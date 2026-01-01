Liitu kogukonnaga ja ehita koos targemalt
Õpi tegutsedes
Ole sammu võrra ees
Loo, jaga, loo sidemeid
Tutvu meie kogukonna tšempionitega
Adam
AI Builderi ekspert ja peamine näpunäidete, nippide ja teadmiste allikas kogukonna võimestamiseks.
Guilherme
Loob hõlpsasti jälgitavaid õpetusi, eriti portugali keeles, aidates muuta Horizonsi lihtsaks ja ligipääsetavaks.
AschiLaci
Kombineerib praktilise kogemuse Horizonsi ja Hostingeri proaktiivse probleemide aruandlusega, aidates tooteid iga päev täiustada reaalse kasutuse ja detailse tagasiside kaudu.
Luis De Jesus Figueroa
Tuntud selgete ja samm-sammuliste vastustega nii inglise kui ka hispaania keeles – muutes abi kõigile kättesaadavaks.