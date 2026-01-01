Ehita kohandatud CRM, mis töötab sinu ettevõtte jaoks.
CRM, mis on ehitatud sinu töövoo ümber, mitte vastupidi
Loo sinu vajadustele kohandatud CRM
Professionaalne infrastruktuur
Sisseehitatud AI
Sinu andmed, täielikult sinu omad
Kohandatud CRMid, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaid prompt
Müügikanali CRM
Kliendisuhete juht
CRM kasutajatugi
WhatsApp CRM
Kinnisvara CRM
Kuidas luua AI-ga kohandatud CRM
Kirjelda oma ideed
Kohanda ja testi
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Eelnevalt valmistatud mallid
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Kohandatud CRM KKK
Mis on kohandatud CRM?
Kohandatud CRM (kliendisuhete haldur) on tööriist, mis on loodud spetsiaalselt teie ettevõtte toimimise viisi järgi – teie müügikanali etapid, kontaktväljad, järeltegevus. Erinevalt tavalistest CRM-idest nagu HubSpot või Salesforce, mis on täis funktsioone, mida te ei pruugi kunagi kasutada, annab kohandatud CRM teile täpselt selle, mida vajate, ja mitte midagi ebavajalikku. AI Builderi abil saate selle luua, kirjeldades lihtsalt oma ettevõtte toimimist – pole vaja kodeerimist ega tehnilisi teadmisi.
Miks peaksin ehitama oma CRM-i selle asemel, et kasutada olemasolevat?
Standard-CRM-id sobivad paljudele ettevõtetele hästi, kuid nendega kaasnevad kompromissid – kuutasud, mis kasvavad koos sinu meeskonnaga, funktsioonid, mis on lukustatud kõrgemate tasemete taha, ja töövood, mis ei sobi päriselt sinu tööviisiga. Oma CRM-i loomine Horizoni abil tähendab, et saad täpselt selle tööriista, mida sinu ettevõte vajab, ilma platvormipiiranguteta, ilma ootamatute hinnatõusudeta ja ilma, et peaksid oma protsesse kohandama kellegi teise tarkvarale vastavaks.
Milliseid CRM-e saan Horizonsiga luua?
Horizons saab luua kohandatud CRM-i praktiliselt igale ettevõttele või tööstusharule – siin on mõned populaarsemad:
- CRM müügimeeskondadele – halda müügivihjeid, jälgi tehinguid ja hoia oma müügitoru liikumas.
- CRM mittetulundusühingutele – jälgi annetajaid, halda suhteid ja jälgi rahakogumise edenemist.
- CRM advokaadibüroodele – halda kliendijuhtumeid, jälgi suhtlust ja püsi tähtaegadega kursis.
- CRM värbamiseks – jälgi kandidaate, halda värbamistorusid ja sujuvamaks oma värbamisprotsessi.
- CRM kindlustusagentidele – halda poliise, jälgi uuendamisi ja arenda kliendisuhteid.
- CRM finantsnõustajatele – jälgi kliendiportfelle, jälgi suhtlusi ja halda järeltegevusi.
- CRM konsultantidele – halda kliendiprojekte, jälgi arveldatavat aega ja püsi tulemustega kursis.
Kas sa ei näe oma valdkonda? Kui sa suudad kirjeldada, kuidas sinu ettevõte haldab kliendisuhteid, saab Horizons selle ümber CRM-i ehitada. Praktilise näite saamiseks sellest, mis on võimalik, vaata meie juhendit CRM-i loomise kohta müügi jaoks – sama lähenemist saab kohandada igale ettevõtte tüübile.
Kas mul on vaja kodeerimis- või tehnilisi teadmisi kohandatud CRM-i loomiseks?
Mitte ühtegi. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel – seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad, kuidas su ettevõte töötab ja AI ehitab selle ümber CRM-i reaalajas. Tahad lisada uut müügitoru etappi? Lihtsalt küsi. Vajad kohandatud kontaktivälja? Kirjelda seda. Tahad muuta paigutust? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega valmis.
Kui oled selle kontseptsiooniga uus, siis meie vibe koodimise juhend tutvustab sulle kõike, mida alustamiseks teadma pead.
Kas minu meeskond saab CRM-i koos kasutada?
Jah – Horizonsiga on kaasas integreeritud taustaprogramm, mis sisaldab sisseehitatud kasutajakontosid ja juurdepääsukontrolli. Sa saad täpselt otsustada, kes saab sisse logida, mida nad näevad ja mida nad teha saavad – ilma et peaksid seadistama väliseid süsteeme või andmebaase.
Mis siis, kui pean muudatusi tegema oma äri kasvades?
CRM-i värskendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt minge tagasi oma projekti juurde, avage see ja jätkake AI Builderiga vestlemist – kirjeldage, mida soovite muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa Vibe'i kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.
Ja kui teil on tehniline taust või soovite edasi liikuda, annab AI Builder teile koodile täieliku juurdepääsu – nii et saate seda nii kaugele viia kui vaja.
Kust ma alustan Horizonsi kohandatud CRM-i ehitajaga?
Siinsamas – klõpsa lihtsalt nupul „Alusta tasuta“. Krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 tehisintellekti krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu CRM-i kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja AI Builderiga päris tuttavaks saamiseks enne millegi ette võtmist.
Tasub teada: tehisintellekti krediite kasutatakse ka mis tahes tehisintellekti funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks sinu CRM-is, aga ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.
Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistele pakettidele. Majutus ja domeen on juba kaasas, seega pole vaja midagi muud seadistada – klõpsa lihtsalt nupul „Avalda“ ja sinu CRM läheb avalikuks.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust armatuurlaual jälgida.