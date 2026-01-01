SaaS-rakenduste arendamine on nüüd lihtne
Loo kiiremini ja lihtsamalt Horizonsi koodivaba SaaS-i koostajaga
Kõik-ühes AI-partner
Kõik läheb live'i
Veebimajutus, domeen, e-post ja SEO optimeerimine - kõik hinnas. Ei mingit eraldi kontot ega keerulist seadistust.
Sisseehitatud backend
Sisseehitatud andmebaasid, kasutajakontod ja failisalvestusruum – väliseid tööriistu pole vaja – nii et sinu SaaS toimiks kohe korraliku tootena.
Hakka esimesest päevast tulu teenima
Kõik-ühes AI-partner
Kõik läheb live'i
Veebimajutus, domeen, e-post ja SEO optimeerimine - kõik hinnas. Ei mingit eraldi kontot ega keerulist seadistust.
Sisseehitatud backend
Sisseehitatud andmebaasid, kasutajakontod ja failisalvestusruum – väliseid tööriistu pole vaja – nii et sinu SaaS toimiks kohe korraliku tootena.
Hakka esimesest päevast tulu teenima
SaaS-lahendused, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaja läheb vaid loovust
Hariduslik mikro SaaS
CRM-i veebirakendus
Sotsiaalmeedia postituse generaator
Restorani broneeringute veebirakendus
Mikro SaaS fitnessi jaoks
Taskuhäälingu veebirakendus
Liikmelisuse veebileht
Kuidas luua SaaS-rakendust
Määratle oma idee ja põhifunktsioonid
Vali oma platvorm ja tööriistad
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Eelnevalt valmistatud mallid
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
SaaS-rakenduste arendamise KKK
Mis on SaaS-rakenduste arendus?
SaaS (tarkvara või teenus) rakenduse arendus hõlmab pilvepõhiste tööriistade või teenuste loomist, mis tagab kasutajatele ligipääsu veebilehitsejasse, tavaliselt tellimuse põhjal. Erinevalt traditsioonilisest tarkvarast ei vaja SaaS rakendused allalaadimist ega paigaldamist - kõik toimub veebis.
Tahad avastada startupi sõbralikke võimalusi? Vaata inspiratsiooni saamiseks meie SaaS ideede nimekirja.
Kas pean SaaS rakenduse koostamiseks kodeerida oskama?
Ei. Võid õppida koodimist HTML-i, CSS-i, JavaScripti või raamistikega, nagu Node.js või Django - võid selle vahele jätta ja kasutada koodita platvormi, nagu Hostinger Horizons, kus kirjeldad vaid oma ideed ning lased süsteemil luua reaalajask, töötava SaaS rakenduse.
Inspiratsiooni saamiseks avasta meie lemmikuid mikro SaaS näiteid.
Kui palju maksab SaaS-rakenduse loomine?
Kulud varieeruvad olenevalt sinu lähenemisviisist. Ise kodeerimine võtab aega, aga on odavam; arendajate palkamine võib olla kulukas. Koodivaba SaaS-i koostaja, näiteks Hostinger Horizonsi kasutamine on eelarvesõbralik, pakkudes taskukohaseid pakette alates 2,99 €/kuus ja võimaldades sul luua, testida ja käivitada SaaS-tooteid ilma suurte eelinvesteeringuteta.
Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe ehitamist alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad nõuda rohkem. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu SaaS-rakenduse kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsist tõelise aimu saamiseks enne millegi ette võtmist.
Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Veebimajutus, domeen ja SEO optimeerimine on kõik hinnas – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda” ja sinu SaaS avaldatakse.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.
Kuidas SaaS rakendust monetiseerida?
SaaS-rakenduste monetiseerimiseks on võimalik kasutada kuutellimusi, astmelisi premium-pakette, rakendusesiseseid oste või reklaame. Hostinger AI Builder integreerub maksesüsteemidega nagu Stripe, mis lihtsustab arvelduse seadistamist.
Kuidas SaaS rakendust turundada?
Tõhus SaaS turundus hõlmab SEO-d, sotsiaalmeedia kampaaniaid, tasulisi reklaame, e-posti turundust ja koostööd mõjuisikutega. Sihtpubliku ja rakenduse väärtuste määratlemine on võtmetähtsusega.
Uuri lisa meie SaaS-turunduse õpetusest.
Mis vahet on SaaS-il ja mikro SaaS-il?
Mikro SaaS on kitsale nišile suunatud spetsialiseerunud SaaS-rakendus, mille on sageli loonud ja seda haldab väike meeskond või isegi üksikisik. Neid veebilehti saab kiiremini käivitada ja hõlpsamini hallata.
Kas soovid rohkem teada? Vaata meie mikro SaaS-i juhendit.
Kuidas SaaS rakendust hallata?
Hooldus hõlmab rakenduse regulaarset värskendamist, vigade parandamist, turvalisuse parandamist ja uute funktsioonide lisamist. Hostinger AI Builder lihtsustab seda, koondades värskendused, majutuse ja jälgimise ühte sujuvasse platvormi.
Kuidas SaaS rakendust testida?
Testimine aitab sul vigu leida ja tagada, et sinu SaaS-rakendus töötab erinevates seadmetes. Saad funktsioone käsitsi testida või kasutada automatiseeritud testimistööriistu. Hostinger Horizons võimaldab sul enne avaldamist liivakasti keskkonnas eelvaadata ja testida.
Kuidas SaaS rakendust turvaliseks muuta?
SaaS-turvalisus hõlmab kasutajaandmete kaitsmist, tugeva autentimise jõustamist, SSL-i rakendamist ja haavatavuste regulaarset jälgimist. Hostinger Horizons hoolitseb oluliste turvafunktsioonide eest koheselt, aidates sul enesekindlalt alustada.
Kuidas SaaS rakendust juurutada ja majutada?
Traditsiooniliselt nõuavad juurutamine ja hostimine serverite seadistamist, keskkondade konfigureerimist ja domeenide haldamist. Hostinger AI Builderiga on see kõik integreeritud – loote ja käivitate ühes kohas, sisaldades hostimist, kohandatud domeene ja SSL-i.