Müü veebis poega, mis on loodud sinu järgi.

Loo pood või täielikult kohandatud Eommerce rakendus lihtsalt AI-ga vesteldes. Halda tooteid, tellimusi, makseid ja muud – kõik ühes kohas.
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Müü veebis poega, mis on loodud sinu järgi.

Kõik vajalik veebis müümiseks ja laiendamiseks

Saa kõik, mida vajad, et müüa füüsilisi ja digitaalseid tooteid, kinkekaarte või pidada tellimuspõhise trükiteenuse äri.
Müü digitaalseid tooteid

Müü digitaalseid tooteid

Loo oma veebipood ja tootelehed lihtsalt AI-ga vesteldes või mallide abil.
Müü digitaalseid tooteid

Kõik kasvu turgutamiseks

Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistus turundus- ja maksevahenditele: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Kõik kasvu turgutamiseks

0% tehingutasud

Jäta teenitud summa endale. Aktsepteeri enam kui 100 makseviisi ilma lisatasudeta.

0% tehingutasud

Automaatne e-posti kohaletoimetamine

Sinu digitaalsed tooted (e-raamatud, muusika, kunst) toimetatakse klientidele koheselt, ilma et peaksid sõrmegi liigutama.
Automaatne e-posti kohaletoimetamine

Müü digitaalseid tooteid

Loo oma veebipood ja tootelehed lihtsalt AI-ga vesteldes või mallide abil.
Müü digitaalseid tooteid

Kõik kasvu turgutamiseks

Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistus turundus- ja maksevahenditele: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Kõik kasvu turgutamiseks

0% tehingutasud

Jäta teenitud summa endale. Aktsepteeri enam kui 100 makseviisi ilma lisatasudeta.

0% tehingutasud

Automaatne e-posti kohaletoimetamine

Sinu digitaalsed tooted (e-raamatud, muusika, kunst) toimetatakse klientidele koheselt, ilma et peaksid sõrmegi liigutama.
Automaatne e-posti kohaletoimetamine

Sinu Ecommerce idee, valmis ehitamiseks

Alates veebipoodidest kuni müügi halduspaneelideni ja kaugemalegi – tutvu populaarsete näidetega, et ideid saada, või hüppa otse sisse valmis promptiga ja alusta loomist sekunditega.
Kohandatud veebipood

Kohandatud veebipood

Loo pood, mis näeb välja ja töötab täpselt nii, nagu sina soovid – esitle oma tooteid, halda tellimusi ja hakka veebis müüma, ilma et peaksid puudutama ühtegi koodirida.Alusta koostamist
Loo piiratud ligipääsuga platvorm, kus liikmed maksavad eksklusiivsele sisule, kursustele või kogukonnale ligipääsu eest – määra oma hinnakujundus, halda tellimusi ja kasvata oma korduvat tulu.Alusta koostamist
Loo nutikas vestlusrobot, mis vastab ostjate küsimustele ööpäevaringselt, juhendab kliente või automatiseerib tavalisi ülesandeid.Alusta koostamist
Lase kasutajatel hõlpsalt jälgida laoseisu, jälgida tarneid ja vältida puudusi – kõik lihtsa ja intuitiivse halduspaneeli kaudu.Alusta koostamist
Hoia oma kliente kursis bränditud tellimuse jälgimise kogemusega, mis loob usaldust ostust kohaletoimetamiseni.Alusta koostamist
Muuda oma müügiandmed selgeteks, tegutsemist võimaldavateks teadmisteks, et sa teaksid alati, mis töötab ja kuhu edasi areneda.Alusta koostamist

Kuidas alustada internetis müümist AI-ga

01

Kirjelda oma ideed või vali mall

Kirjelda veebipoodi või Ecommerce rakendust, mis sul mõttes on, ja vaata seda ellu ärkamas – või vali mall, et alustada veelgi kiiremini.
02

Kohanda ja testi

Viimistle oma disaini, loo tootelehti ühe pildi põhjal ning ühenda maksed ja tarned – kõik ühest halduspaneelist. Eelvaata seda otse enne avaldamist.
03

Avalda ühe klõpsuga

Ühe klõpsuga on sinu pood töövalmis ja valmis tellimusi vastu võtma – ilma tehnilise seadistuseta, kolmandate osapoolte ühendusteta ega ootamiseta.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Kontseptsioonist kassasse minutitega

Vaata, kuidas oma poodi minutitega luua, kohandada ja käivitada – AI-valmistatud toodetest makseteni.

Vaata, kuidas Horizons aitab ettevõtet üles ehitada

Äriesitluse lehed ja rakendused

Broneerimisveebilehed ja -rakendused

Kohandatud CRMid

Sisemised äritööriistad

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma veebipoe või e-poe rakenduse käima lükkama?

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Krediitkaarti pole vaja

AI Builderi vibe-koodi veebipoe KKK

Horizons e-kaubandus on loodud selleks, et muuta veebis müümine kõigile kättesaadavaks. Horizons AI loob sinu poe või kohandatud e-kaubanduse veebirakenduse lihtsa vestlusliidese kaudu, samas kui Hostingeri natiivne e-kaubanduse lahendus hoolitseb toodete, maksete, tellimuste ja kohaletoimetamise eest – kõik töötab koheselt koos.

Ei mingit kodeerimist, ei mingit tehnilist seadistust, ei mingeid eraldi tööriistu, millega žongleerida. Kõik, mida vajad veebis müümiseks, on valmis siis, kui sina oled.

Saad müüa füüsilisi ja digitaalseid tooteid, kinkekaarte ja tellimustrükiga tooteid.

Tellimusi ja kohtumiste planeerimist veel ei toetata, aga saad neid siiski pakkuda, kasutades kolmanda osapoole tööriistu:

  • Tellimuste müümiseks soovitame kasutada Stripe'i. Palu lihtsalt Horizonsil see oma projektiga ühendada.
  • Kohtumiste planeerimiseks sobivad hästi tööriistad, nagu Calendly. Selleks palu samuti Horizonsil see oma lehele lisada.

Vali 100+ makseviisi, nagu kaardid, PayPal, Google Pay, Apple Pay jt. Sinu poe jaoks saadaolevad maksemeetodid olenevad sellest, kus müüd, sinu asukohast, valuutast ning kellele müüd.

Kui veebipoe ühendad, saad kindlaks määrata oma tarnetsoonid kuni 25 tarneviisiga ning seadistada kohandatud tarnereeglid, sõltuvalt tellimuse suurusest või toote kaalust.

Poe käivitamiseks on vaja vaid kahte sammu:

  1. Klõpsake oma AI Builderi projekti paremas ülanurgas nuppu „Integratsioonid“, seejärel valige ja ühendage veebipood. AI Builder seadistab selle teie eest hetkega.
  2. Kui ühendus on loodud, minge kõigile oma poe seadetele juurde pääsemiseks jaotisse „Integratsioonid“ → „Veebipood“.

Lisateabe saamiseks vaadake meie samm-sammult juhendit.

Saad iga kell oma poodi hallata, klõpsates 'Integratsioonid' → 'Veebipood'.

Kui see on ühendatud, näed linke, mis suunavad sind sisseehitatud poehaldurisse. Seal saad hallata tooteid, makseid ja muud – ilma ühegi promptita.

Kui tahad redigeerida veebipoe välimust (näiteks tootenimekirja paigutus), vestle AI-ga, et muudatusi teha.

Jah – ja just siin paistab AI Builder silma. Alates lihtsast veebipoest kuni täielikult kohandatud e-kaubanduse rakenduseni – AI Builder võimaldab teil luua mis tahes ettekujutatava e-kaubanduse kogemuse – sealhulgas kohandatud tööriistad, mis on loodud just teie ärivajadustele. Laovarude jälgimise süsteemid, tellimuste haldamise süsteemid, müügi juhtpaneelid – kirjeldage lihtsalt, mida vajate, ja AI Builder loob selle teie eest.

Üldse mitte. AI Builder on üles ehitatud vibe kodeerimisele – kirjelda lihtsalt, mida soovid luua, ja tehisintellekt hoolitseb ülejäänu eest. Olenemata sellest, kas käivitad poe või lood kohandatud e-kaubanduse tööriista, piisab vaid tekstiviibast.

Kui sinu eesmärk on käivitada veebipood, saad luua esialgse veebisaidi ühest tekstiviibast, seejärel ühendada sisseehitatud veebipoe integratsiooni ja lisada oma tooted – seda kõike ilma ühtegi koodirida kirjutamata.

Kui sul on kunagi olnud idee veebipoe või kohandatud e-kaubanduse tööriista jaoks, aga sa ei teadnud, kust alustada – vibratsioonipõhine kodeerimine on sinu jaoks. Koodi kirjutamise asemel kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid luua, ja tehisintellekt annab sellele samm-sammult ellu.

Parim viis teada saada on ise proovida. AI Builderiga kaasneb tasuta prooviperiood, mis sisaldab 5 küsimustikku – sellest piisab esialgse veebipoe või kohandatud e-kaubanduse rakenduse vibratsioonipõhiseks kodeerimiseks ja enne millegi ette võtmist selle täpseks nägemiseks. Krediitkaarti pole vaja.

Hostinger pakub e-kaubanduse veebisaidi loomiseks kahte võimalust – AI Builderi vibe-kodeerimisplatvormi ja Hostingeri lohistamisfunktsiooniga veebisaidi koostaja abil – ning erinevus peitub juba nimes.

Hostingeri veebisaidi koostaja võimaldab teil alustada mallist või luua e-kaubanduse veebisaidi kirjelduse põhjal ja seejärel seda eelnevalt loodud elementide lohistamise teel kohandada. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad puhast ja lihtsat veebipoodi, mis kiiresti tööle hakkab.

Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – te vestlete tehisintellektiga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes teile palju suurema kohandamisvabaduse. Tänu integreeritud taustaprogrammile võimaldab see teil luua ka keerukamaid projekte, näiteks turuplatse või keerukamaid veebipoode kasutajate sisselogimistega. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik juurdepääs koodile.

Mõlemad tööriistad töötavad Hostingeri natiivse e-kaubanduse lahenduse abil ja on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas teile meeldib luua ja kui palju paindlikkust vajate.

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