Näita oma tööd esitlusveebilehe või -rakendusega.
Kõik, mida vajad suurepärase esmamulje loomiseks
Too oma töö kiirelt veebi
Kõik kasvu turgutamiseks
Lase õigetel klientidel end leida
Kogu müügivihjeid ja kliendipäringuid
Sinu veebikohalolek, ehitatud sinu moodi.
Ettevõtte veebileht
Interaktiivne kliendiportaal
Veebiportfoolio
Isiklik brändi veebileht
Kuidas luua esitlusveebileht või -rakendus AI-ga
Kirjelda oma ideed
Kohanda ja testi
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Eelnevalt valmistatud mallid
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Ettevõtte tutvustuse veebilehe ja rakenduse KKK
Mis on ettevõtte esitlusveebileht?
Ettevõtte tutvustusveebisait on teie professionaalne veebipõhine kohalolek – koht, kus potentsiaalsed kliendid saavad teid tundma õppida, teie tööd uurida ja teiega ühendust võtta. Hea tutvustus sisaldab tavaliselt portfoolio galeriid või projektilehti, teenuste lehti, juhtumianalüüse, klientide iseloomustusi ja selget viisi kõne broneerimiseks või ühenduse võtmiseks – täpne valik sõltub teie ettevõtte tüübist. Erinevalt tavalisest veebilehest on see loodud selleks, et jätta tugev esmamulje ja muuta külastajad klientideks. AI Builderi abil saate luua veebilehe, mis sisaldab täpselt seda, mida vajate – lihtsalt kirjeldage seda ja tehisintellekt hoolitseb ülejäänu eest.
Kes saab AI Builderiga luua esitlusveebisaidi või -rakenduse?
Kõigile, kes soovivad veebis professionaalsed välja näha ja rohkem kliente võita – vabakutselistele, kunstnikele, konsultantidele, koolitajatele, agentuuridele, väikeettevõtjatele ja teistele. Kui sinu ettevõte vajab professionaalset veebikohalolekut, saab Horizons luua esitluse, mis sobib sinu tööviisiga.
Kuidas ma saan luua esitlusveebilehe ilma tehniliste teadmisteta?
Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisele – seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad, mida sa tahad, lihtsas keeles ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas.
Tahad lisada portfoolio galeriid? Lihtsalt küsi. Vajad kontaktivormi? Kirjelda seda. Tahad muuta disaini, et see sobiks sinu brändi värvidega? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega tehtud.
See töötab ka 80+ keeles, nii et saad luua oma sõnadega – tehnilist sõnavara pole vaja. Kui oled selle kontseptsiooniga uus, juhendab meie vibe koodimise juhend sind läbi kõige, mida alustamiseks teadma pead.
Kas ma saan AI Builderiga kliendiportaali luua?
Jah – ja just siin Horizons tõeliselt silma paistab. Tänu oma integreeritud taustaprogrammile saad luua täielikult kohandatud kliendiportaali kasutaja sisselogimiste, failide jagamise, projektiuuenduste ja muuga – kõik sinu enda brändi all. Sinu kliendid saavad professionaalse, pühendatud ruumi, et olla kursis, ja sina saad täieliku kontrolli selle üle, mida nad näevad ja teevad.
Kas minu esitlusveebisait ilmub Google'is?
Jah, sinu esitlusleht on varustatud sisseehitatud SEO optimeerimisega, mida hallatakse automaatselt esimesest päevast alates. Olulised tehnilised failid, nagu sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, genereeritakse sinu jaoks automaatselt, et otsingumootorid ja AI-tööriistad, nagu ChatGPT ja Perplexity, saaksid sinu sisust aru – ilma igasuguse tehnilise seadistuseta sinu poolt.
Saad ühendada ka turundusintegratsioonid, et reklaamida oma esitluslehte ja jõuda uute klientideni kõige olulisemates kanalites.
Mis siis, kui vajan muudatusi, kui mu ettevõte kasvab?
Oma esitlusveebilehe või -rakenduse uuendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt mine tagasi oma projekti juurde, ava see ja jätka Horizonsiga vestlemist – kirjelda, mida soovid muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa vibe-kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.
Ja kui sul on tehniline taust või soovid hiljem edasi skaleerida, annab Horizons sulle täieliku juurdepääsu koodile – nii et saad seda viia nii kaugele, kui vaja.
Kui palju maksab Horizonsiga esitlusveebilehe või rakenduse loomine?
Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem kulutada. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu esitlusveebilehe või -rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegeliku tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.
Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu veebilehe või -rakenduse AI-funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, kuid ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.
Kui oled avaldamiseks valmis, algavad tasulised paketid hinnaga 2,99 €/kuus ja sisaldavad veebimajutust ja domeeni – seega pole vaja midagi muud seadistada. Klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu esitlus avaldatakse.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.
Mis vahe on Horizonsi ja Hostingeri veebilehe koostaja vahel ettevõtte esitlemiseks?
Hostinger pakub kahte võimalust ettevõtte esitlusveebilehe loomiseks – Horizonsi vibe kodeerimisplatvormiga ja Hostingeri lohista ja paiguta veebilehe koostajaga – ja erinevus on juba nimes.
Hostingeri veebilehe koostaja võimaldab sul alustada mallist või luua ettevõtte veebilehe kirjelduse põhjal, seejärel kohandada seda eelnevalt loodud elemente lohistades ja paigutades. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad kiiresti puhta ja lihtsa ettevõtte portfoolio veebilehe käivitamist.
Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – sa vestled AI-ga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes sulle palju rohkem kohandamisvabadust. See võimaldab sul luua ka keerukamaid projekte, nagu kliendiportaalid kasutaja sisselogimiste ja liikmelisuse funktsioonidega, tänu oma integreeritud taustaprogrammile. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik koodijuurdepääs.
Mõlemad tööriistad on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas sulle meeldib ehitada ja kui palju paindlikkust sa vajad.