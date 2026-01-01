Siinsamas – klõpsa lihtsalt nupul „Alusta tasuta“. Krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 tehisintellekti krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu CRM-i kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja AI Builderiga päris tuttavaks saamiseks enne millegi ette võtmist.



Tasub teada: tehisintellekti krediite kasutatakse ka mis tahes tehisintellekti funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks sinu CRM-is, aga ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.



Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistele pakettidele. Majutus ja domeen on juba kaasas, seega pole vaja midagi muud seadistada – klõpsa lihtsalt nupul „Avalda“ ja sinu CRM läheb avalikuks.



Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust armatuurlaual jälgida.