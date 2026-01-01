MVP arendamine on AI abil lihtne
Koosta, testi ja skaleeri - riskivabalt
Ideest töötava MVP-ni minutitega
Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini
Liigu reaalaega ühe klõpsuga - veebimajutus, domeen, äri e-post on hinna sees. Ei mingeid kolmanda osapoole tööriistu, ei mingeid viivitusi.
Loodud sinuga kasvama
Andmebaasid, kasutajakontod ja faili salvestusruum luuakse esimesest päevast - kui oled valmis skaleerima, on kõik vajalik juba olemas.
Murdosa hinnast
Ideest töötava MVP-ni minutitega
Käivita kiirelt, skaleeri veelgi kiiremini
Liigu reaalaega ühe klõpsuga - veebimajutus, domeen, äri e-post on hinna sees. Ei mingeid kolmanda osapoole tööriistu, ei mingeid viivitusi.
Loodud sinuga kasvama
Andmebaasid, kasutajakontod ja faili salvestusruum luuakse esimesest päevast - kui oled valmis skaleerima, on kõik vajalik juba olemas.
Murdosa hinnast
Sinu idee on vaid ühe prompti kaugusel.
SaaS toote MVP
Nõudmisel teenuse MVP
Sisemine tööriist MVP
Niši e-kaubanduse MVP
Kuidas arendada minimaalselt elujõulist toodet
Kirjelda oma ideed
Käivita ühe klõpsuga
Testi ja täiusta
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
MVP arenduse KKK
Mis on MVP arendus?
MVP arendus on minimaalse elujõulisusega toote loomise protsess – sinu idee lihtsustatud versioon, millel on just parasjagu funktsioone, et seda päris kasutajate peal testida. Nii saad enne liiga suure rahasumma investeerimist välja selgitada, kas see lahendab kasutajate probleeme reaalses maailmas. Lisateavet leiad meie MVP juhendist.
Kas pean MVP koostamiseks kodeerida oskama?
Ei. Hostinger Horizonsiga saad luua täisfunktsionaalse MVP lihtsate juhiste abil – kodeerimist ega tehnilist tausta pole vaja. Niikaua kui suudad selgitada probleemi, mida soovid oma tootega lahendada, saad selle Horizonsiga koheselt luua.
Kuidas AI Hostinger Horizonsis tegelikult MVP koostab?
Horizons kasutab sinu küsimuste põhjal koodi, kujunduse ja sisu genereerimiseks täiustatud AI-mudeleid. See koondab kõik selle toimivaks veebirakenduseks, et saaksid ideest minutitega MVP-ni jõuda.
Millal valida koodita MVP koostaja, millal arendaja palkama?
Kasutage oma idee kiireks ja taskukohaseks valideerimiseks koodita MVP-koostajat. Kui olete tõestanud, et nõudlus on olemas ja suudate õigustada ulatuslikku kohandamist, on arendajate palkamine üks võimalus. AI Builderi abil saate oma ideed kiiresti testida ja arendada ilma rahaliste või ajaliste piiranguteta – ja kui olete valmis arendajaid kaasama, saate eksportida kogu koodi ja selle otse edasi anda. Pole vaja nullist alustada.
Millised on MVP arenduskulud?
Traditsiooniline MVP arendus võib maksta tuhandeid dollareid ja hõlmata nädalatepikkust tööd. Horizonsiga saad alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada.
Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad versioonid võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu MVP kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsist tegeliku aimu saamiseks enne millegi ette võtmist. Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistest pakettidest. Majutus, domeen ja SEO optimeerimine on kõik hinnas – klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu MVP avaldatakse.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.
Milliseid tööriistu vajan minimaalselt elujõulise toote loomiseks?
Üldse mitte. AI Builder kasutab loomiseks vestluspõhist lähenemist – seda nimetatakse sageli ka vibe-kodeerimiseks. Kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid luua, ja tehisintellekt äratab selle reaalajas ellu. Kas soovid lisada funktsiooni? Küsi lihtsalt. Kas pead muutma kasutajavoogu? Kirjelda seda. Kui kontseptsioon on sinu jaoks uus, juhatab meie vibe-kodeerimise juhend sind läbi kõige vajaliku.
Kuidas MVP-d monetiseerida?
Jah. Saad integreerida maksevahendeid, näiteks Stripe, et müüa tellimusi, võtta teenuste eest tasu või pakkuda ühekordseid oste otse oma MVP-st.
Kuidas MVP-d testida?
Enne turuletoomist saad oma MVP-d eelvaadata ja kasutajatega jagada, tagasisidet koguda ja seda täiustada. Varajane testimine aitab sul nõudluse kinnitada ja toodet enne laiendamist täiustada.
Kuidas veebirakendust majutada?
Horizons sisaldab veebimajutust. Kui sinu MVP on valmis, saad selle ühe klõpsuga avaldada, lisaks kiire ja turvaline majutusplatvorm ning kohandatud domeeninimi.
Kuidas MVP-d testida?
Enne turuletoomist saad oma MVP-d eelvaadata ja kasutajatega jagada, tagasisidet koguda ja seda täiustada. Varajane testimine aitab sul nõudluse kinnitada ja toodet enne laiendamist täiustada.
Kuidas veebirakendust majutada?
Horizons sisaldab veebimajutust. Kui sinu MVP on valmis, saad selle ühe klõpsuga avaldada, lisaks kiire ja turvaline majutusplatvorm ning kohandatud domeeninimi.