SaaS-rakenduste arendamine on nüüd lihtne

Muuda oma mikro SaaS-rakenduse idee Hostinger AI Builderi koodivaba platvormi abil hõlpsalt reaalajas tooteks.
Alusta tasuta

Krediitkaarti pole vaja.

SaaS-rakenduste arendamine on nüüd lihtne

Loo kiiremini ja lihtsamalt Horizonsi koodivaba SaaS-i koostajaga

Kõik vajalik oma SaaS-i loomiseks, käivitamiseks ja kasvamiseks.

Kõik-ühes AI-partner

Kirjelda lihtsalt oma SaaS-i ideed ja AI koostab selle – alates taustaloogikast kuni disainini – täielikult toimiva toote, mis on minutitega käivitamiseks valmis. Koodita, tehnilise meeskonnata, ootamiseta.
Kõik-ühes AI-partner

Kõik läheb live'i

Veebimajutus, domeen, e-post ja SEO optimeerimine - kõik hinnas. Ei mingit eraldi kontot ega keerulist seadistust.

Kõik läheb live'i

Sisseehitatud backend

Sisseehitatud andmebaasid, kasutajakontod ja failisalvestusruum – väliseid tööriistu pole vaja – nii et sinu SaaS toimiks kohe korraliku tootena.

Sisseehitatud backend

Hakka esimesest päevast tulu teenima

Paku mitut tellimustasandit koos sujuvate paketi uuenduste või alandustega. 0% tehingutasusid ja natiivne Stripe'i integratsioon muudavad korduva tulu vaevatuks.
Hakka esimesest päevast tulu teenima

Kõik-ühes AI-partner

Kirjelda lihtsalt oma SaaS-i ideed ja AI koostab selle – alates taustaloogikast kuni disainini – täielikult toimiva toote, mis on minutitega käivitamiseks valmis. Koodita, tehnilise meeskonnata, ootamiseta.
Kõik-ühes AI-partner

Kõik läheb live'i

Veebimajutus, domeen, e-post ja SEO optimeerimine - kõik hinnas. Ei mingit eraldi kontot ega keerulist seadistust.

Kõik läheb live'i

Sisseehitatud backend

Sisseehitatud andmebaasid, kasutajakontod ja failisalvestusruum – väliseid tööriistu pole vaja – nii et sinu SaaS toimiks kohe korraliku tootena.

Sisseehitatud backend

Hakka esimesest päevast tulu teenima

Paku mitut tellimustasandit koos sujuvate paketi uuenduste või alandustega. 0% tehingutasusid ja natiivne Stripe'i integratsioon muudavad korduva tulu vaevatuks.
Hakka esimesest päevast tulu teenima

SaaS-lahendused, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaja läheb vaid loovust

Avasta Hostinger Horizonsi abil loodavaid SaaS-tooteid, alates äritööriistadest kuni digitaalsete teenusteni – kõike seda lihtsate promptide abil.
SaaS-lahendused, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaja läheb vaid loovust

Hariduslik mikro SaaS

Loo õppevahendeid – minikursuseid, keelepraktikat, sertifikaate, mis aitavad juhendajatel ja väikestel koolitusmeeskondadel pakkuda struktureeritud tunde ja jälgida edusamme ilma täieliku LMS-ita.Alusta koostamist
Aita ettevõtetel hallata müügivihjeid, jälgida kliendisuhteid ja sõlmida rohkem tehinguid – ehita täielikult kohandatav CRM ja paku seda tellimusena müügimeeskondadele ja agentuuridele.Alusta koostamist
Aita kasutajatel luua kirjeldusi, postituste ideid, räsimärke, püüdmiskonkse ja platvormivalmis tekste lihtsatest vihjetest.Alusta koostamist
Lase restoranidel hallata broneeringuid, jälgida laudade saadavust ja saata kinnituse-e-kirju – loo nišibroneerimisvahend ja paku seda majutusettevõtetele.Alusta koostamist
Loo rakendusi treeningute planeerimiseks, progressi jälgimiseks, toitumise planeerimiseks ja väljakutseteks, mis hoiavad kasutajaid järjepidevana, samal ajal andes treeneritele ja loojatele võimaluse programme pakendada ja müüa.Alusta koostamist
Loo oma podcasti platvorm – jaga episoode, kasvata oma kuulajaskonda ja küsi tasu esmaklassilise või eksklusiivse sisu eest tellimuste kaudu.Alusta koostamist
Loo tasuline platvorm, kus liikmed maksavad eksklusiivsele sisule, kursustele või kogukonnale ligipääsu eest – määra oma hinnad, halda tellimusi ja kasvata oma korduvat tulu.Alusta koostamist

Kuidas luua SaaS-rakendust

01

Määratle oma idee ja põhifunktsioonid

Selgita probleemi ja sinu SaaS rakendus lahendab ning toob välja peamised kasutajate jaoks vajalikud funktsioonid.
02

Vali oma platvorm ja tööriistad

Vali kas SaaS-rakenduse käsitsi kodeerimine või Hostinger Horizons, et muuta oma promptid täielikult toimivaks SaaS-tooteks ilma igasuguse koodita.
03

Avalda ühe klõpsuga

Klõpsa avalda ja su SaaS on reaalajas - veebimajutus, domeen ja SEO optimeerimine kaasa arvatud. Alusta onboardingut esimeste kasutajatega kohe.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.

Eelnevalt valmistatud mallid

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

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Avasta põhjalikke õpetusi, juhendeid ja samm-sammulisi juhiseid, mis aitavad sul algajast AI-professionaaliks saada. Hangi kõik, mida vajad oma esimese AI-projekti loomiseks, ja palju muud.
Mis on SaaS

Mis on SaaS

Õpetus
Kuidas luua SaaS-toodet

Kuidas luua SaaS-toodet

Õpetus
Mikro SaaS ideed

Mikro SaaS ideed

Õpetus
Video

Rohkem teenimisvõimalusi Horizonsiga

Müü veebis

Hangi broneeringuid

Ehita kohandatud AI-tööriistad

Loo mall, teeni vahendustasu

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis unikaalse projektiidee ellu viima?

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Krediitkaarti pole vaja

SaaS-rakenduste arendamise KKK

SaaS (tarkvara või teenus) rakenduse arendus hõlmab pilvepõhiste tööriistade või teenuste loomist, mis tagab kasutajatele ligipääsu veebilehitsejasse, tavaliselt tellimuse põhjal. Erinevalt traditsioonilisest tarkvarast ei vaja SaaS rakendused allalaadimist ega paigaldamist - kõik toimub veebis.

Tahad avastada startupi sõbralikke võimalusi? Vaata inspiratsiooni saamiseks meie SaaS ideede nimekirja.

Ei. Võid õppida koodimist HTML-i, CSS-i, JavaScripti või raamistikega, nagu Node.js või Django - võid selle vahele jätta ja kasutada koodita platvormi, nagu Hostinger Horizons, kus kirjeldad vaid oma ideed ning lased süsteemil luua reaalajask, töötava SaaS rakenduse.

Inspiratsiooni saamiseks avasta meie lemmikuid mikro SaaS näiteid.

Kulud varieeruvad olenevalt sinu lähenemisviisist. Ise kodeerimine võtab aega, aga on odavam; arendajate palkamine võib olla kulukas. Koodivaba SaaS-i koostaja, näiteks Hostinger Horizonsi kasutamine on eelarvesõbralik, pakkudes taskukohaseid pakette alates 2,99 €/kuus ja võimaldades sul luua, testida ja käivitada SaaS-tooteid ilma suurte eelinvesteeringuteta.

Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe ehitamist alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad nõuda rohkem. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu SaaS-rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsist tõelise aimu saamiseks enne millegi ette võtmist.

Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Veebimajutus, domeen ja SEO optimeerimine on kõik hinnas – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda” ja sinu SaaS avaldatakse.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.

SaaS-rakenduste monetiseerimiseks on võimalik kasutada kuutellimusi, astmelisi premium-pakette, rakendusesiseseid oste või reklaame. Hostinger AI Builder integreerub maksesüsteemidega nagu Stripe, mis lihtsustab arvelduse seadistamist.

Tõhus SaaS turundus hõlmab SEO-d, sotsiaalmeedia kampaaniaid, tasulisi reklaame, e-posti turundust ja koostööd mõjuisikutega. Sihtpubliku ja rakenduse väärtuste määratlemine on võtmetähtsusega.

Uuri lisa meie SaaS-turunduse õpetusest.

Mikro SaaS on kitsale nišile suunatud spetsialiseerunud SaaS-rakendus, mille on sageli loonud ja seda haldab väike meeskond või isegi üksikisik. Neid veebilehti saab kiiremini käivitada ja hõlpsamini hallata.

Kas soovid rohkem teada? Vaata meie mikro SaaS-i juhendit.

Hooldus hõlmab rakenduse regulaarset värskendamist, vigade parandamist, turvalisuse parandamist ja uute funktsioonide lisamist. Hostinger AI Builder lihtsustab seda, koondades värskendused, majutuse ja jälgimise ühte sujuvasse platvormi.

Testimine aitab sul vigu leida ja tagada, et sinu SaaS-rakendus töötab erinevates seadmetes. Saad funktsioone käsitsi testida või kasutada automatiseeritud testimistööriistu. Hostinger Horizons võimaldab sul enne avaldamist liivakasti keskkonnas eelvaadata ja testida.

SaaS-turvalisus hõlmab kasutajaandmete kaitsmist, tugeva autentimise jõustamist, SSL-i rakendamist ja haavatavuste regulaarset jälgimist. Hostinger Horizons hoolitseb oluliste turvafunktsioonide eest koheselt, aidates sul enesekindlalt alustada.

Traditsiooniliselt nõuavad juurutamine ja hostimine serverite seadistamist, keskkondade konfigureerimist ja domeenide haldamist. Hostinger AI Builderiga on see kõik integreeritud – loote ja käivitate ühes kohas, sisaldades hostimist, kohandatud domeene ja SSL-i.

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