad klientideks.Alusta koostamist
Anna oma klientidele bränditud ruum, kus vaadata projekti uuendusi, jagada faile ja püsida kursis – kõik ühes kohas.Alusta koostamist
Näita oma tööd kaunilt ja lase oma projektidel enda eest rääkida – disainerit ega arendajat pole vaja.Alusta koostamist
Loo oma teadmistele veebikodu – jaga oma lugu, esitle oma tööd ja kasvata oma publikut.Alusta koostamist

Kuidas luua esitlusveebileht või -rakendus AI-ga

01

Kirjelda oma ideed

Kirjelda näidisveebilehte või -rakendust, mida sa ette kujutad, ja vaata seda ellu ärkamas — või vali mall, et alustada veelgi kiiremini.
02

Kohanda ja testi

Viimistle oma kujundust AI-ga vesteldes – lisa oma töö, kohanda iga detaili, kuni see tundub täpselt õige, ja vaata selle eelvaadet otse enne avaldamist.
03

Avalda ühe klõpsuga

Üks klõps ja sinu esitlus on avalik – valmis klientidele muljet avaldama ja uusi kliente võitma, ilma tehnilise seadistuseta.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.

Eelnevalt valmistatud mallid

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Alustamisjuhend

Alustamisjuhend

Õpetus
Video
Täiusta prompte

Täiusta prompte

Õpetus
Video
Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

Õpetus
Video

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Ecommerce rakendused ja poed

Broneerimisveebilehed ja -rakendused

Sisemised tööriistad

Kohandatud CRM

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma ettevõtet veebis tutvustama?

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Krediitkaarti pole vaja

Ettevõtte tutvustuse veebilehe ja rakenduse KKK

Ettevõtte tutvustusveebisait on teie professionaalne veebipõhine kohalolek – koht, kus potentsiaalsed kliendid saavad teid tundma õppida, teie tööd uurida ja teiega ühendust võtta. Hea tutvustus sisaldab tavaliselt portfoolio galeriid või projektilehti, teenuste lehti, juhtumianalüüse, klientide iseloomustusi ja selget viisi kõne broneerimiseks või ühenduse võtmiseks – täpne valik sõltub teie ettevõtte tüübist. Erinevalt tavalisest veebilehest on see loodud selleks, et jätta tugev esmamulje ja muuta külastajad klientideks. AI Builderi abil saate luua veebilehe, mis sisaldab täpselt seda, mida vajate – lihtsalt kirjeldage seda ja tehisintellekt hoolitseb ülejäänu eest.

Kõigile, kes soovivad veebis professionaalsed välja näha ja rohkem kliente võita – vabakutselistele, kunstnikele, konsultantidele, koolitajatele, agentuuridele, väikeettevõtjatele ja teistele. Kui sinu ettevõte vajab professionaalset veebikohalolekut, saab Horizons luua esitluse, mis sobib sinu tööviisiga.

Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisele – seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad, mida sa tahad, lihtsas keeles ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas.

Tahad lisada portfoolio galeriid? Lihtsalt küsi. Vajad kontaktivormi? Kirjelda seda. Tahad muuta disaini, et see sobiks sinu brändi värvidega? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega tehtud.

See töötab ka 80+ keeles, nii et saad luua oma sõnadega – tehnilist sõnavara pole vaja. Kui oled selle kontseptsiooniga uus, juhendab meie vibe koodimise juhend sind läbi kõige, mida alustamiseks teadma pead.

Jah – ja just siin Horizons tõeliselt silma paistab. Tänu oma integreeritud taustaprogrammile saad luua täielikult kohandatud kliendiportaali kasutaja sisselogimiste, failide jagamise, projektiuuenduste ja muuga – kõik sinu enda brändi all. Sinu kliendid saavad professionaalse, pühendatud ruumi, et olla kursis, ja sina saad täieliku kontrolli selle üle, mida nad näevad ja teevad.

Jah, sinu esitlusleht on varustatud sisseehitatud SEO optimeerimisega, mida hallatakse automaatselt esimesest päevast alates. Olulised tehnilised failid, nagu sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, genereeritakse sinu jaoks automaatselt, et otsingumootorid ja AI-tööriistad, nagu ChatGPT ja Perplexity, saaksid sinu sisust aru – ilma igasuguse tehnilise seadistuseta sinu poolt.

Saad ühendada ka turundusintegratsioonid, et reklaamida oma esitluslehte ja jõuda uute klientideni kõige olulisemates kanalites.

Oma esitlusveebilehe või -rakenduse uuendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt mine tagasi oma projekti juurde, ava see ja jätka Horizonsiga vestlemist – kirjelda, mida soovid muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa vibe-kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.

Ja kui sul on tehniline taust või soovid hiljem edasi skaleerida, annab Horizons sulle täieliku juurdepääsu koodile – nii et saad seda viia nii kaugele, kui vaja.

Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem kulutada. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu esitlusveebilehe või -rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegeliku tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.

Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu veebilehe või -rakenduse AI-funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, kuid ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.

Kui oled avaldamiseks valmis, algavad tasulised paketid hinnaga 2,99 €/kuus ja sisaldavad veebimajutust ja domeeni – seega pole vaja midagi muud seadistada. Klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu esitlus avaldatakse.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.

Hostinger pakub kahte võimalust ettevõtte esitlusveebilehe loomiseks – Horizonsi vibe kodeerimisplatvormiga ja Hostingeri lohista ja paiguta veebilehe koostajaga – ja erinevus on juba nimes.

Hostingeri veebilehe koostaja võimaldab sul alustada mallist või luua ettevõtte veebilehe kirjelduse põhjal, seejärel kohandada seda eelnevalt loodud elemente lohistades ja paigutades. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad kiiresti puhta ja lihtsa ettevõtte portfoolio veebilehe käivitamist.

Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – sa vestled AI-ga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes sulle palju rohkem kohandamisvabadust. See võimaldab sul luua ka keerukamaid projekte, nagu kliendiportaalid kasutaja sisselogimiste ja liikmelisuse funktsioonidega, tänu oma integreeritud taustaprogrammile. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik koodijuurdepääs.

Mõlemad tööriistad on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas sulle meeldib ehitada ja kui palju paindlikkust sa vajad.

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