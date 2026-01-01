Müü veebis poega, mis on loodud sinu järgi.
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Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistus turundus- ja maksevahenditele: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.
0% tehingutasud
Jäta teenitud summa endale. Aktsepteeri enam kui 100 makseviisi ilma lisatasudeta.
Automaatne e-posti kohaletoimetamine
Müü digitaalseid tooteid
Kõik kasvu turgutamiseks
Majutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistus turundus- ja maksevahenditele: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.
0% tehingutasud
Jäta teenitud summa endale. Aktsepteeri enam kui 100 makseviisi ilma lisatasudeta.
Automaatne e-posti kohaletoimetamine
Sinu Ecommerce idee, valmis ehitamiseks
Kohandatud veebipood
Liikmelisuse veebileht
AI-vestlusrobot
Laoseisu jälgimistööriist
Tellimuste jälgimise süsteem
Müügianalüütika halduspaneel
Kuidas alustada internetis müümist AI-ga
Kirjelda oma ideed või vali mall
Kohanda ja testi
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Kontseptsioonist kassasse minutitega
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
AI Builderi vibe-koodi veebipoe KKK
Mis on Horizons ecommerce?
Horizons e-kaubandus on loodud selleks, et muuta veebis müümine kõigile kättesaadavaks. Horizons AI loob sinu poe või kohandatud e-kaubanduse veebirakenduse lihtsa vestlusliidese kaudu, samas kui Hostingeri natiivne e-kaubanduse lahendus hoolitseb toodete, maksete, tellimuste ja kohaletoimetamise eest – kõik töötab koheselt koos.
Ei mingit kodeerimist, ei mingit tehnilist seadistust, ei mingeid eraldi tööriistu, millega žongleerida. Kõik, mida vajad veebis müümiseks, on valmis siis, kui sina oled.
Mida ma müüa saan?
Saad müüa füüsilisi ja digitaalseid tooteid, kinkekaarte ja tellimustrükiga tooteid.
Tellimusi ja kohtumiste planeerimist veel ei toetata, aga saad neid siiski pakkuda, kasutades kolmanda osapoole tööriistu:
- Tellimuste müümiseks soovitame kasutada Stripe'i. Palu lihtsalt Horizonsil see oma projektiga ühendada.
- Kohtumiste planeerimiseks sobivad hästi tööriistad, nagu Calendly. Selleks palu samuti Horizonsil see oma lehele lisada.
Milliseid maksemeetodeid toetatakse?
Vali 100+ makseviisi, nagu kaardid, PayPal, Google Pay, Apple Pay jt. Sinu poe jaoks saadaolevad maksemeetodid olenevad sellest, kus müüd, sinu asukohast, valuutast ning kellele müüd.
Milliseid tarnemeetodeid toetatakse?
Kui veebipoe ühendad, saad kindlaks määrata oma tarnetsoonid kuni 25 tarneviisiga ning seadistada kohandatud tarnereeglid, sõltuvalt tellimuse suurusest või toote kaalust.
Kuidas veebipood projektiga ühendada?
Poe käivitamiseks on vaja vaid kahte sammu:
- Klõpsake oma AI Builderi projekti paremas ülanurgas nuppu „Integratsioonid“, seejärel valige ja ühendage veebipood. AI Builder seadistab selle teie eest hetkega.
- Kui ühendus on loodud, minge kõigile oma poe seadetele juurde pääsemiseks jaotisse „Integratsioonid“ → „Veebipood“.
Lisateabe saamiseks vaadake meie samm-sammult juhendit.
Kuidas veebipoodi redigeerida?
Saad iga kell oma poodi hallata, klõpsates 'Integratsioonid' → 'Veebipood'.
Kui see on ühendatud, näed linke, mis suunavad sind sisseehitatud poehaldurisse. Seal saad hallata tooteid, makseid ja muud – ilma ühegi promptita.
Kui tahad redigeerida veebipoe välimust (näiteks tootenimekirja paigutus), vestle AI-ga, et muudatusi teha.
Kas saan Horizonsiga luua enamat kui lihtsalt e-poe?
Jah – ja just siin paistab AI Builder silma. Alates lihtsast veebipoest kuni täielikult kohandatud e-kaubanduse rakenduseni – AI Builder võimaldab teil luua mis tahes ettekujutatava e-kaubanduse kogemuse – sealhulgas kohandatud tööriistad, mis on loodud just teie ärivajadustele. Laovarude jälgimise süsteemid, tellimuste haldamise süsteemid, müügi juhtpaneelid – kirjeldage lihtsalt, mida vajate, ja AI Builder loob selle teie eest.
Kas e-kaubanduse rakenduse või e-poe loomiseks on vaja kodeerimiskogemust?
Üldse mitte. AI Builder on üles ehitatud vibe kodeerimisele – kirjelda lihtsalt, mida soovid luua, ja tehisintellekt hoolitseb ülejäänu eest. Olenemata sellest, kas käivitad poe või lood kohandatud e-kaubanduse tööriista, piisab vaid tekstiviibast.
Kui sinu eesmärk on käivitada veebipood, saad luua esialgse veebisaidi ühest tekstiviibast, seejärel ühendada sisseehitatud veebipoe integratsiooni ja lisada oma tooted – seda kõike ilma ühtegi koodirida kirjutamata.
Kas vibe koodimine on minu jaoks?
Kui sul on kunagi olnud idee veebipoe või kohandatud e-kaubanduse tööriista jaoks, aga sa ei teadnud, kust alustada – vibratsioonipõhine kodeerimine on sinu jaoks. Koodi kirjutamise asemel kirjeldad lihtsalt lihtsas keeles, mida soovid luua, ja tehisintellekt annab sellele samm-sammult ellu.
Parim viis teada saada on ise proovida. AI Builderiga kaasneb tasuta prooviperiood, mis sisaldab 5 küsimustikku – sellest piisab esialgse veebipoe või kohandatud e-kaubanduse rakenduse vibratsioonipõhiseks kodeerimiseks ja enne millegi ette võtmist selle täpseks nägemiseks. Krediitkaarti pole vaja.
Mis vahet on Horizonsi ning Hostingeri veebilehe koostaja vahel e-kaubanduse jaoks?
Hostinger pakub e-kaubanduse veebisaidi loomiseks kahte võimalust – AI Builderi vibe-kodeerimisplatvormi ja Hostingeri lohistamisfunktsiooniga veebisaidi koostaja abil – ning erinevus peitub juba nimes.
Hostingeri veebisaidi koostaja võimaldab teil alustada mallist või luua e-kaubanduse veebisaidi kirjelduse põhjal ja seejärel seda eelnevalt loodud elementide lohistamise teel kohandada. See sobib suurepäraselt kõigile, kes vajavad puhast ja lihtsat veebipoodi, mis kiiresti tööle hakkab.
Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist – te vestlete tehisintellektiga ja see rakendab muudatusi reaalajas, andes teile palju suurema kohandamisvabaduse. Tänu integreeritud taustaprogrammile võimaldab see teil luua ka keerukamaid projekte, näiteks turuplatse või keerukamaid veebipoode kasutajate sisselogimistega. Ja neile, kes seda soovivad, on saadaval ka täielik juurdepääs koodile.
Mõlemad tööriistad töötavad Hostingeri natiivse e-kaubanduse lahenduse abil ja on loodud inimestele, kellel puuduvad tehnilised teadmised – erinevus seisneb selles, kuidas teile meeldib luua ja kui palju paindlikkust vajate.