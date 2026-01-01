Ehita kohandatud CRM, mis töötab sinu ettevõtte jaoks.

Loo CRM-rakendusi, mis on kohandatud sinu vajadustele, lihtsalt AI-ga vesteldes. Jälgi müügivihjeid, halda kontakte ja sõlmi rohkem tehinguid – kõik ühes kohas, tehnilist seadistust pole vaja.
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Ehita kohandatud CRM, mis töötab sinu ettevõtte jaoks.

CRM, mis on ehitatud sinu töövoo ümber, mitte vastupidi

Kõik vajalik kohandatud CRM-i loomiseks, käivitamiseks ja haldamiseks – ühes kohas.

Loo sinu vajadustele kohandatud CRM

Kirjeldage, kuidas teie ettevõte töötab, ja AI Builder loob CRM-i, mis sobib täpselt teie töövoogudega – teie müügikanali, siltide ja järelkontrolli rütmiga. IT-meeskonda pole vaja.

Professionaalne infrastruktuur

Professionaalne majutus, kohandatud domeen ja äri e-post ühes kohas – kõik vajalik, et publik sind usaldaks.

Sisseehitatud AI

Loo vastuseid sekunditega, juuruta ööpäevaringne klienditoe vestlusrobot ja hoia oma äri käigus isegi siis, kui sa magad.

Sinu andmed, täielikult sinu omad

Erinevalt tavalistest CRM-süsteemidest, mis seovad teid oma platvormiga, annab AI Builderi loodud CRM teile täieliku omandiõiguse – kaitstes teid hinnatõusude, funktsioonide muudatuste ja platvormiga seotuse eest.
CRM, mis on ehitatud sinu töövoo ümber, mitte vastupidi

Kohandatud CRMid, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaid prompt

Alates lihtsatest kontaktihalduritest kuni täielikult kohandatud müügitorudeni – uuri populaarseid CRM-i näiteid või sukeldu otse valmis promptiga ja alusta loomist sekunditega.
Kohandatud CRMid, mida saad koostada – ei mingit koodi, vaid prompt

Müügikanali CRM

Halda müügivihjeid ja tehinguid ühes kohas, aidates sul oma tulusid kasvatada ilma CRM-litsentsita.Alusta koostamist
Hoia kogu oma kliendiinfo, suhtlusajalugu ja olulised kuupäevad ühes kohas – nii et iga suhtlus tunduks isiklik ja miski ei jääks kahe silma vahele.Alusta koostamist
Aita oma tugimeeskonnal olla kursis iga kliendipäringuga – halda pileteid, määra agente, jälgi vastamisaegu ja lahenda probleeme kiiremini.Alusta koostamist
Loo oma WhatsAppi äri jaoks kohandatud CRM – halda müügivihjeid, jälgi vestlusi ja sõlmi tehinguid kiiremini.Alusta koostamist
Aita agentidel hallata müügivihjeid, jälgida kinnisvara vaatamisi ja sõlmida tehinguid kiiremini.Alusta koostamist

Kuidas luua AI-ga kohandatud CRM

01

Kirjelda oma ideed

Kirjelda, kuidas sinu ettevõte töötab, ja AI loob selle ümber CRM-i, või alusta kohe ühe meie disainerite loodud malliga. Kodeerimist pole vaja.
02

Kohanda ja testi

Tee oma CRM tõeliselt enda omaks. Lihtsalt vestle AI-ga, et kohandada töövoogusid, äriloogikat, kasutajarolle ja õigusi – seejärel eelvaata seda otse enne avaldamist.
03

Avalda ühe klõpsuga

Avalda ja sinu kohandatud CRM on aktiivne – sinu meeskond saab kohe hakata müügivihjeid haldama ja tehinguid sõlmima, tehnilist seadistamist pole vaja.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.

Eelnevalt valmistatud mallid

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Alustamisjuhend

Alustamisjuhend

Õpetus
Video
Täiusta prompte

Täiusta prompte

Õpetus
Video
Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

Õpetus
Video

Vaata, mida veel Horizons sinu ettevõttele luua saab

WhatsApp CRM

Sisemised tööriistad

Ettevõtte tutvustus

Ecommerce rakendused ja poed

Kohandatud broneerimisleht ja rakendus

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

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Kohandatud CRM KKK

Kohandatud CRM (kliendisuhete haldur) on tööriist, mis on loodud spetsiaalselt teie ettevõtte toimimise viisi järgi – teie müügikanali etapid, kontaktväljad, järeltegevus. Erinevalt tavalistest CRM-idest nagu HubSpot või Salesforce, mis on täis funktsioone, mida te ei pruugi kunagi kasutada, annab kohandatud CRM teile täpselt selle, mida vajate, ja mitte midagi ebavajalikku. AI Builderi abil saate selle luua, kirjeldades lihtsalt oma ettevõtte toimimist – pole vaja kodeerimist ega tehnilisi teadmisi.

Standard-CRM-id sobivad paljudele ettevõtetele hästi, kuid nendega kaasnevad kompromissid – kuutasud, mis kasvavad koos sinu meeskonnaga, funktsioonid, mis on lukustatud kõrgemate tasemete taha, ja töövood, mis ei sobi päriselt sinu tööviisiga. Oma CRM-i loomine Horizoni abil tähendab, et saad täpselt selle tööriista, mida sinu ettevõte vajab, ilma platvormipiiranguteta, ilma ootamatute hinnatõusudeta ja ilma, et peaksid oma protsesse kohandama kellegi teise tarkvarale vastavaks.

Horizons saab luua kohandatud CRM-i praktiliselt igale ettevõttele või tööstusharule – siin on mõned populaarsemad:

  • CRM müügimeeskondadele – halda müügivihjeid, jälgi tehinguid ja hoia oma müügitoru liikumas.
  • CRM mittetulundusühingutele – jälgi annetajaid, halda suhteid ja jälgi rahakogumise edenemist.
  • CRM advokaadibüroodele – halda kliendijuhtumeid, jälgi suhtlust ja püsi tähtaegadega kursis.
  • CRM värbamiseks – jälgi kandidaate, halda värbamistorusid ja sujuvamaks oma värbamisprotsessi.
  • CRM kindlustusagentidele – halda poliise, jälgi uuendamisi ja arenda kliendisuhteid.
  • CRM finantsnõustajatele – jälgi kliendiportfelle, jälgi suhtlusi ja halda järeltegevusi.
  • CRM konsultantidele – halda kliendiprojekte, jälgi arveldatavat aega ja püsi tulemustega kursis.

Kas sa ei näe oma valdkonda? Kui sa suudad kirjeldada, kuidas sinu ettevõte haldab kliendisuhteid, saab Horizons selle ümber CRM-i ehitada. Praktilise näite saamiseks sellest, mis on võimalik, vaata meie juhendit CRM-i loomise kohta müügi jaoks – sama lähenemist saab kohandada igale ettevõtte tüübile.

Mitte ühtegi. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel – seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad, kuidas su ettevõte töötab ja AI ehitab selle ümber CRM-i reaalajas. Tahad lisada uut müügitoru etappi? Lihtsalt küsi. Vajad kohandatud kontaktivälja? Kirjelda seda. Tahad muuta paigutust? Ütle Horizonsile ja see on sekunditega valmis.

Kui oled selle kontseptsiooniga uus, siis meie vibe koodimise juhend tutvustab sulle kõike, mida alustamiseks teadma pead.

Jah – Horizonsiga on kaasas integreeritud taustaprogramm, mis sisaldab sisseehitatud kasutajakontosid ja juurdepääsukontrolli. Sa saad täpselt otsustada, kes saab sisse logida, mida nad näevad ja mida nad teha saavad – ilma et peaksid seadistama väliseid süsteeme või andmebaase.

CRM-i värskendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt minge tagasi oma projekti juurde, avage see ja jätkake AI Builderiga vestlemist – kirjeldage, mida soovite muuta, ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa Vibe'i kodeerimise kogemusest, arendajat pole vaja.

Ja kui teil on tehniline taust või soovite edasi liikuda, annab AI Builder teile koodile täieliku juurdepääsu – nii et saate seda nii kaugele viia kui vaja.

Siinsamas – klõpsa lihtsalt nupul „Alusta tasuta“. Krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 tehisintellekti krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab sinu CRM-i kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja AI Builderiga päris tuttavaks saamiseks enne millegi ette võtmist.

Tasub teada: tehisintellekti krediite kasutatakse ka mis tahes tehisintellekti funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks sinu CRM-is, aga ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.

Kui oled avaldamiseks valmis, lülitu lihtsalt ühele meie tasulistele pakettidele. Majutus ja domeen on juba kaasas, seega pole vaja midagi muud seadistada – klõpsa lihtsalt nupul „Avalda“ ja sinu CRM läheb avalikuks.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust armatuurlaual jälgida.

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