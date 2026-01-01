Horizons e-kaubandus on loodud selleks, et muuta veebis müümine kõigile kättesaadavaks. Horizons AI loob sinu poe või kohandatud e-kaubanduse veebirakenduse lihtsa vestlusliidese kaudu, samas kui Hostingeri natiivne e-kaubanduse lahendus hoolitseb toodete, maksete, tellimuste ja kohaletoimetamise eest – kõik töötab koheselt koos.

Ei mingit kodeerimist, ei mingit tehnilist seadistust, ei mingeid eraldi tööriistu, millega žongleerida. Kõik, mida vajad veebis müümiseks, on valmis siis, kui sina oled.