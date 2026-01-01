Näita oma tööd esitlusveebilehe või -rakendusega.

Hostinger pakub kahte võimalust ettevõtte esitlusveebilehe loomiseks – Horizonsi vibe kodeerimisplatvormiga ja Hostingeri lohista ja paiguta veebilehe koostajaga – ja erinevus on juba nimes.



Hostingeri veebilehe koostaja võimaldab sul alustada mallist või luua ettevõtte veebilehe kirjelduse põhjal, seejärel kohandada seda eelnevalt loodud elemente lohistades ja paigutades. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad kiiresti puhta ja lihtsa ettevõtte portfoolio veebilehe käivitamist.



Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – sa vestled AI-ga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes sulle palju rohkem kohandamisvabadust. See võimaldab sul luua ka keerukamaid projekte, nagu kliendiportaalid kasutaja sisselogimiste ja liikmelisuse funktsioonidega, tänu oma integreeritud taustaprogrammile. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik koodijuurdepääs.



Mõlemad tööriistad on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas sulle meeldib ehitada ja kui palju paindlikkust sa vajad.