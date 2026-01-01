MVP arendamine on AI abil lihtne

Muuda oma idee kiiresti toimivaks tooteks. Pole vaja kodeerimist ega arendajaid.
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Krediitkaarti pole vaja

MVP arendamine on AI abil lihtne

Koosta, testi ja skaleeri - riskivabalt

Kõik mida vajad idee valideerimiseks, kiirelt turule saamiseks ja enesekindlalt skaleerimiseks.

Ideest töötava MVP-ni minutitega

Iga head ideed ei saa rahastada - aga sa ei tea, kuni ei testi. Muuda idee funktsionaalseks MVP-ks minutitega lihtsalt AI-ga vesteldes, ei mingid kodeerimist ega arendajaid.
Ideest töötava MVP-ni minutitega

Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini

Liigu reaalaega ühe klõpsuga - veebimajutus, domeen, äri e-post on hinna sees. Ei mingeid kolmanda osapoole tööriistu, ei mingeid viivitusi.

Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini

Loodud sinuga kasvama

Andmebaasid, kasutajakontod ja faili salvestusruum luuakse esimesest päevast - kui oled valmis skaleerima, on kõik vajalik juba olemas.

Loodud sinuga kasvama

Murdosa hinnast

Traditsioonilise MVP arendus maksab tuhandeid. AI Builderiga katab üks lihtne tellimus kõik – nii saate oma ideed testida ilma finantsriskita.
Murdosa hinnast

Ideest töötava MVP-ni minutitega

Iga head ideed ei saa rahastada - aga sa ei tea, kuni ei testi. Muuda idee funktsionaalseks MVP-ks minutitega lihtsalt AI-ga vesteldes, ei mingid kodeerimist ega arendajaid.
Ideest töötava MVP-ni minutitega

Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini

Liigu reaalaega ühe klõpsuga - veebimajutus, domeen, äri e-post on hinna sees. Ei mingeid kolmanda osapoole tööriistu, ei mingeid viivitusi.

Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini

Loodud sinuga kasvama

Andmebaasid, kasutajakontod ja faili salvestusruum luuakse esimesest päevast - kui oled valmis skaleerima, on kõik vajalik juba olemas.

Loodud sinuga kasvama

Murdosa hinnast

Traditsioonilise MVP arendus maksab tuhandeid. AI Builderiga katab üks lihtne tellimus kõik – nii saate oma ideed testida ilma finantsriskita.
Murdosa hinnast

Sinu idee on vaid ühe prompti kaugusel.

Avasta mõned MVP-d, mida saad Hostinger Horizonsiga luua – valiideeri oma idee päris kasutajatega enne täieliku arenduse alustamist.
Koosta, testi ja skaleeri - riskivabalt

SaaS toote MVP

Alates arvegeneraatoritest ja projektijälgijatest kuni broneerimisplatvormide ja niši-CRM-ideni – ehita töötav versioon, millel on juba sisse ehitatud kasutaja sisselogimised ja Stripe'i maksed. Käivita päevadega, mitte kuudega.
Kujuta ette Uberit X-i jaoks – puhastusteenuse broneerimise rakendus, vabakutseliste turg, koerte jalutamise platvorm. Loo lihtsustatud versioon reaalsete broneerimisvoogudega ja testi seda tegelike kasutajatega enne skaleerimist.
Heakskiidu töövoogud, aruandluse armatuurlauad, kohandatud jälgijad ja palju muud – loo lihtsustatud versioon kasutaja sisselogimiste ja integreeritud andmebaasiga ning testi seda oma meeskonnaga enne täielikku arendusse investeerimist.
Toidulisandite bränd, digitaalsete allalaadimiste pood, niširõivaste sari – loo lihtne e-pood Veebipoe integratsiooniga ja testi, kas sinu turg tegelikult ostab, enne kui laoseisu soetad.

Kuidas arendada minimaalselt elujõulist toodet

01

Kirjelda oma ideed

Räägi AI-le, mida sinu MVP peab tegema – põhiprobleem, mida see lahendab, põhifunktsioonid ja kellele see on mõeldud. Vaata seda mõne minutiga ellu ärkamas.
02

Käivita ühe klõpsuga

Ühenda maksed, sisselogimised ja palju muud – seejärel käivita ühe klõpsuga. Majutus, domeen ja SEO – kõik on kaasas. Ei mingit tehnilist seadistust ega viivitusi.
03

Testi ja täiusta

Jaga oma MVP-d päris kasutajatega, kogu tagasisidet ja täiusta õpitu põhjal. Jätka itereerimist, kuni oled oma põhilised eeldused valideerinud.

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Avasta põhjalikke õpetusi, juhendeid ja samm-sammulisi juhiseid, mis aitavad sul algajast AI-professionaaliks saada. Hangi kõik, mida vajad oma esimese AI-projekti loomiseks, ja palju muud.
Alustamisjuhend

Alustamisjuhend

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Täiusta oma prompte

Täiusta oma prompte

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Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

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Prototüübid

SaaS-rakendused

Sisemised äritööriistad

Kohandatud AI-tööriistad

Kohandatud CRM-id

Broneerimisrakendused

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma MVP käivitama?

Alusta tasuta

Krediitkaarti pole vaja

MVP arenduse KKK

MVP arendus on minimaalse elujõulisusega toote loomise protsess – sinu idee lihtsustatud versioon, millel on just parasjagu funktsioone, et seda päris kasutajate peal testida. Nii saad enne liiga suure rahasumma investeerimist välja selgitada, kas see lahendab kasutajate probleeme reaalses maailmas. Lisateavet leiad meie MVP juhendist.

Ei. Hostinger Horizonsiga saad luua täisfunktsionaalse MVP lihtsate juhiste abil – kodeerimist ega tehnilist tausta pole vaja. Niikaua kui suudad selgitada probleemi, mida soovid oma tootega lahendada, saad selle Horizonsiga koheselt luua.

Horizons kasutab sinu küsimuste põhjal koodi, kujunduse ja sisu genereerimiseks täiustatud AI-mudeleid. See koondab kõik selle toimivaks veebirakenduseks, et saaksid ideest minutitega MVP-ni jõuda.

Kasutage oma idee kiireks ja taskukohaseks valideerimiseks koodita MVP-koostajat. Kui olete tõestanud, et nõudlus on olemas ja suudate õigustada ulatuslikku kohandamist, on arendajate palkamine üks võimalus. AI Builderi abil saate oma ideed kiiresti testida ja arendada ilma rahaliste või ajaliste piiranguteta – ja kui olete valmis arendajaid kaasama, saate eksportida kogu koodi ja selle otse edasi anda. Pole vaja nullist alustada.

Traditsiooniline MVP arendus võib maksta tuhandeid dollareid ja hõlmata nädalatepikkust tööd. Horizonsiga saad alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada.

Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu MVP kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsist tegeliku aimu saamiseks enne millegi ette võtmist. Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Majutus, domeen ja SEO optimeerimine on kõik hinnas – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu MVP avaldatakse.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.

Üldse mitte. AI Builder kasutab loomiseks vestluspõhist lähenemist – seda nimetatakse sageli ka vibe-kodeerimiseks. Kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid luua, ja tehisintellekt äratab selle reaalajas ellu. Kas soovid lisada funktsiooni? Küsi lihtsalt. Kas pead muutma kasutajavoogu? Kirjelda seda. Kui kontseptsioon on sinu jaoks uus, juhatab meie vibe-kodeerimise juhend sind läbi kõige vajaliku.

Jah. Saad integreerida maksevahendeid, näiteks Stripe, et müüa tellimusi, võtta teenuste eest tasu või pakkuda ühekordseid oste otse oma MVP-st.

Enne turuletoomist saad oma MVP-d eelvaadata ja kasutajatega jagada, tagasisidet koguda ja seda täiustada. Varajane testimine aitab sul nõudluse kinnitada ja toodet enne laiendamist täiustada.

Horizons sisaldab veebimajutust. Kui sinu MVP on valmis, saad selle ühe klõpsuga avaldada, lisaks kiire ja turvaline majutusplatvorm ning kohandatud domeeninimi.

Enne turuletoomist saad oma MVP-d eelvaadata ja kasutajatega jagada, tagasisidet koguda ja seda täiustada. Varajane testimine aitab sul nõudluse kinnitada ja toodet enne laiendamist täiustada.

Horizons sisaldab veebimajutust. Kui sinu MVP on valmis, saad selle ühe klõpsuga avaldada, lisaks kiire ja turvaline majutusplatvorm ning kohandatud domeeninimi.

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